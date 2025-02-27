Dies ist ein EA, der für den US30-Index entwickelt wurde. Unter Verwendung traditioneller Preisaktionen und Trendanalysen, kombiniert mit maschinellem Lernen, wird eine stabile Margin Maintenance Rate erzielt, die es ermöglicht, Gewinne bei Marktschwankungen zu erhöhen.





Warum sollten Sie sich für FluctuationUS30 entscheiden?

Nahtlose Integration: Funktioniert perfekt mit FluctuationUS30 für leistungsstarke Trendstrategien.





Bewährtes Risikomanagement: Umfassende Tools zur Verlustbegrenzung und zum Schutz Ihres Kapitals.





Effiziente Ausführung: Blitzschnelle Auftragsabwicklung, um jede Marktchance zu nutzen.





Anpassbar: Vollständig anpassbare Parameter zur Anpassung an Ihren individuellen Handelsstil.

Informationen :





Währungspaar: US30





Zeitrahmen: M30





Mindesteinlage: $400





Kontotyp: Jeder Kontotyp, aber ECN und Raw Spread Konten sind besser





Hebelwirkung: Beliebig





Konto-Typ: Beliebig





VPS（empfohlen） The price will increase every 10 purchases. Endpreis: 1999





Anweisungen: 1. Überprüfen Sie die Anweisungen und die Parameterkonfiguration beim Kauf von https://www.mql5.com/en/blogs/post/761149









