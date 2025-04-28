Cross Hedge EA MT5

5

Cross Hedge EA

Cross Hedge EA ist ein Hedging EA ist ein Gold Scalping Bot, dessen Ausstieg vorzugsweise auf dem "Zone Recovery Algorithmus" basiert.

Hinweis :- Standardeinstellungen sind nicht die genauen Einstellungen und auch nicht für Backtesting so erreichen persönlich nach dem Herunterladen.

Verwenden Sie Cent-Konto mit $ 300 Einlagen mindestens für Gold und US30. Wenden Sie sich persönlich an uns, um die beste Einstellung und den besten Broker zu finden.

Werfen Sie einen Blick auf die Live-Arbeit

ID- 308382411
Kennwort - Crosshedge@13

Server - XMGlobal MT5 6

Live Real Account-Statistiken sind auf Myfxbook verfügbar

MT4 Version :- https://www.mql5.com/en/market/product/93018

HINWEIS:-WENN SIE EA HERUNTERLADEN, UM ENTWEDER ZU TESTEN ODER ZU KAUFEN, KONTAKTIEREN SIE MICH PERSÖNLICH FÜR EINGABEN


Hauptmerkmale

  • Es ist ausgestattet mit 2 Entry-Strategien Rapid-Modus und Rule based entry
  • 4 Gewinnbuchungsstrategien.
  • Mit SL und TP für entlang Konto Schutz-Funktion.
  • STOP OUT Funktion
  • Lock the drawdown Funktion
  • 3 Zeitfilter für den Handel in bestimmten Zeitbändern von Tokio, London und US-Session
  • Benutzerdefinierter Kommentar - Der Benutzer kann einen benutzerdefinierten Handelskommentar festlegen, der nützlich ist, um die Identität zu verbergen.


Faktoren, die berücksichtigt werden müssen

  • EA kann bei Indizes, Metallen und Devisen mit hoher Volatilität eingesetzt werden. (DE30/40, US500, US30, UK100, Gold usw.)
  • DAX, US500, Volatilitätsindex und hochvolatile Krypto-Paare eignen sich am besten für den EA.
  • Für Indizes wie DAX und US500 ist die Eröffnungszeit des Marktes am besten, um den Handel zu initiieren.
  • Nach dem Kauf kontaktieren Sie bitte persönlich die Dateien/Eingabeeinstellungen.
  • EA sollte nur für volatile Marktpaare verwendet werden.
  • Beginnen Sie immer mit einem kleinen Lot und nehmen Sie anfangs kein größeres Lot.
  • Verwenden Sie M15-Chart für kleine Gewinnziele und höhere TF für große Ziele.

Eingaben

Die wichtigsten Einstellungen sind

  • Initial Lot - Ist die anfängliche Lotgröße, mit der Sie beginnen möchten
  • Inkrementeller Modus - Addition des Lots zum vorherigen Lot.
  • Lot Martingale - Ist der Multiplikator-Faktor, der Wert 1,6 symbolisiert, dass die nächste "Stop-Order" das 1,6-fache des zuvor eröffneten Handels betragen wird.
  • Hedge Gap Pips - Ist der Abstand in Pips zwischen Kauf- und Verkaufsaufträgen.
  • Close Money - Ist der Geldbetrag in USD, um alle laufenden und schwebenden Orders zu schließen, sobald dieser Wert im globalen Gewinnbereich erreicht ist.
  • Close Margin - Ist die Funktion, den Gewinn auf der Grundlage der verwendeten Marge zu buchen.
  • Start/End Time - Diese Einstellung hilft Ihnen, maximale Gewinne zu erzielen und das Risiko zu minimieren, indem Sie zum richtigen Zeitpunkt handeln.


Hinweis :- Betrachten Sie die Standardeinstellungen nicht als endgültige Einstellungen. Bitte kontaktieren Sie mich, bevor Sie den EA testen und eine Schlussfolgerung ziehen. Holen Sie sich die Einstellungen für das Paar, mit dem Sie handeln möchten. Diese Strategie ist eine risikoreiche Strategie sollte nur auf große Kontogrößen verwendet werden und ziehen Sie Ihre Gewinne auf regelmäßiger Basis.






































Video Cross Hedge EA MT5
Bewertungen 2
JSgarcha
41
JSgarcha 2025.07.08 12:34 
 

we are using this ea from last 6 months. i am hardcore bot user. its working best. creator has been always supportive, instant replies with any changes required in settings, he always got back with solution. i will give 10/10 for his work and dedication and the best reliable bot ever used. its the only bot where i can see 0 percent losing factor. everyone should try this once, who loves using bots rather than manual trades.

100x Funded
61
100x Funded 2025.05.16 17:58 
 

Works nice on Cent accounts above 200 USD. For Standard You Need to Have capital of 10,000 USD.

