轻松快捷开发 MetaTrader 程序的函数库(第六部分)：净持帐户事件

若要跟踪净持结算帐户事件，我们需要了解对冲和净持结算帐户之间的差异。



差别与仓位的表述形式有关。 对冲账户允许我们在单一品种上同时开立任意数量、任意方向的持仓，而净持结算账户同时只允许一笔一个方向。 对冲账户允许通过逆向仓位的交易量来平仓。

在这种情况下：

如果逆向仓位的交易量小于已平仓位的交易量，则逆反仓位彻底平仓，而原持仓则是部分抵消，

如果逆向仓位的交易量大于已平仓位的交易量，则逆向仓位部分平仓，而原持仓则完全抵消，

如果这两笔仓位的交易量相等，两者均平仓;

每笔仓位 ID 等于开仓订单的票据。 此 ID 在整笔仓位生存周期内不会改变;

每笔仓位都有自己的票据，其值等于导致开仓的订单票据;

如果我们发送一个请求，在当前持仓方向上加仓，则会开立一笔带有新 ID 和票据的新仓位。

在净持结算账户中，在一个品种上处理一笔持仓排除了通过逆向仓位平仓的可能性。 不过，在类似的情况下（当逆向订单激活时），此持仓可以部分或全部平仓，或者改变其方向：

如果激活的逆向订单的交易量小于当前那笔持仓，则持仓部分平仓，

如果激活的逆向订单的交易量等于当前那笔持仓，则持仓全部平仓，

如果激活的逆向订单的交易量大于当前那笔持仓，则持仓方向改变（反转），

每笔仓位 ID 等于开仓订单的票据。 此 ID 在整笔仓位生存周期内不会改变;

每笔仓位的票据等于导致仓位逆转的订单票据。 票据可能与 ID 不同。 在某种程度上，在对冲账户中多笔仓位的票据会重复;

如果我们发送请求，在当前持仓方向上加仓，则激活订单的交易量将会被添加到当前持仓的交易量。 仓位的票据不会改变。



在净持结算帐户上实现事件处理

为了跟踪净持结算账户事件，我们将简单地按账户类型划分处理仓位事件。 这增加了代码量，但由于功能分离反而令逻辑更清晰。 我们将会化代码，并在稍后删除所有冗余 — 在调试并确保操作稳定之后。

将新常量添加到事件类型枚举时，我注意到排序有时会错误地工作。 检查这种行为的原因揭示了两个主要因素，一是事件/订单属性匹配按此类型排序，二是它们在枚举中的位置，与每个常量的编号无关。 例如，如果某个属性不用于搜索，则应跳过该属性，并将枚举常量的正确编号分配给搜索方法。 此外，排序中未使用的事件/订单属性也应放在属性类型列表的末尾。 若要计算以下属性类型的初始数量，应从初始属性类型索引中减去先前类型属性数量中未使用的属性数。

为了验证排序方法枚举的创建，在 DELib.mqh 服务函数文件中添加了一个小函数：

void EnumNumbersTest() { string enm= " ENUM_SORT_ORDERS_MODE " ; string t= StringSubstr (enm, 5 , 5 )+ "BY" ; Print ( "Search of the values of the enumaration " ,enm, ":" ); ENUM_SORT_ORDERS_MODE type= 0 ; while ( StringFind ( EnumToString (type),t)== 0 ) { Print (enm, "[" ,type, "]=" , EnumToString (type)); if (type> 500 ) break ; type++; } Print ( "

Number of members of the " ,enm, "=" ,type); }

若要检查特定排序类型枚举的内容，应该手工输入两个函数的代码（我没有找到一种在 ENUM_SORT_ORDERS_MODE 中自动设置某个枚举 type=0; 代码的方法）。

现在，如果我们在测试 EA 的 OnInit() 处理程序中调用此函数，则指定枚举的所有常量名称和相应的索引都将显示在流水日志中。

检查枚举时，我检测到它们创建错误。 为了修复这个问题，我稍微修改了 Defines.mqh 文件中的枚举。

我在枚举中为常量设置了不同的顺序 — 在排序中未使用的属性放在对象属性枚举常量列表的末尾。 还有，应添加用于搜索和排序的 未使用属性数的宏替换。 在计算排序枚举中的初始属性索引时，会用到这些宏替换，从而计算枚举中初始常量的正确索引。

此外，应添加针对净持结算账户事件的新常量类型和用于存储对冲账户里魔幻数字和逆向仓位品种的常量。



订单和仓位通常需要分组，以便可以同时处理一组选定的订单和仓位。 该函数库允许通过简单地将组 ID 添加到抽象订单属性来实现它。 这可将具有相似 ID 的任何订单和仓位排列到单个列表中，并与所选组一起处理。

