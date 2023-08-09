Fair Value Gaps MT4

3.88

Die Fair Value Gap (FVG) ist eine Preisspanne, in der auf einer Seite des Marktes Liquidität angeboten wird, was in der Regel durch eine Liquiditätslücke auf den Charts mit niedrigerem Zeitrahmen in derselben Preisspanne bestätigt wird.

Der Preis kann eine "Lücke" bilden, um ein buchstäbliches Vakuum im Handel zu schaffen, was zu einer tatsächlichen Preislücke führt.

Fair-Value-Lücken werden am häufigsten von Price-Action-Händlern verwendet, um Ineffizienzen oder Ungleichgewichte auf dem Markt zu erkennen, die darauf hindeuten, dass Kauf und Verkauf nicht ausgeglichen sind.

Wenn Sie die ICT-Handelsstrategie oder Smart Money Concepts verfolgen, kann dieser Indikator ein wertvolles Instrument für Ihren Handel sein.

Eine ICT-Inversion Fair Value Gap oder umgekehrte FVG tritt auf, wenn eine Fair-Value-Lücke ihren Preis nicht halten kann, was dazu führt, dass sich der Preis über die Lücke hinaus bewegt und diese durchbricht. Diese Situation markiert die erste Veränderung der Kursdynamik.


WIE MAN FVG/IFVG ANWENDET

Wenn Sie den FVG/IFVG-Indikator auf Ihren Chart anwenden, werden Ihnen die vorhandenen Fair Value Gaps angezeigt. Dieser unkomplizierte Indikator liefert dem Benutzer automatisch Ziele, die häufig gefüllt werden, da sie Marktungleichgewichte darstellen.

Um die Verwendung des FVG/IFVG-Indikators vollständig zu verstehen, empfehle ich, sich mit den Smart-Money-Konzepten von ICT vertraut zu machen.


Bewertungen 11
Romain Genillon
369
Romain Genillon 2025.04.23 19:24 
 

This indicator is great, reliable, and Cao even programmed this for MT5. This indicator helps me a lot every day, thank you.

