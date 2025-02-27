FluctuationUS30
- Experten
- Chuang Liu
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 27 Februar 2025
- Aktivierungen: 15
Dies ist ein EA, der für den US30-Index entwickelt wurde. Unter Verwendung traditioneller Preisaktionen und Trendanalysen, kombiniert mit maschinellem Lernen, wird eine stabile Margin Maintenance Rate erzielt, die es ermöglicht, Gewinne bei Marktschwankungen zu erhöhen.
Warum sollten Sie sich für FluctuationUS30 entscheiden?
Nahtlose Integration: Funktioniert perfekt mit FluctuationUS30 für leistungsstarke Trendstrategien.
Bewährtes Risikomanagement: Umfassende Tools zur Verlustbegrenzung und zum Schutz Ihres Kapitals.
Effiziente Ausführung: Blitzschnelle Auftragsabwicklung, um jede Marktchance zu nutzen.
Anpassbar: Vollständig anpassbare Parameter zur Anpassung an Ihren individuellen Handelsstil.
VPS（empfohlen）
The price will increase every 10 purchases.
Endpreis: 1999
1. Überprüfen Sie die Anweisungen und die Parameterkonfiguration beim Kauf von https://www.mql5.com/en/blogs/post/761149