这样的 ID 被添加到订单属性和订单排序列表里。



下面是修改后的 Defines.mqh 的完整清单：

#property copyright "版权所有 2018, MetaQuotes 软件公司" #property link "https://mql5.com/zh/users/artmedia70" #define DFUN_ERR_LINE ( __FUNCTION__ +( TerminalInfoString ( TERMINAL_LANGUAGE )== "Russian" ? ", Page " : ", Line " )+( string ) __LINE__ + ": " ) #define DFUN ( __FUNCTION__ + ": " ) #define COUNTRY_LANG ( "Russian" ) #define END_TIME ( D'31.12.3000 23:59:59' ) #define TIMER_FREQUENCY ( 16 ) #define COLLECTION_PAUSE ( 250 ) #define COLLECTION_COUNTER_STEP ( 16 ) #define COLLECTION_COUNTER_ID ( 1 ) #define COLLECTION_HISTORY_ID ( 0x7778 + 1 ) #define COLLECTION_MARKET_ID ( 0x7778 + 2 ) #define COLLECTION_EVENTS_ID ( 0x7778 + 3 ) enum ENUM_COMPARER_TYPE { EQUAL, MORE, LESS, NO_EQUAL, EQUAL_OR_MORE, EQUAL_OR_LESS }; enum ENUM_SELECT_BY_TIME { SELECT_BY_TIME_OPEN, SELECT_BY_TIME_CLOSE, SELECT_BY_TIME_OPEN_MSC, SELECT_BY_TIME_CLOSE_MSC, }; enum ENUM_ORDER_STATUS { ORDER_STATUS_MARKET_PENDING, ORDER_STATUS_MARKET_ORDER, ORDER_STATUS_MARKET_POSITION, ORDER_STATUS_HISTORY_ORDER, ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING, ORDER_STATUS_BALANCE, ORDER_STATUS_CREDIT, ORDER_STATUS_DEAL, ORDER_STATUS_UNKNOWN }; enum ENUM_ORDER_PROP_INTEGER { ORDER_PROP_TICKET = 0 , ORDER_PROP_MAGIC, ORDER_PROP_TIME_OPEN, ORDER_PROP_TIME_CLOSE, ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC, ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC, ORDER_PROP_TIME_EXP, ORDER_PROP_STATUS, ORDER_PROP_TYPE, ORDER_PROP_REASON, ORDER_PROP_STATE, ORDER_PROP_POSITION_ID, ORDER_PROP_POSITION_BY_ID, ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET, ORDER_PROP_DEAL_ENTRY, ORDER_PROP_TIME_UPDATE, ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC, ORDER_PROP_TICKET_FROM, ORDER_PROP_TICKET_TO, ORDER_PROP_PROFIT_PT, ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL, ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP, ORDER_PROP_GROUP_ID, ORDER_PROP_DIRECTION , }; #define ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL ( 24 ) #define ORDER_PROP_INTEGER_SKIP ( 1 ) enum ENUM_ORDER_PROP_DOUBLE { ORDER_PROP_PRICE_OPEN = ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL, ORDER_PROP_PRICE_CLOSE, ORDER_PROP_SL, ORDER_PROP_TP, ORDER_PROP_PROFIT, ORDER_PROP_COMMISSION, ORDER_PROP_SWAP, ORDER_PROP_VOLUME, ORDER_PROP_VOLUME_CURRENT, ORDER_PROP_PROFIT_FULL, ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT, }; #define ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL ( 11 ) enum ENUM_ORDER_PROP_STRING { ORDER_PROP_SYMBOL = (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL+ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL), ORDER_PROP_COMMENT, ORDER_PROP_EXT_ID }; #define ORDER_PROP_STRING_TOTAL ( 3 ) #define FIRST_ORD_DBL_PROP (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL- ORDER_PROP_INTEGER_SKIP ) #define FIRST_ORD_STR_PROP (ORDER_PROP_INTEGER_TOTAL+ORDER_PROP_DOUBLE_TOTAL- ORDER_PROP_INTEGER_SKIP ) enum ENUM_SORT_ORDERS_MODE { SORT_BY_ORDER_TICKET = 0 , SORT_BY_ORDER_MAGIC = 1 , SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN = 2 , SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE = 3 , SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC = 4 , SORT_BY_ORDER_TIME_CLOSE_MSC = 5 , SORT_BY_ORDER_TIME_EXP = 6 , SORT_BY_ORDER_STATUS = 7 , SORT_BY_ORDER_TYPE = 8 , SORT_BY_ORDER_REASON = 9 , SORT_BY_ORDER_STATE = 10 , SORT_BY_ORDER_POSITION_ID = 11 , SORT_BY_ORDER_POSITION_BY_ID = 12 , SORT_BY_ORDER_DEAL_ORDER = 13 , SORT_BY_ORDER_DEAL_ENTRY = 14 , SORT_BY_ORDER_TIME_UPDATE = 15 , SORT_BY_ORDER_TIME_UPDATE_MSC = 16 , SORT_BY_ORDER_TICKET_FROM = 17 , SORT_BY_ORDER_TICKET_TO = 18 , SORT_BY_ORDER_PROFIT_PT = 19 , SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_SL = 20 , SORT_BY_ORDER_CLOSE_BY_TP = 21 , SORT_BY_ORDER_GROUP_ID = 22 , SORT_BY_ORDER_PRICE_OPEN = FIRST_ORD_DBL_PROP, SORT_BY_ORDER_PRICE_CLOSE = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 1 , SORT_BY_ORDER_SL = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 2 , SORT_BY_ORDER_TP = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 3 , SORT_BY_ORDER_PROFIT = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 4 , SORT_BY_ORDER_COMMISSION = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 5 , SORT_BY_ORDER_SWAP = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 6 , SORT_BY_ORDER_VOLUME = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 7 , SORT_BY_ORDER_VOLUME_CURRENT = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 8 , SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL = FIRST_ORD_DBL_PROP+ 9 , SORT_BY_ORDER_PRICE_STOP_LIMIT= FIRST_ORD_DBL_PROP+ 10 , SORT_BY_ORDER_SYMBOL = FIRST_ORD_STR_PROP, SORT_BY_ORDER_COMMENT = FIRST_ORD_STR_PROP+ 1 , SORT_BY_ORDER_EXT_ID = FIRST_ORD_STR_PROP+ 2 }; enum ENUM_TRADE_EVENT_FLAGS { TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT = 0 , TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED = 1 , TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED = 2 , TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED = 4 , TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED = 8 , TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CHANGED= 16 , TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_REVERSE= 32 , TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED = 64 , TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE = 128 , TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL = 256 , TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS = 512 , TRADE_EVENT_FLAG_SL = 1024 , TRADE_EVENT_FLAG_TP = 2048 }; enum ENUM_TRADE_EVENT { TRADE_EVENT_NO_EVENT = 0 , TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED, TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED, TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT = DEAL_TYPE_CREDIT , TRADE_EVENT_ACCOUNT_CHARGE, TRADE_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION, TRADE_EVENT_ACCOUNT_BONUS, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY, TRADE_EVENT_ACCOUNT_INTEREST, TRADE_EVENT_BUY_CANCELLED, TRADE_EVENT_SELL_CANCELLED, TRADE_EVENT_DIVIDENT, TRADE_EVENT_DIVIDENT_FRANKED, TRADE_EVENT_TAX = DEAL_TAX , TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL = DEAL_TAX + 1 , TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL = DEAL_TAX + 2 , TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED = DEAL_TAX + 3 , TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_OPENED, TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP, TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET, TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING, TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET, TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING, TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL, TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP }; enum ENUM_EVENT_STATUS { EVENT_STATUS_MARKET_POSITION, EVENT_STATUS_MARKET_PENDING, EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING, EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION, EVENT_STATUS_BALANCE, }; enum ENUM_EVENT_REASON { EVENT_REASON_REVERSE, EVENT_REASON_REVERSE_PARTIALLY, EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING, EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING_PARTIALLY, EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING, EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY, EVENT_REASON_CANCEL, EVENT_REASON_EXPIRED, EVENT_REASON_DONE, EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY, EVENT_REASON_VOLUME_ADD, EVENT_REASON_VOLUME_ADD_PARTIALLY, EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING, EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIALLY, EVENT_REASON_DONE_SL, EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY, EVENT_REASON_DONE_TP, EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY, EVENT_REASON_DONE_BY_POS, EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS, EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY, EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY, EVENT_REASON_BALANCE_REFILL, EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL, EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT, EVENT_REASON_ACCOUNT_CHARGE, EVENT_REASON_ACCOUNT_CORRECTION, EVENT_REASON_ACCOUNT_BONUS, EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION, EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_DAILY, EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY, EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY, EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY, EVENT_REASON_ACCOUNT_INTEREST, EVENT_REASON_BUY_CANCELLED, EVENT_REASON_SELL_CANCELLED, EVENT_REASON_DIVIDENT, EVENT_REASON_DIVIDENT_FRANKED, EVENT_REASON_TAX }; #define REASON_EVENT_SHIFT (EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT- 3 ) enum ENUM_EVENT_PROP_INTEGER { EVENT_PROP_TYPE_EVENT = 0 , EVENT_PROP_TIME_EVENT, EVENT_PROP_STATUS_EVENT, EVENT_PROP_REASON_EVENT, EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT, EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT, EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT, EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT, EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION, EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION, EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION, EVENT_PROP_POSITION_ID, EVENT_PROP_POSITION_BY_ID, EVENT_PROP_MAGIC_ORDER, EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID, EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE, EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE, EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT, EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT }; #define EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL ( 19 ) #define EVENT_PROP_INTEGER_SKIP ( 4 ) enum ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE { EVENT_PROP_PRICE_EVENT = EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL, EVENT_PROP_PRICE_OPEN, EVENT_PROP_PRICE_CLOSE, EVENT_PROP_PRICE_SL, EVENT_PROP_PRICE_TP, EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL, EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED, EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT, EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED, EVENT_PROP_PROFIT }; #define EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL ( 10 ) enum ENUM_EVENT_PROP_STRING { EVENT_PROP_SYMBOL = (EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL+EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL), EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID }; #define EVENT_PROP_STRING_TOTAL ( 2 ) #define FIRST_EVN_DBL_PROP (EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL- EVENT_PROP_INTEGER_SKIP ) #define FIRST_EVN_STR_PROP (EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL+EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL- EVENT_PROP_INTEGER_SKIP ) enum ENUM_SORT_EVENTS_MODE { SORT_BY_EVENT_TYPE_EVENT = 0 , SORT_BY_EVENT_TIME_EVENT = 1 , SORT_BY_EVENT_STATUS_EVENT = 2 , SORT_BY_EVENT_REASON_EVENT = 3 , SORT_BY_EVENT_TYPE_DEAL_EVENT = 4 , SORT_BY_EVENT_TICKET_DEAL_EVENT = 5 , SORT_BY_EVENT_TYPE_ORDER_EVENT = 6 , SORT_BY_EVENT_TICKET_ORDER_EVENT = 7 , SORT_BY_EVENT_TIME_ORDER_POSITION = 8 , SORT_BY_EVENT_TYPE_ORDER_POSITION = 9 , SORT_BY_EVENT_TICKET_ORDER_POSITION = 10 , SORT_BY_EVENT_POSITION_ID = 11 , SORT_BY_EVENT_POSITION_BY_ID = 12 , SORT_BY_EVENT_MAGIC_ORDER = 13 , SORT_BY_EVENT_MAGIC_BY_ID = 14 , SORT_BY_EVENT_PRICE_EVENT = FIRST_EVN_DBL_PROP, SORT_BY_EVENT_PRICE_OPEN = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 1 , SORT_BY_EVENT_PRICE_CLOSE = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 2 , SORT_BY_EVENT_PRICE_SL = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 3 , SORT_BY_EVENT_PRICE_TP = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 4 , SORT_BY_EVENT_VOLUME_ORDER_INITIAL = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 5 , SORT_BY_EVENT_VOLUME_ORDER_EXECUTED = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 6 , SORT_BY_EVENT_VOLUME_ORDER_CURRENT = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 7 , SORT_BY_EVENT_VOLUME_POSITION_EXECUTED = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 8 , SORT_BY_EVENT_PROFIT = FIRST_EVN_DBL_PROP+ 9 , SORT_BY_EVENT_SYMBOL = FIRST_EVN_STR_PROP, SORT_BY_EVENT_SYMBOL_BY_ID };

