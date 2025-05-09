SignalsSections
Magma Software Solutions UG

Burning Grid Low Risk

Magma Software Solutions UG
0 reviews
Reliability
32 weeks
0 / 0 USD
Copy for 199 USD per month
growth since 2025 198%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
1 883
Profit Trades:
1 781 (94.58%)
Loss Trades:
102 (5.42%)
Best trade:
17.70 EUR
Worst trade:
-73.14 EUR
Gross Profit:
1 872.35 EUR (307 275 pips)
Gross Loss:
-885.04 EUR (136 002 pips)
Maximum consecutive wins:
241 (227.76 EUR)
Maximal consecutive profit:
227.76 EUR (241)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading activity:
99.19%
Max deposit load:
9.80%
Latest trade:
4 hours ago
Trades per week:
8
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
3.83
Long Trades:
805 (42.75%)
Short Trades:
1 078 (57.25%)
Profit Factor:
2.12
Expected Payoff:
0.52 EUR
Average Profit:
1.05 EUR
Average Loss:
-8.68 EUR
Maximum consecutive losses:
8 (-107.53 EUR)
Maximal consecutive loss:
-194.91 EUR (5)
Monthly growth:
5.72%
Annual Forecast:
68.54%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.09 EUR
Maximal:
257.61 EUR (16.95%)
Relative drawdown:
By Balance:
16.93% (257.61 EUR)
By Equity:
36.08% (536.21 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPNZD 293
EURJPY 150
GBPAUD 132
AUDCAD 127
GBPSGD 95
NZDJPY 94
NZDCAD 91
USDCHF 74
AUDCHF 72
EURCAD 68
AUDNZD 65
USDSGD 60
SGDJPY 60
CHFSGD 57
NZDUSD 53
GBPCAD 53
CHFJPY 47
AUDSGD 35
CADJPY 31
EURSGD 27
NZDCHF 24
EURAUD 24
USDJPY 20
EURUSD 19
GBPUSD 19
AUDJPY 19
EURNZD 16
USDCAD 12
GBPJPY 12
EURCHF 9
AUDUSD 9
CADCHF 8
GBPCHF 4
EURGBP 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD 143
EURJPY 83
GBPAUD 95
AUDCAD 49
GBPSGD 49
NZDJPY 83
NZDCAD 47
USDCHF 69
AUDCHF 96
EURCAD 55
AUDNZD -94
USDSGD 20
SGDJPY 59
CHFSGD 70
NZDUSD 46
GBPCAD 51
CHFJPY -223
AUDSGD 19
CADJPY 50
EURSGD 20
NZDCHF 31
EURAUD 44
USDJPY 45
EURUSD 33
GBPUSD 30
AUDJPY 37
EURNZD -10
USDCAD 10
GBPJPY 39
EURCHF 21
AUDUSD 18
CADCHF 15
GBPCHF 16
EURGBP 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD 31K
EURJPY 15K
GBPAUD 18K
AUDCAD 8.5K
GBPSGD 8.1K
NZDJPY 14K
NZDCAD 7.7K
USDCHF 6.1K
AUDCHF 8.4K
EURCAD 8.4K
AUDNZD -15K
USDSGD 4.6K
SGDJPY 9.6K
CHFSGD 10K
NZDUSD 5.1K
GBPCAD 9.3K
CHFJPY -35K
AUDSGD 3.4K
CADJPY 8K
EURSGD 4.1K
NZDCHF 2.7K
EURAUD 6.1K
USDJPY 8.1K
EURUSD 3.3K
GBPUSD 3.4K
AUDJPY 6.2K
EURNZD -1.3K
USDCAD 1.6K
GBPJPY 5.5K
EURCHF 1.9K
AUDUSD 2K
CADCHF 1.3K
GBPCHF 1.3K
EURGBP 796
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +17.70 EUR
Worst trade: -73 EUR
Maximum consecutive wins: 241
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +227.76 EUR
Maximal consecutive loss: -107.53 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "CapitalPointTrading-MT5-4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading

Setup:

Spread: 10

Risk Setting: Low Risk

Max Allowed Risk%: 1%

Max. allowed overall DD (Account): - (not set)

Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total


Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!


We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.

The EA was paused from:

December 13, 2025 - January 11, 2026



No reviews
2025.11.21 06:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 10:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 08:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 01:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 23:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 22:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 13:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 12:27
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.06 11:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 12:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 11:07
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 05:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 04:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
