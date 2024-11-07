Market Sessions Pre MT4

Der Indikator Market Sessions ist bei Devisen- und Aktienhändlern ein beliebtes Instrument zur visuellen Darstellung globaler Handelssitzungen in einem Kursdiagramm. Er hebt die Zeiträume für die wichtigsten Handelssitzungen - wie dieasiatische (Tokio),europäische (London) undamerikanische (New York) Sitzung - direkt im Diagramm hervor. Dies hilft Händlern zu erkennen, wann die Märkte öffnen und schließen, und ermöglicht eine bessere Entscheidungsfindung auf der Grundlage des sitzungsspezifischen Handelsverhaltens.

- Asiatische Sitzung (Standard: 00:00-09:00)

- London Session (Voreinstellung: 07:00-16:00)

- New York Session (Voreinstellung: 13:00-22:00)

- Sydney Session (Voreinstellung: 21:00-06:00)

Hauptmerkmale des Market Sessions Indicator

  1. Session Timing und Überschneidungen:

    • Der Indikator markiert die Start- und Endzeiten für jede Sitzung. Diese Funktion ist hilfreich, da jede Börsensitzung einzigartige Merkmale aufweist - die asiatische Börsensitzung ist zum Beispiel im Allgemeinen ruhiger, während die Londoner Börsensitzung oft eine hohe Volatilität aufweist. Überschneidungen, wie z. B. die Überschneidung zwischen London und New York, werden ebenfalls markiert und weisen auf Zeiten erhöhter Aktivität hin.

  2. Anpassbare Sitzungsfarben:

    • Händler können häufig die Farben für jede Sitzung anpassen, was die visuelle Unterscheidung zwischen ihnen erleichtert. Diese Personalisierung sorgt für mehr Klarheit und hilft Händlern, sich auf bestimmte Sitzungen zu konzentrieren, die sie bevorzugen.

  3. Einstellbare Zeitzonen:

    • Da Händler weltweit tätig sind, ermöglicht der Indikator in der Regel die Anpassung von Zeitzonen, so dass die Start- und Endzeiten der Sitzungen an die Ortszeit des Händlers angepasst werden können, was besonders für diejenigen nützlich ist, die sich in anderen Zeitzonen als den großen Handelszentren befinden.

  4. Session-spezifische Strategien:

    • Jede Sitzung hat ihre eigenen Merkmale. So ist beispielsweise dieLondoner Sitzung oft die volatilste und bietet Ausbruchschancen, während dieasiatische Sitzung eher ruhig ist, was sich für Range-Trading-Strategien eignet. Das Verständnis dieser Nuancen ermöglicht es Händlern, ihre Strategien auf die Trends der Sitzungen abzustimmen.

Warum sollte man den Market Sessions Indicator verwenden?

  1. Besseres Timing von Trades:

    • Wenn Händler wissen, welche Sitzung gerade aktiv ist, können sie ihre Strategien anpassen, um von der unterschiedlichen Volatilität und Liquidität zu profitieren.

  2. Verbesserte Analyse und Strategieentwicklung:

    • Durch die visuelle Markierung der Sitzungszeiten können Händler das Preisverhalten über die verschiedenen Sitzungen hinweg analysieren, um Strategien zu entwickeln und zu verfeinern, die den Merkmalen der einzelnen Sitzungen am besten entsprechen.

  3. Erhöhtes Bewusstsein für die Marktvolatilität:

    • Die Volatilität steigt oft während der Eröffnungen, Schließungen und Überschneidungen von Sitzungen an. Der Indikator hilft dabei, diese Bewegungen zu antizipieren und verringert so die Wahrscheinlichkeit, von plötzlichen Marktveränderungen überrascht zu werden.

Beispiel für einen Anwendungsfall

Ein Händler, der sich für die Volatilität interessiert, könnte die Überschneidungsperiode zwischen London und New York ins Visier nehmen, um von den stärkeren Marktbewegungen zu profitieren. Mit Hilfe des Market Sessions-Indikators kann er den Handel so planen, dass er mit dieser Überschneidung zusammenfällt, und so die Chance erhöhen, bedeutende Kursbewegungen zu erfassen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Market Sessions-Indikator für Händler unverzichtbar ist, die fundierte Entscheidungen auf der Grundlage des zeitspezifischen Marktverhaltens treffen wollen. Er schafft Klarheit, verbessert die Analyse und kann effektivere Handelsstrategien unterstützen.


