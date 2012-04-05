Gold Trader Pro MT5

Gold Trader Pro ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der für den automatisierten Handel mit dem XAUUSD entwickelt wurde, aber mit allen wichtigen Währungspaaren wie EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD funktioniert. Dieser EA für Meta Trader 4 (MT4) verwendet eine Kombination von Strategien, die auf dem RSI-Indikator (Relative Strength Index) und der Martingale-Technik basieren, um Gewinne zu maximieren. Er ist ideal für Trader, die ein vollautomatisches und robustes Handelssystem suchen.





1. RSI-Strategie:

- RSI-Indikator zur Erkennung von überkauften und überverkauften Bedingungen.

- Führt Verkaufsaufträge aus, wenn der RSI das überkaufte Niveau überschreitet.

- Führt Kaufaufträge aus, wenn der RSI unter das überverkaufte Niveau fällt.

2. Martingale-Strategie:

- Martingale-Strategie zur Erhöhung der Losgrößen um +0,01, wenn die erste Order 250 Punkte entfernt ist. (anpassbar)

- Konfigurierbar, um die Losgröße um einen bestimmten Wert zu erhöhen und neue Aufträge in einem vordefinierten Abstand zu öffnen (anpassbar )

- Begrenzt die maximale Anzahl von Martingale-Orders zur Risikosteuerung (anpassbar)





4. Auftragsverwaltung:

- Begrenzt die Gesamtzahl der offenen und schwebenden Aufträge, um eine Überlastung des Handels zu vermeiden.

- Konfiguriert die Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) Levels für jede Order (anpassbar)

- Kontrolliert die minimale und maximale Losgröße für jeden Handel (anpassbar)





5. Informatives Dashboard:

- Zeigt ein Dashboard auf dem Diagramm mit wichtigen Informationen wie Saldo, täglicher Gewinn, Drawdown, freie Marge und Margenniveau, Candle-Timer.

- Bietet Echtzeit-Updates der Handelsbedingungen direkt auf dem Diagramm.





6. Push-Benachrichtigungen:

- Sendet Push-Benachrichtigungen für jede geöffnete, geschlossene oder geänderte Order und hält den Benutzer so über die Handelsaktivitäten auf dem Laufenden.

7. Flexible Konfiguration:

- Konfigurierbare Parameter zur Anpassung des EA an unterschiedliche Marktbedingungen und Handelspräferenzen.

- Handelszeiten-Einstellungen, um die Ausführung von Trades außerhalb der bevorzugten Marktzeiten zu vermeiden. (Standard ist 0 -H24)

Wir empfehlen die Einstellung der Zeiten entsprechend Ihrer Handelsstrategie.





Technische Spezifikationen:





- Minimum und Maximum Lots: Konfigurierbar

- RSI-Zeitrahmen: Konfigurierbar

- RSI Levels: Konfigurierbar

- Martingale-Strategie: Konfigurierbar ein/aus

- Martingale Abstand: Konfigurierbar

- Martingale Lot-Inkrement: Konfigurierbar

- TP und SL

- Order-Limits





Anforderungen:





- Plattform: MetaTrader 4

- Zeitrahmen: M15

- Markt: XAUUSD, EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD

- Konto: Standard, RAW, ECN

- Mindestguthaben: 500 USD

- Empfohlenes Guthaben: 1000 USD

- VPS empfohlen- Gewährleistet24/7 Betriebszeitfür konsistente Ergebnisse.







