Simple Smart Mney Concepts MT4

Dieser einfache Smart Money Concepts-Indikator zeigt die Marktstruktur in Echtzeit an (interne & Swing BOS / CHoCH), Orderblöcke, Premium- & Discount-Zonen, gleiche Hochs & Tiefs und vieles mehr... und ermöglicht es Händlern, ihre Charts automatisch mit weit verbreiteten Price Action-Methoden zu markieren.

"Smart Money Concepts" (SMC) ist ein Begriff, der von Price-Action-Händlern verwendet wird, die die Liquidität genauer steuern und optimale Punkte im Markt finden wollen. Der Versuch, herauszufinden, wo institutionelle Marktteilnehmer Orders platziert haben, kann ein sehr sinnvoller Ansatz sein, um praktischere Ein- und Ausstiege auf der Grundlage von Preisaktionen zu finden.

Hauptmerkmale

  1. Interne und Swing-Marktstruktur in Echtzeit:

    • Interne Strukturen: Diese Elemente beziehen sich auf die Kursformationen und -muster, die innerhalb eines kleineren Bereichs oder einer bestimmten Handelssitzung auftreten. Die Suite kann komplizierte Details wie kleinere Unterstützungs-/Widerstandsniveaus oder kurzfristige Trendumkehrungen erkennen.

    • Externe Strukturen: Hierbei handelt es sich um größere, bedeutendere Marktmuster und Trends, die sich über mehrere Sitzungen oder Zeitrahmen erstrecken. Diese Fähigkeit hilft Händlern, übergreifende Marktrichtungen zu verstehen.

  2. HH/LH/LL/LH-Bereiche:
    • Die Identifizierung von höheren Hochs (HH), niedrigeren Hochs (LH), niedrigeren Tiefs (LL) und niedrigeren Hochs (LH) hilft dabei, den Trend und die Marktstruktur zu verstehen und unterstützt die vorausschauende Analyse.

  3. Bruch der Struktur (BOS):
    • Diese Funktion identifiziert Punkte, an denen der Kurs eine signifikante Struktur durchbricht, was auf einen neuen Trend oder eine Trendumkehr hindeuten kann.

  4. Veränderung des Charakters (CHoCH):
    • Erkennt subtile Verschiebungen im Marktverhalten, die auf die frühen Stadien eines Trendwechsels hindeuten könnten, bevor sie für den breiteren Markt sichtbar werden.

  5. Auftragsblocks:
    • Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Kursniveaus oder Zonen, in denen zuvor erhebliche Handelsaktivitäten stattgefunden haben, die wahrscheinlich auf die Positionen von Smart Money hinweisen.

  6. Gleiche Hochs und Tiefs
    • Zeigt EQH/EQL-Etiketten im Diagramm an, um gleiche Hochs und Tiefs zu erkennen.

  7. Fair-Value-Lücken:
    • Fair-Value-Lücken: Eine Formation aus drei Kerzen, bei der sich die an die zentrale Kerze angrenzenden Kerzenschatten nicht überschneiden, was auf einen Gap-Bereich hinweist.

  8. Frühere Hochs und Tiefs:
    • Ermöglicht es dem Benutzer, frühere Höchst- und Tiefststände aus dem täglichen, wöchentlichen und monatlichen Zeitrahmen als signifikante Niveaus anzuzeigen.

  9. Premium- und Discount-Zonen als Bereich:
    • Ermöglicht dem Benutzer die Anzeige von Premium-, Discount- und Equilibrium-Zonen auf dem Diagramm.

Anpassbare Funktionen

  • Benutzer können Einstellungen wie Datenlänge, Farben und Anzeigestile an ihre Handelsvorlieben anpassen.

Vorteile für Trader

  • Spart Zeit bei der manuellen Analyse und steigert die Handelseffizienz.
  • Hilft, bei volatilen Marktbedingungen schnelle und fundierte Entscheidungen zu treffen.
  • Einfache Bedienung sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader.

Fazit

DerSimple Smart Money Concepts Indicator ist nicht nur ein Werkzeug, sondern eine umfassende Lösung für Händler, die ICT-Strategien effektiv umsetzen wollen. Er ist eine robuste Wahl für die Verbesserung der Marktanalyse und die Ausführung präziser Trades.


