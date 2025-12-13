GoldWise – Expert Advisor professionnel pour le trading avancé de l’or

L’or a toujours été considéré comme l’un des actifs les plus sûrs au monde et a affiché une croissance continue au fil du temps. Au cours de l’année écoulée, le prix de l’or a connu des hausses significatives et, avec l’augmentation des prix mondiaux de l’or, la volatilité de cet actif s’est également fortement accrue. Sur la base du comportement récent de l’or et de la volatilité actuelle du marché, cet EA a été développé en utilisant deux stratégies totalement différentes. Chaque stratégie peut être personnalisée avec divers paramètres et styles de trading, permettant aux utilisateurs de bénéficier d’un seul EA doté d’un ensemble d’outils complet et de maximiser les opportunités du marché dans différentes conditions. Si vous recherchez un Expert Advisor (EA) pour le trading de l’or dans le marché hautement volatil d’aujourd’hui, GoldWise est un EA unique qui combine une stratégie de suivi de tendance avec une véritable stratégie de scalping.

Plus que 10 copies disponibles à 239$ → Prochain prix : 699$ → Prix final : 1299$

Stratégie de Scalping





Cette stratégie utilise les niveaux quotidiens de support et de résistance sur les unités de temps H1, H4 et Daily, réagissant efficacement à la volatilité du marché de l’or et exécutant des trades aux points d’entrée les plus optimaux.





La gestion du risque est assurée grâce à des niveaux prédéfinis de Take Profit (TP) et de Stop Loss (SL), combinés à un trailing stop dynamique, conçu pour maximiser les performances et protéger le capital.





Cette approche permet à l’EA de tirer parti des mouvements du marché dans les deux directions, transformant aussi bien les phases haussières que baissières en opportunités potentielles. La stratégie de scalping met l’accent sur la transparence et des résultats clairs et réalistes, et a été spécialement conçue et optimisée en fonction des conditions actuelles du marché.





Configuration recommandée :

Instrument : Or (XAUUSD).

Unité de temps : H4 ou Daily.

Dépôt : minimum 500$ (recommandé à partir de 1000$).





Remarque : Il est recommandé de commencer avec le plus petit lot. Si vous vous sentez à l’aise, vous pouvez augmenter le risque. Pour les comptes à faible solde (moins de 500$), il est conseillé de régler le paramètre Mode sur « Low Risk » dans les paramètres, car ce mode offre le drawdown le plus faible. Il est également recommandé d’utiliser un bon broker ECN.













Stratégie de Tendance (Trend ou Buy & Sell)





Cette stratégie est conçue pour maximiser l’utilisation des fluctuations du prix de l’or sur des unités de temps inférieures. Grâce à son système intégré de détection de tendance, la stratégie ouvre et gère les positions avec précision dans le sens de la tendance dominante.





Avec l’option Buy & Sell activée, vous pouvez trader simultanément dans les deux directions, ou choisir de trader uniquement dans une seule direction selon vos préférences et votre analyse du marché.





Pour le contrôle du risque, vous pouvez définir un stop loss global basé sur un pourcentage du solde de votre compte. La stratégie offre également des options avancées de personnalisation. Parmi les principaux paramètres avancés figurent : Trailing Stop, dimensionnement automatique des lots, Equity Stop, filtre horaire de trading et Dynamic Step.





L’un des moments les plus efficaces pour utiliser cette stratégie est durant les phases de marché en range (latéral), où elle peut potentiellement générer une croissance significative du compte sur une courte période.





Si le solde de votre compte est faible ou si vous êtes un trader débutant, cette stratégie n’est pas recommandée pour une utilisation initiale, car elle peut être risquée pour les utilisateurs inexpérimentés. Plus vous gagnerez en expérience et en compréhension de cette stratégie, plus elle deviendra efficace et bénéfique pour vos performances de trading.





Configuration recommandée :





Instrument : Or (XAUUSD).

Unité de temps : M1, M5 ou (M15 et H1).

Dépôt : minimum 1000$ (recommandé à partir de 3000$).









Remarque : Il n’existe aucune garantie sur les marchés financiers. Gardez à l’esprit que la volatilité de l’or peut être extrêmement risquée. Appliquez toujours une gestion du risque appropriée afin de vous assurer que votre compte de trading n’est pas exposé à un risque excessif.







