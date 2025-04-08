Supreme Hedgingh 2 Gold

Certo! Ecco una versione aggiornata e leggermente più sintetica della presentazione per IA SUPREME© MT4Hedging 2.0GOLD, che include la nuova funzionalità e un tono promozionale efficace:

🧠 IA SUPREME© 2.0GOLD – L’evoluzione del tuo trading

La nuova versione GOLD è qui: più intelligente, più reattiva, più sicura.
Partner’s Academy presenta IA SUPREME© MT4Hedging 2.0GOLD, l’Expert Advisor che unisce precisione e gestione avanzata del rischio con un’analisi dinamica della volatilità di mercato, per decidere quanto entrare e quando farlo.

🔍 NOVITÀ VERSIONE 2.0GOLD
Un nuovo parametro intelligente analizza la volatilità attuale per dosare l’esposizione al mercato: in momenti di alta turbolenza, entra in modo prudente; quando il mercato è stabile, ottimizza la spinta operativa per massimizzare il profitto.

✅ Caratteristiche chiave confermate e potenziate:

  • Protezione del capitale con obiettivi e drawdown giornalieri personalizzabili

  • 85% di performance positiva su EURUSD, USDCAD, AUDCAD, CADCHF – timeframe M15

  • 30+ preset professionali pronti all’uso, con gestione dinamica del rischio

  • Serie di trade intelligenti, con copertura automatica o manuale

  • Pannello operativo completo: tutto sotto controllo, anche in modalità manuale

  • Input personalizzabili: numero magico, TP/SL, trailing, orari, indicatori e commenti

🚀 Ottimizzato per:

  • Broker ECN a basso spread (FpMarkets, TopFX)

  • Conti demo e reali, con filosofia etica: prima si stressa, poi si investe

  • Deposito minimo consigliato: $500 per ogni cross valutario attivo

  • VPS dedicati per operatività H24 senza interruzioni

💬 Vuoi vederlo in azione?
Contattami su mql4.com oppure unisciti al gruppo Telegram: t.me/supremeforexexpert

🎯 IA SUPREME 2.0GOLD – Dove la precisione incontra la potenza intelligente.


İncelemeler 1
Ella
223
Ella 2025.06.09 07:37 
 

Very responsive and easy to work with. I'm excited to see how the AI performs—looks promising so far!

İncelemeye yanıt