Empfohlene Produkte
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Dieser Indikator funktioniert auf MT4 und ist sehr einfach zu bedienen. Wenn Sie ein Signal von diesem Indikator erhalten, warten Sie, bis die Kerze mit dem Signal geschlossen ist, und gehen Sie zu Beginn der nächsten neuen Kerze in den Handel . Ein roter Pfeil bedeutet verkaufen und ein grüner Pfeil bedeutet kaufen. Alle Pfeile sind mit einem Warnsignal versehen, damit Sie das Handelssignal leicht erkennen können. Sind Sie damit einverstanden? 1 minute candle 1 minute expire
Pips forex
Andrey Kozak
Indikatoren
Pips Forex ist ein fertiges Handelssystem. Dieser Indikator zeigt mit Pfeilen im Diagramm an, wann und in welche Richtung Sie eine Order eröffnen müssen. Wenn der Pfeil grün ist, eröffnen wir ein Kaufgeschäft, und wenn der Pfeil rot ist, eröffnen wir ein Verkaufsgeschäft. Alles ist sehr einfach und sehr effektiv. TakeProfit setzt 15-25 Punkte. StopLoss auf Punktniveau eingestellt. Wenn sich die Punkte bewegen, überschreiben wir sofort den StopLoss. Empfohlener Zeitrahmen für den Handel mit M1 u
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Accumulation Basic
Thanh Quang Huynh
Indikatoren
Der technische Indikator Akkumulation/Distribution wird durch die Veränderungen des Preises und des Volumens bestimmt. Das Volumen wirkt als Gewichtungskoeffizient bei der Preisänderung - je höher der Koeffizient (das Volumen) ist, desto größer ist der Beitrag der Preisänderung (für diesen Zeitraum) im Wert des Indikators. Dieser Indikator ist in der Tat eine Variante des häufiger verwendeten Indikators On Balance Volume . Beide werden verwendet, um Preisänderungen durch die Messung des jeweilig
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indikatoren
Professioneller kumulativer Delta- und Volumen-Median-Indikator Verfolgen Sie echten Kauf-/Verkaufsdruck mit diesem leistungsstarken Tool zur Volumenanalyse. Der Volumenvergleichsindikator kombiniert kumulatives Delta und Volumenmedian , um Ihnen zu helfen, institutionelle Aktivitäten, Ungleichgewichte und potenzielle Umkehrungen zu erkennen. Hauptmerkmale: Kumulatives Delta-Histogramm - Visualisiert das Netto-Kauf- und Verkaufsvolumen in Echtzeit. Kauf-/Verkaufsvolumen-Mediane - Horiz
Last 50 Pips
Martin Alejandro Bamonte
Indikatoren
Der Indikator Last 50 Pips ist dafür ausgelegt, Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten basierend auf dem jüngsten Preisverhalten schnell zu identifizieren. Er misst die Preisänderungen in den letzten Kerzen, um Momente, in denen der Preis möglicherweise die Richtung ändert, in Gelb hervorzuheben. Kaufsignal: Sie sollten eine KAUF -Position eröffnen, wenn der Indikator von ROT auf GELB wechselt, was auf einen Wechsel von einem Abwärtstrend zu einem Aufwärtstrend hinweist. Bitte sehen Sie sich die Bilde
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indikatoren
FRÜHE ERINNERUNG: Der Startpreis ist 65 Preis wird bald bis zu 365 $ und dann 750 $ nach den ersten 10 Kopien der Verkäufe steigen. Nutzen Sie dieses Angebot jetzt! Einführung Hallo, Trader! Willkommen zur Demonstration des Forex Beast Indicator , eines umfassenden Tools, das aufstrebenden Händlern dabei helfen soll, sich in der Komplexität des Devisenmarktes zurechtzufinden. Dieser Indikator enthält sieben wesentliche Komponenten, um ein abgerundetes Handelserlebnis zu bieten: Gleitende Durchs
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
ADX Shark Scalper
Maxwell Ndzoyiya
Indikatoren
ADX Shark Scalper - Der ultimative Hybrid-Indikator für präzises Scalping Tauchen Sie ein in die Märkte mit dem ADX Shark Scalper , einem leistungsstarken und vielseitigen Tool für Händler, die bei jedem Handel Präzision suchen. Dieser hochmoderne Indikator kombiniert nahtlos mehrere fortschrittliche technische Signale in einem optimierten System, mit dem Sie mühelos gute Kauf- und Verkaufschancen erkennen können. Im Kern nutzt der ADX Shark Scalper die Kraft der Trend- und Momentum-Erkennung du
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indikatoren
Rainbow MT4 ist ein technischer Indikator, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert und sehr einfach zu bedienen ist. Wenn der Preis über dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf grün ändert, ist dies ein Kaufsignal. Wenn der Preis unter dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf rot ändert, ist das ein Signal zum Verkauf. Der Expert Advisor (Rainbow EA MT4), der auf dem Rainbow MT4 Indikator basiert, wie Sie in dem kurzen Video unten sehen können, ist jetzt hier verfügbar.
FREE
Chinetti pip collector XL
Andrey Kozak
Indikatoren
