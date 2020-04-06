SpeedMachines

AI Speed Machine (MT5) es un EA que utiliza el aprendizaje automático y la evaluación del riesgo derivado de las transacciones. Es una poderosa herramienta para sniping EURUSD. Puede hacer la mejor estrategia basada en la gestión de fondos, la gestión del riesgo de mercado y la evaluación de indicadores. Combina el aprendizaje automático y el análisis de datos para entrenar y aprender los datos históricos para predecir las tendencias de los precios del mercado e identificar con precisión las señales de trading. Puede maximizar el beneficio del % en condiciones de mercado ventajosas, lo que es más evidente en las tendencias. Robustez en condiciones adversas de mercado.





Características:





Capacidades de negociación:





Fuerte capacidad de operación no lineal, prediciendo complejas fluctuaciones de precios en el mercado de divisas, y estableciendo estrategias de cálculo más precisas.





Gestión de fondos:





Capacidad de gestión de fondos para hacer frente a mercados de distintos tamaños de riesgo, utilizando diferentes ratios de fondos.





Señales de mercado:





Market signal AI Speed Machine utiliza capacidades de aprendizaje automático para captar las señales del mercado a la primera





Ampliación de ingresos:





Captura de señales unilaterales y obtención de mayores rendimientos mediante la evaluación de fondos





Información :





Par de divisas: EURUSD





Marco temporal: M30





Depósito mínimo: $400





Tipo de cuenta: Cualquier tipo de cuenta, pero las cuentas ECN y Raw spread serán mejores





Apalancamiento: Cualquiera





VPS（recomendamos）

Instrucciones: 1. La nueva versión cambia el NúmeroCardenal de Saldo Sano en la entrada a 30,0 y el NúmeroCardenal de Saldo Sano (Añadir) a 87,5 ,Mantenga los demás valores por defecto 2. Debido a los diferentes modos de negociación de los corredores, puede haber ligeras desviaciones, y se recomiendan las cuentas ECN





La versión actual de este robot es 1.7.



