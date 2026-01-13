Trion Miner EA wurde mit dem High Frequency Trading (HFT) System entwickelt. Das bedeutet, dass dieser Expert Advisor sofort eine Position eröffnet, nachdem Sie ihn in das Diagramm eingefügt haben, und dass er die Position ein paar Sekunden nach der Gewinnmitnahme wieder öffnet (die Position schließt). Es wird also immer einige offene Positionen geben.

Dieser EA basiert auf dem Smart Grid Averaging Hedging System, das bereits perfektioniert wurde. Wenn diese Strategien einzeln und ohne Kombination mit anderen Strategien ausgeführt werden, ist das sehr riskant. Und es wird am Ende Ihr Konto ausblasen. Durch die Kombination dieser drei Strategien und das Hinzufügen eines systematischen Systems können wir die Schwächen der einzelnen Strategien abdecken und einen sehr profitablen EA erstellen.

Trion Miner verwendet ein Multi-Währungs-Hedging-System, das den Handel immer profitabel macht, egal wie der Markt sich entwickelt. Daher ist das Ergebnis des Strategietesters nicht zuverlässig, da es nur mit einem Paar getestet wurde. Bitte verwenden Sie ein Demokonto, um die Leistung des Expert Advisors zu testen.

Parameter:

1. Allgemeine Einstellungen

AnfangsLosgröße : Start-Lotgröße (z.B. 0,01 = Micro-Lot)

LotMultiplikator : Wie stark die Lots bei Verlusten erhöht werden sollen (1,5 = jedes Mal 50% hinzufügen)

MaximumLotSize : Niemals größer als dieser Wert handeln (z. B. 100 Lots)

GeldVerwaltung verwenden : Ja/Nein - Automatische Berechnung der Losgröße auf der Grundlage des Kontostands

LotsPerThousand: Wie viele Lots pro $1000 Guthaben (0.01 = 1 Lot pro $100k)

2. Risiko-Management

UseEquityStop : Ja/Nein - Stoppt den Handel, wenn die Aktie zu stark fällt

EigenkapitalRisikoProzent: Maximaler Aktienverlust vor dem Stoppen (20.0 = 20%)

3. Prop Firm Einstellungen

UseDailyProfitTarget : Ja/Nein - Handel nach täglichem Gewinn stoppen

TäglicherGewinnTyp : Geld ($) oder prozentuales (%) Ziel

TäglicherGewinnWert : Zielbetrag (z. B. 5,0 = $5 oder 5%)

UseDailyDrawdownLimit : Ja/Nein - Anhalten, wenn der tägliche Verlust zu groß ist

DailyDrawdownType : Geld ($) oder prozentuales (%) Limit

DailyDrawdownValue : Maximaler Tagesverlust (z.B. 5.0 = $5 oder 5%)

UseBalanceProfitTarget : Ja/Nein - Stoppen, wenn der Gesamtgewinn des Kontos erreicht ist

BalanceProfitTargetPercent: Gesamtgewinnziel (z. B. 10,0 = 10% Gewinn)

4. Zeitfilter

SchließenFreitagGeschäfte : Ja/Nein - Schließen von Geschäften vor dem Wochenende

FridayCloseHour : Stunde, zu der am Freitag geschlossen wird (Brokerzeit)

Montagsgeschäfte öffnen : Ja/Nein - Wann der Handel am Montag beginnen soll

MondayOpenHour: Uhrzeit für den Start am Montag

5. Drei Trading-Strategien:

Elektron & Proton & Neutron

MaxTrades_Electron : Maximale Aufträge (z.B. 20)

Gewinnmitnahme_Elektron : Gewinnziel in Pips (10.0 = 10 Pips)

StepDistance_Electron : Wie weit muss sich der Preis bewegen, um weitere Aufträge hinzuzufügen (20 Pips)

UseTrailing_Electron : Ja/Nein - Stop Loss verschieben, wenn profitabel

TrailStart_Electron : Wann wird mit dem Trailing begonnen (10 Pips Gewinn)

TrailStop_Electron : Wie weit der Stop vom Preis entfernt bleibt (5 Pips)

Schlupf_Elektron : Maximale Preisdifferenz bei Auftragserteilung

MagicNumber_Electron: Eindeutige ID für diese Strategie





Signal für Ergebnis prüfen





Empfohlenes Setup:

Startkapital: $4000/0,01 Lot für 10 Paare.

Empfohlener Zeitrahmen: H1

Führen Sie den EA für jedes verwendete Paar aus.

Empfohlen Hebelwirkung ist 1:500 oder höher . Der EA wird von Zeit zu Zeit genügend freie Marge benötigen, daher ist ein hoher Hebel erforderlich.

. Der EA wird von Zeit zu Zeit genügend freie Marge benötigen, daher ist ein hoher Hebel erforderlich. Paare: Alle Währungspaare mit einem maximalen Spread von 3 Pips.

Wie bei jedem EA ist es empfehlenswert, ihn zunächst auf einem Demokonto zu testen, um den Handelsstil des EA kennenzulernen

ACHTUNG

Bitte ziehen Sie Ihr Geldab, nachdem Sie 100% Gewinn erzielt haben. Führen Sie dann das Konto nur mit dem Gewinn und wiederholen Sie die Abhebung danach. Am Ende werden Sie Gewinn machen. Dies ist wichtig. Weil die Lektion, die ich nach mehreren Jahren im Handel bekam, weiß ich, dass es immer etwas schlecht in meinem Handel sein wird.