由于我们已将订单组 ID 添加到文章主题中，因此理应修改抽象订单对象。 我们添加 返回分配给订单的组 ID 的方法，和设置组 ID 数值的方法：

long Ticket( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TICKET); } long TicketFrom( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TICKET_FROM); } long TicketTo( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TICKET_TO); } long Magic( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_MAGIC); } long Reason( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_REASON); } long PositionID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_POSITION_ID); } long PositionByID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_POSITION_BY_ID); } long GroupID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_GROUP_ID); } long TypeOrder( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TYPE); } bool IsCloseByStopLoss( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL); } bool IsCloseByTakeProfit( void ) const { return ( bool ) this .GetProperty(ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP); } datetime TimeOpen( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_OPEN); } datetime TimeClose( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_CLOSE); } datetime TimeOpenMSC( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC); } datetime TimeCloseMSC( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC); } datetime TimeExpiration( void ) const { return ( datetime ) this .GetProperty(ORDER_PROP_TIME_EXP); } ENUM_ORDER_STATE State( void ) const { return ( ENUM_ORDER_STATE ) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATE); } ENUM_ORDER_STATUS Status( void ) const { return (ENUM_ORDER_STATUS) this .GetProperty(ORDER_PROP_STATUS); } ENUM_ORDER_TYPE TypeByDirection( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(ORDER_PROP_DIRECTION); } double PriceOpen( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_PRICE_OPEN); } double PriceClose( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_PRICE_CLOSE); } double Profit( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_PROFIT); } double Comission( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_COMMISSION); } double Swap( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_SWAP); } double Volume( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_VOLUME); } double VolumeCurrent( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_VOLUME_CURRENT); } double StopLoss( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_SL); } double TakeProfit( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_TP); } double PriceStopLimit( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT); } string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_SYMBOL); } string Comment ( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_COMMENT); } string ExternalID( void ) const { return this .GetProperty(ORDER_PROP_EXT_ID); } double ProfitFull( void ) const { return this .Profit()+ this .Comission()+ this .Swap(); } int ProfitInPoints( void ) const ; void SetGroupID( long group_id) { this .SetProperty(ORDER_PROP_GROUP_ID,group_id); }

默认情况下，分组 ID 将设置为零。 为达此目的，在 COrder 类的闭合构造函数中将 order 属性值设置为零：

COrder::COrder(ENUM_ORDER_STATUS order_status, const ulong ticket) { this .m_ticket=ticket; this .m_long_prop[ORDER_PROP_STATUS] = order_status; this .m_long_prop[ORDER_PROP_MAGIC] = this .OrderMagicNumber(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET] = this .OrderTicket(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_OPEN] = ( long )( ulong ) this .OrderOpenTime(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_CLOSE] = ( long )( ulong ) this .OrderCloseTime(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_EXP] = ( long )( ulong ) this .OrderExpiration(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TYPE] = this .OrderType(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_STATE] = this .OrderState(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_DIRECTION] = this .OrderTypeByDirection(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_POSITION_ID] = this .OrderPositionID(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_REASON] = this .OrderReason(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET] = this .DealOrderTicket(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_DEAL_ENTRY] = this .DealEntry(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_POSITION_BY_ID] = this .OrderPositionByID(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC] = this .OrderOpenTimeMSC(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC] = this .OrderCloseTimeMSC(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_UPDATE] = ( long )( ulong ) this .PositionTimeUpdate(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC] = ( long )( ulong ) this .PositionTimeUpdateMSC(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_OPEN)] = this .OrderOpenPrice(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_CLOSE)] = this .OrderClosePrice(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PROFIT)] = this .OrderProfit(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_COMMISSION)] = this .OrderCommission(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_SWAP)] = this .OrderSwap(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_VOLUME)] = this .OrderVolume(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_SL)] = this .OrderStopLoss(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_TP)] = this .OrderTakeProfit(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_VOLUME_CURRENT)] = this .OrderVolumeCurrent(); this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PRICE_STOP_LIMIT)] = this .OrderPriceStopLimit(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_SYMBOL)] = this .OrderSymbol(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_COMMENT)] = this .OrderComment(); this .m_string_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_EXT_ID)] = this .OrderExternalID(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_PROFIT_PT] = this .ProfitInPoints(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET_FROM] = this .OrderTicketFrom(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_TICKET_TO] = this .OrderTicketTo(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL] = this .OrderCloseByStopLoss(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP] = this .OrderCloseByTakeProfit(); this .m_long_prop[ORDER_PROP_GROUP_ID] = 0 ; this .m_double_prop[ this .IndexProp(ORDER_PROP_PROFIT_FULL)] = this .ProfitFull(); }

将 组 ID 的描述添加到返回属性描述的方法中：

string COrder::GetPropertyDescription(ENUM_ORDER_PROP_INTEGER property) { return ( property==ORDER_PROP_MAGIC ? TextByLanguage( "Магик" , "Magic" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TICKET ? TextByLanguage( "Тикет" , "Ticket" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : " #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TICKET_FROM ? TextByLanguage( "Тикет родительского ордера" , "Parent order ticket" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : " #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TICKET_TO ? TextByLanguage( "Тикет наследуемого ордера" , "Inherited order ticket" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : " #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TIME_OPEN ? TextByLanguage( "Время открытия" , "Time open" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) ) : property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE ? TextByLanguage( "Время закрытия" , "Close time" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) ) : property==ORDER_PROP_TIME_EXP ? TextByLanguage( "Дата экспирации" , "Expiration date" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ( this .GetProperty(property)== 0 ? TextByLanguage( ": Не задана" , ": Not set" ) : ": " +:: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )) ) : property==ORDER_PROP_TYPE ? TextByLanguage( "Тип" , "Type" )+ ": " + this .TypeDescription() : property==ORDER_PROP_DIRECTION ? TextByLanguage( "Тип по направлению" , "Type by direction" )+ ": " + this .DirectionDescription() : property==ORDER_PROP_REASON ? TextByLanguage( "Причина" , "Reason" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " + this .GetReasonDescription( this .GetProperty(property)) ) : property==ORDER_PROP_POSITION_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор позиции" , "Position ID" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET ? TextByLanguage( "Сделка на основании ордера с тикетом" , "Deal by order ticket" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": #" +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_DEAL_ENTRY ? TextByLanguage( "Направление сделки" , "Deal entry" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " + this .GetEntryDescription( this .GetProperty(property)) ) : property==ORDER_PROP_POSITION_BY_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор встречной позиции" , "Opposite position ID" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_TIME_OPEN_MSC ? TextByLanguage( "Время открытия в милисекундах" , "Open time in milliseconds" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property))+ " (" +( string ) this .GetProperty(property)+ ")" ) : property==ORDER_PROP_TIME_CLOSE_MSC ? TextByLanguage( "Время закрытия в милисекундах" , "Close time in milliseconds" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property))+ " (" +( string ) this .GetProperty(property)+ ")" ) : property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE ? TextByLanguage( "Время изменения позиции" , "Position change time" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +( this .GetProperty(property)!= 0 ? :: TimeToString ( this .GetProperty(property), TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS ) : "0" ) ) : property==ORDER_PROP_TIME_UPDATE_MSC ? TextByLanguage( "Время изменения позиции в милисекундах" , "Time to change the position in milliseconds" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +( this .GetProperty(property)!= 0 ? TimeMSCtoString( this .GetProperty(property))+ " (" +( string ) this .GetProperty(property)+ ")" : "0" ) ) : property==ORDER_PROP_STATE ? TextByLanguage( "Состояние" , "Statе" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": \"" + this .StateDescription()+ "\"" ) : property==ORDER_PROP_STATUS ? TextByLanguage( "Статус" , "Status" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": \"" + this .StatusDescription()+ "\"" ) : property==ORDER_PROP_PROFIT_PT ? TextByLanguage( "Прибыль в пунктах" , "Profit in points" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_SL ? TextByLanguage( "Закрытие по StopLoss" , "Close by StopLoss" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +( this .GetProperty(property) ? TextByLanguage( "Да" , "Yes" ) : TextByLanguage( "Нет" , "No" )) ) : property==ORDER_PROP_CLOSE_BY_TP ? TextByLanguage( "Закрытие по TakeProfit" , "Close by TakeProfit" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +( this .GetProperty(property) ? TextByLanguage( "Да" , "Yes" ) : TextByLanguage( "Нет" , "No" )) ) : property==ORDER_PROP_GROUP_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор группы" , "Group ID" )+ (! this .SupportProperty(property) ? TextByLanguage( ": Свойство не поддерживается" , ": Property not supported" ) : ": " +( string ) this .GetProperty(property) ) : "" ); }

