Epsilon Trend calcula una línea de precios suavizada normalizando primero el precio durante un periodo de revisión retrospectiva y suavizando después el resultado con una media móvil simple. A continuación, el valor normalizado suavizado se vuelve a escalar al precio para que aparezca como una superposición similar a una MA.





El cambio de color se calcula comparando el valor suavizado de la barra actual con el de la barra anterior y sólo cambia de tendencia si la diferencia supera un pequeño umbral (épsilon), minimizando así el parpadeo constante.





Utilícelo en cualquier símbolo o marco temporal que prefiera.



















