- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|510
|EURJPY
|250
|GBPAUD
|224
|EURCAD
|218
|AUDCAD
|212
|GBPCAD
|205
|AUDJPY
|202
|AUDNZD
|198
|NZDCAD
|149
|AUDUSD
|148
|GBPSGD
|146
|NZDJPY
|143
|CHFSGD
|143
|CHFJPY
|139
|NZDCHF
|127
|AUDCHF
|122
|CADCHF
|112
|USDSGD
|112
|USDCHF
|107
|NZDUSD
|106
|SGDJPY
|96
|AUDSGD
|84
|EURUSD
|79
|EURAUD
|76
|GBPUSD
|74
|USDJPY
|73
|EURNZD
|60
|CADJPY
|54
|GBPCHF
|50
|GBPJPY
|48
|EURCHF
|38
|EURSGD
|37
|EURGBP
|32
|USDCAD
|23
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPNZD
|407
|EURJPY
|5
|GBPAUD
|240
|EURCAD
|165
|AUDCAD
|62
|GBPCAD
|64
|AUDJPY
|218
|AUDNZD
|-553
|NZDCAD
|101
|AUDUSD
|131
|GBPSGD
|108
|NZDJPY
|150
|CHFSGD
|247
|CHFJPY
|-264
|NZDCHF
|146
|AUDCHF
|187
|CADCHF
|120
|USDSGD
|45
|USDCHF
|118
|NZDUSD
|111
|SGDJPY
|117
|AUDSGD
|76
|EURUSD
|138
|EURAUD
|135
|GBPUSD
|95
|USDJPY
|59
|EURNZD
|59
|CADJPY
|103
|GBPCHF
|90
|GBPJPY
|96
|EURCHF
|71
|EURSGD
|41
|EURGBP
|46
|USDCAD
|16
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPNZD
|81K
|EURJPY
|7.3K
|GBPAUD
|43K
|EURCAD
|25K
|AUDCAD
|13K
|GBPCAD
|14K
|AUDJPY
|37K
|AUDNZD
|-88K
|NZDCAD
|16K
|AUDUSD
|15K
|GBPSGD
|17K
|NZDJPY
|25K
|CHFSGD
|33K
|CHFJPY
|-40K
|NZDCHF
|12K
|AUDCHF
|16K
|CADCHF
|10K
|USDSGD
|10K
|USDCHF
|10K
|NZDUSD
|13K
|SGDJPY
|20K
|AUDSGD
|12K
|EURUSD
|14K
|EURAUD
|19K
|GBPUSD
|11K
|USDJPY
|11K
|EURNZD
|11K
|CADJPY
|16K
|GBPCHF
|7K
|GBPJPY
|15K
|EURCHF
|6.6K
|EURSGD
|7.1K
|EURGBP
|4K
|USDCAD
|4.2K
- Deposit load
- Drawdown
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "CapitalPointTrading-MT5-4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
Burning Grid EA Demonstration Signal on IC Trading
Setup:
Spread: 10
Risk Setting: High Risk
Max Allowed Risk%: 1%
Max. allowed overall DD (Account): - (not set)
Pairs: All, except for Gold (XAUUSD) - 34 in total
Note: Since this is an account with low capital, drawdowns are higher due to minimum lot sizes!It is not recommended to use the regular Mode with that capital. You should use the later implemented Small Account or Auto mode instead!
We recommend pausing the EA between mid-December and mid-January.
The EA was paused from:
December 13, 2025 - January 11, 2026
