Simple Smart Mney Concepts MT4

Dieser einfache Smart Money Concepts-Indikator zeigt die Marktstruktur in Echtzeit an (interne & Swing BOS / CHoCH), Orderblöcke, Premium- & Discount-Zonen, gleiche Hochs & Tiefs und vieles mehr... und ermöglicht es Händlern, ihre Charts automatisch mit weit verbreiteten Price Action-Methoden zu markieren.

"Smart Money Concepts" (SMC) ist ein Begriff, der von Price-Action-Händlern verwendet wird, die die Liquidität genauer steuern und optimale Punkte im Markt finden wollen. Der Versuch, herauszufinden, wo institutionelle Marktteilnehmer Orders platziert haben, kann ein sehr sinnvoller Ansatz sein, um praktischere Ein- und Ausstiege auf der Grundlage von Preisaktionen zu finden.

Hauptmerkmale

Interne und Swing-Marktstruktur in Echtzeit: Interne Strukturen: Diese Elemente beziehen sich auf die Kursformationen und -muster, die innerhalb eines kleineren Bereichs oder einer bestimmten Handelssitzung auftreten. Die Suite kann komplizierte Details wie kleinere Unterstützungs-/Widerstandsniveaus oder kurzfristige Trendumkehrungen erkennen.

Externe Strukturen: Hierbei handelt es sich um größere, bedeutendere Marktmuster und Trends, die sich über mehrere Sitzungen oder Zeitrahmen erstrecken. Diese Fähigkeit hilft Händlern, übergreifende Marktrichtungen zu verstehen. HH/LH/LL/LH-Bereiche : Die Identifizierung von höheren Hochs (HH), niedrigeren Hochs (LH), niedrigeren Tiefs (LL) und niedrigeren Hochs (LH) hilft dabei, den Trend und die Marktstruktur zu verstehen und unterstützt die vorausschauende Analyse.



Bruch der Struktur (BOS): Diese Funktion identifiziert Punkte, an denen der Kurs eine signifikante Struktur durchbricht, was auf einen neuen Trend oder eine Trendumkehr hindeuten kann.

Veränderung des Charakters (CHoCH): Erkennt subtile Verschiebungen im Marktverhalten, die auf die frühen Stadien eines Trendwechsels hindeuten könnten, bevor sie für den breiteren Markt sichtbar werden.

Auftragsblocks: Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Kursniveaus oder Zonen, in denen zuvor erhebliche Handelsaktivitäten stattgefunden haben, die wahrscheinlich auf die Positionen von Smart Money hinweisen.

Gleiche Hochs und Tiefs Zeigt EQH/EQL-Etiketten im Diagramm an, um gleiche Hochs und Tiefs zu erkennen.

Fair-Value-Lücken: Fair-Value-Lücken: Eine Formation aus drei Kerzen, bei der sich die an die zentrale Kerze angrenzenden Kerzenschatten nicht überschneiden, was auf einen Gap-Bereich hinweist.

Frühere Hochs und Tiefs: Ermöglicht es dem Benutzer, frühere Höchst- und Tiefststände aus dem täglichen, wöchentlichen und monatlichen Zeitrahmen als signifikante Niveaus anzuzeigen.

Premium- und Discount-Zonen als Bereich: Ermöglicht dem Benutzer die Anzeige von Premium-, Discount- und Equilibrium-Zonen auf dem Diagramm.

Anpassbare Funktionen

Benutzer können Einstellungen wie Datenlänge, Farben und Anzeigestile an ihre Handelsvorlieben anpassen.

Vorteile für Trader

Spart Zeit bei der manuellen Analyse und steigert die Handelseffizienz.

Hilft, bei volatilen Marktbedingungen schnelle und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Einfache Bedienung sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader.

Fazit





DerSimple Smart Money Concepts Indicator ist nicht nur ein Werkzeug, sondern eine umfassende Lösung für Händler, die ICT-Strategien effektiv umsetzen wollen. Er ist eine robuste Wahl für die Verbesserung der Marktanalyse und die Ausführung präziser Trades.