Aravind Kolanupaka
9769
Aravind Kolanupaka 2025.03.02 21:09 
 

Good

Nazmul Hasan
1138
Nazmul Hasan 2025.02.19 09:21 
 

nice indicator. Using from last week. its helpful and easy to use

Empfohlene Produkte
Adjustable Price Channel MT4
Dmitry Timin
4 (1)
Indikatoren
APriceChannel ist eine Modifikation des Standard Price_Channel Indikators. Der EA zeichnet 2 Ebenen - die obere Ebene zeigt das Preishoch für den angegebenen Zeitraum, die untere Ebene zeigt das Preistief für den gleichen Zeitraum. Zusätzlich zur Periode können Sie einen vertikalen Offset in Punkten einstellen, um den Kanal nach oben und unten zu verbreitern. Dies verhindert falsche Ausbrüche von aktuellen Unterstützungs-/Widerstandsniveaus. Eingaben Periode - Zeitspanne in Takten - die Anzahl
FREE
TwoMA Crosses
Nedyalka Zhelyazkova
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator TwoMA Crosses zeigt Pfeile an, die darauf basieren, ob der kurzfristige gleitende Durchschnitt über oder unter dem langfristigen gleitenden Durchschnitt kreuzt. Ein gleitender Durchschnitt sagt nicht die Kursrichtung voraus. Stattdessen definiert er die aktuelle Richtung. Trotzdem verwenden Anleger gleitende Durchschnitte, um das Rauschen herauszufiltern. Händler und Investoren neigen dazu, den EMA-Indikator zu verwenden, vor allem in einem sehr volatilen Markt, da er empfindliche
FREE
Cart Indicator
Akira Egashira
Indikatoren
Dies ist ein Regressionsbaum-Indikator für MT4/MT5. Dieser Indikator klassifiziert Knoten auf der Zeitperiode, so dass die Abweichung kleiner wird, und zeigt Regressionslinie und Kanal für jeden Knoten an. Es ist kostenlos! Beigefügte CartDemo.ex4 und CartDemo.ex5 ist eine Demo-Version und hat folgende Einschränkungen: Kann keine HighSpeed-Methode verwenden (Standardmethode ist RandomForest) Maximale Anzahl der Balken ist 260 (Erhöhung von 200) Es gibt kein Ablaufdatum und kann viele Male gest
FREE
Dynamic Double Moving Averages
Aleksandr Kononov
4 (1)
Indikatoren
Gleitende Durchschnitte ändern sich unterwegs. Der Indikator wählt automatisch einen Zeitraum für die Berechnung der gleitenden Durchschnitte aus. Je gerichteter die Bewegung ist, desto größer ist die Mittelungsperiode. Wenn sich der Trend verlangsamt, nimmt die Periode der gleitenden Durchschnitte ab und sie werden schneller. Dies ermöglicht eine schnellere Reaktion auf eine Trendwende.  Der Indikator funktioniert gut in einem Trend oder an einem Trendumkehrpunkt. In der Seitenwand kann der I
FREE
Supertrend Fakeout MT4
Duc Hoan Nguyen
4.25 (4)
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Der Supertrend Fakeout -Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Supertrend -Indikators, der entwickelt wurde, um zuverlässigere Trendsignale zu liefern. Durch die Integration fortschrittlicher Funktionen wie Fakeout Index Limit und Fakeout ATR Mult hilft dieser Indikator,
FREE
Accuracy Meter
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Indikatoren
Genauigkeitsmesser Einführung: Das Genauigkeitsmessgerät ist ein leistungsstarkes Tool, mit dem Sie den Gewinn% der Strategien bestimmen können. Um Ihnen alle Trades-Ein- und Ausstiegspunkte wie den Meta-Trader-Strategietester anzuzeigen, können Sie einen einfachen Strategietester als Indikator auf dem Chart haben, ihn an verschiedene Paare und Zeitrahmen anhängen und herausfinden Ihre Strategiegenauigkeit in Prozent, ändern Sie den Stop-Loss und das Risiko, um den Faktor zu belohnen, und sehen
FREE
SchaffTrendCycle indicator
Etsushi Ishizuka
Indikatoren
Was ist der Schaff Trend Cycle? Der Schaff Trend Cycle (STC) ist ein Oszillator-Indikator, der entwickelt wurde, um Trendwechsel frühzeitig zu erkennen. Im Gegensatz zu traditionellen Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten oder dem MACD kombiniert der STC zyklische Marktbewegungen mit Momentum, um den Beginn und das Ende eines Trends klarer darzustellen. Hauptmerkmale Klare Trendwendesignale: Die Zykluslinie steigt bei Aufwärtstrends und fällt bei Abwärtstrends. Rauschunterdrückung in Seitwär
FREE
Price Ladder
Kourosh Hossein Davallou
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf dem Kanal . Eingabe-Parameter channel_One- zeigt die Trendlinie One an oder aus. timeFrame_One - Zeitrahmen des Kanals One . ColorChannel_One - Farbe der Trendlinie Eins. channel_Two- Trendlinie Zwei ein- oder ausschalten. timeFrame_Two - Zeitrahmen des Kanals Zwei . ColorChannel_Two - Farbe der Trendlinie Zwei. channel_Three- zeige Trendlinie Drei an oder aus. timeFrame_Three - Zeitrahmen des Kanals Drei . ColorChannel_Three - Farbe der Trendlinie Drei. channel_Four
FREE
Average OHLC ZigZag
Brian Lillard
Indikatoren
Der Indikator "Average OHLC ZigZag " wurde sowohl für Einstiegsbestätigungen als auch für Scalping mit einem größeren Trend entwickelt. Eine benutzerdefinierte Formel, die den Durchschnitt der letzten beiden Balken bildet, um Pfeile zu generieren, die Markttrends mit der Bestätigung von Balken 1 folgen. Hauptmerkmale Ein extremer Scalper, der den Durchschnitt zwischen den letzten beiden Marktperioden berechnet, um einen Kauf- oder Verkaufspfeil zu generieren. Aufgrund der Einfachheit des benutz
FREE
TrailingStop MA 4
Andrej Nikitin
4 (1)
Indikatoren
Der Indikator zeichnet zwei einfache gleitende Durchschnitte anhand von Höchst- und Tiefstkursen. Die Linie MA_High wird angezeigt, wenn der gleitende Durchschnitt nach unten gerichtet ist. Sie kann verwendet werden, um eine Stop-Order für eine Verkaufsposition zu setzen. Die MA_Low-Linie wird angezeigt, wenn der gleitende Durchschnitt nach oben gerichtet ist. Sie kann verwendet werden, um eine Stop-Order für eine Kaufposition zu setzen. Der Indikator wird im TrailingStop Expert Advisor verwende
