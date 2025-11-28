Performance Analytics FX

Performance Analytics 1.4 ist ein fortschrittlicher Echtzeit-Performance-Tracking- und Risikomanagement-Indikator, der für Trader entwickelt wurde, die mit mehreren EAs oder gleichzeitigen Setups arbeiten und genaue, dauerhafte, instanzgetrennte Metriken benötigen.

Er zeigt auf dem Bildschirm die wichtigsten Statistiken für das gesamte Konto und den aktuellen EA an, einschließlich Gewinne, maximale Verluste, professionelle Leistungskennzahlen und intelligente Warnmeldungen.

Der Indikator unterteilt die Informationen visuell in zwei unabhängige Blöcke:

1. Weißer Block - Allgemeine Statistiken für die gesamte Plattform

Dieser Block stellt die globale Performance des gesamten Kontos dar, unabhängig davon, wie viele EAs, Symbole oder Strategien ausgeführt werden.

Er beinhaltet:

Aktueller Gesamtgewinn (Eigenkapital - Anfangskapital)

Maximaler Gewinn (globaler historischer Höchststand)

Maximaler Verlust (globaler historischer Equity Drawdown)

Genaues Datum und Uhrzeit, zu der jeder Extremwert erreicht wurde

Blauer Block - Statistik des ausgewählten EA / Magische Zahl

Dieser Block zeigt nur die Leistung des EA an, der im aktuellen Diagramm bewertet wird.

Er beinhaltet:

EA / Magischer Gewinn

EA Maximaler Gewinn

EA Max Verlust

Datum und Uhrzeit jedes Extremwertes

Erweiterte Metriken:

Volatilität



Sharpe-Verhältnis



R² (Trendzuverlässigkeit der Kurve)



Expectancy (mathematische Erwartung pro Handel)

Wichtigste Parameter