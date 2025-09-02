Support and Resistance Made Easy MT5

### Beherrschen Sie die Märkte mit professioneller Unterstützungs- und Widerstandserkennung

**Endlich ein Indikator, der die schwere Arbeit für Sie übernimmt.**

Hören Sie auf, Ihre Augen zu überanstrengen, während Sie versuchen, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus manuell auf Charts zu identifizieren. Unser automatischer SNR-Indikator transformiert Ihr Trading, indem er sofort die kritischen Preisniveaus aufdeckt, die professionelle Trader beobachten!

#### Warum Trader auf automatische SNR-Erkennung umsteigen

Manuelle Analyse dauert Stunden und übersieht oft entscheidende Niveaus. Unser Indikator scannt automatisch die Preisbewegung und identifiziert sowohl Hauptniveaus als auch kleinere Wendepunkte, die über den Erfolg oder Misserfolg Ihrer Trades entscheiden könnten. Sie werden nie wieder ein wichtiges Niveau verpassen.

#### Vier mächtige Funktionen, die Sie abheben lassen

**Intelligentes Alarmsystem**: Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn sich der Preis Ihren kritischen Niveaus nähert. Kein starres Bildschirmstarren mehr - traden Sie mit Vertrauen, wissend, dass Sie über jede Gelegenheit benachrichtigt werden.

**Anpassbare Anzeigeoptionen**: Wechseln Sie mit einem Klick zwischen der Anzeige von nur Unterstützung, nur Widerstand oder beidem. Fokussieren Sie sich genau auf das, was für Ihre Trading-Strategie wichtig ist, ohne Chart-Unordnung.

**Haupt-/Nebenniveau-Filter**: Wechseln Sie zwischen Hauptniveaus und kurzfristigen Nebenniveaus. Passen Sie Ihre Ansicht an Ihren Trading-Zeitrahmen und -Stil an.

**Pinbar-Ablehnungs-Alarme**: Der heilige Gral der Einstiegssignale - werden Sie benachrichtigt, wenn der Preis Ihr SNR-Niveau erreicht UND eine Ablehnungs-Pinbar bildet. Diese Kombination ist eine ausgezeichnete Komponente von Trading-Systemen.

