Dragon shogun trader EA

Dragon Shogun es un bot de trading versátil y multi-estrategia diseñado para MetaTrader 5, destinado a conquistar el mercado de divisas y otros mercados con precisión y adaptabilidad. Inspirado en la ferocidad de un dragón y la disciplina de un shogun, este EA ofrece cuatro estrategias de trading distintas -Dragon Claw (ruptura agresiva), Shogun Strike (seguimiento de tendencia), Scalping Dragon (scalping rápido), y Shogun Reversal (trading inverso)- para adaptarse a diversas condiciones de mercado y preferencias del trader. Combina la negociación automatizada con la mecánica de cuadrícula, herramientas de gestión de riesgos (trailing stops, break-even) y un panel interactivo para el control manual, por lo que es ideal para los operadores que buscan tanto la automatización como la flexibilidad.





funciona con todos los pares de divisas, oro, acciones, índices.. marco m30 o puede cambiar entre marcos

haga que los pares que desea ea para el comercio en la vigilancia del mercado y ocultar el resto de los pares que se abrirán las operaciones de estos pares que aparecen en la vigilancia del mercado por el cambio entre ellos

entradas recomendadas