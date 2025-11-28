Performance Analytics FX

Performance Analytics 1.4 ist ein fortschrittlicher Echtzeit-Performance-Tracking- und Risikomanagement-Indikator, der für Trader entwickelt wurde, die mit mehreren EAs oder gleichzeitigen Setups arbeiten und genaue, dauerhafte, instanzgetrennte Metriken benötigen.
Er zeigt auf dem Bildschirm die wichtigsten Statistiken für das gesamte Konto und den aktuellen EA an, einschließlich Gewinne, maximale Verluste, professionelle Leistungskennzahlen und intelligente Warnmeldungen.

Der Indikator unterteilt die Informationen visuell in zwei unabhängige Blöcke:

1. Weißer Block - Allgemeine Statistiken für die gesamte Plattform

Dieser Block stellt die globale Performance des gesamten Kontos dar, unabhängig davon, wie viele EAs, Symbole oder Strategien ausgeführt werden.

Er beinhaltet:

  • Aktueller Gesamtgewinn (Eigenkapital - Anfangskapital)
  • Maximaler Gewinn (globaler historischer Höchststand)
  • Maximaler Verlust (globaler historischer Equity Drawdown)
  • Genaues Datum und Uhrzeit, zu der jeder Extremwert erreicht wurde

    Blauer Block - Statistik des ausgewählten EA / Magische Zahl

    Dieser Block zeigt nur die Leistung des EA an, der im aktuellen Diagramm bewertet wird.

    Er beinhaltet:

    • EA / Magischer Gewinn
    • EA Maximaler Gewinn
    • EA Max Verlust
    • Datum und Uhrzeit jedes Extremwertes
    • Erweiterte Metriken:
      • Volatilität
      • Sharpe-Verhältnis
      • R² (Trendzuverlässigkeit der Kurve)
      • Expectancy (mathematische Erwartung pro Handel)

    Wichtigste Parameter

    • EquityInicial Referenzpunkt für die Total-Profit-Berechnung
    • MagischeZahl
      • -1 = Analyse der gesamten Plattform
      • Jede andere Zahl = nur diesen EA analysieren
    • FechaInicio Filtert die Historie für den blauen Block
    • MagicIndicador Eindeutiger Bezeichner für jede Instanz
    • UmbralAlertaPorcentajePerdida Automatischer Schwellenwert-Verlust-Alarm
    • ResetStats Setzt persistente Daten zurück
    Daily Trade Monitor
    Cesar Jose Perez Beltran
    Indikatoren
    Verfolgen Sie Ihre täglichen Gewinne und Verluste in Echtzeit. Zeigt die aktuelle Kontoperformance, den Spitzengewinn und den Drawdown direkt auf dem Chart an. Einfach, leicht und mit allen Symbolen kompatibel. Daily Trade Monitor - Täglicher P&L Tracker in Echtzeit für MetaTrader 4 Überwachen Sie Ihre Handelsperformance mit Präzision. Daily Trade Monitor ist ein leichtgewichtiger, visueller Indikator, der den aktuellen Gewinn oder Verlust Ihres Kontos anzeigt und den maximalen Gewinn und Verlus
