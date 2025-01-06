Layer Master Grid Trader MT5

5
Layer Master: профессиональный инструмент для торговли по сетке для MT5
50% DISCOUNT FOR LIMITED TIME ONLY - BE QUICK!!!

Преобразуйте свою торговлю по сетке с помощью Layer Master — самого интуитивно понятного и мощного набора инструментов для управления ордерами, разработанного специально для профессиональных трейдеров.


Торговля по сетке Master с точностью

Layer Master производит революцию в размещении и управлении сделками по сетке. С нашим визуальным интерфейсом вы можете:
Мгновенно размещать сотни ордеров
Легко управлять несколькими позициями
Точно контролировать риск
Мониторинг производительности в режиме реального времени

Основные функции

Расширенное управление ордерами
Layer Master Toolbox помогает торговать Развертывать несколько ордеров одним щелчком мыши. Он позволяет вам рисовать визуальный рисунок зоны для точного размещения ордеров по сетке.
Layer Master поддерживает все типы ордеров (Buy/Sell Stop, Buy/Sell Limit) и помогает вам узнать свою позицию, предоставляя в реальном времени уровень цен и расстояние в пунктах

Профессиональное управление рисками
Мы помогаем торговле управлять рисками с помощью визуального управления Stop Loss и Take Profit, функции безубыточности в один клик, расчета общего риска, мониторинга целевой прибыли и выполнения массовой модификации позиции (изменение Stop Loss, take profit или даже частичные выходы).

Информация о торговле в реальном времени
Как трейдеры сетки, мы понимаем, что критически важно знать ключевые торговые показатели. Поэтому мы показываем вам: общие позиции и объем, отслеживание совокупной прибыли/убытка, мониторинг подверженности риску, показатели производительности и текущую информацию о позиции.

Эффективное управление торговлей
На быстром рынке скорость имеет решающее значение, а простые в использовании элементы управления помогают производительности. Мы обеспечиваем массовое закрытие ордеров в один клик, быстрое удаление отложенных ордеров, визуальную настройку SL/TP, управление ордерами на основе зон и даже функции мгновенной безубыточности.

Почему трейдеры выбирают Layer Master

- Скорость: развертывание сотен ордеров за считанные секунды
- Точность: визуальные инструменты для точных ценовых уровней
- Контроль: управление несколькими позициями без усилий
- Гибкость: работает с любой торговой стратегией
- Надежность: профессиональная стабильность

Идеально подходит для:
Стратегий торговли по сетке, торговли по слоям, усреднения стоимости доллара, трейдеров прорыва, новостных трейдеров, трейдеров, которым необходимо управление несколькими позициями и торговля с управлением рисками.

Профессиональные торговые инструменты
Чтобы облегчить жизнь, у нас есть функциональность для настройки пользовательского интерфейса, регулируемых цветов и размера, четких показателей производительности, всеобъемлющей торговой информации и предоставления функций управления одним щелчком.

Технические характеристики

Эта версия предназначена для версий MT4 и MT5 (ссылка выше). Работает со всеми брокерами, использующими MT5. Регулярные обновления и поддержка. Профессиональная документация

Начните торговать умнее
Преобразуйте свою торговлю по сетке сегодня с помощью Layer Master — выбора профессионалов для расширенного управления ордерами.

*Включает бесплатные обновления и профессиональную поддержку*
Отзывы 4
open4profit
61
open4profit 2025.09.03 14:58 
 

Very useful for trading. Seller is responsive and helpful in doing changes. Thanks

WACD
19
WACD 2025.04.13 20:27 
 

Una herramienta demasiado útil.

LANDRY ZOKI
34
LANDRY ZOKI 2025.04.23 07:46 
 

There were a few issues at the beginning, and I reported them to the administrator.

I must honestly say that he helped me very quickly.

Every question I ask ensures that the user receives an update, and he also listens to the needs of the client.

So far, I am very satisfied with the program.