FREE
Daily Weekly Info
P Tamije Selvan
Indikatoren
Tägliche wöchentliche Infos Es zeigt Ihnen die tägliche und wöchentliche Eröffnung und tägliche Trendöffnung (d.h. tägliche Öffnung > Öffnung am Vortag) und wöchentlicher Trend der Eröffnung (d.h. wöchentliche Eröffnung > Eröffnung der Vorwoche) Tageshöchststand und Wochentiefststand sowie Höchst- und Tiefststand der Vorwoche Es wird Ihnen helfen, Ihren Handel zu entscheiden keine Notwendigkeit, höhere Zeitrahmen zu überprüfen, wenn Sie intraday handeln, Handeln Sie nicht gegen den Tagestrend
FREE
FFx Williams Percent Range
Eric Venturi-Bloxs
4 (1)
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators anzuzeigen. Siehe das Beispiel im Bild unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx-Indikators: Wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen (M1 bis Monthly) Definieren Sie die Breite
FREE
CCI Maestro
Andri Maulana
Indikatoren
Erhöhen Sie Ihr Trading: Entdecken Sie die Kraft von CCI Maestro! Haben Sie genug von verwirrenden Charts und verpassten Gelegenheiten? Lernen Sie CCI Maestro kennen, den hochentwickelten und dennoch einfach zu bedienenden Indikator, der Ihnen klare und wahrscheinliche Einstiegs- und Ausstiegssignale direkt auf Ihrem Chart liefert. CCI Maestro ist nicht einfach nur ein weiterer Pfeilindikator, sondern eine leistungsstarke Kombination aus drei erstklassigen Analysemethoden: dem volatilitätsbasie
FREE
TrendBite MT4
Burak Baltaci
3 (2)
Indikatoren
TrendBite v1.5 – Professioneller Trendfolgeindikator Entwickler: 8aLt4 Version: 1.5 Plattform: MetaTrader 4  Überblick TrendBite v1.5 ist ein fortschrittlicher Indikator für die technische Analyse, der entwickelt wurde, um Trendänderungen auf dem Markt zu erkennen und Anlegern klare Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Basierend auf dem Bollinger-Bänder-Algorithmus erfasst dieses Tool Trendwenden präzise und ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader ideal.  Hauptmerkmale  Trender
FREE
VR Donchian
Vladimir Pastushak
4.87 (15)
Indikatoren
Der VR Donchian -Indikator ist eine verbesserte Version des Donchian-Kanals. Die Verbesserungen betrafen fast alle Funktionen des Kanals, der Hauptbetriebsalgorithmus und die Kanalkonstruktion blieben jedoch erhalten. Je nach aktuellem Trend wurde dem Ball-Indikator eine Änderung der Farbe der Niveaus hinzugefügt – dies zeigt dem Händler deutlich eine Trendänderung oder eine Seitwärtsbewegung an. Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, den Händler über den Ausbruch einer von zwei Kanalebenen per S
FREE
MA Crosses Show
Faran Ataeiraveshti
Indikatoren
Hallo. Ein weiterer kostenloser Indikator von Sepehr! ;) Mit diesem Tool kann man den Trend bestimmen. Anhand der Kreuzung zweier gleitender Durchschnitte kann man sagen, ob der Trend nach oben oder unten geht; ein schneller und ein langsamer Durchschnitt. Wenn der schnell gleitende Durchschnitt den langsam gleitenden Durchschnitt nach oben kreuzt, handelt es sich um einen Aufwärtstrend, und wenn er den langsam gleitenden Durchschnitt nach unten kreuzt, bedeutet dies, dass Sie einen Abwärtstrend
FREE
Wicky level x2 free
Andrii Malakhov
Indikatoren
Ein Indikator, der nach qualitativ hochwertigen Markteinstiegspunkten sucht und diese in Form von Pfeilen anzeigt. Handelt nach einem komplexen Algorithmus. Zunächst sucht er nach speziellen Niveaus auf dem Chart, die vom Impuls unbedingt durchbrochen werden müssen. Kehrt der Kurs zu diesem Niveau in Form einer Kerze mit langem Schatten und kleinem Körper zurück und berührt das Niveau nur mit dem Schatten, erscheint ein Einstiegspunkt. Er wird nicht neu gezeichnet! Sieht am besten aus und funkti
FREE
TradeDashboard
Cihan Akduman
Indikatoren
TradeDashboard Umfassender MT4-Indikator für Handelsvisualisierung und -analyse Überblick TradeDashboard ist ein leistungsstarker MetaTrader 4-Indikator, der Ihre Handelserfahrung durch Echtzeit-Visualisierung von Take-Profit-Levels für alle offenen Positionen verbessert. Dieses fortschrittliche Tool geht über grundlegende TP-Indikatoren hinaus, indem es umfassende Metriken wie potenzielle Gewinne, Verluste und die Gesamt-Lotgrößen direkt auf Ihrem Chart anzeigt. Hauptfunktionen Take-Profit-Visu
FREE
AIS MT4 Indicator 5 All Inclusive Set
AIRAT SAFIN
Indikatoren
AIS MT4 INDICATOR 5 ALL INCLLUSIVE SET !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! ATTENTION ! LIMITATION OF FREE OFFER PERIOD IS IMPLICIT ! !   ! CONFIRMATION 2024-08-20 20:00                           ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GUIDE CHAPTER 1 IMPORTANT INFORMATION <1> THIS INDICATOR IS ONE OF THE SERIES OF NEW AIS INDICATORS AIS MT4 INDICATOR 1 =ADVANCED CLASSIC= AIS MT4 INDICATOR 2 =MULTIFRAMES= AIS MT4 INDICATOR 3 =LINES= AIS M
FREE
Chartos
Victor Golovkov
Indikatoren
Trendindikator mit Oszillator. Zeigt den Kursbereich zwischen zwei gleitenden Durchschnitten und einem Oszillator an. Ein Aufwärtstrend wird in rot angezeigt, ein Abwärtstrend in blau. Einstellungen: Langsamer MA-Zeitraum - Langsamer MA-Zeitraum Schnelle MA-Periode - Schnelle MA-Periode Geglättete Daten - Daten glätten Show Area MA - Anzeige der MA Preisbereiche Oszillation anzeigen - MA-Oszillation anzeigen Oszillation zum langsamen MA verschieben - Anzeige eines Oszillators auf einem langsame
FREE
RSI vs Envelopes Graph
Yurij Izyumov
3 (3)
Indikatoren
