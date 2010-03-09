Dragon shogun trader EA
- Experten
- Taha Saber Ashour Kamel
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
Dragon Shogun ist ein vielseitiger Multi-Strategie-Handels-Bot für MetaTrader 5, der darauf abzielt, Forex- und andere Märkte mit Präzision und Anpassungsfähigkeit zu erobern. Inspiriert von der Wildheit eines Drachens und der Disziplin eines Shogun, bietet dieser EA vier verschiedene Handelsstrategien - Dragon Claw (aggressiver Ausbruch), Shogun Strike (Trendfolge), Scalping Dragon (schnelles Scalping) und Shogun Reversal (Umkehrhandel) - um verschiedenen Marktbedingungen und Händlerpräferenzen gerecht zu werden. Shogun Reversal kombiniert den automatisierten Handel mit Rastertechniken, Risikomanagement-Tools (Trailing Stops, Break-even) und einem interaktiven Panel für die manuelle Steuerung und ist damit ideal für Händler, die sowohl Automatisierung als auch Flexibilität suchen.
Es funktioniert mit allen Forex-Paaren, Gold, Aktien, Indizes. m30-Frame oder Sie können zwischen den Frames wechseln
Wählen Sie die Paare, die Sie mit dem Ea handeln möchten, in der Marktbeobachtung aus und blenden Sie die übrigen Paare aus. Das Ea öffnet den Handel für diese Paare, die in der Marktbeobachtung erscheinen, indem es zwischen ihnen umschaltet.
Empfohlene Eingaben
- Verwenden Sie den m30-Frame
- Machen Sie die Eingaben wie auf dem Screenshot
- Wenn Sie ein Paar in der Marktbeobachtung behalten und den EA an den Chart auf m30 oder H1 oder H4 anhängen, wird er den Handel für dieses Paar eröffnen, aber wenn Sie alle Paare behalten und den EA anhängen und bei den Eingaben die Anzahl der zu handelnden Paare auf 4 festlegen, wird er automatisch den Handel für 4 Paare eröffnen, ohne dass Sie den EA zu allen Paaren hinzufügen müssen, wenn Sie ihn zu einem hinzufügen, wird er für alle Paare in der Marktbeobachtung entsprechend der Anzahl der Paare und der Anzahl der Trades geöffnet
- Passen Sie Ihre Eingaben nach Belieben an, aber es ist besser, nur 3 Paare auf der Market Watch anzuzeigen und den Rest auszublenden und die Anzahl der Eingaben nach Belieben festzulegen, mindestens 3.