61025142
17
61025142 2025.09.21 08:51 
 

Gute Indikator

Rich8989
708
Rich8989 2025.05.05 06:19 
 

Good Indicator. Many thanks for sharing

Bitcoin 999
Ahmed Ragab Ramadan Abdelfattah
Indikatoren
Bitcoin 999 - ist ein Trendindikator, der den Markt automatisch analysiert und Informationen über den Trend und jede seiner Veränderungen liefert, sowie Signale für den Einstieg in Trades ohne Neuzeichnung gibt! Der Indikator verwendet jede Kerze, analysiert sie separat. bezieht sich auf verschiedene Impulse - nach oben oder unten Impuls. Exakte Einstiegspunkte in Transaktionen für Währungen, Krypto, Metalle, Aktien, Indizes! Hauptfunktionen: Exakte Einstiegssignale OHNE REPAINTING! Sobald ein
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indikatoren
Kostenloser informativer Indikator-Helfer. Nützlich für Trader, die mit vielen Symbolen handeln oder Rastersysteme (Averaging oder Martingale) verwenden. Der Indikator zählt den Drawdown in Prozent und die Währung getrennt. Er hat eine Reihe von Einstellungen: Zählen Sie den Drawdown nach dem Equity-Wert und senden Sie eine E-Mail oder eine Benachrichtigung an den Benutzer, wenn der Drawdown höher ist als der eingestellte Wert; Senden einer E-Mail, wenn die maximale Anzahl offener Orders erreich
FREE
LT Force MT4
Thiago Duarte
Indikatoren
Für diejenigen, die Trends mögen, ist der Force ein sehr nützlicher Indikator. Das liegt daran, dass er auf dem berühmten ADX basiert, der die Stärke eines Trends misst, aber ohne seine 3 verwirrenden Linien. Die Interpretation von Force ist sehr einfach: Wenn das Histogramm über dem Nullniveau liegt, ist der Trend aufwärts gerichtet, ansonsten abwärts. Sie können es auch verwenden, um Divergenzen zu finden, was sehr profitabel ist. Wenn Sie irgendwelche Zweifel oder Vorschläge haben, kontaktier
FREE
IMA Finder MT4
Mubashir Mohamed Quraish Albarakat
Indikatoren
Dieser Indikator wurde auf der Grundlage des Moving Origin Indikators entwickelt. Wenn der Moving Origin Indikator den Preis durchbricht, gibt dieser Indikator ein Signal . Er ist nützlich, um die Signale besser zu sehen und zu analysieren. Attribute: Kann in allen Symbolen verwendet werden Kann in allen Zeitrahmen verwendet werden Zu viele Signale Einfache und schnelle Einstellungen Einfache Arbeitsweise Einstellungen: Periode: wie gleitender Durchschnitt Einstellungen AlarmShow: Wenn Sie ein
FREE
MACD stopper x2 free
Andrii Malakhov
4 (1)
Indikatoren
Der Indikator MACD_stopper_x2 zeigt an, wo der Trend zum Stillstand oder zur Umkehr neigt. Er verwendet den Standard-MACD-Indikator und eine eigene Formel zur Verarbeitung der vom MACD erhaltenen Daten. Es gibt 2 Arten von Stopp- bzw. Umkehrsignalen: Kleines Kreuz - die Wahrscheinlichkeit eines Trendstopps/einer Trendumkehr liegt bei 70-80 %; Großes Kreuz - die Wahrscheinlichkeit eines Trendstopps/einer Trendumkehr liegt bei 80-80 %; Wenn es offene Trades (z.B. KAUFEN) auf dem Symbol gibt, dem d
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indikatoren
Entdecken Sie mit dem MT4-Indikator "Super Auto Fibonacci " die Kraft der Präzision und Effizienz für Ihren Handel. Dieses hochmoderne Tool wurde sorgfältig entwickelt, um Ihre technische Analyse zu verbessern und Ihnen unschätzbare Erkenntnisse zu liefern, damit Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen können. Hauptmerkmale: Automatisierte Fibonacci-Analyse: Verabschieden Sie sich von der mühsamen manuellen Zeichnung von Fibonacci-Retracements und -Erweiterungen. "Super Auto Fibonacci" ident
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indikatoren
Smart FVG Indikator MT4 – Fortschrittliche Fair Value Gap-Erkennung für MetaTrader 4 Der Smart FVG Indikator für MetaTrader 4 liefert professionelle Erkennung, Überwachung und Alarmierung von Fair Value Gaps (FVG) direkt in Ihren Charts. Er kombiniert ATR‑basiertes Filtern mit strukturbewusster Logik, um Marktrauschen zu reduzieren, sich an die Liquidität anzupassen und nur die relevantesten Ungleichgewichte für präzise Entscheidungen hervorzuheben. Zentrale Vorteile Präzise FVG-Erkennung: Ide
FREE
Divergence Cci Force Stddev Ac Atr
Muhammed Emin Ugur
Indikatoren
Das Produkt Divergence Cci Force Stddev Ac Atr wurde entwickelt, um die Unterschiede zwischen den Indikatoren und dem Preis zu ermitteln. Es ermöglicht Ihnen, anhand dieser Unterschiede Aufträge zu eröffnen oder Trends zu setzen. Der Indikator verfügt über 4 verschiedene Divergenzmerkmale. Divergenz-Typen Klasse A Divergenz Klasse B Divergenz Klasse-C-Divergenz Versteckte Divergenz Produktmerkmale und Empfehlungen ommissionsempfehlungen Der Indikator verfügt über 5 Indikatoren Indikatoren = CC
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indikatoren