#### Eine kritische Komponente Ihres Trading-Systems

Mit unserem SNR-Indikator können Sie:
- Die Analysezeit um 80% reduzieren und gleichzeitig die Genauigkeit verbessern
- Nie wieder ein kritisches Unterstützungs- oder Widerstandsniveau verpassen
- Diese Niveaus für Ein- oder Ausstiegspunkte verwenden, um Ihr Trading-System zu ergänzen
Empfohlene Produkte
All Harmonics 26
Alexey Isavnin
3.5 (4)
Indikatoren
Harmonische Muster sind charakteristische Reihen von Kursbewegungen in Bezug auf die Fibonacci-Niveaus, die statistisch gesehen Kursumkehrungen vorausgehen. Dieser Indikator sucht nach harmonischen Mustern. Er ist in der Lage, 26 klassische und nicht-klassische harmonische Muster zu erkennen: Klassisch Gartley Schmetterling Alternativer Schmetterling Fledermaus Alternate Fledermaus Krabbe Tiefe Krabbe Drei Antriebe Nicht klassisch Hai Alternativer Hai Ziffernblatt 5-0 Anti Gartley Anti Schmetter
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Fibo World MT5
Pavel Verveyko
Indikatoren
Der Indikator erstellt eine grafische Analyse, die auf der Fibonacci-Theorie basiert. Der Fibo-Fächer wird für die Analyse der Impulse und Korrekturen der Bewegung verwendet. Umkehrlinien (2 Linien an der Basis des Fibonacci-Fächers) werden verwendet, um die Richtung der Bewegungen zu analysieren. Der Indikator zeigt die 4 Ziellinien in jeder Richtung an. Der Indikator berücksichtigt die Marktvolatilität. Wenn der Kurs über den Umkehrlinien liegt, ist es sinnvoll, einen Kauf in Betracht zu zieh
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indikatoren
Sind Sie es leid, Unterstützungs- und Widerstandslinien zu zeichnen? Der Unterstützungswiderstand ist ein Multi-Zeitrahmen-Indikator, der Unterstützungs- und Widerstandslinien mit einer sehr interessanten Wendung automatisch erkennt und zeichnet: Wenn das Preisniveau im Laufe der Zeit getestet wird und seine Bedeutung zunimmt, werden die Linien dicker und dunkler. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Steigern Sie Ihre technische Analyse über Nacht
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indikatoren
Auto Optimized RSI   ist ein benutzerfreundlicher, intelligenter Pfeil-Indikator, der entwickelt wurde, um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Er nutzt Handelssimulationen auf historischen Daten, um automatisch die effektivsten RSI-Kauf-/Verkaufsschwellen für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen zu ermitteln. Dieser Indikator kann als eigenständiges Handelssystem verwendet werden oder als Teil einer bestehenden Strategie – besonders nützlich für kurzfristige Trader. Im Gegensatz zu herköm
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experten
PR EA - Engulfing-Muster Handelssystem Automatische Erkennung von Engulfing-Kerzen mit MA-Bestätigung Der PR EA ist ein MetaTrader 5 Expert Advisor, der bullische/bärische Engulfing-Kerzenmuster erkennt und handelt, wenn sie durch einen gleitenden Durchschnitt gefiltert werden. Optimiert für den 30-Minuten-Zeitrahmen, kompatibel mit M15 und H1. Hauptmerkmale: Mustererkennung - Identifiziert gültige Engulfing-Kerzenformationen Trendbestätigung - 238-Perioden SMA Filter (anpassbar) Risi
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indikatoren
Dies ist eine erweiterte Multi-Timeframe-Version des beliebten Hull Moving Average (HMA) Merkmale Zwei Linien des Hull-Indikators in verschiedenen Zeitrahmen auf demselben Diagramm. Die HMA-Linie des höheren Zeitrahmens definiert den Trend, und die HMA-Linie des aktuellen Zeitrahmens definiert die kurzfristigen Preisbewegungen. Ein grafisches Panel mit den Daten des HMA-Indikators aus allen Zeitrahmen zur gleichen Zeit . Wenn der HMA in einem beliebigen Zeitrahmen seine Richtung geändert hat, ze
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experten
Beschreibung : Rainbow EA MT5 ist ein einfacher Expert Advisor, der auf dem Rainbow MT5 Indikator basiert, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert. Der Indikator ist in den EA integriert, daher ist es nicht erforderlich für den EA zu arbeiten, aber wenn Sie es wünschen, können Sie es von meiner Produktseite herunterladen. Die Einstellungen des Expert Advisors sind wie folgt: Geeignet für Timeframes bis H1 Die folgenden Parameter können entsprechend Ihren Handelsregeln eingest
Pivot Points MT5
Igor Semyonov
