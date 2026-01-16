Telegram Notify MT4

Sendet automatisch Benachrichtigungen über Handelseröffnungen, -schließungen und -teilschließungen von MetaTrader 4 an Telegram.

Das Programm unterstützt 16 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Indisch (Hindi), Indonesisch, Italienisch, Kasachisch, Koreanisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Türkisch, Ukrainisch und Vietnamesisch.

Dieses Produkt wurde für Trader entwickelt, die Telegram-Benachrichtigungen erhalten möchten, ohne das Trading-Terminal ständig zu überwachen. Es eignet sich für Expert Advisor-Benutzer, die EA-Aktivitäten verfolgen möchten, für Trader, die mit mehreren Symbolen arbeiten, und für VPS-Benutzer.

Das Tool erkennt vollständige und teilweise Handelsabschlüsse (z. B. 0,10 / 0,30 Lots) und bietet Schutz vor doppelten Benachrichtigungen.

Benachrichtigungen können für alle Symbole des Handelskontos oder nur für das Symbol des Charts, an das das Dienstprogramm angehängt ist, gesendet werden (optional).

Eine Test-Telegram-Schaltfläche ist im Chart verfügbar, um die Chat-Funktionalität zu überprüfen, und kann nach der Einrichtung ausgeblendet werden.

Inhalt der Benachrichtigung

Die Benachrichtigung über die Handelseröffnung umfasst: Symbol, Handelsvolumen, Handelsrichtung (KAUFEN/VERKAUFEN), Eröffnungskurs, Take Profit- und Stop Loss-Werte (optional)

Die Benachrichtigung über den Handelsabschluss umfasst: Symbol, Abschlussvolumen (teilweise oder vollständig), Abschlusspreis (optional), Endgewinn oder -verlust (brutto oder netto - optional )

Einfache Einrichtung

Erstellen Sie einen Telegram-Bot über @BotFather und erhalten Sie Ihr Bot-Token. Erstellen Sie einen Telegram-Kanal (öffentlich oder privat), erhalten Sie seine Chat-ID und fügen Sie den Bot als Administrator mit der Berechtigung zum Senden von Nachrichten hinzu. Aktivieren Sie in MetaTrader 4 WebRequest für https://api.telegram.org, fügen Sie das Dienstprogramm an einen beliebigen Chart an und geben Sie den Bot Token und die Chat ID in die Eingabeparameter ein. Klicken Sie im Chart auf die Schaltfläche Test Telegram, um zu überprüfen, ob alles funktioniert.

Wichtige Hinweise

Mit dem Dienstprogramm können keine Geschäfte eröffnet oder geändert werden.

Funktioniert nur, wenn MetaTrader 4 läuft.

Es ist mit allen MT4-Brokern kompatibel und unterstützt die Arbeit mit mehreren Aufträgen für dasselbe Symbol.