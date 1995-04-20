Market Structure MTF Dashboard Alerts

Market Structure MTF Dashboard Alerts: Eine schnelle Möglichkeit, die aktuelle Marktstruktur auf 4 Zeitrahmen zu überprüfen! Es zeigt Ihnen an, ob Sie in die Richtung der langfristigen und kurzfristigen Marktrichtung handeln. Es ist so eingerichtet, dass es die Hoch- und Tiefpositionen verfolgt, um die aktuelle Tendenz zu bestimmen. Sobald sich die Tendenz in einem der 4 Zeitrahmen verschiebt, haben Sie die Möglichkeit, einen Alarm auszulösen, der Sie über die Veränderung informiert.

Sobald der Alarm ausgelöst wurde, können Sie sehen, wie sich ein Strukturbruch (BOS) auf dem Zeitrahmen bildet, der ein starker Indikator für die Richtungsänderung ist.


Wie es funktioniert:

Das Market Structure MTF Dashboard überwacht den Preis auf mehreren Zeitrahmen und zeigt die aktuelle Tendenz an - wenn sich beispielsweise höhere Hochs bilden, wird der Markt auf dem Zeitrahmen grün dargestellt. Wenn sich tiefere Tiefs bilden, wird ein roter Markt angezeigt.

Wenn Sie ein Szenario haben, bei dem alle 4 Zeitrahmen übereinstimmen (alle grün oder alle rot), ist dies eine weitere Bestätigung für die zu handelnde Richtung.

Dieser Indikator ist dazu gedacht, neben Ihren eigenen Handelsregeln verwendet zu werden.


Einstellungen:

  • Wählen Sie die 4 Zeitrahmen aus.
  • Aktivieren Sie Alarme für jeden Zeitrahmen.
  • Ändern Sie die Position des Dashboards.