Weitere Produkte dieses Autors
Maya MT5
Manpreet Singh
4.5 (2)
Experten
MAYA ist ein intelligentes Handelssystem, das eine Rasterstrategie verwendet und seit vielen Jahren auf realen Konten gut funktioniert. Im Gegensatz zu anderen Systemen, die sich an vergangenen Daten orientieren, wurde Maya entwickelt, um reale, laufende Muster auf dem Markt zu nutzen. Es geht also nicht darum, nur zu raten und zu hoffen, dass man gewinnt. Es versteht tatsächlich, wie der Markt funktioniert und nutzt dies, um Geld zu verdienen. Es braucht nur eine einmalige Einrichtung und dann
Auto Closer
Manpreet Singh
5 (3)
Utilitys
FOREXBOB AUTO CLOSER ist ein sehr attraktives Tool für :- Skalpieren Korrelationsabsicherung Diejenigen, die Mittelwertbildungsmethoden verwenden Dieses Tool hilft Ihnen dabei, alle Ihre laufenden Trades zu schließen, wenn der universelle gleitende P/L einen bestimmten Wert erreicht, den Sie in die Eingaben eingeben. Dieses Tool berücksichtigt alle laufenden Trades auf Ihrem Konto, die Sie entweder MANUELL oder mit Hilfe eines EAs eröffnet haben. Eingaben USD - Geben Sie einen numerischen Wert
FREE
Market Break Lines MT5
Manpreet Singh
Utilitys
Market Break Lines ist ein Dienstprogramm zur Erstellung einer Trennlinie bei Markteröffnungen/-abschlüssen der Sitzungen in Tokio/London/NewYork. Dies hilft Ihnen, die Marktbewegungen und Volatilitätsschwankungen zwischen den verschiedenen Märkten zu vergleichen. Eingaben: Geben Sie einfach die Zeit der Tokio/London/NewYork-Sitzungen gemäß der Serverzeit Ihres Brokers ein. Farbe und Breite der Trennlinien ändern Sie können jede Linie aktivieren oder deaktivieren (Ausblenden/Einblenden). Bitte
FREE
ForexBob Candle Timer
Manpreet Singh
Indikatoren
ForexBob Kerzen-Timer Ist ein erstaunlicher Countdown-Zeitindikator , der die verbleibende Zeit bis zur Eröffnung der nächsten Kerze anzeigt. Er kann auf jedem Zeitrahmen verwendet werden. Er hilft Ihnen, Ihre nächste Handelsaktion zu planen. Die Eingaben sind einfach Farbe - Zum Ändern der Farbe der angezeigten Zeit. Größe - Um die Größe der Schrift einzustellen Die nächsten Einstellungen werden verwendet, um die Position der Zeit einzustellen Schrift - Zum Ändern der Schriftart. Bitte überpr
FREE
Market Break Lines
Manpreet Singh
Utilitys
Market Break Lines ist ein Dienstprogramm zur Erstellung einer Trennlinie bei Markteröffnungen/-abschlüssen der Sitzungen in Tokio/London/NewYork. Dies hilft Ihnen, die Marktbewegungen und Volatilitätsschwankungen zwischen den verschiedenen Märkten zu vergleichen. Eingaben: Geben Sie einfach die Zeit der Tokio/London/NewYork-Sitzungen gemäß der Serverzeit Ihres Brokers ein. Farbe und Breite der Trennlinien ändern Sie können jede Linie aktivieren oder deaktivieren (Ausblenden/Einblenden). Bitte
FREE
RSI Phone Alert
Manpreet Singh
Utilitys
RSI TELEFON-ALARM RSI Alert ist ein erstaunliches Tool, mit dem Sie auf Ihrem Mobiltelefon benachrichtigt werden, wenn der RSI-Indikator ein Überkaufs-/Überverkaufsniveau erreicht. So können Trader, die manuell handeln, ihre Trades vom Mobiltelefon aus ausführen, während sie ihrer RSI-Strategie folgen, da die meisten Trader den RSI für die Eingabe ihrer Trades verwenden. Neue Vorschläge sind willkommen INPUTS RSI-Stufen RSI-Zeitraum Start-/Endzeit des Tools Benutzerdefinierte Textnachricht, die
FREE
Auto Closer MT4
Manpreet Singh
Utilitys
FOREXBOB AUTO CLOSER ist ein sehr attraktives Tool für manuelle Trader, die :- Skalpieren Korrelations-Hedging Diejenigen, die Mittelwertbildungsmethoden verwenden usw. Dieses Tool hilft Ihnen dabei, alle Ihre laufenden Trades zu schließen, wenn der universelle gleitende P/L einen bestimmten Wert erreicht, den Sie in den Eingaben festlegen. Sie können die Warnmeldung auf Ihrem Mobiltelefon aktivieren und deaktivieren, wenn der automatische Schließer alle laufenden Geschäfte bei einem bestimmten
FREE