Dieser Semaphor-Indikator basiert auf dem Standard-RSI, der über den Hüllkurven-Indikator gelegt wird, der eine Hüllkurve oder Hüllkurvenschwankungsgrenzen anzeigt. Dies ist eine Version des RSI vs. Envelopes , die im Symbolfenster gezeichnet wird. Ein Verkaufssignal entsteht, wenn die obere Hüllkurve/Grenze vom RSI-Indikator von oben nach unten durchbrochen wird. Ein Kaufsignal entsteht, wenn die untere Hüllkurve/Grenze durch den RSI-Indikator von unten nach oben durchbrochen wird. Der Indikato
FREE
Quants Slope Moving Average Angles
Ferhat Mutlu
5 (3)
Indikatoren
Quants Moving Average Slope ist ein sehr starker Indikator, um Richtungsangaben und Schwung zu geben. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet. Sie können den Ma-Winkel effizient berechnen und den Trend finden. Die Gewinnzählung beginnt, sobald die Signalkerze geschlossen ist. Genaue Ergebnisse wären also live. Der empfohlene Zeitrahmen verwendet es auf H1. Alle Optionen des Indikators sind editierbar. Tipps: Traden Sie Swing- und Trend-Breakout-Richtungen. Fraktale, Renko-Balken und Bolinger-
FREE
MA Cloud mt4
Alexander Chertnik
4 (2)
Indikatoren
Moving Average Cloud zeichnet 4 MAs auf dem Chart gleichzeitig im Histogramm-Stil. Der Indikator verwendet 4 MAs: slow sma & ema 200 und fast sma & ema 50. die Spanne zwischen 2 langsamen MAs und schnellen MAs, dargestellt durch Histogramme an den MAs-Grenzen - Es entsteht eine Art "Wolke", die durch alle Arten von MA-Strategien gehandelt werden kann, wie z.B. Unterstützung und Widerstand... Eine Änderung der Farbe desselben Histogramms deutet auf eine Änderung des Momentums hin. Kombiniert mi
FREE
FFx CCI
Eric Venturi-Bloxs
4.5 (2)
Indikatoren
Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators anzuzeigen. Siehe das Beispiel im Bild unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx-Indikators: Wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen (M1 bis Monthly) Definieren Sie die Breite
FREE
Dual Onset
Dariel Iserne Carrera
4.5 (2)
Indikatoren
Es ist ein Algorithmus, um Trendänderungen frühzeitig zu erkennen. Sie sollten mehrere Werte für den Multiplikatorparameter ausprobieren (1 <Wert <10 empfohlen). Auf den ersten Blick sehen Sie effektive Einträge. Dies ist in der Tat eine der Reihen, die Geleg Faktor ursprünglich hatte. Aber es wurde entfernt, weil es nicht mehr benötigt wurde. Die anderen Zeilen reichten für G.Faktors Effektivität aus, aber ich wollte diese noch teilen. Testen Sie es immer, bevor Sie es auf Ihrem Live-Konto verw
FREE
SuperTrend by Kivanc Ozbilgic MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Wir präsentieren den SuperTrend by Kivanc Ozbilgic with Scanner – ein vielseitiges und leistungsstarkes Werkzeug, das Ihnen hilft, den Markttrends voraus zu sein, mit anpassbaren Funktionen und Echtzeitwarnungen.  Sie können die Methode zur Berechnung des ATR zwischen RMA (Relative Movin
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indikatoren
Entdecken Sie mit dem MT4-Indikator "Super Auto Fibonacci " die Kraft der Präzision und Effizienz für Ihren Handel. Dieses hochmoderne Tool wurde sorgfältig entwickelt, um Ihre technische Analyse zu verbessern und Ihnen unschätzbare Erkenntnisse zu liefern, damit Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen können. Hauptmerkmale: Automatisierte Fibonacci-Analyse: Verabschieden Sie sich von der mühsamen manuellen Zeichnung von Fibonacci-Retracements und -Erweiterungen. "Super Auto Fibonacci" ident
FREE
TurboTrend
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Indikatoren
Übersicht über das kostenlose, aber fortschrittliche Produkt Turbo Trend ist ein leistungsstarker Indikator, der Händlern hilft, Markttrends zu identifizieren und darauf zu reagieren. Er nutzt eine Kombination aus fortschrittlichen gleitenden Durchschnitten und Volumenanalyse, um klare Signale für die Trendrichtung zu liefern. Turbo Trend vereinfacht die Entscheidungsfindung, indem er Marktbedingungen in drei unterschiedliche Zustände unterteilt: Aufwärtstrend , Abwärtstrend und neutralen Trend
FREE
WFx Hull Moving Average
Tu Thu Van Nguyen
Indikatoren
Der Hull Moving Average (HMA), entwickelt von Alan Hull im Jahr 2005, ist einer der sich am schnellsten bewegenden Durchschnittswerte, reduziert die Verzögerung und ist einfach zu verwenden, um Trends sowohl kurz- als auch langfristig zu identifizieren. Dieser Indikator basiert auf der exakten Formel des gleitenden Hull-Durchschnitts mit 3 Phasen der Berechnung: Berechnung des gewichteten gleitenden Durchschnitts (WMA_01) mit Periode n/2 & (WMA_02) mit Periode n Berechnen Sie RAW-HMA: RAW-HMA =
FREE
RSI Divergence MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (3)
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me In den dynamischen Finanzmärkten ist die Identifizierung von Trendwende-Signalen für effektives Trading unerlässlich. Der RSI Divergence Scanner ist darauf ausgelegt, Ihnen dabei zu helfen, RSI-Divergenzsignale über verschiedene Währungspaare und Zeitrahmen hinweg genau und effizient zu
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
Fair Value Gaps
Cao Minh Quang
4.88 (60)
Indikatoren
Indikator für die Marktwertlücke (FVG) Überblick Der Fair-Value-Gap (FVG)-Indikator zeigt Ineffizienzen im Kursgeschehen auf, wo ein Ungleichgewicht aufgrund aggressiver Käufe oder Verkäufe entsteht. Diese Lücken werden oft von institutionellen Händlern und "Smart Money" geschaffen und hinterlassen Bereiche, in denen der Preis später zurückkehren kann, um das Ungleichgewicht zu "füllen", bevor er seinen Trend fortsetzt. Hauptmerkmale: Automatische Erkennung von FVGs - Der Indikator hebt Fair-Va
