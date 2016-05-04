MQL5 Market - Ergebnisse für Q2/2013

MQL5 Market, bereits seit 18 Monaten erfolgreich, ist zum größten Platz für Handelsstrategien und technische Indikatoren geworden. Dort findet man ca. 800 Handels-Anwendungen von 350 Entwicklern aus der ganzen Welt.. 80% alle Programme sind Expert Advisors und Indikatoren. Händler profitieren hier auch von verschiedenen Panels, Analysatoren und Hilfsprogrammen mit denen das MetaTrader 5 Handelsterminal noch zusätzliche Funktionalität erhält.

Entwickler versuchen Händler mit einer Vielzahl an Produkten in einer großer preislichen Bandbreite zu beeindrucken. Käufern stehen nun sowohl kostenlose (19% aller angebotenen Programme) als auch kostenpflichtige Produkte mit Preisen von USS 10,00 bis mehr als USD 1000,00 zur Verfügung.



In den 18 Monaten seit Eröffnung des MQL5 Market haben Händler über 100.00 Handelsanwendungen gekauft und auf ihre MetaTrader 5 Terminals geladen. Hierbei sind die Downloadzahlen von Gratis-Programmen und Demo-Versionen kostenpflichtiger Produkte in etwa gleich. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse für das 2. Quartal 2013 zeigt, dass die Downloads via MQL5 Market im Vergleich zum vorigen Quartal um 30% zugenommen haben.





Wenn wir uns die Aufteilung der Einkäufe nach im MQL5 Market vorhandenen Produktkategorien ansehen, ergibt sich folgendes Bild: In quantitativer Hinsicht sind technische Indikatoren mit ihrem Anteil von 41% aller Käufe die Spitzenreiter. Doch im Vergleich zum vorigen Qurtal ist ihr Anteil um 4% gesunken. Des Weiteren kann man eine wachsende Nachfrage nach Handelsrobotern feststellen. Mit derzeit 40% ist der Anteil an Expert Advisors fast so hoch wie der an Indikatoren (3%-iger Zuwachs im Vergleich zum vorigen Quartal).





In finanzieller Hinsicht sieht die Aufteilung der Verkäufe nach Produktkategorie jedoch leicht anders aus. Hier führen ganz klar die Handelsroboter mit einem beeindruckenden Umsatzanteil von 84%. Dies liegt an der Tatsache, dass Expert Advisors durchschnittlich meist teurer sind als andere Produkte.





Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen, teuren Produkten für automatischen Handel in Finanzmärkten ist weiterhin unverändert hoch. Hier können aktive Entwickler von der Marktsituation enorm profitieren. Sie verfolgen Kundenanfragen und stellen die entsprechenden Handels-Anwendungen direkt dort ein, wo sie benötigt werden.





MQL5 Market TOP-10 Verkäufer

Als Zusammenfassung der Ergebnisse für das 2. Quartal 2013, haben wir eine neue Liste der TOP-10 MQL5 Market Entwickler zusammengestellt. Hier finden sich die besten und umtriebigsten 350 Verkäufer auf dem MQL5 Market mit den höchsten Absatzvolumen all ihrer Produkte im betrachteten Quartal. Die ersten sechs Entwickler auf der Liste sind die gleichen wie in der Liste, die für das vergangene Quartal zusammengestellt wurde - doch die letzten vier Namen sind diesmal neu.



TOP-10 MQL5 Market Verkäufer (Q2/2013):

johnnypasado (Jeremy Scott)

skarkalakos (Sotirios Karkalakos)

achidayat (Achmad Hidayat)

figurelli (Rogerio Figurelli)

iTC (Gennadiy Stanilevych)

Manov (Dimitar Manov)

MRoVas (Roman Martynyuk) - neu auf der Liste der Spitzenreiter

Vladon (Vladislav Andruhenko) - neu auf der Liste der Spitzenreiter tol64 (Anatoli Kazharski) - neu auf der Liste der Spitzenreiter komposter (Andrey Khatimlianskii) - neu auf der Liste der Spitzenreiter

Der Gesamtabsatz dieser TOP-10 Verkäufer macht im 2.Quartal 43% aller MQL5 Market Programme insgesamt aus. Der absolute Spitzenreiter in Sachen Umsatz ist der Entwickler mit dem Pseudonym johnnypasado. Während johnnypasado auf der vorherigen TOP-10 Liste noch auf Platz 3 war, hat er sich in diesem Quartal auf den 1.Platz durchgesetzt. Sieht also ganz danach aus, als wäre seine Verkaufsstrategie 100% erfolgreich.



Bitte beachten Sie, dass wir am Ende des Berichtszeitraums ein neues Vergütungsschema zur Kundengewinnung eingeführt haben. Damit soll Entwicklern bei der Bewerbung ihrer Handelsprogramme geholfen werden. Ab jetzt findet jeder Verkäufer unter den Nutzern der MQL5.community Förderer, die für eine gewisse Vergütung Partner-Weblinks für relevante Produkte posten. Somit können Verkäufer Händler für ihre Programme interessieren und ihr Absatzvolumen steigern. Es kann daher gut möglich sein, dass die Nennung eines Verkäufers in der nächsten Top-10 direkt mit dem Grad seiner Beteiligung an dem gestarteten Partnerprogramm zusammenhängt.

Stellen Sie Ihre besten Produkte ein, setzen angemessene Preise fest und interessieren Händler für sich - alles mit dem neuen Vergütungschema zur Kundengewinnung.











