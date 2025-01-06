Layer Master Grid Trader MT5

Layer Master: профессиональный инструмент для торговли по сетке для MT5

Преобразуйте свою торговлю по сетке с помощью Layer Master — самого интуитивно понятного и мощного набора инструментов для управления ордерами, разработанного специально для профессиональных трейдеров.









Торговля по сетке Master с точностью





Layer Master производит революцию в размещении и управлении сделками по сетке. С нашим визуальным интерфейсом вы можете:

Мгновенно размещать сотни ордеров

Легко управлять несколькими позициями

Точно контролировать риск

Мониторинг производительности в режиме реального времени





Основные функции





Расширенное управление ордерами

Layer Master Toolbox помогает торговать Развертывать несколько ордеров одним щелчком мыши. Он позволяет вам рисовать визуальный рисунок зоны для точного размещения ордеров по сетке.

Layer Master поддерживает все типы ордеров (Buy/Sell Stop, Buy/Sell Limit) и помогает вам узнать свою позицию, предоставляя в реальном времени уровень цен и расстояние в пунктах





Профессиональное управление рисками

Мы помогаем торговле управлять рисками с помощью визуального управления Stop Loss и Take Profit, функции безубыточности в один клик, расчета общего риска, мониторинга целевой прибыли и выполнения массовой модификации позиции (изменение Stop Loss, take profit или даже частичные выходы).





Информация о торговле в реальном времени

Как трейдеры сетки, мы понимаем, что критически важно знать ключевые торговые показатели. Поэтому мы показываем вам: общие позиции и объем, отслеживание совокупной прибыли/убытка, мониторинг подверженности риску, показатели производительности и текущую информацию о позиции.





Эффективное управление торговлей

На быстром рынке скорость имеет решающее значение, а простые в использовании элементы управления помогают производительности. Мы обеспечиваем массовое закрытие ордеров в один клик, быстрое удаление отложенных ордеров, визуальную настройку SL/TP, управление ордерами на основе зон и даже функции мгновенной безубыточности.





Почему трейдеры выбирают Layer Master





- Скорость: развертывание сотен ордеров за считанные секунды

- Точность: визуальные инструменты для точных ценовых уровней

- Контроль: управление несколькими позициями без усилий

- Гибкость: работает с любой торговой стратегией

- Надежность: профессиональная стабильность





Идеально подходит для:

Стратегий торговли по сетке, торговли по слоям, усреднения стоимости доллара, трейдеров прорыва, новостных трейдеров, трейдеров, которым необходимо управление несколькими позициями и торговля с управлением рисками.





Профессиональные торговые инструменты

Чтобы облегчить жизнь, у нас есть функциональность для настройки пользовательского интерфейса, регулируемых цветов и размера, четких показателей производительности, всеобъемлющей торговой информации и предоставления функций управления одним щелчком.





Технические характеристики





Эта версия предназначена для версий MT4 и MT5 (ссылка выше). Работает со всеми брокерами, использующими MT5. Регулярные обновления и поддержка. Профессиональная документация





Начните торговать умнее

Преобразуйте свою торговлю по сетке сегодня с помощью Layer Master — выбора профессионалов для расширенного управления ордерами.





*Включает бесплатные обновления и профессиональную поддержку*