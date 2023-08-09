Fair Value Gaps MT4

Die Fair Value Gap (FVG) ist eine Preisspanne, in der auf einer Seite des Marktes Liquidität angeboten wird, was in der Regel durch eine Liquiditätslücke auf den Charts mit niedrigerem Zeitrahmen in derselben Preisspanne bestätigt wird.

Der Preis kann eine "Lücke" bilden, um ein buchstäbliches Vakuum im Handel zu schaffen, was zu einer tatsächlichen Preislücke führt.

Fair-Value-Lücken werden am häufigsten von Price-Action-Händlern verwendet, um Ineffizienzen oder Ungleichgewichte auf dem Markt zu erkennen, die darauf hindeuten, dass Kauf und Verkauf nicht ausgeglichen sind.

Wenn Sie die ICT-Handelsstrategie oder Smart Money Concepts verfolgen, kann dieser Indikator ein wertvolles Instrument für Ihren Handel sein.

Eine ICT-Inversion Fair Value Gap oder umgekehrte FVG tritt auf, wenn eine Fair-Value-Lücke ihren Preis nicht halten kann, was dazu führt, dass sich der Preis über die Lücke hinaus bewegt und diese durchbricht. Diese Situation markiert die erste Veränderung der Kursdynamik.





WIE MAN FVG/IFVG ANWENDET





Wenn Sie den FVG/IFVG-Indikator auf Ihren Chart anwenden, werden Ihnen die vorhandenen Fair Value Gaps angezeigt. Dieser unkomplizierte Indikator liefert dem Benutzer automatisch Ziele, die häufig gefüllt werden, da sie Marktungleichgewichte darstellen.

Um die Verwendung des FVG/IFVG-Indikators vollständig zu verstehen, empfehle ich, sich mit den Smart-Money-Konzepten von ICT vertraut zu machen.