FREE
Market Sessions Pre
Cao Minh Quang
4.75 (4)
Indikatoren
Der Indikator Market Sessions ist bei Devisen- und Aktienhändlern ein beliebtes Instrument zur visuellen Darstellung globaler Handelssitzungen in einem Kursdiagramm. Er hebt die Zeiträume für die wichtigsten Handelssitzungen - wie die asiatische (Tokio) , europäische (London) und amerikanische (New York) Sitzung - direkt im Diagramm hervor. Dies hilft Händlern zu erkennen, wann die Märkte öffnen und schließen, und ermöglicht eine bessere Entscheidungsfindung auf der Grundlage des sitzungsspezif
FREE
Fair Value Gaps with Order Block Detector
Cao Minh Quang
Indikatoren
Die jüngste Version von Indicator ist vollständig in ein Gesamtpaket integriert, das Folgendes umfasst: Fair Value Gaps (FVG). Implizite Fair-Value-Lücke (IFVG). OrderBlock (OB). Die Optionen im Einstellungsbereich sind relativ einfach zu navigieren, und Sie können sie sogar sofort nach der Aktivierung nutzen, ohne auf Schwierigkeiten zu stoßen, wenn Sie die Standardkonfiguration verwenden. Der Indikator nutzt einen Algorithmus, um automatisch OrderBlocks (OB), Fair-Value-Gaps (FVGs) und Implie
MACD Indicator with Histogram
Cao Minh Quang
5 (6)
Indikatoren
MACD-Indikator Er hat eine MACD-Linie, eine Signallinie und ein Histogramm. Das Histogramm hat 4 Farben, basierend auf der Richtung über und unter der Nulllinie, und zeigt die Bewegungsrichtung so einfach wie möglich. Ermöglicht die Anzeige von MACD- und Signallinie, zeigt die Farbänderung der MACD-Linie basierend auf der Kreuzung der Signallinie. Zeigt Punkte beim Kreuzen von MACD und Signallinie, schaltet das Histogramm ein und aus. Genießen Sie Ihre Handelserfahrung und teilen Sie uns Ihre K
FREE
Market Sessions Pre MT4
Cao Minh Quang
5 (2)
Indikatoren
Der Indikator Market Sessions ist bei Devisen- und Aktienhändlern ein beliebtes Instrument zur visuellen Darstellung globaler Handelssitzungen in einem Kursdiagramm. Er hebt die Zeiträume für die wichtigsten Handelssitzungen - wie die asiatische (Tokio) , europäische (London) und amerikanische (New York) Sitzung - direkt im Diagramm hervor. Dies hilft Händlern zu erkennen, wann die Märkte öffnen und schließen, und ermöglicht eine bessere Entscheidungsfindung auf der Grundlage des sitzungsspezifi
FREE
MACD Indicator with Histogram MT4
Cao Minh Quang
5 (1)
Indikatoren
MACD-Indikator Er hat eine MACD-Linie, eine Signallinie und ein Histogramm. Das Histogramm hat 4 Farben, basierend auf der Richtung über und unter der Nulllinie, und zeigt die Bewegungsrichtung so einfach wie möglich. Ermöglicht die Anzeige von MACD- und Signallinie, zeigt die Farbänderung der MACD-Linie basierend auf der Kreuzung der Signallinie. Zeigt Punkte beim Kreuzen von MACD und Signallinie, schaltet das Histogramm ein und aus. Genießen Sie Ihre Handelserfahrung und teilen Sie uns Ihre K
FREE
FVGs and Liquidity zone with Order Blocks
Cao Minh Quang
5 (1)
Indikatoren
Ich habe zwei Handelsstrategien kombiniert, die Orderblock-Strategie und die FVG-Handelsstrategie, indem ich eine Kombination aus FVG-Indikatoren und Orderblöcken verwendet habe. Die Ergebnisse waren erstaunlich effektiv. Dies ist eine Zwei-in-Eins-Lösung, die es Händlern leicht macht, kritische Handelszonen zu identifizieren. Ich habe die Einstellungen so optimiert, dass Sie nur noch installieren und handeln müssen; es ist nicht übermäßig komplex, um es weiter zu erklären. Sie brauchen keine
Fibonacci Confluence Toolkit
Cao Minh Quang
Indikatoren
Das Fibonacci Confluence Toolkit ist ein leistungsfähiger Indikator, der interessante Bereiche hervorhebt, in denen signifikante Preisaktionen oder -reaktionen zu erwarten sind, der automatisch Fibonacci-Retracement-Levels anwendet, um potenzielle Pullback-Zonen zu umreißen, und der engulfing candle patterns erkennt. Dieses Tool automatisiert die Erkennung und Visualisierung von wichtigen Marktstrukturen und potenziellen Umkehrzonen. Hauptmerkmale: CHoCH-Erkennung (Change of Character): Identif
SMC Analyzer Multi Timeframe
Cao Minh Quang
Indikatoren
SMC Analyzer Multi-Timeframe ist ein leistungsstarkes Tool, das Händlern hilft, Smart Money Concepts (SMC) über mehrere Zeitrahmen hinweg anzuwenden. Dieser Indikator identifiziert wichtige strukturelle Punkte wie Marktstrukturverschiebungen (Break of Structure und Change of Character), Orderblöcke, Fair Value Gaps (FVG) und Liquiditätszonen aus höheren Zeitrahmen und überlagert sie auf dem aktuellen Chart. Durch den Abgleich dieser kritischen SMC-Signale über mehrere Zeitrahmen hinweg erhalten
Pure Price Action ICT Tools
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator Pure Price Action ICT Tools wurde für die reine Preisaktionsanalyse entwickelt und identifiziert automatisch Echtzeit-Marktstrukturen, Liquiditätsniveaus, Order- und Breaker-Blöcke sowie Liquiditätslücken. Seine Einzigartigkeit liegt darin, dass er sich ausschließlich auf Preismuster stützt, ohne durch benutzerdefinierte Eingaben eingeschränkt zu sein, was eine robuste und objektive Analyse der Marktdynamik gewährleistet. Wichtigste Merkmale Markt-Strukturen Eine Marktstrukturversc
Market Structure Signal MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator "Marktstruktursignal" wurde entwickelt, um die Veränderung des Charakters (CHoCH) und den Bruch der Struktur (BOS) im Kursgeschehen zu erkennen und hilft Händlern, potenzielle Trendumkehrungen oder -fortsetzungen zu identifizieren. Der Indikator kombiniert die Marktstrukturanalyse mit der Volatilität (ATR), um mögliche Risiko-/Ertragszonen aufzuzeigen, und unterstützt gleichzeitig Multi-Channel-Warnungen, damit kein Handelssignal verpasst wird. Auswertung Trend-Analyse : Die Trendf
