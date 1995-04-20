Mega Trend Dashboard

MEGA TREND DASHBOARD

Dieses Dashboard zeigt die Währungsstärke über mehrere Zeitrahmen an. Dieses SUPER DASHBOARD holt sich nicht nur Ihre Watchlist von Währungspaaren und zeigt die Stärke jeder Währung über die von Ihnen gewählten Zeitrahmen - sondern tut es auch so, dass Sie es in 1 Sekunde überprüfen können!!!

Dieser Indikator ist sehr leistungsfähig, weil er auf unserem benutzerdefinierten Algorithmus basiert, um die Trends zu zeigen, die gerade jetzt existieren! Der Indikator machtdie ganze Arbeit für Sie, indem er Ihnen zeigt, was sich in einer STARKEN AUFWÄRTS- oder ABWÄRTS-Bewegung befindet. Das bedeutet, dass Sie mehr Zeit für den Handel und weniger Zeit für die Analyse aufwenden müssen. Diesverschafft Ihnen einen Vorteil auf dem Markt, da Sie wissen,welche Währungen in diesem Moment am besten zu handeln sind.Kaufen Sie starke Währungen undverkaufen Sie schwache Währungen .

Wir verwenden diesen Indikator auch, um korrelierte Paare zu analysieren und mit echter Stärke zu handeln (DM mich für den Link zu dem Video, das das System erklärt! Dies ist ein völlig kostenloses Handelssystem mit Vorteil)


Besondere, einzigartige Eigenschaften

1. Zeigt die starke oder schwache Richtung jeder Währung in 1 Sekunde.
2. Zeigt an, welche Paare keine direktionale Tendenz haben.
3. Erhält Ihre Watchlist automatisch.
4. Sie können eine beliebige Anzahl von Zeitrahmen anpassen.
5. Vollständig Multi-Currency und Multi-Timeframe.
6. Einfach und leicht zu bedienen.

7. Funktioniert für Währungen, Indizes, Gold, Metalle.


Indikator-Parameter:
  • Zeitrahmen - Wählen Sie die Zeitrahmen, die Sie sehen möchten, getrennt durch ";".
  • Farbe für einen starken Aufwärtstrend - Diese Farbe zeigt an, wenn sich das Paar in einem starken Aufwärtstrend befindet.
  • Farbe für keinen Trend - Diese Farbe zeigt an, dass es keine Tendenz gibt.
  • Farbe für starken Abwärtstrend- Diese Farbe zeigt eine Tendenz nach unten an.
  • Farbe für Dashboard-Text - Passen Sie die Textfarben des Dashboards an.
  • Farbe für den Dashboard-Hintergrund - Passen Sie die Farben des Dashboard-Textes an
  • Ecke für die Anzeige - In welcher Ecke des Diagramms soll es angezeigt werden?
  • Horizontale Verschiebung - Wenn Sie die Position horizontal ändern möchten.
  • Vertikale Verschiebung - wenn Sie die Position vertikal ändern möchten.

Alles, was Sie tun müssen, ist,die Tendenz der Währungen zu sehen und sie mit Ihrem System zu handeln. Ganz einfach!

