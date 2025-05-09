SignalsSections
Magma Software Solutions UG

Burning Grid Medium Risk

Magma Software Solutions UG
0 reviews
Reliability
33 weeks
0 / 0 USD
Copy for 199 USD per month
growth since 2025 465%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
3 423
Profit Trades:
3 240 (94.65%)
Loss Trades:
183 (5.35%)
Best trade:
17.70 EUR
Worst trade:
-73.16 EUR
Gross Profit:
3 656.14 EUR (592 860 pips)
Gross Loss:
-1 763.64 EUR (277 469 pips)
Maximum consecutive wins:
373 (369.28 EUR)
Maximal consecutive profit:
369.28 EUR (373)
Sharpe Ratio:
0.25
Trading activity:
99.53%
Max deposit load:
22.00%
Latest trade:
4 hours ago
Trades per week:
15
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
6.10
Long Trades:
1 464 (42.77%)
Short Trades:
1 959 (57.23%)
Profit Factor:
2.07
Expected Payoff:
0.55 EUR
Average Profit:
1.13 EUR
Average Loss:
-9.64 EUR
Maximum consecutive losses:
16 (-264.45 EUR)
Maximal consecutive loss:
-264.45 EUR (16)
Monthly growth:
8.37%
Annual Forecast:
103.44%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.18 EUR
Maximal:
310.43 EUR (13.07%)
Relative drawdown:
By Balance:
13.06% (310.58 EUR)
By Equity:
51.64% (631.37 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPNZD 445
EURJPY 220
EURCAD 194
GBPCAD 186
GBPAUD 163
AUDNZD 160
AUDCAD 141
GBPSGD 138
NZDCAD 137
AUDJPY 133
AUDUSD 116
NZDCHF 114
USDCHF 106
NZDJPY 104
CHFSGD 98
CHFJPY 93
AUDCHF 91
NZDUSD 87
AUDSGD 78
SGDJPY 76
USDSGD 68
USDJPY 56
EURAUD 53
CADJPY 50
EURNZD 47
EURUSD 46
GBPJPY 43
GBPUSD 42
CADCHF 33
EURSGD 33
EURGBP 24
USDCAD 21
EURCHF 16
GBPCHF 11
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD 313
EURJPY 158
EURCAD 129
GBPCAD 109
GBPAUD 158
AUDNZD -385
AUDCAD 68
GBPSGD 90
NZDCAD 83
AUDJPY 125
AUDUSD 92
NZDCHF 123
USDCHF 113
NZDJPY 91
CHFSGD 163
CHFJPY -364
AUDCHF 131
NZDUSD 99
AUDSGD 69
SGDJPY 87
USDSGD 32
USDJPY 18
EURAUD 95
CADJPY 92
EURNZD 34
EURUSD 78
GBPJPY 94
GBPUSD 61
CADCHF 54
EURSGD 32
EURGBP 31
USDCAD 9
EURCHF 40
GBPCHF 37
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD 63K
EURJPY 27K
EURCAD 20K
GBPCAD 20K
GBPAUD 28K
AUDNZD -62K
AUDCAD 12K
GBPSGD 14K
NZDCAD 13K
AUDJPY 21K
AUDUSD 11K
NZDCHF 11K
USDCHF 9.8K
NZDJPY 15K
CHFSGD 23K
CHFJPY -55K
AUDCHF 11K
NZDUSD 11K
AUDSGD 10K
SGDJPY 15K
USDSGD 6.3K
USDJPY 4.6K
EURAUD 14K
CADJPY 15K
EURNZD 6.6K
EURUSD 7.8K
GBPJPY 14K
GBPUSD 6.9K
CADCHF 4.9K
EURSGD 5.8K
EURGBP 2.7K
USDCAD 3.2K
EURCHF 3.5K
GBPCHF 3.2K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +17.70 EUR
Worst trade: -73 EUR
Maximum consecutive wins: 373
Maximum consecutive losses: 16
Maximal consecutive profit: +369.28 EUR
Maximal consecutive loss: -264.45 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "CapitalPointTrading-MT5-4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading

Setup:

Spread: 10

Risk Setting: Medium Risk

Max Allowed Risk%: 1%

Max. allowed overall DD (Account): - (not set)

Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total


Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!


We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.

The EA was paused from:

December 13, 2025 - January 11, 2026


2025.12.21 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 22:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 07:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 13:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 12:49
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 09:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 04:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 07:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 07:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 01:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 23:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 21:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 17:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 16:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Burning Grid Medium Risk
199 USD per month
465%
0
0
USD
2.4K
EUR
33
99%
3 423
94%
100%
2.07
0.55
EUR
52%
1:500