FOLGEN SIE DER LINIE DIE VOLLVERSION ERHALTEN SIE HIER: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Dieser Indikator gehorcht der beliebten Maxime, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Er wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen.
FREE
Currency Index Project AUD
Simone Guidarini
Indikatoren
AUD INDEX Das Währungsindex-Projekt ist EIN Teil einer gründlichen Devisenstudie. Viele Menschen kennen nicht die theoretische Basis, die die Wechselkurse auf dem Markt antreibt. Mit diesem Instrumentarium können Sie einen vollständigeren Überblick über den gesamten Markt erhalten, indem Sie nicht nur die einzelne Währung einer Börse analysieren, sondern alle Wechselkurse, aus denen sich diese Währung zusammensetzt, indem Sie ein einziges Fenster betrachten! Der Indikator stellt den realen Ind
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indikatoren
Rainbow MT4 ist ein technischer Indikator, der auf dem gleitenden Durchschnitt mit Periode 34 basiert und sehr einfach zu bedienen ist. Wenn der Preis über dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf grün ändert, ist dies ein Kaufsignal. Wenn der Preis unter dem MA kreuzt und der MA seine Farbe auf rot ändert, ist das ein Signal zum Verkauf. Der Expert Advisor (Rainbow EA MT4), der auf dem Rainbow MT4 Indikator basiert, wie Sie in dem kurzen Video unten sehen können, ist jetzt hier verfügbar.
FREE
Currency Index Project EUR
Simone Guidarini
Indikatoren
EUR INDEX Das Währungsindex-Projekt ist EIN Teil einer gründlichen Devisenstudie. Viele Menschen kennen die theoretische Grundlage nicht, die die Wechselkurse auf dem Markt bewegt. Mit diesem Instrumentarium werden Sie in der Lage sein, einen vollständigeren Blick auf den gesamten Markt zu werfen, indem Sie nicht nur die einzelne Währung einer Börse analysieren, sondern alle Wechselkurse, aus denen sich diese Währung zusammensetzt, indem Sie ein einziges Fenster betrachten! Der Indikator stell
FREE
GTAS STrend
Riviera Systems
4.5 (2)
Indikatoren
GTAS S-Trend ist ein Momentum-Indikator, der hilft, Trends durch die Kombination von MACD, RSI und gleitenden Durchschnitten zu bestimmen. Dieser Indikator wurde von Bernard Prats Desclaux, Eigenhändler und ehemaliger Hedgefondsmanager, Gründer von E-Winvest, entwickelt. Beschreibung Der Indikator oszilliert zwischen -65 und +65 mit einer neutralen Zone zwischen -25 und +25 um eine 0-Gleichgewichtslinie. Der S-Trend zwischen -25 und +25 zeigt Stauzonen mit einer bullischen Tendenz zwischen 0 un
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Indikatoren
Der MACD-Indikator in MetaTrader 4/5 sieht anders aus als der MACD in den meisten anderen Charting-Programmen. Das liegt daran, dass die MetaTrader 4/5-Version des MACD die MACD-Linie als Histogramm anzeigt, während sie traditionell als Linie dargestellt wird. Darüber hinaus berechnet die MetaTrader 4/5-Version die Signallinie mit Hilfe eines SMA, während sie laut MACD-Definition ein EMA sein sollte. Die MetaTrader 4/5-Version berechnet auch kein echtes MACD-Histogramm (die Differenz zwischen de
FREE
Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
Indikatoren
Schauen Sie sich meine kostenpflichtigen Tools an, sie funktionieren großartig und ich teile Ea's, die auf ihnen basieren, kostenlos bitte bewerten Der Dual Timeframe RSI (Relative Strength Index)-Indikator ist ein neuartiges Handelsinstrument, das es Händlern ermöglicht, RSI-Messwerte aus zwei verschiedenen Zeitrahmen auf einem einzigen Chart zu überwachen. Diese doppelte Perspektive ermöglicht es Händlern, potenzielle Trendbestätigungen und Divergenzen effektiver zu erkennen. So könnte ein Hä
FREE
QualifiedEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
Indikatoren
QualifiedEngulfing - ist die kostenlose Version des ProEngulfing -Indikators. ProEngulfing - ist die kostenpflichtige Version des Advance Engulf-Indikators. Laden Sie ihn hier herunter. Was ist der Unterschied zwischen der kostenlosen und der kostenpflichtigen Version von ProEngulfing ? Die kostenlose Version hat die Einschränkung von einem Signal pro Tag. Vorstellung von QualifiedEngulfing - Ihr professioneller Engulf-Muster-Indikator für MT4 Entfesseln Sie die Kraft der Präzision mit Qualifie
FREE
PZ Three Drives
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator findet Three-Drives-Muster. Das Three-Drives-Muster ist ein 6-Punkte-Umkehrmuster, das durch eine Reihe höherer Hochs oder tieferer Tiefs gekennzeichnet ist, die an einer 127%- oder 161,8%-Fibonacci-Erweiterung enden. Es signalisiert, dass der Markt erschöpft ist und ein Umschwung stattfinden kann. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Anpassbare Mustergrößen Anpassbare Farben und Größen Anpassbare Ausbruchsperioden Anpassbare 1-2-3
FREE
MTF Stochastic and RSI
Georgiy Gazaryan
5 (2)
Indikatoren
