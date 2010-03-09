Dragon shogun trader EA
- Asesores Expertos
- Taha Saber Ashour Kamel
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
Dragon Shogun es un bot de trading versátil y multi-estrategia diseñado para MetaTrader 5, destinado a conquistar el mercado de divisas y otros mercados con precisión y adaptabilidad. Inspirado en la ferocidad de un dragón y la disciplina de un shogun, este EA ofrece cuatro estrategias de trading distintas -Dragon Claw (ruptura agresiva), Shogun Strike (seguimiento de tendencia), Scalping Dragon (scalping rápido), y Shogun Reversal (trading inverso)- para adaptarse a diversas condiciones de mercado y preferencias del trader. Combina la negociación automatizada con la mecánica de cuadrícula, herramientas de gestión de riesgos (trailing stops, break-even) y un panel interactivo para el control manual, por lo que es ideal para los operadores que buscan tanto la automatización como la flexibilidad.
funciona con todos los pares de divisas, oro, acciones, índices.. marco m30 o puede cambiar entre marcos
haga que los pares que desea ea para el comercio en la vigilancia del mercado y ocultar el resto de los pares que se abrirán las operaciones de estos pares que aparecen en la vigilancia del mercado por el cambio entre ellos
entradas recomendadas
- use m30 frame
- haga las entradas como en la captura de pantalla
- si mantiene un par en market watch y agrega el ea al grafico en m30 o H1 o H4 abrira operaciones para ese par pero si mantiene todos los pares y agrega el ea y en las entradas hace que el numero de pares a operar sea 4 abrira operaciones para 4 pares automaticamente no hay necesidad de agregar el ea a todos los pares si agrega a uno se abrira para todos los pares en market watch de acuerdo al numero de pares y numero de operaciones
- ajuste sus entradas como usted desea pero mejor hacer solamente 3 pares en el reloj del mercado aparecen y ocultan el resto y hacen en entradas el número de comercios como usted desea mínimo 3 screenshot del cheque