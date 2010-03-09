Dragon shogun trader EA

Dragon Shogun ist ein vielseitiger Multi-Strategie-Handels-Bot für MetaTrader 5, der darauf abzielt, Forex- und andere Märkte mit Präzision und Anpassungsfähigkeit zu erobern. Inspiriert von der Wildheit eines Drachens und der Disziplin eines Shogun, bietet dieser EA vier verschiedene Handelsstrategien - Dragon Claw (aggressiver Ausbruch), Shogun Strike (Trendfolge), Scalping Dragon (schnelles Scalping) und Shogun Reversal (Umkehrhandel) - um verschiedenen Marktbedingungen und Händlerpräferenzen gerecht zu werden. Shogun Reversal kombiniert den automatisierten Handel mit Rastertechniken, Risikomanagement-Tools (Trailing Stops, Break-even) und einem interaktiven Panel für die manuelle Steuerung und ist damit ideal für Händler, die sowohl Automatisierung als auch Flexibilität suchen.





Es funktioniert mit allen Forex-Paaren, Gold, Aktien, Indizes. m30-Frame oder Sie können zwischen den Frames wechseln

Wählen Sie die Paare, die Sie mit dem Ea handeln möchten, in der Marktbeobachtung aus und blenden Sie die übrigen Paare aus. Das Ea öffnet den Handel für diese Paare, die in der Marktbeobachtung erscheinen, indem es zwischen ihnen umschaltet.

Empfohlene Eingaben