Ein einfaches, aber effektives Hilfsmittel, mit dem Sie sowohl globale als auch lokale Markttrends verfolgen können. Der Indikator kombiniert die Arbeit von zwei Oszillatoren: Stochastik und RSI. Beide Indikatoren können auf einen beliebigen Zeitrahmen eingestellt werden. Vorteile der Verwendung Multitimeframe - Sie können beide Indikatoren auf die gewünschten Zeitrahmen einstellen. Um die Einstiegspunkte zu erhalten, können Sie das dreifache Bildschirmsystem von Elder verwenden. Hochgradig anp
FREE
CCI Maestro
Andri Maulana
Indikatoren
Erhöhen Sie Ihr Trading: Entdecken Sie die Kraft von CCI Maestro! Haben Sie genug von verwirrenden Charts und verpassten Gelegenheiten? Lernen Sie CCI Maestro kennen, den hochentwickelten und dennoch einfach zu bedienenden Indikator, der Ihnen klare und wahrscheinliche Einstiegs- und Ausstiegssignale direkt auf Ihrem Chart liefert. CCI Maestro ist nicht einfach nur ein weiterer Pfeilindikator, sondern eine leistungsstarke Kombination aus drei erstklassigen Analysemethoden: dem volatilitätsbasie
FREE
Multi RsIBB MT4
Mansour Babasafary
4 (2)
Indikatoren
Ein kombinierter Indikator aus zwei bekannten Indikatoren: RSI , Bollinger Bands Kann für alle Währungspaare verwendet werden Kann in allen Zeitrahmen verwendet werden mit vielen Signalen Sehr einfach und schnell zu bedienen Beschreibung: Dieser Indikator ist eine Kombination aus den Indikatoren RSI und Bollinger Bands Wie Sie sehen können, zeigt er gute Signale und ist es wert, verwendet und getestet zu werden Wir hoffen, dass Sie mit diesem Indikator zufrieden sind Einstellungen: Vergangen
FREE
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
Indikatoren
Willkommen zu unserem   Preiswellenmuster   MT4 – (ABCD-Muster) –     Das ABCD-Muster ist ein leistungsstarkes und weit verbreitetes Handelsmuster in der Welt der technischen Analyse. Es handelt sich um ein harmonisches Preismuster, das Händler nutzen, um potenzielle Kauf- und Verkaufschancen auf dem Markt zu identifizieren. Mit dem ABCD-Muster können Händler potenzielle Preisbewegungen vorhersehen und fundierte Entscheidungen darüber treffen, wann sie Geschäfte eingehen und beenden. EA-Versio
FREE
FFx Force Index
Eric Venturi-Bloxs
5 (1)
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators anzuzeigen. Siehe das Beispiel im Bild unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx-Indikators: Wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen (M1 bis Monthly) Definieren Sie die Breite
FREE
Currency Scoring
Mr Nukool Chanchingchit
5 (4)
Indikatoren
Was ist ein Tool? Dieser Indikator dient zum Vergleich von 8 Hauptwährungen aus 28 Paaren und mehreren Zeitrahmen und berechnet eine Stärkebewertung von 0-100. Wie zu verwenden Setzen Sie den Indikator auf ein beliebiges Paar und einen beliebigen Zeitrahmen, und geben Sie nur den Wert der X-Y-Position ein, der im Diagramm angezeigt werden soll. Pair   : Any Timeframe   : Any Input Parameter Start X Position   : Value of X on chart Start Y Position  : Value of Y on chart Visit my products Target
FREE
Multi Divergence Indicator MT4
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indikatoren
Multi-Divergenz-Indikator für MT4 - Benutzerhandbuch Einführung Überblick über den Multi-Divergenz-Indikator und seine Möglichkeiten zur Erkennung von Divergenzen bei mehreren Indikatoren. Bedeutung der Divergenzerfassung für die Verbesserung von Handelsstrategien und Entscheidungsfindung. Liste der Indikatoren RSI CCI MACD STOCHASTIC AWSOME MFI ACCELERATOR OSMA MOMENTUM WPR( Williams %R) RVI Indikator-Merkmale Indikatorauswahl: Aktivieren/Deaktivieren bestimmter Indikatoren (RSI, CCI, MACD usw
FREE
Force Jurik
Augustine Kamatu
Indikatoren
Wir stellen Ihnen Force Jurik vor - einen leistungsstarken Indikator, der durch die Kombination von benutzerdefinierten gleitenden Durchschnitten, die auf Jurik basieren, mit dem MetaTrader 4-Indikator Force Index einen besseren Einblick in den Handel ermöglicht. Die gleitenden Durchschnitte von Jurik sind für ihre Präzision und Gleichmäßigkeit bekannt, was sie ideal für die Analyse von Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt macht. Sie bieten Händlern eine zuverlässige Methode zur Erkennung von T
FREE
Adjustable Fractal MT4
Dmitry Timin
4.76 (25)
Indikatoren
Adjustable Fractal MT4 ist eine Abwandlung des Fraktal-Indikators von Bill Williams. Das Fraktal besteht aus zwei Gruppen von Pfeilen - nach oben (obere Fraktale) und nach unten (untere Fraktale). Jedes Fraktal erfüllt die folgenden Bedingungen: Oberes Fraktal - das Maximum (Hoch) eines Signalbalkens übersteigt die Maxima aller Balken aus dem Bereich links und rechts davon oder ist gleich; Unteres Fraktal - das Minimum (Tiefstwert) eines Signalbalkens ist kleiner oder gleich dem Minimum aller Ba
FREE
