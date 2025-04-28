Cross Hedge EA MT5
- Manpreet Singh
- Version: 6.0
- Aktualisiert: 6 August 2025
- Aktivierungen: 5
Cross Hedge EA
Cross Hedge EA ist ein Hedging EA ist ein Gold Scalping Bot, dessen Ausstieg vorzugsweise auf dem "Zone Recovery Algorithmus" basiert.
Hinweis :- Standardeinstellungen sind nicht die genauen Einstellungen und auch nicht für Backtesting so erreichen persönlich nach dem Herunterladen.
Verwenden Sie Cent-Konto mit $ 300 Einlagen mindestens für Gold und US30. Wenden Sie sich persönlich an uns, um die beste Einstellung und den besten Broker zu finden.
Werfen Sie einen Blick auf die Live-Arbeit
Kennwort - Crosshedge@13
ID- 308382411
Server - XMGlobal MT5 6
Live Real Account-Statistiken sind auf Myfxbook verfügbar
MT4 Version :- https://www.mql5.com/en/market/product/93018
HINWEIS:-WENN SIE EA HERUNTERLADEN, UM ENTWEDER ZU TESTEN ODER ZU KAUFEN, KONTAKTIEREN SIE MICH PERSÖNLICH FÜR EINGABEN
Hauptmerkmale
- Es ist ausgestattet mit 2 Entry-Strategien Rapid-Modus und Rule based entry
- 4 Gewinnbuchungsstrategien.
- Mit SL und TP für entlang Konto Schutz-Funktion.
- STOP OUT Funktion
- Lock the drawdown Funktion
- 3 Zeitfilter für den Handel in bestimmten Zeitbändern von Tokio, London und US-Session
- Benutzerdefinierter Kommentar - Der Benutzer kann einen benutzerdefinierten Handelskommentar festlegen, der nützlich ist, um die Identität zu verbergen.
Faktoren, die berücksichtigt werden müssen
- EA kann bei Indizes, Metallen und Devisen mit hoher Volatilität eingesetzt werden. (DE30/40, US500, US30, UK100, Gold usw.)
- DAX, US500, Volatilitätsindex und hochvolatile Krypto-Paare eignen sich am besten für den EA.
- Für Indizes wie DAX und US500 ist die Eröffnungszeit des Marktes am besten, um den Handel zu initiieren.
- Nach dem Kauf kontaktieren Sie bitte persönlich die Dateien/Eingabeeinstellungen.
- EA sollte nur für volatile Marktpaare verwendet werden.
- Beginnen Sie immer mit einem kleinen Lot und nehmen Sie anfangs kein größeres Lot.
- Verwenden Sie M15-Chart für kleine Gewinnziele und höhere TF für große Ziele.
Eingaben
Die wichtigsten Einstellungen sind
- Initial Lot - Ist die anfängliche Lotgröße, mit der Sie beginnen möchten
- Inkrementeller Modus - Addition des Lots zum vorherigen Lot.
- Lot Martingale - Ist der Multiplikator-Faktor, der Wert 1,6 symbolisiert, dass die nächste "Stop-Order" das 1,6-fache des zuvor eröffneten Handels betragen wird.
- Hedge Gap Pips - Ist der Abstand in Pips zwischen Kauf- und Verkaufsaufträgen.
- Close Money - Ist der Geldbetrag in USD, um alle laufenden und schwebenden Orders zu schließen, sobald dieser Wert im globalen Gewinnbereich erreicht ist.
- Close Margin - Ist die Funktion, den Gewinn auf der Grundlage der verwendeten Marge zu buchen.
- Start/End Time - Diese Einstellung hilft Ihnen, maximale Gewinne zu erzielen und das Risiko zu minimieren, indem Sie zum richtigen Zeitpunkt handeln.
Hinweis :- Betrachten Sie die Standardeinstellungen nicht als endgültige Einstellungen. Bitte kontaktieren Sie mich, bevor Sie den EA testen und eine Schlussfolgerung ziehen. Holen Sie sich die Einstellungen für das Paar, mit dem Sie handeln möchten. Diese Strategie ist eine risikoreiche Strategie sollte nur auf große Kontogrößen verwendet werden und ziehen Sie Ihre Gewinne auf regelmäßiger Basis.
we are using this ea from last 6 months. i am hardcore bot user. its working best. creator has been always supportive, instant replies with any changes required in settings, he always got back with solution. i will give 10/10 for his work and dedication and the best reliable bot ever used. its the only bot where i can see 0 percent losing factor. everyone should try this once, who loves using bots rather than manual trades.