Рекомендуем также
Lucky Trade Panel MT5
Nina Yermolenko
Утилиты
Trading panel for manual trading. Has a fairly wide functionality. Allows you to automatically calculate the order size, open both market and pending orders. It has a wide range of options for closing orders, it is possible to partially close orders, close orders after reaching a certain profit or loss, separately close profitable and unprofitable, buy and sell, as well as pending orders. The panel also contains a simple implementation of a grid of pending orders, reverse and lock functions, tr
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Эксперты
Sonic R Pro Enhanced EA - Версия 2025 249$ только для первых 5 покупателей! Live Сигнал Проверьте реальную производительность Sonic R Pro Enhanced: Торговая стратегия Sonic R Pro Enhanced — это обновленная версия классической стратегии Sonic R, которая автоматизирует сделки на основе Dragon Band (EMA 34 и EMA 89) и использует усовершенствованные алгоритмы для максимальной эффективности. Таймфреймы: M15, M30 Поддерживаемые пары: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Стиль торговли: Свинг-трейд
The Goat Scalper
Giordan Cogotti
Эксперты
The Goat Scalper EA — Smart, Fast, and Built for Real Market Performance Overview The Goat Scalper EA is a next-generation trading system built to capture decisive market moves with surgical precision. Unlike typical scalpers that rely on risky methods such as martingale, grid, hedging, or arbitrage, The Goat uses a pure breakout logic based on advanced supply and demand zone detection, ensuring stable and transparent results in any condition. Core Strengths Smart Risk Management Stop Loss on
Market Sentinel Pro
Moreno Dainese
Утилиты
Market Sentinel Pro – Professional News Protection Utility Protect your trading during high-impact news events. Market Sentinel Pro is an advanced tool designed to automatically manage and protect your Expert Advisors’ orders during major economic releases. It monitors upcoming news events in real time and applies protective measures to reduce exposure to volatile market movements. Key Features Automatic News Detection Real-time monitoring of high-impact economic events Customizable impor
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Эксперты
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Эксперты
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Эксперты
Trend Trading - Capital Protection - Optimized for Strong Trends Supertrend G5 Prime is an upgraded version of Supertrend G5 for MetaTrader 5. It is designed to exploit strong market trends while protecting capital with professional risk management tools. The EA uses the Supertrend indicator combined with an EMA 200 filter on the D1 timeframe to open trades only in the direction of the main trend. Core strategy - Entry signals: Open BUY when Supertrend shifts to uptrend. Open SELL when Supert
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Эксперты
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven будет работать по специальной цене до 8 декабря 2025 года. Этот советник адаптируется к любому активу. Он универсален. Multi-Asset Scalper EA — профессиональная автоматическая торговая система, разработанная для платформы MetaTrader 5 и предназначенная для скальпинга нескольких активов одновременно. Версия 8.2 включает в себя технологию многотаймфреймовых сигналов с тройным подтверждением и интегрированным управлением рисками. Техническая архитектура
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Эксперты
Little Swinger    (Best choice for passive income lovers) Developed by RobotechTrading   key features: Financial Freedom Back testing results will match with real live trading results Proper TP and SL Controlled Risk Highly Optimized settings Running on our Real Live Accounts Little Risk, Little Drawdown, Little Stress, Little BUT stable income, just set and forget. Strategy: Not Indicator based No Martingale  No Grid  No Repaint strategy Safe and Secure calculation of Live data and than take
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
Gold Spot Vs US Dollar Scalper Tools
Harifidy Razafindranaivo
Утилиты
BRIEF INTRODUCTION :   This panel is designed for the XAU/USD  pair, offering a fully automated and manual trading solution with optional money management controls. The application operates seamlessly in all market conditions and includes a built-in indicators attached in the interface for real-time analysis.   KEY FEATURES : - Martingale Strategy & Range Sequence Detection – Enhances trade recovery and identifies key price levels.   - Multiple Indicators – Helps users anticipate future price
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Утилиты
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Signal Indicator to Expert MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Утилиты
У вас есть индикатор, который дает сигналы, и вы хотите преобразовать его в эксперта? С помощью этого эксперта вы можете преобразовать его без перепрограммирования или адаптации индикатора, вам просто нужно выполнить шаги, чтобы правильно настроить его: 1) Индикатор должен находиться в папке индикаторов. 2) Вы должны тщательно выбирать буферы ПОКУПКИ и ПРОДАЖИ, предоставляемые индикатором. 3) Выберите, хотите ли вы совершать все операции или только операции типа ПОКУПКА или ПРОДАЖА. 4) Выб
Algocep Grid MT5
Jacob James
Эксперты
PROMO: ONLY 10 LEFT AT $90! Next price:        $199 Price will be kept high to limit number of users for this strategy. This EA starts trading at the open of   London (UK) Session . It is based on analysis of advanced statistical distributions combined with short to medium term reversal patterns which have mean-reversion attributes. The EA includes several smart features and allows you to trade with a fixed or automatic lot size. The EA is not sensitive to spreads but can be backtested on both
Hedge Commander Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Утилиты
Auto-Hedge System Description The auto-hedge system is a dynamic risk management tool designed to protect trading accounts from significant drawdowns while enabling opportunities for recovery and profit. When enabled, the system continuously monitors the account's drawdown relative to the initial balance recorded at the time of activation. Once the drawdown reaches the predefined trigger percentage, the auto-hedge mechanism initiates. At this point, the system executes hedge orders against all o
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Эксперты
Crash5 EA ,I s a automatic robot that has the level of professional decision when to take a trade without any emotion. The bot will help in your scalping decision making with its own TP (take profit) and SL (stop loss) with the trail stop when in profit. This is a trend based spike catching ,looking on whats happening in real time charts no repainting of any signals. The robot helps in making decisions on the candle stick pattern opened and closed lat price with the help of RSI ,MACD and the EMA
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Эксперты
GoldenRatioX — Скальпинг на золоте, доведённый до идеала GoldenRatioX — это мощная и интуитивная платформа для высокоскоростной торговли золотом, созданная специально для скальперов и активных трейдеров, работающих на грани секунд и стремящихся выжать максимум из каждого движения цены. После покупки обязательно свяжитесь со мной для получения настроек. Почему именно золото? Золото — это не просто актив. Это высоколиквидный и волатильный инструмент с чёткими уровнями, идеально подходящий для ска
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Эксперты
ПОЛУЧИТЕ ДРУГИЕ EA БЕСПЛАТНО!!! ПОЛУЧИТЕ ДРУГИЕ EA БЕСПЛАТНО!!! ПОЛУЧИТЕ ДРУГИЕ EA БЕСПЛАТНО!!! ПОЛУЧИТЕ ДРУГИЕ EA БЕСПЛАТНО!!! ПОЛУЧИТЕ ДРУГИЕ EA БЕСПЛАТНО!!! RSI Grid основан на условиях перекупленности и перепроданности RSI и открывает сетку, когда сделка находится на проигрышной стороне рынка. RSI предоставляет техническим трейдерам сигналы о бычьем и медвежьем ценовом импульсе, и он часто отображается под графиком цены актива. Актив обычно считается перекупленным, когда RSI выше 70%, и пер
Green Mower 1 MT5
Yaakov Markos
Утилиты
By :ForextraderEanow   Green Mower 10.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                        This EA is Famous Grid Strategy that open grid of trades with the same size (not martingale)  and make PROFIT even when the Forex price moves in the WRONG Direction
Capital protector MT5
Roger Perez Lugo
Утилиты
Capital protector MT5  is an Expert Advisor who works based on the profit and loss of your account. Its functions include: Closing of all orders when a certain profit or loss is reached. Remove any other Expert Advisor installed on a secondary chart when a certain profit or loss is reached. Send a notification to the mobile when a certain loss or profit is reached.  To configure the Expert Advisor you will only have to program the loss limit that you are willing to lose or the profit limit that
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Утилиты
BreakEvan Utility  Is a simple tool in a panel with this utilities: This utility will draw a Golden Line in the chart applied showing the breakeven price, considering all the positions opened for that specific symbol. Also the information panel shows: Balance Breakeven Price for that chart Force Breakeven (for that symbol) as ON/OFF Force Breakeven Global (takes into account all trades opened) as ON/OFF Total Lots opened for Symbol Total Lots opened Global And two buttons: Force Breakeven: Whe
Gold Rush Helios
Jonathan Mboya Kinaro
Утилиты
GoldRush Pro EA - Продвинутая Система Торговли Золотом с Распознаванием Паттернов ТРАНСФОРМИРУЙТЕ ВАШУ ТОРГОВЛЮ ЗОЛОТОМ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ АВТОМАТИЗАЦИЕЙ GoldRush Pro EA v7.0 - это сложная автоматизированная торговая система, специально разработанная для торговли золотом (XAUUSD) на платформе MetaTrader 5. Объединяя продвинутое распознавание паттернов с интеллектуальным анализом тренда, этот EA предоставляет профессиональную торговую автоматизацию с исключительным управлением рисками. КЛЮЧЕВЫЕ Ф
FREE
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
Blues Protector
Andtle Austin Dube
Утилиты
Boost your forex profits with Blues Protector, an advanced MQL5 Expert Advisor designed for MetaTrader 5. This automated trading bot dynamically manages your stop-loss levels to secure gains and reduce risks. Blues Protector EA - User Manual   (For MT5 - Ready-to-Use EX5 File)   1. What This EA Does    The Blues Protector EA automatically secures your profits by smartly adjusting stop-loss levels when your trade reaches a predefined profit level. It works silently in the background, protecting
Grid Balance
Tan Au Phuong
3.67 (3)
Эксперты
Автоматизированная стратегия сеточной торговли Grid Balance EA — это мощный и высоко-настраиваемый инструмент для сеточной торговли, созданный на MQL5 . Он автоматически открывает ордера на покупку и продажу, задаёт индивидуальные уровни take-profit для каждой сделки и закрывает все позиции после достижения общей цели по прибыли, упрощая и оптимизируя весь процесс автоматизированной торговли. Это надёжный помощник для сеточной стратегии, требующей эффективности и дисциплины. Получите нашего EА с
Trailing Stop Utility MT5
Nguyen Nghiem Duy
Утилиты
Trailing Stop Utility MT5 for automatic closing of deals by trailing stop levels.  Allows you to take the maximum from the profit. Created by a professional trader for traders.   Utility   works with any market orders opened manually by a trader or using advisors. Can filter trades by magic number. The utility can work with any number of orders simultaneously. WHAT THE UTILITY CAN DO: Set virtual   trailing stop   levels from 1 pip Set real   trailing stop   levels W ork with each order separat
С этим продуктом покупают
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (578)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночны
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Утилиты
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT for M
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Утилиты
Telegram to MT5: Идеальное решение для копирования сигналов Упростите свою торговлю с Telegram to MT5 — современным инструментом, который копирует торговые сигналы прямо из каналов и чатов Telegram на вашу платформу MetaTrader 5, без необходимости использования DLL. Это мощное решение обеспечивает точное исполнение сигналов, широкие возможности настройки, экономит время и повышает вашу эффективность. [ Instructions and DEMO ] Ключевые возможности Прямая интеграция с Telegram API Аутентификация ч
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Утилиты
Торговая панель для торговли в один клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  графика  или  клавиатуры  . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике
HYT utility
Sergey Batudayev
Утилиты
HYT (Help Your Trading) — это инструмент, который поможет вам усреднить ваши убыточные позиции, используя две основные техники: Стандартное усреднение. Хеджирование с последующим открытием позиций в направлении тренда. Этот инструмент позволяет разрулить несколько позиций, открытых в разных направлениях как на покупку, так и на продажу. HYT позволяет автоматически рассчитать размер следующей позиции, цену ордера, направление для усреднения и закрытия позиции с заданным уровнем тейк-профита. Этот
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Утилиты
DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности. Основные функции Восстановительная Сетка Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях. Позволяет стратегически
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Утилиты
Советник Auto Trade Copier предназначен для копирования сделок на нескольких счетах/терминалах MetaTrader 4/MetaTrader 5 со 100% точностью. С помощью этого инструмента вы можете выступать как в роли поставщика (источник), так и получателя (назначение). Все торговые действия будут скопированы от поставщика к получателю без задержки. Ссылки: Если копирование производится через Интернет, посмотрите продукт Trade Copier Pro MT5 по ссылке: https://www.mql5.com/ru/market/product/5531 Если копирование
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Утилиты
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
Утилиты
AI Trade Analyzer — интеллектуальный инструмент рыночного анализа, реализованный в формате индикатора. Программа визуализирует сигналы на графике и помогает трейдеру оценивать рыночную ситуацию на основе технических индикаторов и новостного фона. Поддерживаемые модели: Совместимо с новейшими версиями ChatGPT — GPT-5.1 , GPT-4o , GPT-4o-mini , O1 и GPT-3.5-turbo . Модель GPT-5.1 обеспечивает максимально точный анализ, расширенное понимание контекста и сложных торговых ситуаций. GPT-4o — сбаланси
Risk Manager Pro MT5
Roman Zhitnik
5 (7)
Утилиты
Риск-менеджер позволяет контролировать свою торговую активность и защищать от убытков. Настройки теперь организованы в логические группы, что упрощает конфигурацию различных параметров риска. При превышении любого лимита риск-менеджер может принудительно закрыть открытые позиции, остановить работу других советников и даже полностью закрыть терминал, чтобы предотвратить эмоциональную торговлю, не соответствующую вашей торговой стратегии. Настройки Risk Manager Защита Счета Check min equity limit
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.8 (5)
Утилиты
*** Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уро
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Утилиты
Многофункциональный торговый помощник для MT5 Более 66 профессиональных функций для умной, быстрой и точной торговли — всё в одном инструменте. Этот продвинутый торговый ассистент объединяет управление рисками, автоматизацию ордеров, технический анализ и контроль портфеля в одном мощном и интуитивно понятном интерфейсе. Он помогает трейдерам сократить рутину, минимизировать ошибки и принимать более уверенные решения. Почему трейдеры выбирают этот инструмент Открывайте, управляйте и закрывайте сд
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (4)
Утилиты
Crypto Charting for MT5 – Интеграция криптовалютных графиков в MetaTrader 5 Обзор Crypto Charting for MT5 предоставляет графики OHLC в реальном времени для криптовалют через WebSocket. Поддерживается автоматическое обновление истории с различных бирж прямо в MetaTrader 5. Функции Графики в реальном времени через WebSocket Автоматическое обновление исторических данных Запланированные обновления при перебоях с интернетом Поддержка всех таймфреймов MT5 OHLCV данные (Открытие, Максимум, Минимум, За
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
Утилиты
"Trader Evolution" - Утилита, предназначенная для трейдеров, которые используют в своей работе волновой и технический анализ. Одна вкладка утилиты способна управлять капиталом и открывать ордера, а другая - помогать в построении волн Эллиотта, уровней поддержки и сопротивления, а также линий тренда. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Торговля в несколько кликов. В панели доступны немедленные и отложенные ордера 2. Управление капиталом
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Утилиты
Live Forex Signals предназначен для торговли по сигналам сайта   https://live-forex-signals.com/en  и  https://foresignal.com/en . Live Forex Signal для MetaTrader 4   https://www.mql5.com/ru/market/product/81445 Параметры Username и Password  если у вас имеется подписка на сайты   live-forex-signals.com / foresignal.com , тогда вам следует заполнить эти параметры своими учетными данными; если подписки нет, тогда оставьте поля пустыми; Komment   комментарий к открываемым сделкам Risk   риск в п
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Утилиты
Копируйте сигналы из любого канала, участником которого вы являетесь (в том числе частного и ограниченного), прямо на свой MT5. Этот инструмент был разработан с учетом потребностей пользователей и предлагает множество функций, необходимых для управления и мониторинга сделок. Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут! Руководство пользователя + Демо  |
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
MT5 To Tradovate
Laurent Xavier Richer
Утилиты
MT5 → Tradovate Bridge (Prop-Firm Ready) Mirror your MT5 trades into Tradovate in real time—perfect for running your favorite indices/gold EA on MT5 while meeting the rules of top prop firms. Key Features Live Mirroring: Replicates MT5 market executions (open/close) to Tradovate as market orders. Auto-Resume Logic: Automatically detects when the market reopens (after daily breaks or weekends) and resumes/re-syncs your managed positions instantly. Smart Symbol Routing: Automatically maps your cha
Другие продукты этого автора
Layer Master Toolbox
Peter Andrew Thomas
5 (4)
Утилиты
Layer Master: профессиональный инструмент для торговли по сетке для MT4 50% DISCOUNT FOR LIMITED TIME ONLY - BE QUICK!!! Преобразуйте свою торговлю по сетке с помощью Layer Master — самого интуитивно понятного и мощного набора инструментов для управления ордерами, разработанного специально для профессиональных трейдеров. Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/129705 Торговля по сетке Master с точностью Layer Master производит революцию в размещении и управлении сделками по сет
Draw On 1 TimeFrame
Peter Andrew Thomas
Индикаторы
Draw On 1 Timeframe:   Does exactly what the name says! When you draw a rectangle or trendline - the timeframe you draw it in, is the one it is visible. When you look at a higher or lower timeframe - the drawn object is not seen, but when you change back to the timeframe you originally draw in - the object can be seen.  How to use it: This is an indicator that interacts with all trendline or rectangle objects drawn. Once running - it will automatically make any drawn trendline or rectangle objec
Market Structure MTF Dashboard Alerts
Peter Andrew Thomas
Индикаторы
Market Structure MTF Dashboard Alerts:  Is an fast way of checking the currently market structure on 4 timeframes! It lets you know if you are trading in the direction of both long-term and shor-term market bias. It is setup to track the High and Low positions to determine the current bias. Once the bias is shifting on the any of the 4 timeframes - you have the option to have an alarm notify you of the change.  Once the alarm has gone off - you will be able to see a break of structure (BOS) form
Prop Defender Trade Assistant
Peter Andrew Thomas
Утилиты
**SALE ON NOW - 50% off for 1 week only!!** Stop Making the HUGE mistakes that cause you to BLOW UP!!! Prop Defender Trade Assistant  is designed to put a barrier between you and the bad behaviors which cause you to keep blowing up accounts and failing your prop! Designed by a 20 year veteran trader who worked to overcome every bad behavior! This is for manual traders (and won't work with other EA's). It Defends against: Revenge Trading. Over Risking. Too much loss in 1 day.  Moving your stoplos
Mega Trend Dashboard
Peter Andrew Thomas
Индикаторы
MEGA TREND DASHBOARD This Dashboard shows the Currency Strength across multiple timeframes. This SUPER DASHBOARD,  Not only  does it get your watchlist of currency pairs  and shows the strength of each currency across the timeframes you Select - but also does it in a way that You can check it in 1 second!!! This indicator is very powerful because it is based on our custom algorithm to show the trends that are existing right now! The indicator does   all the work for you  by showing you what is
Support and Resistance Made Easy
Peter Andrew Thomas
Индикаторы
### Доминируйте на рынках с профессиональным определением уровней поддержки и сопротивления **Наконец, индикатор, который делает всю тяжелую работу за вас.** Хватит напрягать глаза, пытаясь вручную определить уровни поддержки и сопротивления на графиках. Наш автоматический SNR индикатор преобразит вашу торговлю, мгновенно выявляя критические ценовые уровни, на которые обращают внимание профессиональные трейдеры! #### Почему трейдеры переходят на автоматическое определение SNR Ручной анализ
Support and Resistance Made Easy MT5
Peter Andrew Thomas
Индикаторы
### Доминируйте на рынках с профессиональным определением уровней поддержки и сопротивления **Наконец, индикатор, который делает всю тяжелую работу за вас.** Хватит напрягать глаза, пытаясь вручную определить уровни поддержки и сопротивления на графиках. Наш автоматический SNR индикатор преобразит вашу торговлю, мгновенно выявляя критические ценовые уровни, на которые обращают внимание профессиональные трейдеры! #### Почему трейдеры переходят на автоматическое определение SNR Ручной анализ
Фильтр:
open4profit
61
open4profit 2025.09.03 14:58 
 

Very useful for trading. Seller is responsive and helpful in doing changes. Thanks

Peter Andrew Thomas
1188
Ответ разработчика Peter Andrew Thomas 2025.09.03 15:17
My Pleasure :) Thank you for your support!
Mircea Achim
24
Mircea Achim 2025.07.01 18:48 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Peter Andrew Thomas
1188
Ответ разработчика Peter Andrew Thomas 2025.07.01 23:23
Hello Mircea - The rental process is supplied by metaquotes and I am not sure about how they manage the rental. Here is a guide to help you: https://www.mql5.com/en/blogs/post/734585 . I am currently away , but will be back by Friday - if you are still having issues by then I will jump on a call with you to fix the issue.
LANDRY ZOKI
34
LANDRY ZOKI 2025.04.23 07:46 
 

There were a few issues at the beginning, and I reported them to the administrator.

I must honestly say that he helped me very quickly.

Every question I ask ensures that the user receives an update, and he also listens to the needs of the client.

So far, I am very satisfied with the program.

Peter Andrew Thomas
1188
Ответ разработчика Peter Andrew Thomas 2025.06.29 04:06
Thank you - My pleasure to help out! Now go print some $$$ hahahaha
WACD
19
WACD 2025.04.13 20:27 
 

Una herramienta demasiado útil.

Peter Andrew Thomas
1188
Ответ разработчика Peter Andrew Thomas 2025.04.13 23:54
Thank you! Glad to have you using it!
Ответ на отзыв