Currency Index Project GBP
Simone Guidarini
1 (1)
Indikatoren
GBP INDEX Das Währungsindex-Projekt ist EIN Teil einer gründlichen Devisenstudie. Viele Menschen kennen nicht die theoretische Grundlage, die die Entwicklung der Wechselkurse auf dem Markt bestimmt. Mit diesem Instrumentarium können Sie einen vollständigeren Überblick über den gesamten Markt gewinnen, indem Sie nicht nur die einzelne Währung einer Börse analysieren, sondern alle Wechselkurse, aus denen sich diese Währung zusammensetzt, indem Sie ein einziges Fenster betrachten! Der Indikator s
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der Bars, die Sie in der BarsToScan-Einstellung des Indikators auswählen, aufzeichnet. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Accuracy Meter
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Indikatoren
Genauigkeitsmesser Einführung: Das Genauigkeitsmessgerät ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem Sie den Gewinn% der Strategien bestimmen können. Um Ihnen alle Trades-Ein- und Ausstiegspunkte wie den Meta-Trader-Strategietester anzuzeigen, können Sie einen einfachen Strategietester als Indikator auf dem Chart haben, ihn an verschiedene Paare und Zeitrahmen anhängen und herausfinden Ihre Strategiegenauigkeit in Prozent, ändern Sie den Stop-Loss und das Risiko, um den Faktor zu belohnen, und sehen
FREE
Squeeze Momentum Opera
Sinan Durkan
Indikatoren
Was ist Squeeze Momentum? Squeeze Momentum ist ein innovativer Indikator für die technische Analyse, der von John Carter in "Mastering the Trade" vorgestellt wurde und Verdichtungsperioden auf den Märkten aufspürt. Dieser Indikator analysiert Volatilitätsänderungen unter Verwendung einer Kombination aus Bollinger Bands und Keltner Channel. Was macht er? Squeeze-Erkennung : Identifiziert Perioden, in denen sich die Bollinger Bänder innerhalb des Keltner-Kanals bewegen Momentum-Messung : Zeigt Mom
FREE
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Fair Value Gaps
Cao Minh Quang
4.88 (60)
Indikatoren
Indikator für die Marktwertlücke (FVG) Überblick Der Fair-Value-Gap (FVG)-Indikator zeigt Ineffizienzen im Kursgeschehen auf, wo ein Ungleichgewicht aufgrund aggressiver Käufe oder Verkäufe entsteht. Diese Lücken werden oft von institutionellen Händlern und "Smart Money" geschaffen und hinterlassen Bereiche, in denen der Preis später zurückkehren kann, um das Ungleichgewicht zu "füllen", bevor er seinen Trend fortsetzt. Hauptmerkmale: Automatische Erkennung von FVGs - Der Indikator hebt Fair-Va
FREE
Market Sessions Pre
Cao Minh Quang
4.75 (4)
Indikatoren
Der Indikator Market Sessions ist bei Devisen- und Aktienhändlern ein beliebtes Instrument zur visuellen Darstellung globaler Handelssitzungen in einem Kursdiagramm. Er hebt die Zeiträume für die wichtigsten Handelssitzungen - wie die asiatische (Tokio) , europäische (London) und amerikanische (New York) Sitzung - direkt im Diagramm hervor. Dies hilft Händlern zu erkennen, wann die Märkte öffnen und schließen, und ermöglicht eine bessere Entscheidungsfindung auf der Grundlage des sitzungsspezif
FREE
Fair Value Gaps with Order Block Detector
Cao Minh Quang
Indikatoren
Die jüngste Version von Indicator ist vollständig in ein Gesamtpaket integriert, das Folgendes umfasst: Fair Value Gaps (FVG). Implizite Fair-Value-Lücke (IFVG). OrderBlock (OB). Die Optionen im Einstellungsbereich sind relativ einfach zu navigieren, und Sie können sie sogar sofort nach der Aktivierung nutzen, ohne auf Schwierigkeiten zu stoßen, wenn Sie die Standardkonfiguration verwenden. Der Indikator nutzt einen Algorithmus, um automatisch OrderBlocks (OB), Fair-Value-Gaps (FVGs) und Implie
Fair Value Gaps MT4
Cao Minh Quang
3.88 (8)
Indikatoren
Die Fair Value Gap (FVG) ist eine Preisspanne, in der auf einer Seite des Marktes Liquidität angeboten wird, was in der Regel durch eine Liquiditätslücke auf den Charts mit niedrigerem Zeitrahmen in derselben Preisspanne bestätigt wird. Der Preis kann eine "Lücke" bilden, um ein buchstäbliches Vakuum im Handel zu schaffen, was zu einer tatsächlichen Preislücke führt. Fair-Value-Lücken werden am häufigsten von Price-Action-Händlern verwendet, um Ineffizienzen oder Ungleichgewichte auf dem Markt z
FREE
MACD Indicator with Histogram
Cao Minh Quang
5 (6)
Indikatoren
MACD-Indikator Er hat eine MACD-Linie, eine Signallinie und ein Histogramm. Das Histogramm hat 4 Farben, basierend auf der Richtung über und unter der Nulllinie, und zeigt die Bewegungsrichtung so einfach wie möglich. Ermöglicht die Anzeige von MACD- und Signallinie, zeigt die Farbänderung der MACD-Linie basierend auf der Kreuzung der Signallinie. Zeigt Punkte beim Kreuzen von MACD und Signallinie, schaltet das Histogramm ein und aus. Genießen Sie Ihre Handelserfahrung und teilen Sie uns Ihre K
FREE
