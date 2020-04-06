GoldWise

GoldWise – Expert Advisor professionale per il trading avanzato sull’oro

L’oro è storicamente considerato uno degli asset più sicuri al mondo e ha mostrato una crescita continua nel tempo. Nell’ultimo anno il prezzo dell’oro ha registrato aumenti significativi e, con l’aumento dei prezzi globali dell’oro, anche la volatilità di questo asset è cresciuta in modo rilevante.

Sulla base del recente comportamento dell’oro e dell’attuale volatilità del mercato, questo EA è stato sviluppato utilizzando due strategie completamente diverse. Ogni strategia può essere personalizzata con vari parametri e stili di trading, consentendo agli utenti di beneficiare di un unico EA con un set di strumenti completo e di massimizzare le opportunità di mercato in diverse condizioni.

Se stai cercando un Expert Advisor (EA) per il trading sull’oro nell’attuale mercato altamente volatile, GoldWise è un EA unico che combina una strategia trend-following con una vera strategia di scalping.

Solo 10 copie rimaste al prezzo di  239$   → Prezzo successivo:   699$   → Prezzo finale:   1299$

Strategia di Scalping 

Questa strategia utilizza livelli giornalieri di supporto e resistenza sui timeframe H1, H4 e Daily, reagendo in modo efficiente alla volatilità del mercato dell’oro ed eseguendo operazioni nei punti di ingresso più ottimali.

La gestione del rischio viene effettuata tramite livelli predefiniti di Take Profit (TP) e Stop Loss (SL), combinati con un trailing stop dinamico, progettato per massimizzare le prestazioni e proteggere il capitale.

Questo approccio consente all’EA di sfruttare i movimenti di mercato in entrambe le direzioni, trasformando sia le fasi rialziste che ribassiste in potenziali opportunità. La strategia di scalping è focalizzata sulla trasparenza e sulla fornitura di risultati chiari e realistici ed è stata progettata e ottimizzata specificamente in base alle condizioni di mercato attuali.

Configurazione consigliata :
  • Strumento: Oro (XAUUSD).
  • Timeframe: H4 o Daily.
  • Deposito: minimo 500$ (consigliato 1000$ o più).

Nota: Si consiglia di iniziare con il lotto più piccolo. Se ti senti a tuo agio, puoi aumentare il rischio. Per i conti con saldo basso (inferiore a 500$), si suggerisce di impostare il parametro Mode su “Low Risk” negli input, poiché fornisce il drawdown più contenuto. Inoltre, si consiglia di utilizzare un buon broker ECN.



Strategia di Trend (Trend o Buy & Sell)

Questa strategia è progettata per massimizzare l’utilizzo delle fluttuazioni del prezzo dell’oro su timeframe più bassi. Utilizzando il suo sistema integrato di rilevamento del trend, la strategia apre e gestisce le posizioni con precisione nella direzione del trend prevalente.

Con l’opzione Buy & Sell attivata, puoi operare simultaneamente in entrambe le direzioni oppure scegliere di operare in una sola direzione in base alle tue preferenze e alla tua visione del mercato.

Per il controllo del rischio, puoi definire uno stop loss globale basato su una percentuale del saldo del tuo conto. La strategia offre inoltre opzioni avanzate di personalizzazione. Alcuni degli input avanzati principali includono Trailing Stop, dimensionamento automatico del lotto, Equity Stop, filtro temporale di trading e Dynamic Step.

Uno dei momenti più efficaci per utilizzare questa strategia è durante le condizioni di mercato laterale (range), in cui può potenzialmente portare a una crescita significativa del conto in un breve periodo di tempo.

Se il saldo del tuo conto è basso o sei un trader principiante, questa strategia non è consigliata per un utilizzo iniziale, poiché può essere rischiosa per utenti inesperti. Con l’aumentare dell’esperienza e della comprensione della strategia, la sua efficacia e i benefici per le tue prestazioni di trading aumenteranno notevolmente.

Configurazione consigliata :
  • Strumento: Oro (XAUUSD).
  • Timeframe: M1, M5 o (M15 e H1).
  • Deposito: minimo 1000$ (consigliato 3000$ o più).


Nota: Nei mercati finanziari non esistono garanzie. Tieni presente che la volatilità dell’oro può essere estremamente rischiosa. Applica sempre una corretta gestione del rischio per assicurarti che il tuo conto di trading non sia esposto a rischi eccessivi.


SetFiles: Se desideri ricevere file di configurazione personalizzati in base alle tue esigenze e al saldo del tuo conto, inviami un messaggio privato e configurerò i set file più adatti per te.


Supporto: Rispondiamo costantemente a tutte le domande e alle idee dei clienti nel più breve tempo possibile e manteniamo un contatto attivo con loro. Oltre a fornire set file esclusivi, offriamo supporto per la configurazione del VPS, la configurazione di MT5, il download, l’installazione e l’esecuzione dell’EA. È disponibile anche supporto per principianti tramite TeamViewer, AnyDesk o accesso desktop remoto. Se hai bisogno di uno di questi servizi, inviami un messaggio privato.

