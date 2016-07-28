Der ColorJFatlSpeed Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der ColorJVariation Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der ColorLinearRegSlope_V2 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Funktionen zur Erstellung von veschiedenen Objekten und zum Ändern der Eigenschaften von Objekten.