MACD Indicator with Histogram MT4
Cao Minh Quang
5 (1)
Indikatoren
MACD-Indikator Er hat eine MACD-Linie, eine Signallinie und ein Histogramm. Das Histogramm hat 4 Farben, basierend auf der Richtung über und unter der Nulllinie, und zeigt die Bewegungsrichtung so einfach wie möglich. Ermöglicht die Anzeige von MACD- und Signallinie, zeigt die Farbänderung der MACD-Linie basierend auf der Kreuzung der Signallinie. Zeigt Punkte beim Kreuzen von MACD und Signallinie, schaltet das Histogramm ein und aus. Genießen Sie Ihre Handelserfahrung und teilen Sie uns Ihre K
FREE
FVGs and Liquidity zone with Order Blocks
Cao Minh Quang
5 (1)
Indikatoren
Ich habe zwei Handelsstrategien kombiniert, die Orderblock-Strategie und die FVG-Handelsstrategie, indem ich eine Kombination aus FVG-Indikatoren und Orderblöcken verwendet habe. Die Ergebnisse waren erstaunlich effektiv. Dies ist eine Zwei-in-Eins-Lösung, die es Händlern leicht macht, kritische Handelszonen zu identifizieren. Ich habe die Einstellungen so optimiert, dass Sie nur noch installieren und handeln müssen; es ist nicht übermäßig komplex, um es weiter zu erklären. Sie brauchen keine
Fibonacci Confluence Toolkit
Cao Minh Quang
Indikatoren
Das Fibonacci Confluence Toolkit ist ein leistungsfähiger Indikator, der interessante Bereiche hervorhebt, in denen signifikante Preisaktionen oder -reaktionen zu erwarten sind, der automatisch Fibonacci-Retracement-Levels anwendet, um potenzielle Pullback-Zonen zu umreißen, und der engulfing candle patterns erkennt. Dieses Tool automatisiert die Erkennung und Visualisierung von wichtigen Marktstrukturen und potenziellen Umkehrzonen. Hauptmerkmale: CHoCH-Erkennung (Change of Character): Identif
SMC Analyzer Multi Timeframe
Cao Minh Quang
Indikatoren
SMC Analyzer Multi-Timeframe ist ein leistungsstarkes Tool, das Händlern hilft, Smart Money Concepts (SMC) über mehrere Zeitrahmen hinweg anzuwenden. Dieser Indikator identifiziert wichtige strukturelle Punkte wie Marktstrukturverschiebungen (Break of Structure und Change of Character), Orderblöcke, Fair Value Gaps (FVG) und Liquiditätszonen aus höheren Zeitrahmen und überlagert sie auf dem aktuellen Chart. Durch den Abgleich dieser kritischen SMC-Signale über mehrere Zeitrahmen hinweg erhalten
Pure Price Action ICT Tools
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator Pure Price Action ICT Tools wurde für die reine Preisaktionsanalyse entwickelt und identifiziert automatisch Echtzeit-Marktstrukturen, Liquiditätsniveaus, Order- und Breaker-Blöcke sowie Liquiditätslücken. Seine Einzigartigkeit liegt darin, dass er sich ausschließlich auf Preismuster stützt, ohne durch benutzerdefinierte Eingaben eingeschränkt zu sein, was eine robuste und objektive Analyse der Marktdynamik gewährleistet. Wichtigste Merkmale Markt-Strukturen Eine Marktstrukturversc
Market Structure Signal MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator "Marktstruktursignal" wurde entwickelt, um die Veränderung des Charakters (CHoCH) und den Bruch der Struktur (BOS) im Kursgeschehen zu erkennen und hilft Händlern, potenzielle Trendumkehrungen oder -fortsetzungen zu identifizieren. Der Indikator kombiniert die Marktstrukturanalyse mit der Volatilität (ATR), um mögliche Risiko-/Ertragszonen aufzuzeigen, und unterstützt gleichzeitig Multi-Channel-Warnungen, damit kein Handelssignal verpasst wird. Auswertung Trend-Analyse : Die Trendf
Simple ICT Concepts
Cao Minh Quang
5 (2)
Indikatoren
Der Simple ICT Concepts Indicator ist ein leistungsfähiges Instrument, das Händlern hilft, die Prinzipien der Inner Circle Trader (ICT) Methodik anzuwenden. Dieser Indikator konzentriert sich auf die Identifizierung von Schlüsselzonen wie Liquiditätsniveaus, Unterstützungs- und Widerstandszonen und Marktstrukturen, was ihn zu einem unschätzbaren Wert für Händler von Preisaktionen und Smart Money-Konzepten macht. Hauptmerkmale Marktstruktur: Marktstrukturkennzeichnungen werden aus dem Durchbrech
Supertrend Targets Signal
Cao Minh Quang
Indikatoren
Supertrend Targets Signal ist ein leistungsfähiger Trendfolge- und Ausbruchsbestätigungsindikator, der Händlern hilft, Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren , dynamische Zielzonen zu visualisieren und klare, zuverlässige Signale unter verschiedenen Marktbedingungen zu erhalten . Die Kerntrendlogik basiert auf einem benutzerdefinierten Supertrend, der eine ATR-basierte Bandstruktur mit langen Glättungsketten - zuerst durch einen WMA, dann durch einen EMA - verwendet, die