Chinetti Pip Collector XL ist ein komplettes schlüsselfertiges Handelssystem. Wenn ein Händler noch kein eigenes Handelssystem hat, kann er Chinetti Pip Collector XL auf den Handel anwenden. Der Handel mit diesem Indikator ist sehr einfach. Sogar ein Anfänger in Forex kann damit umgehen. Handelsregeln: Warten Sie, bis der Indikator eine blaue Linie zeichnet. Dies bedeutet, dass die Preisentwicklung jetzt beginnt. Jetzt warten wir darauf, dass der Indikator den Markt analysiert und einen Aufwär
DualVWAP
Kourosh Hossein Davallou
Indikatoren
VWAP-Indikator mit zwei Zeitrahmen für MT4 Beschreibung Professioneller VWAP-Indikator, der sowohl **Tages** als auch **Wochen** VWAP gleichzeitig auf Ihrem Chart anzeigt. Merkmale : - Zwei VWAP-Linien: Blau für täglich, Rot für wöchentlich - Konfigurierbare Bänder: Zwei Abweichungsbänder für jeden Zeitrahmen - Sitzungssteuerung: Anpassbare Handelszeiten für Daily VWAP - Saubere Visualisierung: Durchgehende Linien für den Haupt-VWAP, gestrichelt für die Bänder - Optimierbar: Parameter können
Rira Renko
Vitor Palmeira Abbehusen
Indikatoren
RENKO im Zeitdiagramm Dieser Indikator ist ein erweiterter Renko, so dass Sie die Renko-Steine auf dem Chart beobachten können, um die Preisbewegung besser zu verstehen. Die andere Verbesserung ist die automatische Box-Größe entsprechend der ATR (Average True Range) Periode Sie können die ATR-Zahl nach Belieben einstellen und die Box-Größe von Renko ändert sich automatisch basierend auf der Preisbewegung. Eingaben Modus: Boxgröße ist die Eingabe, mit der Sie die Größe der Renko-Box festleg
FiboZag
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Indikator FiboZag - übertragen Sie den Indikator auf den Chart und die Fibonacci-Levels werden automatisch auf der letzten ZigZag-Wendung gebildet. Der Hauptvorteil liegt in der korrekten Konstruktion der Fibonacci-Levels und dem Aufschlag der Kursniveaus. Einfache, visuelle und effektive Anwendung. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und hinkt nicht hinterher. Funktioniert bei allen Währungspaaren und auf allen Zeitrahmen.
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indikatoren
Der Super Arrow Indicator liefert nicht nachzeichnende Kauf- und Verkaufssignale mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Wichtigste Merkmale Kein Repainting - bestätigte Signale bleiben fixiert Klare visuelle Pfeile: grün für Kauf, rot für Verkauf Echtzeit-Warnungen per Pop-up, Ton und optionaler E-Mail Übersichtliche Chart-Ansicht ohne unnötigen Ballast Funktioniert auf allen Märkten: Forex, Gold, Öl, Indizes, Kryptowährungen Einstellbare Parameter Zeitrahmen Standard: "aktueller Zeitrahmen" Funktio
Max Volume
Maksim Slovakov
Indikatoren
Färbt abnorm große Zeckenvolumina rot. Hat die folgenden Einstellungen: "Prozentsatz" ist standardmäßig "70" (Prozentsatz, um den das abnormale Volumen größer sein sollte als das vorherige) Standardwert "Level" ist "500" (Die Anzahl der Ticks, ab der das abnormale Volumen berücksichtigt wird). Achtung! Dieser Indikator wurde für kleine Zeitrahmen M1,M5,M15 entwickelt. Die Idee ist, dass in diesen Zeitrahmen eine Zunahme der Anzahl der Ticks eine Zunahme der Anzahl der Transaktionen, eine Zunahme
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster , einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-O
Adjustable Consecutive Fractals MT4
Wayne Theo Botha
Indikatoren
Adjustable Consecutive Fractals sucht nach 2 oder mehr Fraktalen in einer Richtung und sendet bei starken Umkehrpunkten einen Alarm auf dem Bildschirm, einen Tonalarm und eine Push-Benachrichtigung. Adjustable Consecutive Fractals zeigt die Fraktale auf dem Chart zusammen mit einem farblich wechselnden Text für Kauf- und Verkaufssignale an, wenn ein oder mehrere Fraktale auf einer Seite des Preises erscheinen. Adjustable Consecutive Fractals basiert auf Bill Williams Fractals. Die Standard-Bill-
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Turbo Helper for scalping
Andrey Kozak
Indikatoren
"Turbo Helper für das Scalping" ist ein vollständig vorbereitetes Handelssystem. Es zeigt dem Trader mit einem Pfeil auf dem Chart an, wann und in welche Richtung er einen Trade eröffnen sollte. Es zeigt dem Trader auch mit einem quadratischen Symbol an, wann er den Trade schließen sollte. Anschließend zeigt der Indikator auf dem Chart die geschätzte Anzahl der Punkte für den Trade an. Dieser Wert kann geringfügig abweichen, da der Indikator nicht die tatsächliche Größe des Spreads und Swaps Ihr
King Binary Sure Shot BO