完成这些修改后，您可以将分组 ID 分配给任何订单/仓位，从而将订单和仓位分派到特定分组中，以便仅处理特定分组。 默认情况下，0 分配给所有新的开仓以及设定订单。 不过，您可以使用 SetGroupID(group_index) 方法将另一个分组分配给任何订单/仓位。 此外，您可以使用 GroupID() 方法找出任何订单的分组。

我们回到在净持结算帐户上实现事件跟踪。

为了按帐户类型划分功能，我们将在 Event.mqh 文件中的 CEvent 抽象事件类的私有部分添加一个类成员变量：

protected : ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event; bool m_is_hedge; long m_chart_id; int m_digits_acc; long m_long_prop[EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[EVENT_PROP_STRING_TOTAL]; bool IsPresentEventFlag( const int event_code) const { return ( this .m_event_code & event_code)==event_code; }

添加返回方法的声明

（对冲账户）魔幻数字和逆向仓位的品种，

（考虑净持结算账户的持仓逆转） 先前持仓的订单类型和票据，当前持仓的订单，更改方向前的持仓类型和票据，改变方向后的持仓类型和票据到方法列表，简化了对“公有部分”的访问：



ENUM_TRADE_EVENT TypeEvent( void ) const { return (ENUM_TRADE_EVENT) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT); } long TimeEvent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT); } ENUM_EVENT_STATUS Status( void ) const { return (ENUM_EVENT_STATUS) this .GetProperty(EVENT_PROP_STATUS_EVENT); } ENUM_EVENT_REASON Reason( void ) const { return (ENUM_EVENT_REASON) this .GetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT); } ENUM_DEAL_TYPE TypeDeal( void ) const { return ( ENUM_DEAL_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT); } long TicketDeal( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT); } ENUM_ORDER_TYPE TypeOrderEvent( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT); } ENUM_ORDER_TYPE TypeFirstOrderPosition( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION); } long TicketOrderEvent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT); } long TicketFirstOrderPosition( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION); } long PositionID( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID); } long PositionByID( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID); } long Magic( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER); } long MagicCloseBy( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID); } long TimePosition( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION); } ENUM_ORDER_TYPE TypeOrderPosPrevious( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE); } long TicketOrderPosPrevious( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE); } ENUM_ORDER_TYPE TypeOrderPosCurrent( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT); } long TicketOrderPosCurrent( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT);} ENUM_POSITION_TYPE TypePositionPrevious( void ) const { return PositionTypeByOrderType( this .TypeOrderPosPrevious()); } ulong TicketPositionPrevious( void ) const { return this .TicketOrderPosPrevious(); } ENUM_POSITION_TYPE TypePositionCurrent( void ) const { return PositionTypeByOrderType( this .TypeOrderPosCurrent()); } ulong TicketPositionCurrent( void ) const { return this .TicketOrderPosCurrent(); } double PriceEvent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT); } double PriceOpen( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN); } double PriceClose( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE); } double PriceStopLoss( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL); } double PriceTakeProfit( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP); } double Profit( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT); } double VolumeOrderInitial( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL); } double VolumeOrderExecuted( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED); } double VolumeOrderCurrent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT); } double VolumePositionExecuted( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED); } string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL); } string SymbolCloseBy( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID); }

方法很简单：返回订单的相应事件属性，返回开仓或持仓变化时的单据，返回仓位类型（按所触发的订单类型），类型名称使用来自 DELib.mqh 服务函数文件中之前描述的 PositionTypeByOrderType() 函数。



在类构造函数中设置在帐户类型上保存数据：

CEvent::CEvent( const ENUM_EVENT_STATUS event_status, const int event_code, const ulong ticket) : m_event_code(event_code) { this .m_long_prop[EVENT_PROP_STATUS_EVENT] = event_status; this .m_long_prop[EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT] = ( long )ticket; this .m_is_hedge= bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ); this .m_digits_acc=( int ):: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS ); this .m_chart_id=:: ChartID (); }

添加返回发生成交事件时的订单名称，首笔开仓订单，导致当前持仓开仓（净持结算，对冲）或变化（净持结算）的订单，当前持仓类型的名称，导致开仓的订单类型和以前持仓的类型名称，等方法的定义至事件属性描述方法：



string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_STRING property); string StatusDescription( void ) const ; string TypeEventDescription( void ) const ; string TypeOrderDealDescription( void ) const ; string TypeOrderFirstDescription( void ) const ; string TypeOrderEventDescription( void ) const ; string TypePositionCurrentDescription( void ) const ; string TypeOrderPreviousDescription( void ) const ; string TypePositionPreviousDescription( void ) const ; string ReasonDescription( void ) const ;

并在类的实体之外 实现它们:

string CEvent::TypeOrderDealDescription( void ) const { ENUM_EVENT_STATUS status= this .Status(); return ( status==EVENT_STATUS_MARKET_PENDING || status==EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING ? OrderTypeDescription(( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT)) : status==EVENT_STATUS_MARKET_POSITION || status==EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION ? PositionTypeDescription(( ENUM_POSITION_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT)) : status==EVENT_STATUS_BALANCE ? DealTypeDescription(( ENUM_DEAL_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT)) : TextByLanguage( "Неизвестный тип ордера" , "Unknown order type" ) ); } string CEvent::TypeOrderFirstDescription( void ) const { return OrderTypeDescription(( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION)); } string CEvent::TypeOrderEventDescription( void ) const { return OrderTypeDescription( this .TypeOrderEvent()); } string CEvent::TypePositionCurrentDescription( void ) const { return PositionTypeDescription( this .TypePositionCurrent()); } string CEvent::TypeOrderPreviousDescription( void ) const { return OrderTypeDescription( this .TypeOrderPosPrevious()); } string CEvent::TypePositionPreviousDescription( void ) const { return PositionTypeDescription( this .TypePositionPrevious()); }

这些方法很简单，与返回订单和仓位类型的方法类似。 仅有的区别在于 DELIB.mqh 文件中函数返回订单类型和仓位类型描述：PositionTypeDescription() 和 OrderTypeDescription()。

现在，ReasonDescription() 方法理应改善，返回与净持结算帐户的事件原因相关的新添加的枚举描述：

string CEvent::ReasonDescription( void ) const { ENUM_EVENT_REASON reason= this .Reason(); return ( reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING ? TextByLanguage( "Активирован отложенный ордер" , "Pending order activated" ) : reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное срабатывание отложенного ордера" , "Pending order partially triggered" ) : reason==EVENT_REASON_CANCEL ? TextByLanguage( "Отмена" , "Canceled" ) : reason==EVENT_REASON_EXPIRED ? TextByLanguage( "Истёк срок действия" , "Expired" ) : reason==EVENT_REASON_DONE ? TextByLanguage( "Рыночный запрос, выполненный в полном объёме" , "Fully completed market request" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Выполненный частично рыночный запрос" , "Partially completed market request" ) : reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции" , "Added volume to position" ) : reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции частичным исполнением заявки" , "Volume added to position by partially completed request" ) : reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции активацией отложенного ордера" , "Added volume to position by triggered pending order" ) : reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции частичной активацией отложенного ордера" , "Added volume to position by partially triggered pending order " ) : reason==EVENT_REASON_REVERSE ? TextByLanguage( "Разворот позиции" , "Position reversal" ) : reason==EVENT_REASON_REVERSE_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Разворот позиции частичным исполнением заявки" , "Position reversal by partially completing request" ) : reason==EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING ? TextByLanguage( "Разворот позиции при срабатывании отложенного ордера" , "Position reversal on a triggered pending order" ) : reason==EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Разворот позиции при при частичном срабатывании отложенного ордера" , "Position reversal on a partially triggered pending order" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_SL ? TextByLanguage( "Закрытие по StopLoss" , "Close by StopLoss triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное закрытие по StopLoss" , "Partial close by StopLoss triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_TP ? TextByLanguage( "Закрытие по TakeProfit" , "Close by TakeProfit triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное закрытие по TakeProfit" , "Partial close by TakeProfit triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS ? TextByLanguage( "Закрытие встречной позицией" , "Closed by opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS ? TextByLanguage( "Частичное закрытие встречной позицией" , "Closed partially by opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Закрытие частью объёма встречной позиции" , "Closed by incomplete volume of opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное закрытие частью объёма встречной позиции" , "Closed partially by incomplete volume of opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_BALANCE_REFILL ? TextByLanguage( "Пополнение баланса" , "Balance refill" ) : reason==EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL ? TextByLanguage( "Снятие средств с баланса" , "Withdrawal from balance" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT ? TextByLanguage( "Начисление кредита" , "Credit" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CHARGE ? TextByLanguage( "Дополнительные сборы" , "Additional charge" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CORRECTION ? TextByLanguage( "Корректирующая запись" , "Correction" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_BONUS ? TextByLanguage( "Перечисление бонусов" , "Bonus" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION ? TextByLanguage( "Дополнительные комиссии" , "Additional commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_DAILY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily agent commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly agent commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_INTEREST ? TextByLanguage( "Начисления процентов на свободные средства" , "Interest rate" ) : reason==EVENT_REASON_BUY_CANCELLED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка покупки" , "Canceled buy deal" ) : reason==EVENT_REASON_SELL_CANCELLED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка продажи" , "Canceled sell deal" ) : reason==EVENT_REASON_DIVIDENT ? TextByLanguage( "Начисление дивиденда" , "Dividend operations" ) : reason==EVENT_REASON_DIVIDENT_FRANKED ? TextByLanguage( "Начисление франкированного дивиденда" , "Franked (non-taxable) dividend operations" ) : reason==EVENT_REASON_TAX ? TextByLanguage( "Начисление налога" , "Tax charges" ) : EnumToString (reason) ); }