ForexBob 1 Click Closer Button
Manpreet Singh
Utilitys
ForexBob 1 Click Button ist ein sehr beeindruckendes Forex-Tool für Scalper: 1. Hilfreich beim Schließen mehrerer Trades mit nur einem Klick. 2. Scalper können am meisten profitieren, die immer darauf erpicht sind, mehrere Trades im Mittelwert zu schließen und die Gewinne schnell zu sichern. 3. Es hilft, Latenz zu vermeiden und Gewinne dort zu sichern, wo wir sie brauchen. 4. Einfach zu installieren, genauso wie jeder andere Expert Advisor. 5. Die Geschwindigkeit des Handelsabschlusses hängt v
FREE
ForexBob Swing Catcher
Manpreet Singh
Indikatoren
ForexBob Swing Catcher :- Ist ein ultimativer und einfach zu bedienender Indikator für alle Händlertypen. Er besteht aus verschiedenen Filtern und gleitendem Durchschnitt, um ihn für Händler vertrauter zu machen und einfach zu benutzen. Er wechselt die Farbe von Blau zu Rot und Rot zu Blau bei den Standardeinstellungen für die Eingabe von Kauf- und Verkaufstransaktionen mit einer getesteten Effizienz von 90-95% auf höheren Zeitrahmen >= H1. Eingaben: Gleitender Durchschnitt Periode 50, 100 oder
Cross Hedge EA
Manpreet Singh
5 (6)
Experten
Cross Hedge EA Cross Hedge EA ist ein Hedging EA, der Ihnen hilft, den verlorenen Handel auf eine sehr trickreiche Art und Weise wiederherzustellen, die auf dem "Zone Recovery Algorithm" basiert. Er sichert mit einer erhöhten Losgröße basierend auf einem Multiplikatorfaktor in der Marktrichtung ab und wenn der Markt seine Richtung wieder umkehrt, eröffnet er ein zusätzliches Los in der aktuellen Marktrichtung. Auf diese Weise endet der Handel mit einem Gewinn, egal in welche Richtung sich der Ma
Maya MT4
Manpreet Singh
Experten
MAYA ist ein intelligentes Handelssystem, das eine Rasterstrategie verwendet und seit vielen Jahren auf realen Konten gut funktioniert. Im Gegensatz zu anderen Systemen, die sich an vergangenen Daten orientieren, wurde Maya entwickelt, um reale, laufende Muster auf dem Markt zu nutzen. Es geht also nicht darum, nur zu raten und zu hoffen, dass man gewinnt. Es versteht tatsächlich, wie der Markt funktioniert und nutzt dies, um Geld zu verdienen. Es braucht nur eine einmalige Einrichtung und dann
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (258)
Experten
HFT PROP EA ist die High Frequency Trading Expert Advisor (EA / Bot) entwickelt, um proprietäre Handelsunternehmen (prop Firmen) Herausforderungen, die Stop-Aufträge verwenden, um die Trades eingeben, wenn der Markt trending, ist es im Grunde für US30 nur bei der Eröffnung der US30 in New York Session, bis es in seiner trending Natur für 15-30 Minuten bleiben, und mit HFT PROP EA können Sie die Herausforderung innerhalb von wenigen Minuten für prop Firmen, die nicht über jede Losgröße cap passie
HFT Prop MT5 EA
Manpreet Singh
3.15 (13)
Experten
HFT PROP EA ist die High Frequency Trading, die Stop-Aufträge verwenden, um die Geschäfte zu betreten, wenn der Markt trending, Es ist im Grunde für US30 nur bei der Eröffnung der US30 in New York Session entwickelt, bis es in seiner trending Natur für 15-30 Minuten bleiben, so funktioniert es am besten in großen Kerzen neigt dazu, in US30 Paar oder ein anderes Paar mit ähnlichen Charakter zu erzeugen . WENN SIE IRGENDWELCHE PROBLEME BEIM BACKTESTING ODER IMMER SCHLECHTE ERGEBNISSE DANN NICHT AU
Folks Hedgefunds EA
Manpreet Singh
Experten
Folks Hedgefunds EA: Was Folks Hedgefunds von anderen Handelsrobotern auf dem Markt unterscheidet, ist seine bemerkenswerte Fähigkeit, gleichzeitig mit zwei Währungspaaren zu handeln und Ihnen so einen diversifizierten Handelsansatz zu bieten. Indem Folks Hedgefunds die Kraft mehrerer Währungspaare nutzt, maximiert er Ihr Gewinnpotenzial bei gleichzeitiger effektiver Risikoverwaltung.eines der herausragenden Merkmale von Folks Hedgefunds ist sein außergewöhnlich niedriger Drawdown. Wir wissen, d
Antwort auf eine Rezension