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Der Binary Profit Maker, Dieser Indikator funktioniert auf MT4 und ist sehr einfach zu bedienen. Wenn Sie ein Signal von diesem Indikator erhalten, warten Sie, bis die Kerze mit dem Signal geschlossen ist, und gehen Sie zu Beginn der nächsten neuen Kerze in den Handel. Ein lila Pfeil nach oben bedeutet Kaufen und ein lila Pfeil nach unten bedeutet Verkaufen. Alle Pfeile sind mit einem Warnsignal versehen, damit Sie das Handelssignal leicht erkennen können. Sind Sie damit einverstanden? How To
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indikatoren
Market Profile 3 MetaTrader 4 Indikator - ist eine klassische Marktprofil-Implementierung, die die Preisdichte im Laufe der Zeit anzeigen kann, indem sie die wichtigsten Preisniveaus, den Wertbereich und den Kontrollwert einer bestimmten Handelssitzung umreißt. Dieser Indikator kann mit Zeitrahmen zwischen M1 und D1 verbunden werden und zeigt das Marktprofil für tägliche, wöchentliche, monatliche oder sogar Intraday-Sessions an. Niedrigere Zeitrahmen bieten eine höhere Präzision. Höhere Timefram
FREE
TrendXpert Indicator
Samuel Ayienda Omanga
Indikatoren
TrendXpert Indicator v1.02 - Den Trend beherrschen, mit Präzision handeln Übersicht TrendXpert v1.02 ist ein Präzisionsinstrument für ernsthafte Trader, die auf der richtigen Seite des Marktes bleiben wollen. Es wurde speziell für den 4H-, 1H- und 30M-Zeitrahmen entwickelt und hilft Ihnen, hochwahrscheinliche Trendbedingungen zu erkennen und liefert zeitnahe, klare Handelssignale - ohne Durcheinander oder Verwirrung. Was ist neu in v1.02 Verbesserte Trend-Erkennung : Eine verbesserte interne L
FREE
Scorpion Scalper Pro
Mohamed Amine Talbi
Indikatoren
Im Zeitalter der Geschwindigkeit will jeder schnell das bekommen, was er/sie will. Beim Trading geht es darum, Geld zu gewinnen, und Scalping ist eine Möglichkeit, dies in kurzer Zeit zu erreichen. Der "Scorpion Scalper Pro" wurde wegen seiner Geschwindigkeit nach dem Skorpion benannt. Der Indikator dient dazu, Signale für den M15-Zeitrahmen zu liefern. Er sendet auch Alarme (Fensteralarm, E-Mail-Alarm, Push-Benachrichtigung), wenn ein Kauf-/Verkaufssignal auftritt, und die Alarme sind anpassbar
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Indikatoren
Der Auto-Fibonacci-Indikator ist ein professionelles technisches Analyseinstrument, das automatisch Fibonacci-Retracement-Levels auf der Grundlage der zuletzt geschlossenen Tages- (D1) oder 4-Stunden-Kerze (H4) zeichnet . Diese Niveaus werden von Händlern häufig verwendet, um wichtige Unterstützungs-, Widerstands- und Trendumkehrzonen zu identifizieren . Diese Version ist für den manuellen Handel konzipiert und unterstützt eine leistungsstarke Handelsstrategie, die Fibonacci-Levels in Kombinati
FREE
TMA AI Bands
Monique Ellen Miranda Dos Santos
Indikatoren
Der TMA AI Bands Indikator basiert auf dem Dreieckigen Gleitenden Durchschnitt (TMA) mit dynamischen oberen und unteren Bändern sowie klaren Kauf-/Verkaufs-Pfeilen, die direkt auf dem Chart geplottet werden. Er verfügt über integrierte KI für adaptive Optimierung und garantiert keine Neuanzeichnung, indem er präzise Umkehrsignale liefert, wenn der Preis die Bänder berührt. * Paare: Funktioniert mit allen Währungspaaren * Empfohlene Zeitrahmen: D1 / W1 / MN * Konfigurierbare externe Variablen
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indikatoren
MASi Three Screens basiert auf der Handelsstrategie von Dr. Alexander Elder. Dieser Indikator ist eine Sammlung von Algorithmen. Die Algorithmen basieren auf der Analyse von Charts verschiedener Zeitrahmen. Sie können jeden der angebotenen Algorithmen anwenden. Liste der Versionen der Algorithmen: ThreeScreens v1.0 - Eine einfache Implementierung, mit Analyse der MACD-Linie; ThreeScreens v1.1 - Eine einfache Implementierung, mit Analyse des MACD-Histogramms; ThreeScreens v1.2 - Kombiniert die
FREE
SuperRSI
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der SuperRSI-Indikator ist ein fortschrittlicher Index der inneren Stärke. Der Indikator zeigt nicht die relative Stärke der zu vergleichenden Handelsinstrumente an, sondern die interne Stärke eines einzelnen Instruments, er ist also der "Internal Strength Index". Dies ist eine erweiterte Form des SuperRSI-Indikators . Er wandelt das Signal so um, dass niederfrequente Komponenten viel stärker verzögert werden als hochfrequente Komponenten. Im Allgemeinen haben die Daten des letzten Balkens mehr
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indikatoren
Pfeilindikator (Kauf-/Verkaufswarnungen) - ein einfaches, aber leistungsstarkes Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1) Hauptmerkmale: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Verkaufssignal : Roter Abwärtspfeil () erscheint über der Kerze Präzise Erkennung von Trendumkehrsignalen - Basierend auf der bewährten SMA-Strategie. ️ Saubere Chartan
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Indikatoren
