SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / Burning Grid High Risk
Magma Software Solutions UG

Burning Grid High Risk

Magma Software Solutions UG
0 reviews
Reliability
33 weeks
0 / 0 USD
Copy for 199 USD per month
growth since 2025 728%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
4 397
Profit Trades:
4 120 (93.70%)
Loss Trades:
277 (6.30%)
Best trade:
17.68 EUR
Worst trade:
-76.55 EUR
Gross Profit:
5 182.25 EUR (829 655 pips)
Gross Loss:
-2 594.94 EUR (404 272 pips)
Maximum consecutive wins:
341 (330.09 EUR)
Maximal consecutive profit:
378.38 EUR (316)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading activity:
99.49%
Max deposit load:
32.14%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
21
Avg holding time:
3 days
Recovery Factor:
4.29
Long Trades:
1 922 (43.71%)
Short Trades:
2 475 (56.29%)
Profit Factor:
2.00
Expected Payoff:
0.59 EUR
Average Profit:
1.26 EUR
Average Loss:
-9.37 EUR
Maximum consecutive losses:
8 (-156.90 EUR)
Maximal consecutive loss:
-194.91 EUR (5)
Monthly growth:
7.63%
Annual Forecast:
94.02%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.03 EUR
Maximal:
603.08 EUR (19.29%)
Relative drawdown:
By Balance:
20.01% (603.11 EUR)
By Equity:
65.70% (1 357.72 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPNZD 510
EURJPY 250
GBPAUD 224
EURCAD 218
AUDCAD 212
GBPCAD 205
AUDJPY 202
AUDNZD 198
NZDCAD 149
AUDUSD 148
GBPSGD 146
NZDJPY 143
CHFSGD 143
CHFJPY 139
NZDCHF 127
AUDCHF 122
CADCHF 112
USDSGD 112
USDCHF 107
NZDUSD 106
SGDJPY 96
AUDSGD 84
EURUSD 79
EURAUD 76
GBPUSD 74
USDJPY 73
EURNZD 60
CADJPY 54
GBPCHF 50
GBPJPY 48
EURCHF 38
EURSGD 37
EURGBP 32
USDCAD 23
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD 407
EURJPY 5
GBPAUD 240
EURCAD 165
AUDCAD 62
GBPCAD 64
AUDJPY 218
AUDNZD -553
NZDCAD 101
AUDUSD 131
GBPSGD 108
NZDJPY 150
CHFSGD 247
CHFJPY -264
NZDCHF 146
AUDCHF 187
CADCHF 120
USDSGD 45
USDCHF 118
NZDUSD 111
SGDJPY 117
AUDSGD 76
EURUSD 138
EURAUD 135
GBPUSD 95
USDJPY 59
EURNZD 59
CADJPY 103
GBPCHF 90
GBPJPY 96
EURCHF 71
EURSGD 41
EURGBP 46
USDCAD 16
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD 81K
EURJPY 7.3K
GBPAUD 43K
EURCAD 25K
AUDCAD 13K
GBPCAD 14K
AUDJPY 37K
AUDNZD -88K
NZDCAD 16K
AUDUSD 15K
GBPSGD 17K
NZDJPY 25K
CHFSGD 33K
CHFJPY -40K
NZDCHF 12K
AUDCHF 16K
CADCHF 10K
USDSGD 10K
USDCHF 10K
NZDUSD 13K
SGDJPY 20K
AUDSGD 12K
EURUSD 14K
EURAUD 19K
GBPUSD 11K
USDJPY 11K
EURNZD 11K
CADJPY 16K
GBPCHF 7K
GBPJPY 15K
EURCHF 6.6K
EURSGD 7.1K
EURGBP 4K
USDCAD 4.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +17.68 EUR
Worst trade: -77 EUR
Maximum consecutive wins: 316
Maximum consecutive losses: 5
Maximal consecutive profit: +330.09 EUR
Maximal consecutive loss: -156.90 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "CapitalPointTrading-MT5-4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

FusionMarkets-Live
0.00 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
0.90 × 10
TradeMaxGlobal-Live
2.33 × 3
To see trades in realtime, please log in or register

Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading

Setup:

Spread: 10

Risk Setting: High Risk

Max Allowed Risk%: 1%

Max. allowed overall DD (Account): - (not set)

Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total


Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!


We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.

The EA was paused from:

December 13, 2025 - January 11, 2026


No reviews
2025.12.24 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 09:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 23:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 22:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 23:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 22:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 23:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 22:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 15:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 14:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 23:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 22:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 00:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 05:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 14:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Burning Grid High Risk
199 USD per month
728%
0
0
USD
3.1K
EUR
33
99%
4 397
93%
99%
1.99
0.59
EUR
66%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.