Simple ICT Concepts
Cao Minh Quang
5 (2)
Indikatoren
Der Simple ICT Concepts Indicator ist ein leistungsfähiges Instrument, das Händlern hilft, die Prinzipien der Inner Circle Trader (ICT) Methodik anzuwenden. Dieser Indikator konzentriert sich auf die Identifizierung von Schlüsselzonen wie Liquiditätsniveaus, Unterstützungs- und Widerstandszonen und Marktstrukturen, was ihn zu einem unschätzbaren Wert für Händler von Preisaktionen und Smart Money-Konzepten macht. Hauptmerkmale Marktstruktur: Marktstrukturkennzeichnungen werden aus dem Durchbrech
Supertrend Targets Signal
Cao Minh Quang
Indikatoren
Supertrend Targets Signal ist ein leistungsfähiger Trendfolge- und Ausbruchsbestätigungsindikator, der Händlern hilft, Einstiegspunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren , dynamische Zielzonen zu visualisieren und klare, zuverlässige Signale unter verschiedenen Marktbedingungen zu erhalten . Die Kerntrendlogik basiert auf einem benutzerdefinierten Supertrend, der eine ATR-basierte Bandstruktur mit langen Glättungsketten - zuerst durch einen WMA, dann durch einen EMA - verwendet, die
Linear Regression Oscillator FX MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Linear Regression Oscillator (LRO) ist ein technischer Indikator, der auf der linearen Regressionsanalyse beruht und auf den Finanzmärkten häufig zur Beurteilung der Dynamik und der Richtung von Kurstrends verwendet wird. Er misst den Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem Wert, der von einer linearen Regressionslinie vorhergesagt wird, d. h. der Linie mit der besten Anpassung über einen bestimmten Zeitraum. Im Folgenden werden seine Funktionsweise und seine Komponenten erläutert: Haupt
Simple ICT Concepts MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Simple ICT Concepts Indicator ist ein leistungsfähiges Instrument, das Händlern hilft, die Prinzipien der Inner Circle Trader (ICT) Methodik anzuwenden. Dieser Indikator konzentriert sich auf die Identifizierung von Schlüsselzonen wie Liquiditätsniveaus, Unterstützungs- und Widerstandszonen und Marktstrukturen, was ihn zu einem unschätzbaren Wert für Händler von Preisaktionen und Smart Money-Konzepten macht. Hauptmerkmale Marktstruktur : Marktstrukturkennzeichnungen werden aus dem Durchbrech
ICT Anchored Market Structures
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der ICT Anchored Market Structures with Validation Handelsindikator wurde entwickelt, um Präzision, Objektivität und Automatisierung in die Preisaktionsanalyse zu bringen. Er hilft Händlern, Marktstrukturverschiebungen, Trendbestätigungen und Liquiditätsschwankungen über kurz-, mittel- und langfristige Marktphasen hinweg in Echtzeit zu visualisieren - alles direkt im Preis verankert, ohne auf externe oder benutzerdefinierte Eingaben angewiesen zu sein. Verwendet Die Marktstruktur ist eine der w
Order Block Detector MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Erkennen Sie automatisch bullische oder bearische Orderblöcke, um Ihre Handelseinträge mit unserem leistungsstarken Indikator zu optimieren. Ideal für Trader, die ICT (The Inner Circle Trader) folgen. Funktioniert mit jedem Anlagetyp, einschließlich Kryptowährungen, Aktien und Forex. Zeigt Orderblöcke auf mehreren Zeitrahmen an, von M2 bis W1. Warnt Sie, wenn ein Orderblock erkannt, migriert oder ein Orderblock mit einem höheren Zeitrahmen erstellt/ migriert wird. Perfekt für Scalping und Swing-
Market Structure Signal
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator "Marktstruktursignal" wurde entwickelt, um die Veränderung des Charakters (CHoCH) und den Bruch der Struktur (BOS) im Kursgeschehen zu erkennen und hilft Händlern, potenzielle Trendumkehrungen oder -fortsetzungen zu identifizieren. Der Indikator kombiniert die Marktstrukturanalyse mit der Volatilität (ATR), um mögliche Risiko-/Ertragszonen aufzuzeigen, und unterstützt gleichzeitig Multi-Channel-Warnungen, damit kein Handelssignal verpasst wird. Auswertung Trend-Analyse : Die Trendf
SMC Analyzer Single Timeframe
Cao Minh Quang
5 (3)
Indikatoren
Der SMC Analyzer STF ist ein leistungsstarkes Single-Timeframe Smart Money Concepts (SMC)-Analysetool, das für präzise Handelsbestätigungen auf Basis der SMC-Kernkomponenten entwickelt wurde. Es bewertet die Marktstruktur auf vier Bestätigungsebenen unter Verwendung von Elementen wie Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Order Blocks (OB), Fair Value Gaps (FVGs), Liquidity Zones und Higher Timeframe Trend Bias. Jede Ebene hat konfigurierbare Elemente (BOS, OB, FVG, Liquiditätszo
Simple Smart Mney Concepts MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Dieser einfache Smart Money Concepts-Indikator zeigt die Marktstruktur in Echtzeit an (interne & Swing BOS / CHoCH), Orderblöcke, Premium- & Discount-Zonen, gleiche Hochs & Tiefs und vieles mehr... und ermöglicht es Händlern, ihre Charts automatisch mit weit verbreiteten Price Action-Methoden zu markieren. "Smart Money Concepts" (SMC) ist ein Begriff, der von Price-Action-Händlern verwendet wird, die die Liquidität genauer steuern und optimale Punkte im Markt finden wollen. Der Versuch, heraus
