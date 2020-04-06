GoldWise – Expert Advisor profissional para negociação avançada de ouro

O ouro tem sido historicamente um dos ativos mais seguros do mundo e apresentou crescimento contínuo ao longo do tempo. No último ano, o preço do ouro registrou aumentos significativos e, à medida que os preços globais do ouro subiram, a volatilidade desse ativo também aumentou de forma considerável. Com base no comportamento recente do ouro e na volatilidade atual do mercado, este EA foi desenvolvido utilizando duas estratégias completamente diferentes. Cada estratégia pode ser personalizada com diversos parâmetros e estilos de negociação, permitindo que os usuários se beneficiem de um único EA com um conjunto completo de ferramentas e maximizem as oportunidades do mercado em diferentes condições. Se você está procurando um Expert Advisor (EA) para negociar ouro no mercado altamente volátil de hoje, o GoldWise é um EA exclusivo que utiliza uma estratégia de seguimento de tendência juntamente com uma verdadeira estratégia de scalping.

Apenas 10 cópias restantes por 239$ -> Próximo preço: 699$ -> Preço final: 1299$

Estratégia de Scalping





Esta estratégia utiliza níveis diários de suporte e resistência nos timeframes H1, H4 e Daily, reagindo de forma eficiente à volatilidade do mercado de ouro e executando operações nos pontos de entrada mais otimizados.





O gerenciamento de risco é realizado por meio de níveis predefinidos de Take Profit (TP) e Stop Loss (SL), combinados com um trailing stop dinâmico, projetado para maximizar o desempenho e proteger o capital.





Essa abordagem permite que o EA aproveite os movimentos do mercado em ambas as direções, transformando tanto movimentos de alta quanto de baixa em oportunidades potenciais. A estratégia de scalping foca na transparência e na entrega de resultados claros e realistas, sendo especificamente projetada e otimizada com base nas condições atuais do mercado.





Configuração recomendada :

Ativo: Ouro (XAUUSD).

Timeframe: H4 ou Daily.

Depósito: mínimo de 500$ (recomendado 1000$ ou mais).





Nota: Recomenda-se iniciar com o menor lote possível. Se você se sentir confortável, poderá aumentar o risco. Para contas com saldo baixo (abaixo de 500$), sugere-se definir o parâmetro Mode como “Low Risk” nas configurações, pois esse modo oferece o menor drawdown. Além disso, recomenda-se o uso de um bom broker ECN.













Estratégia de Tendência (Trend ou Buy & Sell)





Esta estratégia foi desenvolvida para maximizar o aproveitamento das flutuações do preço do ouro em timeframes menores. Utilizando seu sistema interno de detecção de tendência, a estratégia abre e gerencia posições com precisão na direção da tendência predominante.





Com a opção Buy & Sell ativada, você pode negociar simultaneamente em ambas as direções ou escolher operar apenas em uma direção, de acordo com sua preferência e visão de mercado.





Para o controle de risco, é possível definir um stop loss global com base em uma porcentagem do saldo da conta. A estratégia também oferece opções avançadas de personalização. Alguns dos principais parâmetros avançados incluem Trailing Stop, dimensionamento automático de lote, Equity Stop, filtro de horário de negociação e Dynamic Step.





Um dos momentos mais eficazes para utilizar essa estratégia é durante condições de mercado lateral (ranging), onde pode haver um crescimento significativo da conta em um curto período de tempo.





Se o saldo da sua conta for baixo ou se você for um trader iniciante, esta estratégia não é recomendada para uso inicial, pois pode ser arriscada para usuários inexperientes. À medida que você adquire mais experiência e compreensão da estratégia, sua eficácia e benefícios para o desempenho de trading tendem a aumentar.





Configuração recomendada :





Ativo: Ouro (XAUUSD).

Timeframe: M1, M5 ou (M15 e H1).

Depósito: mínimo de 1000$ (recomendado 3000$ ou mais).









Nota: Não existem garantias nos mercados financeiros. Tenha em mente que a volatilidade do ouro pode ser extremamente arriscada. Sempre aplique uma gestão de risco adequada para garantir que sua conta de negociação não fique exposta a riscos excessivos.