Linear Regression Oscillator FX MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Linear Regression Oscillator (LRO) ist ein technischer Indikator, der auf der linearen Regressionsanalyse beruht und auf den Finanzmärkten häufig zur Beurteilung der Dynamik und der Richtung von Kurstrends verwendet wird. Er misst den Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem Wert, der von einer linearen Regressionslinie vorhergesagt wird, d. h. der Linie mit der besten Anpassung über einen bestimmten Zeitraum. Im Folgenden werden seine Funktionsweise und seine Komponenten erläutert: Haupt
Simple ICT Concepts MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Simple ICT Concepts Indicator ist ein leistungsfähiges Instrument, das Händlern hilft, die Prinzipien der Inner Circle Trader (ICT) Methodik anzuwenden. Dieser Indikator konzentriert sich auf die Identifizierung von Schlüsselzonen wie Liquiditätsniveaus, Unterstützungs- und Widerstandszonen und Marktstrukturen, was ihn zu einem unschätzbaren Wert für Händler von Preisaktionen und Smart Money-Konzepten macht. Hauptmerkmale Marktstruktur : Marktstrukturkennzeichnungen werden aus dem Durchbrech
ICT Anchored Market Structures
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der ICT Anchored Market Structures with Validation Handelsindikator wurde entwickelt, um Präzision, Objektivität und Automatisierung in die Preisaktionsanalyse zu bringen. Er hilft Händlern, Marktstrukturverschiebungen, Trendbestätigungen und Liquiditätsschwankungen über kurz-, mittel- und langfristige Marktphasen hinweg in Echtzeit zu visualisieren - alles direkt im Preis verankert, ohne auf externe oder benutzerdefinierte Eingaben angewiesen zu sein. Verwendet Die Marktstruktur ist eine der w
Order Block Detector MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Erkennen Sie automatisch bullische oder bearische Orderblöcke, um Ihre Handelseinträge mit unserem leistungsstarken Indikator zu optimieren. Ideal für Trader, die ICT (The Inner Circle Trader) folgen. Funktioniert mit jedem Anlagetyp, einschließlich Kryptowährungen, Aktien und Forex. Zeigt Orderblöcke auf mehreren Zeitrahmen an, von M2 bis W1. Warnt Sie, wenn ein Orderblock erkannt, migriert oder ein Orderblock mit einem höheren Zeitrahmen erstellt/ migriert wird. Perfekt für Scalping und Swing-
Market Structure Signal
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator "Marktstruktursignal" wurde entwickelt, um die Veränderung des Charakters (CHoCH) und den Bruch der Struktur (BOS) im Kursgeschehen zu erkennen und hilft Händlern, potenzielle Trendumkehrungen oder -fortsetzungen zu identifizieren. Der Indikator kombiniert die Marktstrukturanalyse mit der Volatilität (ATR), um mögliche Risiko-/Ertragszonen aufzuzeigen, und unterstützt gleichzeitig Multi-Channel-Warnungen, damit kein Handelssignal verpasst wird. Auswertung Trend-Analyse : Die Trendf
SMC Analyzer Single Timeframe
Cao Minh Quang
5 (3)
Indikatoren
Der SMC Analyzer STF ist ein leistungsstarkes Single-Timeframe Smart Money Concepts (SMC)-Analysetool, das für präzise Handelsbestätigungen auf Basis der SMC-Kernkomponenten entwickelt wurde. Es bewertet die Marktstruktur auf vier Bestätigungsebenen unter Verwendung von Elementen wie Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Order Blocks (OB), Fair Value Gaps (FVGs), Liquidity Zones und Higher Timeframe Trend Bias. Jede Ebene hat konfigurierbare Elemente (BOS, OB, FVG, Liquiditätszo
Simple Smart Mney Concepts MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Dieser einfache Smart Money Concepts-Indikator zeigt die Marktstruktur in Echtzeit an (interne & Swing BOS / CHoCH), Orderblöcke, Premium- & Discount-Zonen, gleiche Hochs & Tiefs und vieles mehr... und ermöglicht es Händlern, ihre Charts automatisch mit weit verbreiteten Price Action-Methoden zu markieren. "Smart Money Concepts" (SMC) ist ein Begriff, der von Price-Action-Händlern verwendet wird, die die Liquidität genauer steuern und optimale Punkte im Markt finden wollen. Der Versuch, heraus
Pure Price Action ICT Tools MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator Pure Price Action ICT Tools wurde für die reine Preisaktionsanalyse entwickelt und identifiziert automatisch Echtzeit-Marktstrukturen, Liquiditätsniveaus, Order- und Breaker-Blöcke sowie Liquiditätslücken. Seine Einzigartigkeit besteht darin, dass er sich ausschließlich auf Preismuster stützt, ohne durch benutzerdefinierte Eingaben eingeschränkt zu sein, wodurch eine robuste und objektive Analyse der Marktdynamik gewährleistet wird. Wichtigste Merkmale Markt-Strukturen Eine Marktst
Multiple Non Linear Regression MT4
Cao Minh Quang
5 (1)
Indikatoren
Mehrfache nicht-lineare Regression MT4 Dieser Indikator wurde entwickelt, um eine mehrfache nicht-lineare Regressionsanalyse mit vier unabhängigen Variablen durchzuführen: Schluss-, Eröffnungs-, Höchst- und Tiefstkurs. Hier sind die Komponenten und Funktionalitäten: Eingaben : Normalisierung Datenlänge: Länge der für die Normalisierung verwendeten Daten. Lernrate: Rate, mit der der Algorithmus aus Fehlern lernt. Datenpunkte anzeigen: Zeigt die Darstellung der normalisierten Eingabedaten (close,