Indikatoren
Pivot Points MT5 ist ein universeller farbiger Multiwährungs-/Multisymbol-Indikator des Pivot Points Level Systems. Sie können eine der drei Versionen wählen: Standard Alt, Standard Neu und Fibo . Er zeigt die Pivot-Levels für Finanzinstrumente in einem separaten Fenster an. Das System berechnet den Pivot-Punkt automatisch auf der Grundlage der Marktdaten des Vortages (PERIOD_D1 ) und des Systems der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, jeweils drei an der Zahl. Der Benutzer kann die Farben f
PZ Head and Shoulders MT5
PZ TRADING SLU
Indikatoren
Ein Kopf-Schulter-Muster ist eine Diagrammformation, die einer Grundlinie mit drei Spitzen ähnelt, wobei die beiden äußeren in der Höhe nahe beieinander liegen und die mittlere am höchsten ist. Es prognostiziert eine zinsbullische Trendumkehr und gilt als eines der zuverlässigsten Trendumkehrmuster. Es ist eines von mehreren Topmustern, die mit unterschiedlicher Genauigkeit signalisieren, dass ein Trend sich seinem Ende nähert. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ
Daily Pivots Multi indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indikatoren
Daily Pivots Multi Indikator Daily Pivots Multi ist ein exklusiver Indikator, der Ihre Pivots-Levels und vieles mehr zeichnet. Die meisten Indikatoren zeichnen tägliche Pivots für den Tag. Daily Pivots Multi ist in der Lage, Levels für verschiedene Tage zu zeichnen. Der Indikator kann die Berechnung für eine unbegrenzte Anzahl von Tagen rückwärts durchführen. Das bedeutet, dass Sie die Niveaus für den heutigen Tag, aber auch für die vergangenen Tage zeichnen können. Dies ist sehr nützlich, we
Nova AC Trader
Anita Monus
Experten
Nova AC Trader ist eine moderne Automatisierung des Accelerator Oscillator (AC) - ein Momentum-Tool von Bill Williams, das entwickelt wurde, um Verschiebungen in der Marktbeschleunigung zu erkennen, bevor sich Trends vollständig bilden. Dieser EA verwandelt den Frühwarncharakter des Indikators in ein strukturiertes Handelssystem, das nur dann reagiert, wenn Momentumveränderungen eindeutig und konsistent sind. Anstatt zu warten, bis der Trend offensichtlich ist, identifiziert Nova AC Trader , wan
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
„Naturu“ ist ein manueller Indikator, der die Symmetrie der Natur als Algorithmus nutzt. Beherrsche den Markt mit einer einfachen Strategie und verborgener Weisheit! Beim Laden des Indikators siehst du zwei Linien – Oben (Top) und Unten (Bottom). Klicke einmal auf eine Linie, um sie zu aktivieren. Um sie zu verschieben, klicke einfach auf die Kerze, an die du sie setzen möchtest. Du legst einen Höchst- und einen Tiefstpunkt fest, und der Indikator berechnet automatisch: Eine magentafarbene Zone,
Support Resistance Sensitifity
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Indikator für Unterstützungs- und Widerstandszonen Dieser Indikator identifiziert und zeichnet dynamisch Unterstützungs- und Widerstandszonen auf der Grundlage der jüngsten Kursbewegungen und fraktalen Muster. Durch die Analyse von ZigZag-Pivot-Punkten und die Verfolgung von Preisreaktionen (Berührungen, Abpraller und Durchbrüche) bestimmt der Indikator die Stärke und Gültigkeit jeder Zone. Hauptmerkmale: Multi-Timeframe-Unterstützung: Kann über verschiedene Zeitrahmen hinweg arbeiten. Fraktal-
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Premium-Level ist ein einzigartiger Indikator mit mehr als 80% Genauigkeit der richtigen Vorhersagen! Dieser Indikator wurde von den besten Trading-Spezialisten seit mehr als zwei Monaten getestet! Den Indikator des Autors finden Sie nirgendwo anders! Anhand der Screenshots können Sie sich von der Genauigkeit dieses Tools überzeugen! 1 ist ideal für den Handel mit binären Optionen mit einer Ablaufzeit von 1 Kerze. 2 funktioniert bei allen Währungspaaren, Aktien, Rohstoffen, Kryptowährungen
Support and Resistance
Pavel Gotkevitch
Indikatoren
Der Support & Resistance-Indikator ist eine Abwandlung des Standardindikators Bill Williams' Fractals. Der Indikator funktioniert auf allen Zeitrahmen. Er zeigt Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf dem Chart an und ermöglicht die Festlegung von Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus (Sie können den genauen Wert überprüfen, indem Sie den Mauszeiger auf das Niveau setzen). Blau gestrichelte Linien sind Unterstützungsniveaus. Rot gestrichelte Linien sind Widerstandsniveaus. Wenn Sie möchten, könn
