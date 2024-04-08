Prop Defender Trade Assistant

**JETZT VERKAUF - 50% Rabatt nur für 1 Woche!!!

Hören Sie auf, die GROSSEN Fehler zu machen, die Sie in die Luft jagen!!!

DerProp Defender Trade Assistant wurde entwickelt, um eine Barriere zwischen Ihnen und den schlechten Verhaltensweisen zu errichten, die dazu führen, dass Sie immer wieder Konten in die Luft jagen und Ihren Prop scheitern lassen! Entwickelt von einem 20-jährigen Trader-Veteranen, der daran gearbeitet hat, jedes schlechte Verhalten zu überwinden! Dies ist für manuelle Trader (und funktioniert nicht mit anderen EAs).

Es verteidigt gegen:

  • Rache-Handel.
  • Übermäßiges Risiko.
  • Zu viel Verlust an einem Tag.
  • Verschieben Sie Ihren Stoploss und erhöhen Sie Ihr Risiko.
  • Hinzufügen von zu vielen Trades auf ein Paar.
  • Zu viele Trades auf einmal haben.
  • Den Zeitpunkt der nächsten Nachrichten nicht kennen.
  • Von Ihrem Telefon aus handeln.
  • Entfernen des Handelsassistenten, um die Schutzmechanismen außer Kraft zu setzen.

Merkmale:

  • Automatische Positionsgrößenbestimmung - % oder Fixed Lot.
  • Verschiebbare SL-Linie mit Schaltfläche zur Handelsbestätigung.
  • Breakeven-Schaltfläche mit einem Klick.
  • Stunden, Minuten und Sekunden bis zur nächsten Nachricht.
  • Versteckte Stoploss-Funktion.
  • Zeigt den aktuellen Gewinn oder Verlust des Handels für das Paar an.
  • Zeigt die Höhe des Verlustes an, wenn der Handel ein Verlust ist.
  • Notfall-Stoploss-Funktion (mit Line Close Docht Out Modus)
  • Automatische Stoploss-Positionierung (basierend auf dem Höchst- oder Tiefstwert der Anzahl der Bars).
  • Stoploss-Bewegungsschutz.
  • Maximal-Lot-Begrenzer.
  • News Scraping System (zeigt alle anstehenden Nachrichten an - und filtert nach roten/orangen und gelben Nachrichten).
  • Automatischer Handelsabschluss-Screenshot für das Journal.
  • Erlaubt nur Trades, die von seinem eigenen Trade Manager gemacht wurden. (per Telefon gesendete Trades werden automatisch geschlossen).
  • Schließt den Handel, wenn der EA für das Paar entfernt wird (um zu verhindern, dass die Schutzmaßnahmen außer Kraft gesetzt werden).

Für wen ist es geeignet:

Der Prop Defender Handelsassistent ist für manuelle Trader geeignet, die Hilfe benötigen, um ihr schlechtes Verhalten in den Griff zu bekommen und einen super einfachen Handelsmanager suchen, um Aufträge auf einfache und schnelle Weise einzugeben. Dieser Handelsassistent wird Ihnen helfen, Ihren Vorteil als manueller Händler auszuführen. Er ist nicht für Pending- oder Limit-Orders eingerichtet, sondern dient eher der schnellen Ausführung von Buy Market- und Sell Market-Orders.

Wie installiere ich ihn?

Wir haben hier eine Installationsanleitung erstellt -> https://www.mql5.com/en/blogs/post/756095

Es ist wichtig, diese zu lesen, da die Software ohne sie nicht funktioniert.