在函数库论述的第五部分，我们已开发出解码交易事件代码的方法。 我们来回忆一下它的逻辑：



将事件代码传递给该方法，然后检查事件代码标志。 如果代码具有 checked 标志，则设置相应的交易事件。 由于事件代码可能有多个标志，因此会检查事件的所有可能标志，并根据它们的组合定义事件类型。 接着，将事件类型添加到相应的类变量中，并将其输入到事件对象的属性（EVENT_PROP_TYPE_EVENT）中。

现在我们只需要在交易事件代码中添加匹配可能的净持账户事件的跟踪新标记：

void CEvent::SetTypeEvent( void ) { if ( this .m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED; this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } if ( this .m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED; this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED)) { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CHANGED)) { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED)) { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_REVERSE)) { this .m_trade_event= ( ! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING : TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING_PARTIAL ); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else { this .m_trade_event= ( ! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING : TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL ); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } } else { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_REVERSE)) { this .m_trade_event= ( ! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET : TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET_PARTIAL ); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else { this .m_trade_event= ( ! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET : TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET_PARTIAL ); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } } } else { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED : TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_OPENED : TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } } if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED)) { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_SL)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_TP)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } } if ( this .m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; ENUM_DEAL_TYPE deal_type=( ENUM_DEAL_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT); if (deal_type== DEAL_TYPE_BALANCE ) { this .m_trade_event=( this .GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT)> 0 ? TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL : TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL); } else if (deal_type> DEAL_TYPE_BALANCE ) { this .m_trade_event=(ENUM_TRADE_EVENT)deal_type; } this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } }

整个逻辑非常简单，并在代码中进行了阐述。 因此，我不打算赘述 <if-else> 方法。



我们已在抽象事件类中进行了修改。 我们提供完整的清单：

#property copyright "版权所有 2018, MetaQuotes 软件公司" #property link "https://mql5.com/zh/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include <Object.mqh> #include "\..\..\Services\DELib.mqh" #include "..\..\Collections\HistoryCollection.mqh" #include "..\..\Collections\MarketCollection.mqh" class CEvent : public CObject { private : int m_event_code; int IndexProp(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) const { return ( int )property-EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL; } int IndexProp(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) const { return ( int )property-EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL-EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; } protected : ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event; bool m_is_hedge; long m_chart_id; int m_digits_acc; long m_long_prop[EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL]; double m_double_prop[EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL]; string m_string_prop[EVENT_PROP_STRING_TOTAL]; bool IsPresentEventFlag( const int event_code) const { return ( this .m_event_code & event_code)==event_code; } CEvent( const ENUM_EVENT_STATUS event_status, const int event_code, const ulong ticket); public : CEvent( void ){;} void SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property, long value) { this .m_long_prop[property]=value; } void SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property, double value){ this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } void SetProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property, string value){ this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]=value; } long GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) const { return this .m_long_prop[property]; } double GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) const { return this .m_double_prop[ this .IndexProp(property)]; } string GetProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) const { return this .m_string_prop[ this .IndexProp(property)]; } virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { return true ; } virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) { return true ; } void SetChartID( const long id) { this .m_chart_id=id; } void SetTypeEvent( void ); ENUM_TRADE_EVENT TradeEvent( void ) const { return this .m_trade_event; } virtual void SendEvent( void ) {;} virtual int Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const ; bool IsEqual(CEvent* compared_event); ENUM_TRADE_EVENT TypeEvent( void ) const { return (ENUM_TRADE_EVENT) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT); } long TimeEvent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT); } ENUM_EVENT_STATUS Status( void ) const { return (ENUM_EVENT_STATUS) this .GetProperty(EVENT_PROP_STATUS_EVENT); } ENUM_EVENT_REASON Reason( void ) const { return (ENUM_EVENT_REASON) this .GetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT); } ENUM_DEAL_TYPE TypeDeal( void ) const { return ( ENUM_DEAL_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT); } long TicketDeal( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT); } ENUM_ORDER_TYPE TypeOrderEvent( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT); } ENUM_ORDER_TYPE TypeFirstOrderPosition( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION); } long TicketOrderEvent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT); } long TicketFirstOrderPosition( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION); } long PositionID( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID); } long PositionByID( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID); } long Magic( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER); } long MagicCloseBy( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID); } long TimePosition( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION); } ENUM_ORDER_TYPE TypeOrderPosPrevious( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE); } long TicketOrderPosPrevious( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE); } ENUM_ORDER_TYPE TypeOrderPosCurrent( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT); } long TicketOrderPosCurrent( void ) const { return ( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT);} ENUM_POSITION_TYPE TypePositionPrevious( void ) const { return PositionTypeByOrderType( this .TypeOrderPosPrevious()); } ulong TicketPositionPrevious( void ) const { return this .TicketOrderPosPrevious(); } ENUM_POSITION_TYPE TypePositionCurrent( void ) const { return PositionTypeByOrderType( this .TypeOrderPosCurrent()); } ulong TicketPositionCurrent( void ) const { return this .TicketOrderPosCurrent(); } double PriceEvent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT); } double PriceOpen( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN); } double PriceClose( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE); } double PriceStopLoss( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL); } double PriceTakeProfit( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP); } double Profit( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT); } double VolumeOrderInitial( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL); } double VolumeOrderExecuted( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED); } double VolumeOrderCurrent( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT); } double VolumePositionExecuted( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED); } string Symbol ( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL); } string SymbolCloseBy( void ) const { return this .GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID); } string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); string GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_STRING property); string StatusDescription( void ) const ; string TypeEventDescription( void ) const ; string TypeOrderDealDescription( void ) const ; string TypeOrderFirstDescription( void ) const ; string TypeOrderEventDescription( void ) const ; string TypePositionCurrentDescription( void ) const ; string TypeOrderPreviousDescription( void ) const ; string TypePositionPreviousDescription( void ) const ; string ReasonDescription( void ) const ; void Print ( const bool full_prop= false ); virtual void PrintShort( void ) {;} }; CEvent::CEvent( const ENUM_EVENT_STATUS event_status, const int event_code, const ulong ticket) : m_event_code(event_code) { this .m_long_prop[EVENT_PROP_STATUS_EVENT] = event_status; this .m_long_prop[EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT] = ( long )ticket; this .m_is_hedge= bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ); this .m_digits_acc=( int ):: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS ); this .m_chart_id=:: ChartID (); } int CEvent::Compare( const CObject *node, const int mode= 0 ) const { const CEvent *event_compared=node; if (mode<EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL) { long value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)mode); long value_current= this .GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } if (mode<EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL+EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL) { double value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)mode); double value_current= this .GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } else if (mode<EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL+EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL+EVENT_PROP_STRING_TOTAL) { string value_compared=event_compared.GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_STRING)mode); string value_current= this .GetProperty((ENUM_EVENT_PROP_STRING)mode); return (value_current>value_compared ? 1 : value_current<value_compared ? - 1 : 0 ); } return 0 ; } bool CEvent::IsEqual(CEvent *compared_event) { int beg= 0 , end=EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_INTEGER prop=(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false ; } beg=end; end+=EVENT_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_STRING prop=(ENUM_EVENT_PROP_STRING)i; if ( this .GetProperty(prop)!=compared_event.GetProperty(prop)) return false ; } return true ; } void CEvent::SetTypeEvent( void ) { if ( this .m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED; this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } if ( this .m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED; this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED)) { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CHANGED)) { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED)) { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_REVERSE)) { this .m_trade_event= ( ! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING : TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING_PARTIAL ); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else { this .m_trade_event= ( ! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING : TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL ); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } } else { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_REVERSE)) { this .m_trade_event= ( ! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET : TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET_PARTIAL ); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else { this .m_trade_event= ( ! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET : TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET_PARTIAL ); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } } } else { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED : TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_OPENED : TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } } if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED)) { if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_SL)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_TP)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else if ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS)) { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } else { this .m_trade_event=(! this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL) ? TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED : TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL); this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } } if ( this .m_event_code==TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; ENUM_DEAL_TYPE deal_type=( ENUM_DEAL_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT); if (deal_type== DEAL_TYPE_BALANCE ) { this .m_trade_event=( this .GetProperty(EVENT_PROP_PROFIT)> 0 ? TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL : TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL); } else if (deal_type> DEAL_TYPE_BALANCE ) { this .m_trade_event=(ENUM_TRADE_EVENT)deal_type; } this .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT, this .m_trade_event); return ; } } string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { return ( property==EVENT_PROP_TYPE_EVENT ? TextByLanguage( "Тип события" , "Event's type" )+ ": " + this .TypeEventDescription() : property==EVENT_PROP_TIME_EVENT ? TextByLanguage( "Время события" , "Time of event" )+ ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_STATUS_EVENT ? TextByLanguage( "Статус события" , "Status of event" )+ ": \"" + this .StatusDescription()+ "\"" : property==EVENT_PROP_REASON_EVENT ? TextByLanguage( "Причина события" , "Reason of event" )+ ": " + this .ReasonDescription() : property==EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT ? TextByLanguage( "Тип сделки" , "Deal's type" )+ ": " +DealTypeDescription(( ENUM_DEAL_TYPE ) this .GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT ? TextByLanguage( "Тикет сделки" , "Deal's ticket" )+ " #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT ? TextByLanguage( "Тип ордера события" , "Event's order type" )+ ": " +OrderTypeDescription(( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION ? TextByLanguage( "Тип ордера позиции" , "Position's order type" )+ ": " +OrderTypeDescription(( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION ? TextByLanguage( "Тикет первого ордера позиции" , "Position's first order ticket" )+ " #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT ? TextByLanguage( "Тикет ордера события" , "Event's order ticket" )+ " #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_POSITION_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор позиции" , "Position ID" )+ " #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID ? TextByLanguage( "Идентификатор встречной позиции" , "Opposite position's ID" )+ " #" +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_MAGIC_ORDER ? TextByLanguage( "Магический номер" , "Magic number" )+ ": " +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID ? TextByLanguage( "Магический номер встречной позиции" , "Magic number of opposite position" )+ ": " +( string ) this .GetProperty(property) : property==EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION ? TextByLanguage( "Время открытия позиции" , "Position's opened time" )+ ": " +TimeMSCtoString( this .GetProperty(property)) : property==EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE ? TextByLanguage( "Тип ордера позиции до смены направления" , "Type order of position before changing direction" ) : property==EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE ? TextByLanguage( "Тикет ордера позиции до смены направления" , "Ticket order of position before changing direction" ) : property==EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT ? TextByLanguage( "Тип ордера текущей позиции" , "Type order of current position" ) : property==EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT ? TextByLanguage( "Тикет ордера текущей позиции" , "Ticket order of current position" ) : EnumToString (property) ); } string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { int dg=( int ):: SymbolInfoInteger ( this .GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL), SYMBOL_DIGITS ); int dgl=( int )DigitsLots( this .GetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL)); return ( property==EVENT_PROP_PRICE_EVENT ? TextByLanguage( "Цена события" , "Price at the time of the event" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_OPEN ? TextByLanguage( "Цена открытия" , "Open price" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_CLOSE ? TextByLanguage( "Цена закрытия" , "Close price" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_SL ? TextByLanguage( "Цена StopLoss" , "StopLoss price" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_PRICE_TP ? TextByLanguage( "Цена TakeProfit" , "TakeProfit price" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dg) : property==EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL ? TextByLanguage( "Начальный объём ордера" , "Initial order volume" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED ? TextByLanguage( "Исполненный объём ордера" , "Executed order volume" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT ? TextByLanguage( "Оставшийся объём ордера" , "Remaining order volume" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED ? TextByLanguage( "Текущий объём позиции" , "Current position volume" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property),dgl) : property==EVENT_PROP_PROFIT ? TextByLanguage( "Профит" , "Profit" )+ ": " +:: DoubleToString ( this .GetProperty(property), this .m_digits_acc) : EnumToString (property) ); } string CEvent::GetPropertyDescription(ENUM_EVENT_PROP_STRING property) { return ( property==EVENT_PROP_SYMBOL ? TextByLanguage( "Символ" , "Symbol" )+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" : TextByLanguage( "Символ встречной позиции" , "Symbol of opposite position" )+ ": \"" + this .GetProperty(property)+ "\"" ); } string CEvent::StatusDescription( void ) const { ENUM_EVENT_STATUS status=(ENUM_EVENT_STATUS) this .GetProperty(EVENT_PROP_STATUS_EVENT); return ( status==EVENT_STATUS_MARKET_PENDING ? TextByLanguage( "Установлен отложенный ордер" , "Pending order placed" ) : status==EVENT_STATUS_MARKET_POSITION ? TextByLanguage( "Открыта позиция" , "Position opened" ) : status==EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING ? TextByLanguage( "Удален отложенный ордер" , "Pending order removed" ) : status==EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION ? TextByLanguage( "Закрыта позиция" , "Position closed" ) : status==EVENT_STATUS_BALANCE ? TextByLanguage( "Балансная операция" , "Balance operation" ) : TextByLanguage( "Неизвестный статус" , "Unknown status" ) ); } string CEvent::TypeEventDescription( void ) const { ENUM_TRADE_EVENT event= this .TypeEvent(); return ( event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_PLASED ? TextByLanguage( "Отложенный ордер установлен" , "Pending order placed" ) : event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_REMOVED ? TextByLanguage( "Отложенный ордер удалён" , "Pending order removed" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CREDIT ? TextByLanguage( "Начисление кредита" , "Credit" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CHARGE ? TextByLanguage( "Дополнительные сборы" , "Additional charge" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_CORRECTION ? TextByLanguage( "Корректирующая запись" , "Correction" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BONUS ? TextByLanguage( "Перечисление бонусов" , "Bonus" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION ? TextByLanguage( "Дополнительные комиссии" , "Additional commission" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_DAILY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily commission" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly commission" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily agent commission" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly agent commission" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_INTEREST ? TextByLanguage( "Начисления процентов на свободные средства" , "Interest rate" ) : event==TRADE_EVENT_BUY_CANCELLED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка покупки" , "Canceled buy deal" ) : event==TRADE_EVENT_SELL_CANCELLED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка продажи" , "Canceled sell deal" ) : event==TRADE_EVENT_DIVIDENT ? TextByLanguage( "Начисление дивиденда" , "Dividend operations" ) : event==TRADE_EVENT_DIVIDENT_FRANKED ? TextByLanguage( "Начисление франкированного дивиденда" , "Franked (non-taxable) dividend operations" ) : event==TRADE_EVENT_TAX ? TextByLanguage( "Начисление налога" , "Tax charges" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_REFILL ? TextByLanguage( "Пополнение средств на балансе" , "Balance refill" ) : event==TRADE_EVENT_ACCOUNT_BALANCE_WITHDRAWAL ? TextByLanguage( "Снятие средств с баланса" , "Withdrawals" ) : event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED ? TextByLanguage( "Отложенный ордер активирован ценой" , "Pending order activated" ) : event==TRADE_EVENT_PENDING_ORDER_ACTIVATED_PARTIAL ? TextByLanguage( "Отложенный ордер активирован ценой частично" , "Pending order activated partially" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED ? TextByLanguage( "Позиция открыта" , "Position opened" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_OPENED_PARTIAL ? TextByLanguage( "Позиция открыта частично" , "Position opened partially" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED ? TextByLanguage( "Позиция закрыта" , "Position closed" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL ? TextByLanguage( "Позиция закрыта частично" , "Position closed partially" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_POS ? TextByLanguage( "Позиция закрыта встречной" , "Position closed by opposite position" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_POS ? TextByLanguage( "Позиция закрыта встречной частично" , "Position closed partially by opposite position" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_SL ? TextByLanguage( "Позиция закрыта по StopLoss" , "Position closed by StopLoss" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_BY_TP ? TextByLanguage( "Позиция закрыта по TakeProfit" , "Position closed by TakeProfit" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_SL ? TextByLanguage( "Позиция закрыта частично по StopLoss" , "Position closed partially by StopLoss" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_CLOSED_PARTIAL_BY_TP ? TextByLanguage( "Позиция закрыта частично по TakeProfit" , "Position closed partially by TakeProfit" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET ? TextByLanguage( "Разворот позиции по рыночному запросу" , "Position reversal by market request" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING ? TextByLanguage( "Разворот позиции срабатыванием отложенного ордера" , "Position reversal by a triggered pending order" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции по рыночному запросу" , "Added volume to position by market request" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции активацией отложенного ордера" , "Added volume to position by activation of pending order" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_MARKET_PARTIAL ? TextByLanguage( "Разворот позиции частичным исполнением запроса" , "Position reversal by partial completion of market request" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_REVERSED_BY_PENDING_PARTIAL ? TextByLanguage( "Разворот позиции частичным срабатыванием отложенного ордера" , "Position reversal by partially triggered pending order" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_MARKET_PARTIAL ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции частичным исполнением запроса" , "Added volume to position by partial completion of market request" ) : event==TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции активацией отложенного ордера" , "Added volume to position by partially triggering a pending order" ) : TextByLanguage( "Нет торгового события" , "No trade event" ) ); } string CEvent::TypeOrderDealDescription( void ) const { ENUM_EVENT_STATUS status= this .Status(); return ( status==EVENT_STATUS_MARKET_PENDING || status==EVENT_STATUS_HISTORY_PENDING ? OrderTypeDescription(( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT)) : status==EVENT_STATUS_MARKET_POSITION || status==EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION ? PositionTypeDescription(( ENUM_POSITION_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT)) : status==EVENT_STATUS_BALANCE ? DealTypeDescription(( ENUM_DEAL_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT)) : TextByLanguage( "Неизвестный тип ордера" , "Unknown order type" ) ); } string CEvent::TypeOrderFirstDescription( void ) const { return OrderTypeDescription(( ENUM_ORDER_TYPE ) this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION)); } string CEvent::TypeOrderEventDescription( void ) const { return OrderTypeDescription( this .TypeOrderEvent()); } string CEvent::TypePositionCurrentDescription( void ) const { return PositionTypeDescription( this .TypePositionCurrent()); } string CEvent::TypeOrderPreviousDescription( void ) const { return OrderTypeDescription( this .TypeOrderPosPrevious()); } string CEvent::TypePositionPreviousDescription( void ) const { return PositionTypeDescription( this .TypePositionPrevious()); } string CEvent::ReasonDescription( void ) const { ENUM_EVENT_REASON reason= this .Reason(); return ( reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING ? TextByLanguage( "Активирован отложенный ордер" , "Pending order activated" ) : reason==EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное срабатывание отложенного ордера" , "Pending order partially triggered" ) : reason==EVENT_REASON_CANCEL ? TextByLanguage( "Отмена" , "Canceled" ) : reason==EVENT_REASON_EXPIRED ? TextByLanguage( "Истёк срок действия" , "Expired" ) : reason==EVENT_REASON_DONE ? TextByLanguage( "Рыночный запрос, выполненный в полном объёме" , "Fully completed market request" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Выполненный частично рыночный запрос" , "Partially completed market request" ) : reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции" , "Added volume to position" ) : reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции частичным исполнением заявки" , "Volume added to the position by partially completed request" ) : reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции активацией отложенного ордера" , "Added volume to position by triggering pending order" ) : reason==EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Добавлен объём к позиции частичной активацией отложенного ордера" , "Added volume to position by triggering pending order partially" ) : reason==EVENT_REASON_REVERSE ? TextByLanguage( "Разворот позиции" , "Position reversal" ) : reason==EVENT_REASON_REVERSE_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Разворот позиции частичным исполнением заявки" , "Position reversal by partial completion of request" ) : reason==EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING ? TextByLanguage( "Разворот позиции при срабатывании отложенного ордера" , "Position reversal when triggering pending order" ) : reason==EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Разворот позиции при при частичном срабатывании отложенного ордера" , "Position reversal on partially triggered pending order" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_SL ? TextByLanguage( "Закрытие по StopLoss" , "Close by StopLoss triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное закрытие по StopLoss" , "Partial close by StopLoss triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_TP ? TextByLanguage( "Закрытие по TakeProfit" , "Close by TakeProfit triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное закрытие по TakeProfit" , "Partial close by TakeProfit triggered" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS ? TextByLanguage( "Закрытие встречной позицией" , "Closed by opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS ? TextByLanguage( "Частичное закрытие встречной позицией" , "Closed partially by opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Закрытие частью объёма встречной позиции" , "Closed by incomplete volume of opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY ? TextByLanguage( "Частичное закрытие частью объёма встречной позиции" , "Closed partially by incomplete volume of opposite position" ) : reason==EVENT_REASON_BALANCE_REFILL ? TextByLanguage( "Пополнение баланса" , "Balance refill" ) : reason==EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL ? TextByLanguage( "Снятие средств с баланса" , "Withdrawal from balance" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CREDIT ? TextByLanguage( "Начисление кредита" , "Credit" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CHARGE ? TextByLanguage( "Дополнительные сборы" , "Additional charge" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_CORRECTION ? TextByLanguage( "Корректирующая запись" , "Correction" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_BONUS ? TextByLanguage( "Перечисление бонусов" , "Bonus" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION ? TextByLanguage( "Дополнительные комиссии" , "Additional commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_DAILY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_MONTHLY ? TextByLanguage( "Комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_DAILY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце торгового дня" , "Daily agent commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_COMISSION_AGENT_MONTHLY ? TextByLanguage( "Агентская комиссия, начисляемая в конце месяца" , "Monthly agent commission" ) : reason==EVENT_REASON_ACCOUNT_INTEREST ? TextByLanguage( "Начисления процентов на свободные средства" , "Interest rate" ) : reason==EVENT_REASON_BUY_CANCELLED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка покупки" , "Canceled buy deal" ) : reason==EVENT_REASON_SELL_CANCELLED ? TextByLanguage( "Отмененная сделка продажи" , "Canceled sell deal" ) : reason==EVENT_REASON_DIVIDENT ? TextByLanguage( "Начисление дивиденда" , "Dividend operations" ) : reason==EVENT_REASON_DIVIDENT_FRANKED ? TextByLanguage( "Начисление франкированного дивиденда" , "Franked (non-taxable) dividend operations" ) : reason==EVENT_REASON_TAX ? TextByLanguage( "Начисление налога" , "Tax charges" ) : EnumToString (reason) ); } void CEvent:: Print ( const bool full_prop= false ) { :: Print ( "============= " ,TextByLanguage( "Начало списка параметров события: \"" , "Beginning of event parameter list: \"" ), this .StatusDescription(), "\" =============" ); int beg= 0 , end=EVENT_PROP_INTEGER_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_INTEGER prop=(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=EVENT_PROP_DOUBLE_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE prop=(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "------" ); beg=end; end+=EVENT_PROP_STRING_TOTAL; for ( int i=beg; i<end; i++) { ENUM_EVENT_PROP_STRING prop=(ENUM_EVENT_PROP_STRING)i; if (!full_prop && ! this .SupportProperty(prop)) continue ; :: Print ( this .GetPropertyDescription(prop)); } :: Print ( "================== " ,TextByLanguage( "Конец списка параметров: \"" , "End of parameter list: \"" ), this .StatusDescription(), "\" ==================