MSnR Lines
Pierre Paul Amoussou
Indikatoren
MSnR Lines ist ein benutzerdefinierter Indikator, der dazu dient, Unterstützungs- und Widerstandsebenen auf einem Chart anzuzeigen. Diese Ebenen basieren auf der malaysischen Theorie zu Unterstützung und Widerstand, die Ebenen nicht als Bereiche, sondern als spezifische Preisniveaus definiert, die aus Spitzen und Tälern von Liniendiagrammen abgeleitet sind. Eigenschaften: Drei Arten von Ebenen: A-Level, V-Level und Gap Level. Frische-Anzeige für Ebenen: Frische Ebenen sind signifikanter als unfr
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
MT5 Support and Resistance
Eslam Salman
Indikatoren
MT5 Unterstützungs- und Widerstandsindikator Automatisches Zeichnen von mehreren Unterstützungen und Widerständen mit Niveaus. Unterstützungen wie folgt 1. Schwache Unterstützung 2. Ungeprüfte Unterstützung 3. Geprüfte Unterstützung 4. Bewährte Unterstützung 5. Verräterische Unterstützung Widerstände Wie folgt 1. Schwacher Widerstand 2. Ungeprüfter Widerstand 3. Geprüfter Widerstand 4. Bewährter Widerstand 5. Abtrünnige Resistenz Beste Strategie zur Anwendung 1. Identifizieren Sie die Trendricht
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indikatoren
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - Das wichtigste Werkzeug, um Ihr Trading zu meistern. ## Transformieren Sie Ihr Trading mit einem vollständigen Überblick über Ihre Performance in Echtzeit. In der anspruchsvollen Welt des Forex- und CFD-Handels ist **Erkennen Ihrer Leistung in Echtzeit** kein Luxus, sondern eine absolute **Notwendigkeit**. Der **Drawdown Indicator V4.0** ist mehr als nur ein Indikator: Er ist Ihr **professionelles Dashboard**, das Ihnen einen klaren, präzisen und sofortigen Überbli
Automatic Fibonacci Tool
Batsirayi L Marango
Indikatoren
Automatisches Fibonacci-Werkzeug Fibonacci-Retracements sind ein beliebtes Instrument, das von technischen Analysten verwendet wird, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsbereiche zu ermitteln. In der technischen Analyse wird dieses Tool erstellt, indem zwei Extrempunkte (in der Regel ein Höchst- und ein Tiefstwert) auf dem Diagramm genommen und der vertikale Abstand durch die Fibonacci-Schlüsselkoeffizienten 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% und 100% geteilt wird. Unser automatisches Fibonacci-T
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Indikatoren
Elite Harmony Signals Pro Übersicht Elite Harmony Signals ist ein hochentwickelter Indikator für die technische Analyse, der dynamische Rechtecke anzeigt, die klare Handelszonen und bestätigende Signale für bessere Entscheidungen liefern. Hauptmerkmale Dynamische Rechteck-Zonen Echtzeit-Erweiterung : Die Rechtecke werden automatisch an die aktuelle Kursentwicklung angepasst Intelligente Schließung : Rechtecke schließen sich nur, wenn entgegengesetzte Signale auftreten Visuelle Bestätigung : Klar
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator RSI-Divergenz + FVG-Signal kombiniert die Divergenz des Relative-Stärke-Index (RSI) mit der Erkennung der Fair Value Gap (FVG) , um Kauf- und Verkaufssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren, die sowohl auf Momentum-Verschiebungen als auch auf institutionellen Ungleichgewichtszonen basieren. Hauptmerkmale: RSI-Divergenz-Erkennung : Identifiziert sowohl reguläre als auch versteckte bullische/bärische Divergenzen zwischen Preis und RSI. Divergenzen weisen auf mögliche Trend
Zigzag Price Arrows 1
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilitys
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Zeigt farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) an, die potenzielle Trendrichtungen anzeigen. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Market Shift Levels for MT5
Minh Truong Pham
Indikatoren
Market Shift Levels Dieser Indikator erkennt Trendwechsel und visualisiert wichtige Wendepunkte in der Marktstruktur unter Verwendung der Logik des gleitenden Hull-Durchschnitts. Er hebt potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsbereiche hervor, in denen der Preis wahrscheinlich reagieren wird, und ermöglicht es Händlern, frühzeitige Trendwechsel zu erkennen. Market Shift Levels sind horizontale Zonen, die den Moment eines Richtungswechsels im Marktverhalten markieren. Diese Verschiebungen b