Pure Price Action ICT Tools MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator Pure Price Action ICT Tools wurde für die reine Preisaktionsanalyse entwickelt und identifiziert automatisch Echtzeit-Marktstrukturen, Liquiditätsniveaus, Order- und Breaker-Blöcke sowie Liquiditätslücken. Seine Einzigartigkeit besteht darin, dass er sich ausschließlich auf Preismuster stützt, ohne durch benutzerdefinierte Eingaben eingeschränkt zu sein, wodurch eine robuste und objektive Analyse der Marktdynamik gewährleistet wird. Wichtigste Merkmale Markt-Strukturen Eine Marktst
Multiple Non Linear Regression MT4
Cao Minh Quang
5 (1)
Indikatoren
Mehrfache nicht-lineare Regression MT4 Dieser Indikator wurde entwickelt, um eine mehrfache nicht-lineare Regressionsanalyse mit vier unabhängigen Variablen durchzuführen: Schluss-, Eröffnungs-, Höchst- und Tiefstkurs. Hier sind die Komponenten und Funktionalitäten: Eingaben : Normalisierung Datenlänge: Länge der für die Normalisierung verwendeten Daten. Lernrate: Rate, mit der der Algorithmus aus Fehlern lernt. Datenpunkte anzeigen: Zeigt die Darstellung der normalisierten Eingabedaten (close,
Market Structure w Inducements and Sweeps MT4 NDH
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Indikator "Market Structure with Inducements & Sweeps" ist eine einzigartige Interpretation der Smart Money Concepts Marktstruktur-Labels, die darauf abzielt, Händlern eine präzisere Interpretation unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren zu ermöglichen. Im Vergleich zu traditionellen Marktstruktur-Skripten, die Change of Character (CHoCH) und Break of Structures (BOS) beinhalten, umfasst dieses Skript auch die Erkennung von Inducements (IDM) und Sweeps, die wichtige Komponenten bei d
Smart Market Structure Simple MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Smart Market Structure Simple ist ein leistungsstarker Indikator, der Händlern hilft, die Marktstruktur auf der Grundlage des Smart Money Concept (SMC) zu erkennen. Dieser Indikator erkennt automatisch Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Fair Value Gaps (FVG), Order Blocks (OB), Liquidity Zones (LQZ) und wichtige Swing-Punkte Higher High (HH), Higher Low (HL), Lower High (LH), Lower Low (LL) . Hauptziel: Unterstützung von Händlern bei der Verfolgung institutioneller Handelsst
Unicorn Model ICT MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Unicorn Model ICT Indicator - Intelligentes Handeln mit Präzision Der Unicorn Model ICT-Indikator ist ein leistungsstarkes und intelligentes Werkzeug für Händler, die den Methoden von Smart Money Concepts (SMC) und Inner Circle Trader (ICT) folgen. Dieser Indikator vereinfacht das komplexe Kursgeschehen, indem er die wichtigsten Marktstrukturen visuell identifiziert und hochwahrscheinliche Handels-Setups liefert. Hauptmerkmale: Ein bullisches Einhorn-Muster Ein Lower Low (LL), gefolgt von einem
Quasimodo Signal MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Quasimodo-Musterindikator ist nicht schwieriger als das Kopf-Schulter-Muster. Dennoch ist er nur wenigen Händlern bekannt, und manche verwechseln ihn sogar mit dem anderen. Dies ist jedoch kein Grund, dieses Instrument in Ihrer Devisenhandelsstrategie zu vermeiden. Merkmale: Automatische Erkennung: Der Indikator sucht automatisch nach gültigen QM-Mustern in jedem Zeitrahmen, wodurch die Notwendigkeit einer manuellen Chartanalyse reduziert wird. Visuelle Highlights: Klare und anpassbare Darst
OrderBlocks MTF MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Order Block Multi Timeframe Order Block Multi Timeframe ist ein leistungsfähiges Tool für Smart Money Concept (SMC)-Händler, das eine hochpräzise Order Block-Erkennung mit einer Echtzeit-Analyse von Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHoCH) über mehrere Zeitrahmen kombiniert. Smart Money Insight, Multi-Timeframe-Präzision Dieser Indikator identifiziert automatisch institutionelle Orderblöcke - wichtige Preiszonen, in denen große Akteure in den Markt eingetreten sind - und stellt s
Rectangle Trading Custom MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Rectangle Trading Custom ist ein leistungsstarkes technisches Analysewerkzeug für Händler, die mit Preisaktionen und Handelsspannen arbeiten. Es ermöglicht den Benutzern, Konsolidierungszonen zu definieren und Warnungen zu erhalten, wenn der Preis aus diesen Zonen ausbricht oder sich den auf dem Chart eingezeichneten Trendlinien nähert. Rechtecke und Trendlinien können mit einem Klick in die Zukunft verlängert werden. Rechteckpunktgröße, Name und Preise werden um das Rechteck herum angezeigt. Ha
SMC Analyzer Single Timeframe MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
SMC Analyzer Single-Timeframe (STF) für MT4 Der SMC Analyzer STF MT4 ist ein leistungsstarkes Single-Timeframe Smart Money Concepts (SMC) Analysetool, das für präzise Handelsbestätigungen auf Basis der SMC-Kernkomponenten entwickelt wurde. Es bewertet die Marktstruktur auf vier Bestätigungsebenen unter Verwendung von Elementen wie Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Order Blocks (OB), Fair Value Gaps (FVGs), Liquidity Zones und Higher Timeframe Trend Bias . Jede Ebene hat kon
Fibonacci Confluence Toolkit MT4
Cao Minh Quang
Indikatoren
Das Fibonacci Confluence Toolkit ist ein leistungsfähiger Indikator, der interessante Bereiche hervorhebt, in denen signifikante Preisaktionen oder -reaktionen zu erwarten sind, der automatisch Fibonacci-Retracement-Levels anwendet, um potenzielle Pullback-Zonen zu umreißen, und der engulfing candle patterns erkennt. Dieses Tool automatisiert die Erkennung und Visualisierung von wichtigen Marktstrukturen und potenziellen Umkehrzonen. Hauptmerkmale: CHoCH-Erkennung (Change of Character): Identif
Auswahl:
jesusmartin2007
54
jesusmartin2007 2025.11.19 22:50 
 

