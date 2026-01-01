RTX Master Scalp

RTX EA ist ein Expert Advisor der nächsten Generation, der für Trader entwickelt wurde, die Konsistenz, Stabilität und langfristig messbare Ergebnisse suchen. RTX EA basiert auf einer fortschrittlichen algorithmischen Architektur und Marktanalyse in Echtzeit und bietet eine optimierte Handelsausführung sowohl unter Bedingungen mit geringer als auch mit hoher Volatilität.

Mit seinem intelligenten Multi-Filter-Logiksystem ist RTX EA in der Lage, Markt-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, unnötige Einstiege zu vermeiden und die Risiko-Ertrags-Effizienz zu maximieren. Das System verlässt sich nicht auf gefährliche Strategien wie unkontrollierte Martingale, aggressive Grid-Systeme oder ungeschütztes Hochfrequenz-Scalping - so bleibt der Handelsansatz sicher, stabil und kontrolliert.

Hauptmerkmale

✔ AI Dynamic Market Logic - Passt die Einstiegsparameter automatisch an das Marktverhalten an.

✔ Smart Risk Management - Beinhaltet Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop und Equity Protection.

✔ Stealth Mode Technology - Versteckt TP/SL Levels vor bestimmten Brokerumgebungen.

✔ Low-Spread-freundlich - Optimiert für ECN- und Raw Spread-Konten.

✔ Multi-Pair-kompatibel - Funktioniert mit den wichtigsten empfohlenen Paaren.

✔ Auto-Recovery Protection System - Bietet zusätzliche Sicherheit bei extremer Volatilität.

Empfohlene Einstellungen

Zeitrahmen: M1 (Optimal)

Paare: XAUUSD

Mindestguthaben: Ab $250 Convert Cent (höheres Kapital verbessert die Stabilität)

Kontotyp: Standard Cent

VPS: Sehr empfehlenswert

Für wen ist dieser EA geeignet?

RTX EA ist ideal für:

🔹 Trader, die ein stabiles Kontowachstum wünschen

🔹 Anleger, die auf langfristigen Kapitalschutz setzen

🔹 Nutzer, die eine vollautomatische, freihändige Handelslösung suchen

Was Sie erhalten

RTX EA-Datei (lebenslange Lizenz)

📌 Kontinuierliche Updates und Systemverbesserungen

📌 Setup-Anweisungen und Optimierungsleitfaden

📌 Premium-Benutzer-Support

Trading ist keine Frage des Glücks - es geht um das richtige System

RTX EA ermöglicht es Ihnen, mit einem strukturierten, professionell entwickelten Handelsansatz in den Markt einzusteigen - damit Sie sich auf die Ergebnisse konzentrieren können, anstatt ständig Charts zu analysieren.

📩 Jetzt herunterladen & professionellen automatisierten Handel erleben