Trendline Trade Panel MT5
Sugianto
Experten
Das Trendline-Trade-Panel wurde entwickelt, um das Trainieren von Forex-Handelsfähigkeiten im Backtester zu erleichtern und gleichzeitig den Live-Handel mit Trendlinien auf Knopfdruck zu ermöglichen. Dieses ea ist perfekt für Anfänger, die den manuellen Handel erlernen wollen, da alle seine Funktionen mit grundlegenden Werkzeugen für den Forex-Handel ausgestattet sind. Andere Verwendungsmöglichkeiten für Trendline Trade Panel: + Kann verwendet werden, um Verlustpositionen wiederherzustellen, di
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
Indikatoren
Überblick Der Market Perspective Structure Indicator ist ein umfassender MetaTrader-Indikator, der Händlern eine detaillierte Analyse der Marktstruktur über mehrere Zeitrahmen hinweg bietet. Er identifiziert und visualisiert wichtige Preisaktions-Elemente, einschließlich Swing-Hochs und -Tiefs, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), interne Strukturen, gleiche Hochs/Tiefs, Premium/Discount-Levels, frühere Levels aus höheren Zeitrahmen und Handelssitzungszonen. Dank umfangreicher
Scan pattern
VLADISLAV AKINDINOV
Indikatoren
Der Indikator soll helfen, eine Entscheidung über die Handelsrichtung (Kauf oder Verkauf) zu treffen. Es handelt sich um einen History-Scanner, der anhand der relativen vertikalen Position der Kerzen zueinander, der Größe jeder Kerze, der Größe des Kerzenkörpers und der Kerzenschatten nach Übereinstimmungen des aktuellen Musters (Kombination mehrerer aktueller Balken) mit historischen Daten in Prozent sucht. In der Historie werden die gefundenen Übereinstimmungen durch vertikale Linien auf der K
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Indikatoren
Matrix Arrow Indicator MT5   ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu   100 % nicht neu gezeichnet   werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann:   Forex ,   Rohstoffe ,   Kryptowährungen ,   Indizes ,   Aktien .  Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoff
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Indikatoren
Der KT Momentum Arrows Indikator basiert auf einem kurzfristigen Ausbruch, der durch Bandabweichungen und entstehende Volatilität in eine bestimmte Richtung berechnet wird. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Schlusskurs über dem oberen Band liegt, und ein Verkaufssignal, wenn der Schlusskurs unter dem unteren Band liegt. Ein Magnituden-Koeffizient wird als Eingabewert verwendet und beeinflusst sowohl die Bandabweichung als auch die Volatilität. Der Wert sollte sorgfältig in Bezug auf das In
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indikatoren
AtBot: Wie es funktioniert und wie man es benutzt ### Wie es funktioniert Der "AtBot"-Indikator für die MT5-Plattform generiert Kauf- und Verkaufssignale mithilfe einer Kombination von technischen Analysetools. Er integriert den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), den exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) und den Durchschnitt der wahren Reichweite (ATR)-Index, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Darüber hinaus kann er Heikin Ashi-Kerzen verwenden, um die Signalgenauigkeit zu
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indikatoren
- Real Preis ist 200$ - 50% Rabatt (Es ist 99$ jetzt) - Es ist für 4 Käufe aktiviert. Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus (Gann Trend Indikator), Anleitung oder Fragen! - Nicht nachgemalt, keine Verzögerung - Ich verkaufe nur meine Produkte in Elif Kaya Profil, alle anderen Websites sind gestohlenen alten Versionen, also keine neuen Updates oder Unterstützung. - Lifetime Update kostenlos Gann Gold EA MT5 Einführung Die Theorien von W.D. Gann zur technischen Analyse faszinieren Trader se
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indikatoren
Der Trend Line PRO Indikator ist eine unabhängige Handelsstrategie. Er zeigt den Trendwechsel, den Einstiegspunkt in die Transaktion an und berechnet automatisch drei Ebenen des Take-Profit- und Stop-Loss-Schutzes. Trend Line PRO ist perfekt für alle Meta Trader-Symbole: Währungen, Metalle, Kryptowährungen, Aktien und Indizes. Der Indikator wird im Handel auf realen Konten verwendet, was die Zuverlässigkeit der Strategie bestätigt. Robots, die Trend Line PRO verwenden , und echte Signale finden