Der MACD-Indikator in MetaTrader 4/5 sieht anders aus als der MACD in den meisten anderen Charting-Programmen. Das liegt daran, dass die MetaTrader 4/5-Version des MACD die MACD-Linie als Histogramm anzeigt, während sie traditionell als Linie dargestellt wird. Darüber hinaus berechnet die MetaTrader 4/5-Version die Signallinie mit Hilfe eines SMA, während sie laut MACD-Definition ein EMA sein sollte. Die MetaTrader 4/5-Version berechnet auch kein echtes MACD-Histogramm (die Differenz zwischen de
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (35)
Indikatoren
Scalper Vault ist ein professionelles Scalping-System, das Ihnen alles bietet, was Sie für erfolgreiches Scalping benötigen. Dieser Indikator ist ein komplettes Handelssystem, das von Forex- und Binäroptionshändlern verwendet werden kann. Der empfohlene Zeitrahmen ist M5. Das System liefert Ihnen genaue Pfeilsignale in Richtung des Trends. Es liefert Ihnen auch Top- und Bottom-Signale und Gann-Marktniveaus. Die Indikatoren bieten alle Arten von Warnungen, einschließlich PUSH-Benachrichtigungen.
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
Indikatoren
Royal Scalping Indicator ist ein fortschrittlicher, preisadaptiver Indikator, der entwickelt wurde, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Die integrierten Multi-Timeframe- und Multi-Currency-Fähigkeiten machen es noch leistungsfähiger, Konfigurationen basierend auf verschiedenen Symbolen und Timeframes zu haben. Dieser Indikator ist sowohl für Scalp Trades als auch für Swing Trades perfekt geeignet. Royal Scalping ist nicht nur ein Indikator, sondern eine Handelsstrategie selbst. Merkmale
Weitere Produkte dieses Autors
Fair Value Gaps
Cao Minh Quang
4.88 (60)
Indikatoren
Indikator für die Marktwertlücke (FVG) Überblick Der Fair-Value-Gap (FVG)-Indikator zeigt Ineffizienzen im Kursgeschehen auf, wo ein Ungleichgewicht aufgrund aggressiver Käufe oder Verkäufe entsteht. Diese Lücken werden oft von institutionellen Händlern und "Smart Money" geschaffen und hinterlassen Bereiche, in denen der Preis später zurückkehren kann, um das Ungleichgewicht zu "füllen", bevor er seinen Trend fortsetzt. Hauptmerkmale: Automatische Erkennung von FVGs - Der Indikator hebt Fair-Va
FREE
Market Sessions Pre
Cao Minh Quang
4.75 (4)
Indikatoren
Der Indikator Market Sessions ist bei Devisen- und Aktienhändlern ein beliebtes Instrument zur visuellen Darstellung globaler Handelssitzungen in einem Kursdiagramm. Er hebt die Zeiträume für die wichtigsten Handelssitzungen - wie die asiatische (Tokio) , europäische (London) und amerikanische (New York) Sitzung - direkt im Diagramm hervor. Dies hilft Händlern zu erkennen, wann die Märkte öffnen und schließen, und ermöglicht eine bessere Entscheidungsfindung auf der Grundlage des sitzungsspezif
FREE
Fair Value Gaps with Order Block Detector
Cao Minh Quang
Indikatoren
Die jüngste Version von Indicator ist vollständig in ein Gesamtpaket integriert, das Folgendes umfasst: Fair Value Gaps (FVG). Implizite Fair-Value-Lücke (IFVG). OrderBlock (OB). Die Optionen im Einstellungsbereich sind relativ einfach zu navigieren, und Sie können sie sogar sofort nach der Aktivierung nutzen, ohne auf Schwierigkeiten zu stoßen, wenn Sie die Standardkonfiguration verwenden. Der Indikator nutzt einen Algorithmus, um automatisch OrderBlocks (OB), Fair-Value-Gaps (FVGs) und Implie
Fair Value Gaps MT4
Cao Minh Quang
3.88 (8)
Indikatoren
Die Fair Value Gap (FVG) ist eine Preisspanne, in der auf einer Seite des Marktes Liquidität angeboten wird, was in der Regel durch eine Liquiditätslücke auf den Charts mit niedrigerem Zeitrahmen in derselben Preisspanne bestätigt wird. Der Preis kann eine "Lücke" bilden, um ein buchstäbliches Vakuum im Handel zu schaffen, was zu einer tatsächlichen Preislücke führt. Fair-Value-Lücken werden am häufigsten von Price-Action-Händlern verwendet, um Ineffizienzen oder Ungleichgewichte auf dem Markt z
FREE
MACD Indicator with Histogram
Cao Minh Quang
5 (6)
Indikatoren
MACD-Indikator Er hat eine MACD-Linie, eine Signallinie und ein Histogramm. Das Histogramm hat 4 Farben, basierend auf der Richtung über und unter der Nulllinie, und zeigt die Bewegungsrichtung so einfach wie möglich. Ermöglicht die Anzeige von MACD- und Signallinie, zeigt die Farbänderung der MACD-Linie basierend auf der Kreuzung der Signallinie. Zeigt Punkte beim Kreuzen von MACD und Signallinie, schaltet das Histogramm ein und aus. Genießen Sie Ihre Handelserfahrung und teilen Sie uns Ihre K
FREE
Market Sessions Pre MT4
Cao Minh Quang
5 (2)
Indikatoren
