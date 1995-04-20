MEGA TREND DASHBOARD

Dieses Dashboard zeigt die Währungsstärke über mehrere Zeitrahmen an. Dieses SUPER DASHBOARD holt sich nicht nur Ihre Watchlist von Währungspaaren und zeigt die Stärke jeder Währung über die von Ihnen gewählten Zeitrahmen - sondern tut es auch so, dass Sie es in 1 Sekunde überprüfen können!!!

Dieser Indikator ist sehr leistungsfähig, weil er auf unserem benutzerdefinierten Algorithmus basiert, um die Trends zu zeigen, die gerade jetzt existieren! Der Indikator machtdie ganze Arbeit für Sie, indem er Ihnen zeigt, was sich in einer STARKEN AUFWÄRTS- oder ABWÄRTS-Bewegung befindet. Das bedeutet, dass Sie mehr Zeit für den Handel und weniger Zeit für die Analyse aufwenden müssen. Diesverschafft Ihnen einen Vorteil auf dem Markt, da Sie wissen,welche Währungen in diesem Moment am besten zu handeln sind.Kaufen Sie starke Währungen undverkaufen Sie schwache Währungen .

Wir verwenden diesen Indikator auch, um korrelierte Paare zu analysieren und mit echter Stärke zu handeln (DM mich für den Link zu dem Video, das das System erklärt! Dies ist ein völlig kostenloses Handelssystem mit Vorteil)