Weitere Produkte dieses Autors
Layer Master Grid Trader MT5
Peter Andrew Thomas
5 (3)
Utilitys
Masta Layer: Ewe pisekin angang mi fiti angangen Grid fan iten MT5. 50% DISCOUNT FOR LIMITED TIME ONLY - BE QUICK!!! Siwini om angangen grid ren Layer Master - ewe pisekin angang mi kon fatafatoch me pochokun ren tumunun order mi foruta fan iten ekkewe chon angang mi sinenap. MT4   Version:  https://www.mql5.com/en/market/product/79133 Masta Grid a fori angangen amomo ren pwungun Ewe Masta a siwini ifa usun kopwe isoni me nemeni ekkewe angangen grid. Ren ach ei pisekin nengeni, ka tongeni
Layer Master Toolbox
Peter Andrew Thomas
5 (4)
Utilitys
Masta Layer: Ewe pisekin angang mi fiti angangen Grid fan iten MT4. 50% DISCOUNT FOR LIMITED TIME ONLY - BE QUICK!!! Siwini om angangen grid ren Layer Master - ewe pisekin angang mi kon fatafatoch me pochokun ren tumunun order mi foruta fan iten ekkewe chon angang mi sinenap. MT5 Kinikinin: 129705 Masta Grid a fori angangen amomo ren pwungun Ewe Masta a siwini ifa usun kopwe isoni me nemeni ekkewe angangen grid. Ren ach ei pisekin nengeni, ka tongeni: Kopwe fori fitepuku order non chok ew
Draw On 1 TimeFrame
Peter Andrew Thomas
Indikatoren
Draw On 1 Timeframe: Macht genau das, was der Name sagt! Wenn Sie ein Rechteck oder eine Trendlinie zeichnen, ist der Zeitrahmen, in dem Sie es zeichnen, derjenige, in dem es sichtbar ist. Wenn Sie einen höheren oder niedrigeren Zeitrahmen betrachten, ist das gezeichnete Objekt nicht zu sehen, aber wenn Sie zu dem Zeitrahmen zurückwechseln, in dem Sie es ursprünglich gezeichnet haben, ist das Objekt zu sehen. Wie man es verwendet: Dies ist ein Indikator, der mit allen gezeichneten Trendlinien- o
Market Structure MTF Dashboard Alerts
Peter Andrew Thomas
Indikatoren
Market Structure MTF Dashboard Alerts: Eine schnelle Möglichkeit, die aktuelle Marktstruktur auf 4 Zeitrahmen zu überprüfen! Es zeigt Ihnen an, ob Sie in die Richtung der langfristigen und kurzfristigen Marktrichtung handeln. Es ist so eingerichtet, dass es die Hoch- und Tiefpositionen verfolgt, um die aktuelle Tendenz zu bestimmen. Sobald sich die Tendenz in einem der 4 Zeitrahmen verschiebt, haben Sie die Möglichkeit, einen Alarm auszulösen, der Sie über die Veränderung informiert. Sobald der
Prop Defender Trade Assistant
Peter Andrew Thomas
Utilitys
**JETZT VERKAUF - 50% Rabatt nur für 1 Woche!!! Hören Sie auf, die GROSSEN Fehler zu machen, die Sie in die Luft jagen!!! Der Prop Defender Trade Assistant wurde entwickelt, um eine Barriere zwischen Ihnen und den schlechten Verhaltensweisen zu errichten, die dazu führen, dass Sie immer wieder Konten in die Luft jagen und Ihren Prop scheitern lassen! Entwickelt von einem 20-jährigen Trader-Veteranen, der daran gearbeitet hat, jedes schlechte Verhalten zu überwinden! Dies ist für manuelle Trader
Mega Trend Dashboard
Peter Andrew Thomas
Indikatoren
MEGA TREND DASHBOARD Dieses Dashboard zeigt die Währungsstärke über mehrere Zeitrahmen an. Dieses SUPER DASHBOARD holt sich nicht nur Ihre Watchlist von Währungspaaren und zeigt die Stärke jeder Währung über die von Ihnen gewählten Zeitrahmen - sondern tut es auch so, dass Sie es in 1 Sekunde überprüfen können!!! Dieser Indikator ist sehr leistungsfähig, weil er auf unserem benutzerdefinierten Algorithmus basiert, um die Trends zu zeigen, die gerade jetzt existieren! Der Indikator macht die ga
Support and Resistance Made Easy
Peter Andrew Thomas
Indikatoren
### Beherrschen Sie die Märkte mit professioneller Unterstützungs- und Widerstandserkennung **Endlich ein Indikator, der die schwere Arbeit für Sie übernimmt.** Hören Sie auf, Ihre Augen zu überanstrengen, während Sie versuchen, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus manuell auf Charts zu identifizieren. Unser automatischer SNR-Indikator transformiert Ihr Trading, indem er sofort die kritischen Preisniveaus aufdeckt, die professionelle Trader beobachten! #### Warum Trader auf automatische SN
Auswahl:
Detleff Böhmer
3060
Detleff Böhmer 2025.09.07 16:37 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Peter Andrew Thomas
1188
Antwort vom Entwickler Peter Andrew Thomas 2025.09.07 22:41
Thank you for the review! Glad it is making things easier for you - happy trading!!
Antwort auf eine Rezension