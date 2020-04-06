GoldWise – Expert Advisor professionale per il trading avanzato sull’oro



L’oro è storicamente considerato uno degli asset più sicuri al mondo e ha mostrato una crescita continua nel tempo. Nell’ultimo anno il prezzo dell’oro ha registrato aumenti significativi e, con l’aumento dei prezzi globali dell’oro, anche la volatilità di questo asset è cresciuta in modo rilevante.

Sulla base del recente comportamento dell’oro e dell’attuale volatilità del mercato, questo EA è stato sviluppato utilizzando due strategie completamente diverse. Ogni strategia può essere personalizzata con vari parametri e stili di trading, consentendo agli utenti di beneficiare di un unico EA con un set di strumenti completo e di massimizzare le opportunità di mercato in diverse condizioni.

Se stai cercando un Expert Advisor (EA) per il trading sull’oro nell’attuale mercato altamente volatile, GoldWise è un EA unico che combina una strategia trend-following con una vera strategia di scalping.