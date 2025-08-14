Gold Trader Pro EA

Gold Trader Pro ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der für den automatisierten Handel mit dem XAUUSD entwickelt wurde, aber mit allen wichtigen Währungspaaren wie EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD funktioniert. Dieser EA für Meta Trader 4 (MT4) verwendet eine Kombination von Strategien, die auf dem RSI-Indikator (Relative Strength Index) und der Martingale-Technik basieren, um Gewinne zu maximieren. Er ist ideal für Trader, die ein vollautomatisches und robustes Handelssystem suchen.





1. RSI Strategie:

- RSI-Indikator zur Identifizierung überkaufter und überverkaufter Bedingungen.

- Führt Verkaufsaufträge aus, wenn der RSI das überkaufte Niveau überschreitet.

- Führt Kaufaufträge aus, wenn der RSI unter das überverkaufte Niveau fällt.

2. Martingale-Strategie:

- Martingale-Strategie zur Erhöhung der Losgrößen um +0,01, wenn der erste Auftrag 250 Punkte entfernt ist. (anpassbar)

- Konfigurierbar, um die Losgröße um einen bestimmten Wert zu erhöhen und neue Aufträge in einem vordefinierten Abstand zu öffnen (anpassbar )

- Begrenzt die maximale Anzahl von Martingale-Aufträgen zur Risikosteuerung (anpassbar)





4. Auftragsverwaltung:

- Begrenzt die Gesamtzahl der offenen und schwebenden Aufträge, um eine Überlastung des Handels zu vermeiden.

- Konfiguriert Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels für jede Order (anpassbar).

- Steuert die minimale und maximale Losgröße für jeden Handel (anpassbar)





5. Informatives Dashboard:

- Zeigt ein Dashboard auf dem Diagramm mit wichtigen Informationen wie Kontostand, täglicher Gewinn, Drawdown, freie Marge und Margenhöhe, Candle-Timer.

- Bietet Echtzeit-Updates der Handelsbedingungen direkt auf dem Diagramm.





6. Push-Benachrichtigungen:

- Sendet Push-Benachrichtigungen für jede geöffnete, geschlossene oder geänderte Order und hält den Nutzer so über die Handelsaktivitäten auf dem Laufenden.

7. Flexible Konfiguration:

- Konfigurierbare Parameter zur Anpassung des EA an unterschiedliche Marktbedingungen und Handelspräferenzen.

- Handelszeiten-Einstellungen, um die Ausführung von Trades außerhalb der bevorzugten Marktzeiten zu vermeiden. (Standard ist 0 -H24)

Wir empfehlen die Einstellung der Zeiten entsprechend Ihrer Handelsstrategie





Technische Daten:





- Minimale und maximale Lose: Konfigurierbar

- RSI-Zeitrahmen: Konfigurierbar

- RSI Levels: Konfigurierbar

- Martingale Strategie: Konfigurierbar Ein/Aus

- Martingale Abstand: Konfigurierbar

- Martingal-Los-Inkrement: Konfigurierbar

- TP und SL

- Order-Grenzen





Anforderungen:





- Plattform: MetaTrader 4

- Zeitrahmen: M15

- Markt: XAUUSD, EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD

- Konto: Standard, RAW, ECN

- Mindestguthaben: 500 USD

- Erforderliches Guthaben: 1000 USD

- Garantiert

für gleichbleibende Ergebnisse



