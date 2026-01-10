Heiken Ashi Toggle Indicator
- Indikatoren
- Jordan Sales
- Version: 1.1
Heiken Ashi Toggle - Sofortige Steuerung des Chartmodus für MT4
Heiken Ashi Toggle ist ein leichtgewichtiger Utility-Indikator für MetaTrader 4, der das volle Heiken Ashi-Kerzenerlebnis bietet - mit einer entscheidenden Verbesserung: sofortige EIN/AUS-Kontrolle direkt im Chart.
Anstatt ständig Indikatoren hinzuzufügen, zu entfernen oder neu zu laden, ermöglicht dieses Tool Händlern, mit einem einzigen Klick zwischen Standard-Kerzen und Heiken Ashi-Darstellung zu wechseln.
Was dieser Indikator leistet
-
Zeigt klassische Heiken Ashi-Kerzen unter Verwendung einer benutzerdefinierten internen Berechnung an
-
Fügt eine in den Chart eingebettete Umschalttaste für den sofortigen Wechsel hinzu
-
Wechselt automatisch den Chartmodus:
-
EIN → Heiken Ashi + Linienchart
-
OFF → Standard-Kerzen wiederhergestellt
-
-
Behält die Chartleistung mit effizienter Pufferverarbeitung bei
-
Speichert den Toggle-Status pro Symbol und Zeitrahmen
Dies macht es ideal für Händler, die Heiken Ashi für Trendklarheit nutzen, aber dennoch schnell zu Standardpreiskerzen für präzise Ein- und Ausstiege zurückkehren möchten.
Wichtigste Merkmale
-
Ein-Klick-Heiken Ashi EIN/AUS
-
Kein Nachladen oder Entfernen von Indikatoren erforderlich
-
Saubere, unauffällige Tastenoberfläche
-
Anpassbare Kerzen- und Dochtfarben
-
Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitfenstern
-
Keine externen Abhängigkeiten
Für wen ist dies geeignet
-
Trend-Trader, die Heiken Ashi zur Bestätigung von Tendenzen verwenden
-
Scalper, die zwischen der glatten Trendansicht und dem Rohpreis wechseln
-
Trader, die einen schnelleren Arbeitsablauf und übersichtlichere Charts wünschen
-
Alle, die es leid sind, immer wieder Indikatoren hinzuzufügen oder zu entfernen
Warum einen Toggle-Indikator anstelle eines Standard-Indikators verwenden?
Traditionelle Heiken Ashi Indikatoren erfordern:
-
Manuelle Entfernung
-
Neuladen des Indikators
-
Zurücksetzen des Charts
Mitdem Heiken Ashi Toggle entfällt diese Reibung, denn er ermöglicht einen sofortigen visuellen Vergleich zwischen trendgeglätteten Kerzen und echter Kursbewegung - ohne Unterbrechung der Analyse.