Der Indikator Market Sessions ist bei Devisen- und Aktienhändlern ein beliebtes Instrument zur visuellen Darstellung globaler Handelssitzungen in einem Kursdiagramm. Er hebt die Zeiträume für die wichtigsten Handelssitzungen - wie die asiatische (Tokio) , europäische (London) und amerikanische (New York) Sitzung - direkt im Diagramm hervor. Dies hilft Händlern zu erkennen, wann die Märkte öffnen und schließen, und ermöglicht eine bessere Entscheidungsfindung auf der Grundlage des sitzungsspezifi
FREE
MACD Indicator with Histogram MT4
Cao Minh Quang
5 (1)
Indikatoren
MACD-Indikator Er hat eine MACD-Linie, eine Signallinie und ein Histogramm. Das Histogramm hat 4 Farben, basierend auf der Richtung über und unter der Nulllinie, und zeigt die Bewegungsrichtung so einfach wie möglich. Ermöglicht die Anzeige von MACD- und Signallinie, zeigt die Farbänderung der MACD-Linie basierend auf der Kreuzung der Signallinie. Zeigt Punkte beim Kreuzen von MACD und Signallinie, schaltet das Histogramm ein und aus. Genießen Sie Ihre Handelserfahrung und teilen Sie uns Ihre K
FREE
FVGs and Liquidity zone with Order Blocks
Cao Minh Quang
5 (1)
Indikatoren
Ich habe zwei Handelsstrategien kombiniert, die Orderblock-Strategie und die FVG-Handelsstrategie, indem ich eine Kombination aus FVG-Indikatoren und Orderblöcken verwendet habe. Die Ergebnisse waren erstaunlich effektiv. Dies ist eine Zwei-in-Eins-Lösung, die es Händlern leicht macht, kritische Handelszonen zu identifizieren. Ich habe die Einstellungen so optimiert, dass Sie nur noch installieren und handeln müssen; es ist nicht übermäßig komplex, um es weiter zu erklären. Sie brauchen keine
Fibonacci Confluence Toolkit
Cao Minh Quang
Indikatoren
Das Fibonacci Confluence Toolkit ist ein leistungsfähiger Indikator, der interessante Bereiche hervorhebt, in denen signifikante Preisaktionen oder -reaktionen zu erwarten sind, der automatisch Fibonacci-Retracement-Levels anwendet, um potenzielle Pullback-Zonen zu umreißen, und der engulfing candle patterns erkennt. Dieses Tool automatisiert die Erkennung und Visualisierung von wichtigen Marktstrukturen und potenziellen Umkehrzonen. Hauptmerkmale: CHoCH-Erkennung (Change of Character): Identif
SMC Analyzer Multi Timeframe
Cao Minh Quang
Indikatoren
SMC Analyzer Multi-Timeframe ist ein leistungsstarkes Tool, das Händlern hilft, Smart Money Concepts (SMC) über mehrere Zeitrahmen hinweg anzuwenden. Dieser Indikator identifiziert wichtige strukturelle Punkte wie Marktstrukturverschiebungen (Break of Structure und Change of Character), Orderblöcke, Fair Value Gaps (FVG) und Liquiditätszonen aus höheren Zeitrahmen und überlagert sie auf dem aktuellen Chart. Durch den Abgleich dieser kritischen SMC-Signale über mehrere Zeitrahmen hinweg erhalten
Pure Price Action ICT Tools
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator Pure Price Action ICT Tools wurde für die reine Preisaktionsanalyse entwickelt und identifiziert automatisch Echtzeit-Marktstrukturen, Liquiditätsniveaus, Order- und Breaker-Blöcke sowie Liquiditätslücken. Seine Einzigartigkeit liegt darin, dass er sich ausschließlich auf Preismuster stützt, ohne durch benutzerdefinierte Eingaben eingeschränkt zu sein, was eine robuste und objektive Analyse der Marktdynamik gewährleistet. Wichtigste Merkmale Markt-Strukturen Eine Marktstrukturversc
Market Structure Signal MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator "Marktstruktursignal" wurde entwickelt, um die Veränderung des Charakters (CHoCH) und den Bruch der Struktur (BOS) im Kursgeschehen zu erkennen und hilft Händlern, potenzielle Trendumkehrungen oder -fortsetzungen zu identifizieren. Der Indikator kombiniert die Marktstrukturanalyse mit der Volatilität (ATR), um mögliche Risiko-/Ertragszonen aufzuzeigen, und unterstützt gleichzeitig Multi-Channel-Warnungen, damit kein Handelssignal verpasst wird. Auswertung Trend-Analyse : Die Trendf
Simple ICT Concepts
Cao Minh Quang
5 (2)
Indikatoren
Der Simple ICT Concepts Indicator ist ein leistungsfähiges Instrument, das Händlern hilft, die Prinzipien der Inner Circle Trader (ICT) Methodik anzuwenden. Dieser Indikator konzentriert sich auf die Identifizierung von Schlüsselzonen wie Liquiditätsniveaus, Unterstützungs- und Widerstandszonen und Marktstrukturen, was ihn zu einem unschätzbaren Wert für Händler von Preisaktionen und Smart Money-Konzepten macht. Hauptmerkmale Marktstruktur: Marktstrukturkennzeichnungen werden aus dem Durchbrech
Supertrend Targets Signal
Cao Minh Quang
Indikatoren
Supertrend Targets Signal ist ein leistungsfähiger Trendfolge- und Ausbruchsbestätigungsindikator, der Händlern hilft, Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren , dynamische Zielzonen zu visualisieren und klare, zuverlässige Signale unter verschiedenen Marktbedingungen zu erhalten . Die Kerntrendlogik basiert auf einem benutzerdefinierten Supertrend, der eine ATR-basierte Bandstruktur mit langen Glättungsketten - zuerst durch einen WMA, dann durch einen EMA - verwendet, die
