GoldWise ― 高度なゴールド取引のためのプロフェッショナル・エキスパートアドバイザー（EA）

ゴールドは歴史的に世界で最も安全な資産の一つとされ、長期的に安定した成長を示してきました。過去1年間で金価格は大きく上昇し、世界的な金価格の上昇に伴い、この資産のボラティリティも大幅に高まっています。 最近のゴールドの値動きと現在の市場ボラティリティを踏まえ、本EAは完全に異なる2つの戦略を用いて開発されました。各戦略はさまざまな設定や取引スタイルにカスタマイズ可能で、1つのEAで包括的な取引ツールセットを活用し、異なる市場環境下で最大限のチャンスを得ることができます。 現在の高ボラティリティな市場環境でゴールド取引向けのエキスパートアドバイザー（EA）をお探しの方にとって、GoldWiseはトレンドフォロー戦略と本格的なスキャルピング戦略を組み合わせた唯一無二のEAです。

スキャルピング戦略





本戦略は、H1・H4・Dailyの各時間足における日次サポートおよびレジスタンスレベルを活用し、ゴールド市場のボラティリティに効率的に対応しながら、最適なエントリーポイントで取引を実行します。





リスク管理は、事前に設定されたテイクプロフィット（TP）およびストップロス（SL）に加え、動的なトレーリングストップを組み合わせて行われ、パフォーマンスの最大化と資金保護を目的としています。





このアプローチにより、EAは上昇相場・下落相場の両方で市場の動きを捉え、強気・弱気いずれの価格変動も取引チャンスへと変換します。スキャルピング戦略は透明性と現実的で明確な結果を重視し、現在の市場環境に基づいて特別に設計・最適化されています。





推奨設定：

取引銘柄：ゴールド（XAUUSD）

時間足：H4 または Daily

初期資金：最低500ドル（推奨：1000ドル以上）





注意： 最初は最小ロットでの運用を推奨します。慣れてきた場合は、リスクを徐々に高めることが可能です。残高が少ない口座（500ドル未満）の場合、入力設定で「Low Risk」モードを選択することを推奨します。このモードは最小限のドローダウンを提供します。また、信頼性の高いECNブローカーの利用を推奨します。













トレンド戦略（Trend または Buy & Sell）





本戦略は、低時間足におけるゴールド価格の変動を最大限に活用するために設計されています。内蔵のトレンド検出システムにより、現在のトレンド方向に正確にポジションを開き、管理します。





Buy & Sell オプションを有効にすると、両方向同時の取引が可能となり、または市場の見通しや好みに応じて一方向のみの取引を選択することもできます。





リスク管理として、口座残高の一定割合に基づいたグローバル・ストップロスを設定できます。また、本戦略には高度なカスタマイズ機能が備わっており、主な追加パラメータには、トレーリングストップ、自動ロット設定、エクイティストップ、時間フィルター、ダイナミックステップなどがあります。





この戦略は、レンジ相場（横ばい相場）において特に効果的で、短期間で大きな口座成長をもたらす可能性があります。





口座残高が少ない場合や初心者トレーダーの場合、初期段階での使用は推奨されません。経験不足の方にとってはリスクが高い可能性があります。経験と理解が深まるほど、本戦略の有効性と取引パフォーマンスへの貢献度は高まります。





推奨設定：





取引銘柄：ゴールド（XAUUSD）

時間足：M1、M5、または（M15・H1）

初期資金：最低1000ドル（推奨：3000ドル以上）









注意： 金融市場に保証はありません。ゴールドの高いボラティリティは非常にリスクが高い点に留意してください。常に適切なリスク管理を行い、取引口座が過度なリスクにさらされないようにしてください。







