Performance Analytics FX
- Indikatoren
- Cesar Jose Perez Beltran
- Version: 1.5
- Aktualisiert: 28 November 2025
- Aktivierungen: 5
Performance Analytics 1.4 ist ein fortschrittlicher Echtzeit-Performance-Tracking- und Risikomanagement-Indikator, der für Trader entwickelt wurde, die mit mehreren EAs oder gleichzeitigen Setups arbeiten und genaue, dauerhafte, instanzgetrennte Metriken benötigen.
Er zeigt auf dem Bildschirm die wichtigsten Statistiken für das gesamte Konto und den aktuellen EA an, einschließlich Gewinne, maximale Verluste, professionelle Leistungskennzahlen und intelligente Warnmeldungen.
Der Indikator unterteilt die Informationen visuell in zwei unabhängige Blöcke:
1. Weißer Block - Allgemeine Statistiken für die gesamte Plattform
Dieser Block stellt die globale Performance des gesamten Kontos dar, unabhängig davon, wie viele EAs, Symbole oder Strategien ausgeführt werden.
Er beinhaltet:
- Aktueller Gesamtgewinn (Eigenkapital - Anfangskapital)
- Maximaler Gewinn (globaler historischer Höchststand)
- Maximaler Verlust (globaler historischer Equity Drawdown)
- Genaues Datum und Uhrzeit, zu der jeder Extremwert erreicht wurde
Blauer Block - Statistik des ausgewählten EA / Magische Zahl
Dieser Block zeigt nur die Leistung des EA an, der im aktuellen Diagramm bewertet wird.
Er beinhaltet:
- EA / Magischer Gewinn
- EA Maximaler Gewinn
- EA Max Verlust
- Datum und Uhrzeit jedes Extremwertes
- Erweiterte Metriken:
- Volatilität
- Sharpe-Verhältnis
- R² (Trendzuverlässigkeit der Kurve)
- Expectancy (mathematische Erwartung pro Handel)
Wichtigste Parameter
- EquityInicial → Referenzpunkt für die Total-Profit-Berechnung
- MagischeZahl
- -1 = Analyse der gesamten Plattform
- Jede andere Zahl = nur diesen EA analysieren
- FechaInicio → Filtert die Historie für den blauen Block
- MagicIndicador → Eindeutiger Bezeichner für jede Instanz
- UmbralAlertaPorcentajePerdida → Automatischer Schwellenwert-Verlust-Alarm
- ResetStats → Setzt persistente Daten zurück