Linear Regression Oscillator FX MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Linear Regression Oscillator (LRO) ist ein technischer Indikator, der auf der linearen Regressionsanalyse beruht und auf den Finanzmärkten häufig zur Beurteilung der Dynamik und der Richtung von Kurstrends verwendet wird. Er misst den Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem Wert, der von einer linearen Regressionslinie vorhergesagt wird, d. h. der Linie mit der besten Anpassung über einen bestimmten Zeitraum. Im Folgenden werden seine Funktionsweise und seine Komponenten erläutert: Haupt
Simple ICT Concepts MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Simple ICT Concepts Indicator ist ein leistungsfähiges Instrument, das Händlern hilft, die Prinzipien der Inner Circle Trader (ICT) Methodik anzuwenden. Dieser Indikator konzentriert sich auf die Identifizierung von Schlüsselzonen wie Liquiditätsniveaus, Unterstützungs- und Widerstandszonen und Marktstrukturen, was ihn zu einem unschätzbaren Wert für Händler von Preisaktionen und Smart Money-Konzepten macht. Hauptmerkmale Marktstruktur : Marktstrukturkennzeichnungen werden aus dem Durchbrech
ICT Anchored Market Structures
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der ICT Anchored Market Structures with Validation Handelsindikator wurde entwickelt, um Präzision, Objektivität und Automatisierung in die Preisaktionsanalyse zu bringen. Er hilft Händlern, Marktstrukturverschiebungen, Trendbestätigungen und Liquiditätsschwankungen über kurz-, mittel- und langfristige Marktphasen hinweg in Echtzeit zu visualisieren - alles direkt im Preis verankert, ohne auf externe oder benutzerdefinierte Eingaben angewiesen zu sein. Verwendet Die Marktstruktur ist eine der w
Order Block Detector MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Erkennen Sie automatisch bullische oder bearische Orderblöcke, um Ihre Handelseinträge mit unserem leistungsstarken Indikator zu optimieren. Ideal für Trader, die ICT (The Inner Circle Trader) folgen. Funktioniert mit jedem Anlagetyp, einschließlich Kryptowährungen, Aktien und Forex. Zeigt Orderblöcke auf mehreren Zeitrahmen an, von M2 bis W1. Warnt Sie, wenn ein Orderblock erkannt, migriert oder ein Orderblock mit einem höheren Zeitrahmen erstellt/ migriert wird. Perfekt für Scalping und Swing-
Market Structure Signal
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator "Marktstruktursignal" wurde entwickelt, um die Veränderung des Charakters (CHoCH) und den Bruch der Struktur (BOS) im Kursgeschehen zu erkennen und hilft Händlern, potenzielle Trendumkehrungen oder -fortsetzungen zu identifizieren. Der Indikator kombiniert die Marktstrukturanalyse mit der Volatilität (ATR), um mögliche Risiko-/Ertragszonen aufzuzeigen, und unterstützt gleichzeitig Multi-Channel-Warnungen, damit kein Handelssignal verpasst wird. Auswertung Trend-Analyse : Die Trendf
SMC Analyzer Single Timeframe
Cao Minh Quang
5 (3)
Indikatoren
Der SMC Analyzer STF ist ein leistungsstarkes Single-Timeframe Smart Money Concepts (SMC)-Analysetool, das für präzise Handelsbestätigungen auf Basis der SMC-Kernkomponenten entwickelt wurde. Es bewertet die Marktstruktur auf vier Bestätigungsebenen unter Verwendung von Elementen wie Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Order Blocks (OB), Fair Value Gaps (FVGs), Liquidity Zones und Higher Timeframe Trend Bias. Jede Ebene hat konfigurierbare Elemente (BOS, OB, FVG, Liquiditätszo
Pure Price Action ICT Tools MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator Pure Price Action ICT Tools wurde für die reine Preisaktionsanalyse entwickelt und identifiziert automatisch Echtzeit-Marktstrukturen, Liquiditätsniveaus, Order- und Breaker-Blöcke sowie Liquiditätslücken. Seine Einzigartigkeit besteht darin, dass er sich ausschließlich auf Preismuster stützt, ohne durch benutzerdefinierte Eingaben eingeschränkt zu sein, wodurch eine robuste und objektive Analyse der Marktdynamik gewährleistet wird. Wichtigste Merkmale Markt-Strukturen Eine Marktst
Multiple Non Linear Regression MT4
Cao Minh Quang
5 (1)
Indikatoren
Mehrfache nicht-lineare Regression MT4 Dieser Indikator wurde entwickelt, um eine mehrfache nicht-lineare Regressionsanalyse mit vier unabhängigen Variablen durchzuführen: Schluss-, Eröffnungs-, Höchst- und Tiefstkurs. Hier sind die Komponenten und Funktionalitäten: Eingaben : Normalisierung Datenlänge: Länge der für die Normalisierung verwendeten Daten. Lernrate: Rate, mit der der Algorithmus aus Fehlern lernt. Datenpunkte anzeigen: Zeigt die Darstellung der normalisierten Eingabedaten (close,
