Rover Pro EA MT4

Rover Pro EA ist ein vollautomatischer Trading Advisor, der mehrere Handelssysteme enthält, die hauptsächlich auf gleitenden Durchschnitten, Alligator, CCI, MACD, ADX, Stochastik Oszillator, Hüllkurven, Momentum, Standardabweichung, Bollinger Bands, Bull Power, WPR, DeMarker, Awesome Oscillator und ATR basieren. Jedes Handelssystem hat seinen eigenen Einstieg mit festem Stop Loss und Take Profit. Dieser Forex-Roboter kann für alle Paare und alle Zeitrahmen verwendet werden, aber es ist speziell fürEURUSD 1H Zeitrahmen entwickelt.


Hauptmerkmale:
  • Kein Martingale.
  • Kein Raster.
  • Keine Mittelwertbildung.
Parameter einstellen:
  • Expert Name - EA-Name und Kommentar zu den Trades.
  • Magic Number - EA-Identifikationsnummer zur Identifizierung von Trades, die sich von anderen EAs unterscheiden muss.
  • Fixed Lots - Feste Losgröße.
  • Auto Lots - Wahr, wenn Sie die automatische Losgrößenberechnung aktivieren möchten.
  • Auto Lots Risk - Risikoberechnung zur Berechnung der automatischen Losgröße.
  • Stop Loss - Stop Loss.
  • Gewinnmitnahme - Gewinnmitnahme.
  • Basket TP ($) - Basket Take Profit aller Aufträge in der Kontowährung (Nullwert bedeutet deaktiviert).
  • Max Spread Allowed - Wenn der Spread höher wird, handelt der EA nicht.
  • Close Opposite Signal - wenn wahr, wird die Order geschlossen, wenn ein entgegengesetztes Signal für jede Strategie erscheint.
  • Trailing SL Step - Trailing SL für jeden Schritt in Pips.
  • Zeit-Filter.

Empfehlungen:
  • EURUSD H1.
  • Null-Spread-Konto.
  • Konto, das Hedging unterstützt.



