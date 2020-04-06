Superstar grid robots

Super star grid robots ist der beste roboter von fünf modernen verschiedenen grid-strategien, die ihnen helfen können, ihre ziele zu erreichen es funktioniert auf allen paaren jeder rahmen forex, gold, krypto, aktien, nasdaq, indizes, metall, öl. wie zu verwenden, dass super ea nach dem kauf auf EA eingangsparameter klicken sie auf hauptstrategie dann wählen sie super grid-strategien dann finden sie unten Grid-strategie doppelklick auf sie dann finden sie fünf starke grid-strategien wählen sie eine von ihnen alle sind so super dann passen sie das lot besser machen es 0.01 machen tp und sl, wie Sie wollen, aber besser machen tp klein und sl groß, so dass es Ihre Ziele getroffen .. keine Sorge Trades sind durch Risiko % geschützt, wenn sl ist weit und die schönste Sache, die zuletzt unten finden Sie Raster schließen alle Trades auf Ziele machen es wahr und richtigen Betrag unten schlage ich vor, es 15$ oder $20 zu machen, so dass, wenn es machen, dass Ziel es alle diese Trades für diese Paare auf diesem Zielbetrag zu schließen .. Sie können einstellen, wie Sie wollen