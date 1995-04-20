Simple Smart Mney Concepts MT4

Este indicador Simple Smart Money Concepts muestra la estructura del mercado en tiempo real (BOS / CHoCH internos y oscilantes), bloques de órdenes, zonas de prima y descuento, máximos y mínimos iguales, y mucho más... permitiendo a los operadores marcar automáticamente sus gráficos con metodologías de acción de precios ampliamente utilizadas.

"Smart Money Concepts" (SMC) es un término utilizado entre los operadores de acción de precios que buscan navegar con mayor precisión la liquidez y encontrar puntos de interés más óptimos en el mercado. Intentar determinar dónde han colocado órdenes los participantes institucionales del mercado puede ser un enfoque muy razonable para encontrar entradas y salidas más prácticas basadas en la acción del precio.

Características principales

  1. Estructura interna y del mercado Swing en tiempo real:

    • Estructuras Internas: Estos elementos se refieren a las formaciones y patrones de precios que se producen dentro de un ámbito más reducido o de una sesión de negociación específica. La suite puede detectar detalles intrincados como niveles menores de soporte/resistencia o cambios de tendencia a corto plazo.

    • Estructuras externas: Se trata de patrones y tendencias de mercado más amplios y significativos que abarcan varias sesiones o marcos temporales. Esta función ayuda a los operadores a comprender las direcciones generales del mercado.

  2. Zonas HH/LH/LL/LH:
    • Identificar los máximos más altos (HH), los máximos más bajos (LH), los mínimos más bajos (LL) y los máximos más bajos (LH) ayuda a comprender la tendencia y la estructura del mercado, contribuyendo al análisis predictivo.

  3. Ruptura de estructura (BOS):
    • Esta función identifica los puntos en los que el precio rompe una estructura significativa, indicando potencialmente una nueva tendencia o un cambio de tendencia.

  4. Cambio de carácter (CHoCH):
    • Detecta cambios sutiles en el comportamiento del mercado, que podrían sugerir las primeras etapas de un cambio de tendencia antes de que sean evidentes para el mercado en general.

  5. Bloques de órdenes:
    • Se trata esencialmente de niveles de precios o zonas en las que se produjeron anteriormente importantes actividades de negociación, que probablemente apunten a las posiciones del dinero inteligente.

  6. Igualdad de máximos y mínimos
    • Muestra etiquetas EQH/EQL en el gráfico para detectar máximos y mínimos iguales.

  7. Gaps de valor razonable:
    • Fair Value Gaps: Una formación de tres velas donde las sombras de las velas adyacentes a la vela central no se superponen, esto resalta un área de brecha.

  8. Máximos y mínimos anteriores:
    • Permite al usuario visualizar los máximos y mínimos anteriores de los marcos temporales diario, semanal y mensual como niveles significativos.

  9. Zonas de Prima y Descuento como rango:
    • Permite al usuario mostrar las zonas de Prima, Descuento y Equilibrio en el gráfico.

Funciones personalizables

  • Los usuarios pueden ajustar parámetros como la longitud de los datos, los colores y los estilos de visualización para adaptarlos a sus preferencias de negociación.

Ventajas para los operadores

  • Ahorra tiempo en el análisis manual, mejorando la eficiencia de las operaciones.
  • Ayuda a tomar decisiones rápidas e informadas en condiciones de mercado volátiles.
  • Fácil de usar tanto para principiantes como para operadores experimentados.

Conclusión

El indicadorSimple Smart Money Concepts no es sólo una herramienta, sino una solución completa para los operadores que buscan aplicar eficazmente estrategias TIC. Es una opción sólida para mejorar el análisis del mercado y ejecutar operaciones precisas.