Market Structure w Inducements and Sweeps MT4 NDH
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator "Market Structure with Inducements & Sweeps" ist eine einzigartige Interpretation der Smart Money Concepts Marktstruktur-Labels, die darauf abzielt, Händlern eine präzisere Interpretation unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren zu ermöglichen. Im Vergleich zu traditionellen Marktstruktur-Skripten, die Change of Character (CHoCH) und Break of Structures (BOS) beinhalten, umfasst dieses Skript auch die Erkennung von Inducements (IDM) und Sweeps, die wichtige Komponenten bei d
Smart Market Structure Simple MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Smart Market Structure Simple ist ein leistungsstarker Indikator, der Händlern hilft, die Marktstruktur auf der Grundlage des Smart Money Concept (SMC) zu erkennen. Dieser Indikator erkennt automatisch Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Fair Value Gaps (FVG), Order Blocks (OB), Liquidity Zones (LQZ) und wichtige Swing-Punkte Higher High (HH), Higher Low (HL), Lower High (LH), Lower Low (LL) . Hauptziel: Unterstützung von Händlern bei der Verfolgung institutioneller Handelsst
Unicorn Model ICT MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Unicorn Model ICT Indicator - Intelligentes Handeln mit Präzision Der Unicorn Model ICT-Indikator ist ein leistungsstarkes und intelligentes Werkzeug für Händler, die den Methoden von Smart Money Concepts (SMC) und Inner Circle Trader (ICT) folgen. Dieser Indikator vereinfacht das komplexe Kursgeschehen, indem er die wichtigsten Marktstrukturen visuell identifiziert und hochwahrscheinliche Handels-Setups liefert. Hauptmerkmale: Ein bullisches Einhorn-Muster Ein Lower Low (LL), gefolgt von einem
Quasimodo Signal MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Quasimodo-Musterindikator ist nicht schwieriger als das Kopf-Schulter-Muster. Dennoch ist er nur wenigen Händlern bekannt, und manche verwechseln ihn sogar mit dem anderen. Dies ist jedoch kein Grund, dieses Instrument in Ihrer Devisenhandelsstrategie zu vermeiden. Merkmale: Automatische Erkennung: Der Indikator sucht automatisch nach gültigen QM-Mustern in jedem Zeitrahmen, wodurch die Notwendigkeit einer manuellen Chartanalyse reduziert wird. Visuelle Highlights: Klare und anpassbare Darst
OrderBlocks MTF MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Order Block Multi Timeframe Order Block Multi Timeframe ist ein leistungsfähiges Tool für Smart Money Concept (SMC)-Händler, das eine hochpräzise Order Block-Erkennung mit einer Echtzeit-Analyse von Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHoCH) über mehrere Zeitrahmen kombiniert. Smart Money Insight, Multi-Timeframe-Präzision Dieser Indikator identifiziert automatisch institutionelle Orderblöcke - wichtige Preiszonen, in denen große Akteure in den Markt eingetreten sind - und stellt s
Rectangle Trading Custom MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Rectangle Trading Custom ist ein leistungsstarkes technisches Analysewerkzeug für Händler, die mit Preisaktionen und Handelsspannen arbeiten. Es ermöglicht den Benutzern, Konsolidierungszonen zu definieren und Warnungen zu erhalten, wenn der Preis aus diesen Zonen ausbricht oder sich den auf dem Chart eingezeichneten Trendlinien nähert. Rechtecke und Trendlinien können mit einem Klick in die Zukunft verlängert werden. Rechteckpunktgröße, Name und Preise werden um das Rechteck herum angezeigt. Ha
SMC Analyzer Single Timeframe MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
SMC Analyzer Single-Timeframe (STF) für MT4 Der SMC Analyzer STF MT4 ist ein leistungsstarkes Single-Timeframe Smart Money Concepts (SMC) Analysetool, das für präzise Handelsbestätigungen auf Basis der SMC-Kernkomponenten entwickelt wurde. Es bewertet die Marktstruktur auf vier Bestätigungsebenen unter Verwendung von Elementen wie Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Order Blocks (OB), Fair Value Gaps (FVGs), Liquidity Zones und Higher Timeframe Trend Bias . Jede Ebene hat kon
Fibonacci Confluence Toolkit MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Das Fibonacci Confluence Toolkit ist ein leistungsfähiger Indikator, der interessante Bereiche hervorhebt, in denen signifikante Preisaktionen oder -reaktionen zu erwarten sind, der automatisch Fibonacci-Retracement-Levels anwendet, um potenzielle Pullback-Zonen zu umreißen, und der engulfing candle patterns erkennt. Dieses Tool automatisiert die Erkennung und Visualisierung von wichtigen Marktstrukturen und potenziellen Umkehrzonen. Hauptmerkmale: CHoCH-Erkennung (Change of Character): Identif
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension