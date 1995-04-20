Support and Resistance Made Easy

### Beherrschen Sie die Märkte mit professioneller Unterstützungs- und Widerstandserkennung

**Endlich ein Indikator, der die schwere Arbeit für Sie übernimmt.**

Hören Sie auf, Ihre Augen zu überanstrengen, während Sie versuchen, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus manuell auf Charts zu identifizieren. Unser automatischer SNR-Indikator transformiert Ihr Trading, indem er sofort die kritischen Preisniveaus aufdeckt, die professionelle Trader beobachten!

#### Warum Trader auf automatische SNR-Erkennung umsteigen

Manuelle Analyse dauert Stunden und übersieht oft entscheidende Niveaus. Unser Indikator scannt automatisch die Preisbewegung und identifiziert sowohl Hauptniveaus als auch kleinere Wendepunkte, die über den Erfolg oder Misserfolg Ihrer Trades entscheiden könnten. Sie werden nie wieder ein wichtiges Niveau verpassen.

#### Vier mächtige Funktionen, die Sie abheben lassen

**Intelligentes Alarmsystem**: Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn sich der Preis Ihren kritischen Niveaus nähert. Kein starres Bildschirmstarren mehr - traden Sie mit Vertrauen, wissend, dass Sie über jede Gelegenheit benachrichtigt werden.

**Anpassbare Anzeigeoptionen**: Wechseln Sie mit einem Klick zwischen der Anzeige von nur Unterstützung, nur Widerstand oder beidem. Fokussieren Sie sich genau auf das, was für Ihre Trading-Strategie wichtig ist, ohne Chart-Unordnung.

**Haupt-/Nebenniveau-Filter**: Wechseln Sie zwischen Hauptniveaus und kurzfristigen Nebenniveaus. Passen Sie Ihre Ansicht an Ihren Trading-Zeitrahmen und -Stil an.

**Pinbar-Ablehnungs-Alarme**: Der heilige Gral der Einstiegssignale - werden Sie benachrichtigt, wenn der Preis Ihr SNR-Niveau erreicht UND eine Ablehnungs-Pinbar bildet. Diese Kombination ist eine ausgezeichnete Komponente von Trading-Systemen.

#### Eine kritische Komponente Ihres Trading-Systems

Mit unserem SNR-Indikator können Sie:
- Die Analysezeit um 80% reduzieren und gleichzeitig die Genauigkeit verbessern
- Nie wieder ein kritisches Unterstützungs- oder Widerstandsniveau verpassen
- Diese Niveaus für Ein- oder Ausstiegspunkte verwenden, um Ihr Trading-System zu ergänzen
