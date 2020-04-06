GoldWise

GoldWise – Asesor Experto profesional para trading avanzado de oro

El oro ha sido históricamente uno de los activos más seguros del mundo y ha mostrado un crecimiento continuo a lo largo del tiempo. Durante el último año, el precio del oro ha experimentado incrementos significativos y, a medida que los precios globales del oro han aumentado, la volatilidad de este activo también se ha incrementado de forma notable.

Basado en el comportamiento reciente del oro y en la volatilidad actual del mercado, este EA ha sido desarrollado utilizando dos estrategias completamente diferentes. Cada estrategia puede personalizarse con distintos parámetros y estilos de trading, permitiendo a los usuarios beneficiarse de un único EA con un conjunto de herramientas completo y maximizar las oportunidades del mercado bajo diferentes condiciones.

Si está buscando un Asesor Experto (EA) para operar oro en el mercado altamente volátil actual, GoldWise es un EA único que combina una estrategia de seguimiento de tendencia con una verdadera estrategia de scalping.

Solo quedan 10 copias a  239$   -> Próximo precio:   699$   -> Precio final:   1299$

Estrategia de Scalping 

Esta estrategia utiliza niveles diarios de soporte y resistencia en los marcos temporales H1, H4 y Daily, reaccionando de manera eficiente a la volatilidad del mercado del oro y ejecutando operaciones en los puntos de entrada más óptimos.

La gestión del riesgo se realiza mediante niveles predefinidos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL), combinados con un trailing stop dinámico, diseñado para maximizar el rendimiento y proteger el capital.

Este enfoque permite al EA aprovechar los movimientos del mercado en ambas direcciones, convirtiendo tanto la acción alcista como bajista del precio en oportunidades potenciales. La estrategia de scalping se centra en la transparencia y en ofrecer resultados claros y realistas, y ha sido diseñada y optimizada específicamente según las condiciones actuales del mercado.

Configuración recomendada :
  • Símbolo: Oro (XAUUSD).
  • Marco temporal: H4 o Daily.
  • Depósito: mínimo 500$ (recomendado 1000$ o más).

Nota: Recomiendo comenzar con el lote más pequeño. Si se siente cómodo, puede aumentar el riesgo. Para cuentas con saldo bajo (menos de 500$), sugiero establecer el parámetro Mode en “Low Risk” dentro de las entradas, ya que proporciona el menor drawdown. Además, se recomienda utilizar un buen bróker ECN.



Estrategia de Tendencia (Trend o Buy & Sell)

Esta estrategia está diseñada para maximizar el uso de las fluctuaciones del precio del oro en marcos temporales bajos. Mediante su sistema integrado de detección de tendencia, la estrategia abre y gestiona posiciones con precisión en la dirección de la tendencia predominante.

Con la opción Buy & Sell activada, puede operar en ambas direcciones simultáneamente o elegir operar solo en una dirección según su preferencia y visión del mercado.

Para el control del riesgo, puede definir un stop loss global basado en un porcentaje del balance de su cuenta, y la estrategia ofrece opciones avanzadas de personalización. Algunas de las entradas avanzadas clave incluyen Trailing Stop, tamaño de lote automático, Equity Stop, filtro horario de trading y Dynamic Step.

Uno de los momentos más efectivos para utilizar esta estrategia es durante condiciones de mercado en rango (lateral), donde potencialmente puede generar un crecimiento significativo de la cuenta en un corto período de tiempo.

Si el balance de su cuenta es bajo o es un trader principiante, esta estrategia no se recomienda para un uso inicial, ya que puede resultar arriesgada para usuarios sin experiencia. A medida que adquiera más experiencia y comprensión de esta estrategia, su efectividad y beneficios para su rendimiento de trading aumentarán.

Configuración recomendada :
  • Símbolo: Oro (XAUUSD).
  • Marco temporal: M1, M5 o (M15 y H1).
  • Depósito: mínimo 1000$ (recomendado 3000$ o más).


Nota: No existen garantías en los mercados financieros. Tenga en cuenta que la volatilidad del oro puede ser extremadamente riesgosa. Aplique siempre una correcta gestión del riesgo para asegurarse de que su cuenta de trading no esté expuesta a un riesgo excesivo.


SetFiles: Si desea recibir archivos de configuración personalizados según sus necesidades y el balance de su cuenta, envíeme un mensaje privado y configuraré los set files adecuados para usted.


Soporte: Respondemos de forma continua a todas las preguntas e ideas de los clientes en el menor tiempo posible y mantenemos una comunicación activa con ellos. Además de proporcionar set files exclusivos, ofrecemos orientación para la configuración de VPS, la configuración de MT5, la descarga, instalación y puesta en marcha del EA. También está disponible soporte para principiantes a través de TeamViewer, AnyDesk o acceso remoto al escritorio. Si necesita cualquiera de estos servicios, envíeme un mensaje privado.

Los compradores de este producto también adquieren
FREE