El indicador funciona muy bien y me ha sido muy, pero muy util. Gracias por facilitarlo para su uso y agradecido con su desarrollo.

Cao Minh Quang
71706
Antwort vom Entwickler Cao Minh Quang 2025.11.20 07:04
Thank you very much!!
Vishnuteja Ganapati
71
Vishnuteja Ganapati 2025.10.27 09:36 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Cao Minh Quang
71706
Antwort vom Entwickler Cao Minh Quang 2025.10.28 00:00
Thank you very much!!
Carmine Semonella
18
Carmine Semonella 2025.10.23 08:00 
 

una merda!!!

Cao Minh Quang
71706
Antwort vom Entwickler Cao Minh Quang 2025.10.23 12:50
what's the problem please let me know!
Nasirul Haque
30
Nasirul Haque 2025.10.09 07:02 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Cao Minh Quang
71706
Antwort vom Entwickler Cao Minh Quang 2025.10.09 07:05
Thank you very much!!
Mikhail Ryzhachenko
1042
Mikhail Ryzhachenko 2025.05.14 05:52 
 

ГЭП не показывает

Cao Minh Quang
71706
Antwort vom Entwickler Cao Minh Quang 2025.05.14 06:35
Sorry can you describe the error clearly or give me a picture? I have tried a few pairs but have not seen the error.
Олександр Ляшок
18
Олександр Ляшок 2025.04.28 06:07 
 

Ок!

Cao Minh Quang
71706
Antwort vom Entwickler Cao Minh Quang 2025.04.28 06:33
Thanks bro!
Romain Genillon
369
Romain Genillon 2025.04.23 19:24 
 

This indicator is great, reliable, and Cao even programmed this for MT5. This indicator helps me a lot every day, thank you.

Cao Minh Quang
71706
Antwort vom Entwickler Cao Minh Quang 2025.04.23 23:42
Thank you very much!!
mulong316
25
mulong316 2025.04.18 13:28 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Cao Minh Quang
71706
Antwort vom Entwickler Cao Minh Quang 2025.04.18 13:30
yes bro!
Aravind Kolanupaka
9769
Aravind Kolanupaka 2025.03.02 21:09 
 

Good

Cao Minh Quang
71706
Antwort vom Entwickler Cao Minh Quang 2025.03.03 01:04
Thanks bro!
Nazmul Hasan
1138
Nazmul Hasan 2025.02.19 09:21 
 

nice indicator. Using from last week. its helpful and easy to use

Cao Minh Quang
71706
Antwort vom Entwickler Cao Minh Quang 2025.02.19 09:22
Thank you very much!!
merky16
335
merky16 2024.12.17 23:24 
 

Buen indicador, gracias por su trabajo

Cao Minh Quang
71706
Antwort vom Entwickler Cao Minh Quang 2024.12.18 00:59
Thanks bro!
Antwort auf eine Rezension