Market Structure w Inducements and Sweeps MT4 NDH
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator "Market Structure with Inducements & Sweeps" ist eine einzigartige Interpretation der Smart Money Concepts Marktstruktur-Labels, die darauf abzielt, Händlern eine präzisere Interpretation unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren zu ermöglichen. Im Vergleich zu traditionellen Marktstruktur-Skripten, die Change of Character (CHoCH) und Break of Structures (BOS) beinhalten, umfasst dieses Skript auch die Erkennung von Inducements (IDM) und Sweeps, die wichtige Komponenten bei d
Smart Market Structure Simple MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Smart Market Structure Simple ist ein leistungsstarker Indikator, der Händlern hilft, die Marktstruktur auf der Grundlage des Smart Money Concept (SMC) zu erkennen. Dieser Indikator erkennt automatisch Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Fair Value Gaps (FVG), Order Blocks (OB), Liquidity Zones (LQZ) und wichtige Swing-Punkte Higher High (HH), Higher Low (HL), Lower High (LH), Lower Low (LL) . Hauptziel: Unterstützung von Händlern bei der Verfolgung institutioneller Handelsst
Unicorn Model ICT MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Unicorn Model ICT Indicator - Intelligentes Handeln mit Präzision Der Unicorn Model ICT-Indikator ist ein leistungsstarkes und intelligentes Werkzeug für Händler, die den Methoden von Smart Money Concepts (SMC) und Inner Circle Trader (ICT) folgen. Dieser Indikator vereinfacht das komplexe Kursgeschehen, indem er die wichtigsten Marktstrukturen visuell identifiziert und hochwahrscheinliche Handels-Setups liefert. Hauptmerkmale: Ein bullisches Einhorn-Muster Ein Lower Low (LL), gefolgt von einem
Quasimodo Signal MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Quasimodo-Musterindikator ist nicht schwieriger als das Kopf-Schulter-Muster. Dennoch ist er nur wenigen Händlern bekannt, und manche verwechseln ihn sogar mit dem anderen. Dies ist jedoch kein Grund, dieses Instrument in Ihrer Devisenhandelsstrategie zu vermeiden. Merkmale: Automatische Erkennung: Der Indikator sucht automatisch nach gültigen QM-Mustern in jedem Zeitrahmen, wodurch die Notwendigkeit einer manuellen Chartanalyse reduziert wird. Visuelle Highlights: Klare und anpassbare Darst
OrderBlocks MTF MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Order Block Multi Timeframe Order Block Multi Timeframe ist ein leistungsfähiges Tool für Smart Money Concept (SMC)-Händler, das eine hochpräzise Order Block-Erkennung mit einer Echtzeit-Analyse von Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHoCH) über mehrere Zeitrahmen kombiniert. Smart Money Insight, Multi-Timeframe-Präzision Dieser Indikator identifiziert automatisch institutionelle Orderblöcke - wichtige Preiszonen, in denen große Akteure in den Markt eingetreten sind - und stellt s
Rectangle Trading Custom MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Rectangle Trading Custom ist ein leistungsstarkes technisches Analysewerkzeug für Händler, die mit Preisaktionen und Handelsspannen arbeiten. Es ermöglicht den Benutzern, Konsolidierungszonen zu definieren und Warnungen zu erhalten, wenn der Preis aus diesen Zonen ausbricht oder sich den auf dem Chart eingezeichneten Trendlinien nähert. Rechtecke und Trendlinien können mit einem Klick in die Zukunft verlängert werden. Rechteckpunktgröße, Name und Preise werden um das Rechteck herum angezeigt. Ha
SMC Analyzer Single Timeframe MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
SMC Analyzer Single-Timeframe (STF) für MT4 Der SMC Analyzer STF MT4 ist ein leistungsstarkes Single-Timeframe Smart Money Concepts (SMC) Analysetool, das für präzise Handelsbestätigungen auf Basis der SMC-Kernkomponenten entwickelt wurde. Es bewertet die Marktstruktur auf vier Bestätigungsebenen unter Verwendung von Elementen wie Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Order Blocks (OB), Fair Value Gaps (FVGs), Liquidity Zones und Higher Timeframe Trend Bias . Jede Ebene hat kon
Fibonacci Confluence Toolkit MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Das Fibonacci Confluence Toolkit ist ein leistungsfähiger Indikator, der interessante Bereiche hervorhebt, in denen signifikante Preisaktionen oder -reaktionen zu erwarten sind, der automatisch Fibonacci-Retracement-Levels anwendet, um potenzielle Pullback-Zonen zu umreißen, und der engulfing candle patterns erkennt. Dieses Tool automatisiert die Erkennung und Visualisierung von wichtigen Marktstrukturen und potenziellen Umkehrzonen. Hauptmerkmale: CHoCH-Erkennung (Change of Character): Identif