" ); }

由于对冲和净持结算账户的差异仅在处理仓位时很明显，CEventPositionOpen 和 CEventPositionClose 派生类的 CEvent 抽象类需要微调 — 仅改进在流水日志里显示事件消息的方法。 类的其余方法保持不变。

打开 EventPositionOpen.mqh 文件，并添加创建并返回简要事件描述的私有方法：

class CEventPositionOpen : public CEvent { private : string EventsMessage( void ); public : CEventPositionOpen( const int event_code, const ulong ticket= 0 ) : CEvent(EVENT_STATUS_MARKET_POSITION,event_code,ticket) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); virtual void PrintShort( void ); virtual void SendEvent( void ); };

我们在类实体外编写它的实现：

string CEventPositionOpen::EventsMessage( void ) { int digits=( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS ); string head= "- " + this .TypeEventDescription()+ ": " +TimeMSCtoString( this .TimePosition())+ " -

" ; string vol_ord=:: DoubleToString ( this .VolumeOrderExecuted(),DigitsLots( this . Symbol ())); string vol_pos=:: DoubleToString ( this .VolumePositionExecuted(),DigitsLots( this . Symbol ())); string price=TextByLanguage( " по цене " , " at price " )+:: DoubleToString ( this .PriceEvent(),digits); string sl=( this .PriceStopLoss()> 0 ? ", sl " + :: DoubleToString ( this .PriceStopLoss(),digits) : "" ); string tp=( this .PriceTakeProfit()> 0 ? ", tp " + :: DoubleToString ( this .PriceTakeProfit(),digits) : "" ); string magic=( this .Magic()!= 0 ? TextByLanguage( ", магик " , ", magic " )+( string ) this .Magic() : "" ); string profit=TextByLanguage( ", профит " , ", profit " )+:: DoubleToString ( this .Profit(), this .m_digits_acc)+ " " +:: AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ); string text= "" ; if ( this .GetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT)<EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING) { text= ( this . Symbol ()+ " " + this .TypePositionPreviousDescription()+ " #" +( string ) this .TicketPositionPrevious()+ TextByLanguage( " изменен на " , " turned to " )+vol_pos+ " " + this .TypePositionCurrentDescription()+ " #" +( string ) this .TicketPositionCurrent()+ " [" +vol_ord+ " " + this .TypeOrderEventDescription()+ " #" +( string ) this .TicketOrderEvent()+ " ]" +price+sl+tp+magic+profit ); } else { if ( this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT)!= this .GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID)) { text= ( this . Symbol ()+ " " + TextByLanguage( "Добавлено " , "Added " )+vol_ord+TextByLanguage( " к " , " to " )+ this .TypePositionCurrentDescription()+ " #" +( string ) this .TicketPositionCurrent()+ " [" +vol_ord+ " " + this .TypeOrderEventDescription()+ " #" +( string ) this .TicketOrderEvent()+ " ]" +price+magic ); } else { text= ( this . Symbol ()+ " " + TextByLanguage( "Открыт " , "Open " )+vol_pos+ " " + this .TypePositionCurrentDescription()+ " #" +( string ) this .TicketPositionCurrent()+ " [" +vol_ord+ " " + this .TypeOrderEventDescription()+ " #" +( string ) this .TicketOrderEvent()+ " ]" +price+sl+tp+magic ); } } return head+text; }

该方法根据事件状况，和某些存在的事件对象属性创建消息变体。

例如，如果设置了止损，则会在文本中加入 “sl” 标题及其价格。 否则，插入空字符串，而非止损项目。 对其他一些事件属性也是如此。 方法清单的注释包含创建事件文本的条件，以及方法返回的文本的样本。



方法中创建的文本在 PrintShort() 方法里显示到日志中，在事件集合类调用 Refresh() 时会顺序调用在 CEventPositionOpen 类中重新定义的 CEvent 类的虚方法 SendEvent 。

下面是 CEventPositionOpen 类的完整清单：

#property copyright "版权所有 2018, MetaQuotes 软件公司" #property link "https://mql5.com/zh/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Event.mqh" class CEventPositionOpen : public CEvent { private : string EventsMessage( void ); public : CEventPositionOpen( const int event_code, const ulong ticket= 0 ) : CEvent(EVENT_STATUS_MARKET_POSITION,event_code,ticket) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); virtual void PrintShort( void ); virtual void SendEvent( void ); }; bool CEventPositionOpen::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { return (property==EVENT_PROP_POSITION_BY_ID ? false : true ); } bool CEventPositionOpen::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { if (property==EVENT_PROP_PRICE_CLOSE || property==EVENT_PROP_PROFIT ) return false ; return true ; } void CEventPositionOpen::PrintShort( void ) { :: Print ( this .EventsMessage()); } void CEventPositionOpen::SendEvent( void ) { this .PrintShort(); :: EventChartCustom ( this .m_chart_id,( ushort ) this .m_trade_event, this .PositionID(), this .PriceOpen(), this . Symbol ()); } string CEventPositionOpen::EventsMessage( void ) { int digits=( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS ); string head= "- " + this .TypeEventDescription()+ ": " +TimeMSCtoString( this .TimePosition())+ " -

" ; string vol_ord=:: DoubleToString ( this .VolumeOrderExecuted(),DigitsLots( this . Symbol ())); string vol_pos=:: DoubleToString ( this .VolumePositionExecuted(),DigitsLots( this . Symbol ())); string price=TextByLanguage( " по цене " , " at price " )+:: DoubleToString ( this .PriceEvent(),digits); string sl=( this .PriceStopLoss()> 0 ? ", sl " + :: DoubleToString ( this .PriceStopLoss(),digits) : "" ); string tp=( this .PriceTakeProfit()> 0 ? ", tp " + :: DoubleToString ( this .PriceTakeProfit(),digits) : "" ); string magic=( this .Magic()!= 0 ? TextByLanguage( ", магик " , ", magic " )+( string ) this .Magic() : "" ); string profit=TextByLanguage( ", профит " , ", profit " )+:: DoubleToString ( this .Profit(), this .m_digits_acc)+ " " +:: AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ); string text= "" ; if ( this .GetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT)<EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING) { text= ( this . Symbol ()+ " " + this .TypePositionPreviousDescription()+ " #" +( string ) this .TicketPositionPrevious()+ TextByLanguage( " изменен на " , " turned to " )+vol_pos+ " " + this .TypePositionCurrentDescription()+ " #" +( string ) this .TicketPositionCurrent()+ " [" +vol_ord+ " " + this .TypeOrderEventDescription()+ " #" +( string ) this .TicketOrderEvent()+ " ]" +price+sl+tp+magic+profit ); } else { if ( this .GetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT)!= this .GetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID)) { text= ( this . Symbol ()+ " " + TextByLanguage( "Добавлено " , "Added " )+vol_ord+TextByLanguage( " к " , " to " )+ this .TypePositionCurrentDescription()+ " #" +( string ) this .TicketPositionCurrent()+ " [" +vol_ord+ " " + this .TypeOrderEventDescription()+ " #" +( string ) this .TicketOrderEvent()+ " ]" +price+magic ); } else { text= ( this . Symbol ()+ " " + TextByLanguage( "Открыт " , "Open " )+vol_pos+ " " + this .TypePositionCurrentDescription()+ " #" +( string ) this .TicketPositionCurrent()+ " [" +vol_ord+ " " + this .TypeOrderEventDescription()+ " #" +( string ) this .TicketOrderEvent()+ " ]" +price+sl+tp+magic ); } } return head+text; }

与此类似，修改 CEventPositionClose 类：

#property copyright "版权所有 2018, MetaQuotes 软件公司" #property link "https://mql5.com/zh/users/artmedia70" #property version "1.00" #include "Event.mqh" class CEventPositionClose : public CEvent { private : string EventsMessage( void ); public : CEventPositionClose( const int event_code, const ulong ticket= 0 ) : CEvent(EVENT_STATUS_HISTORY_POSITION,event_code,ticket) {} virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property); virtual bool SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property); virtual void PrintShort( void ); virtual void SendEvent( void ); }; bool CEventPositionClose::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property) { return true ; } bool CEventPositionClose::SupportProperty(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property) { return true ; } void CEventPositionClose::PrintShort( void ) { :: Print ( this .EventsMessage()); } void CEventPositionClose::SendEvent( void ) { this .PrintShort(); :: EventChartCustom ( this .m_chart_id,( ushort ) this .m_trade_event, this .PositionID(), this .PriceClose(), this . Symbol ()); } string CEventPositionClose::EventsMessage( void ) { int digits=( int ):: SymbolInfoInteger ( this . Symbol (), SYMBOL_DIGITS ); string head= "- " + this .TypeEventDescription()+ ": " +TimeMSCtoString( this .TimePosition())+ " -

" ; string vol_ord=:: DoubleToString ( this .VolumeOrderExecuted(),DigitsLots( this . Symbol ())); string vol_pos=:: DoubleToString ( this .VolumePositionExecuted(),DigitsLots( this . Symbol ())); string price=TextByLanguage( " по цене " , " at price " )+:: DoubleToString ( this .PriceEvent(),digits); string sl=( this .PriceStopLoss()> 0 ? ", sl " + :: DoubleToString ( this .PriceStopLoss(),digits) : "" ); string tp=( this .PriceTakeProfit()> 0 ? ", tp " + :: DoubleToString ( this .PriceTakeProfit(),digits) : "" ); string magic=( this .Magic()!= 0 ? TextByLanguage( ", магик " , ", magic " )+( string ) this .Magic() : "" ); string profit=TextByLanguage( ", профит " , ", profit " )+:: DoubleToString ( this .Profit(), this .m_digits_acc)+ " " +:: AccountInfoString ( ACCOUNT_CURRENCY ); string close=TextByLanguage( "Закрыт " , "Close " ); string in_pos= "" ; if ( this .GetProperty(EVENT_PROP_TYPE_EVENT)>TRADE_EVENT_POSITION_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIAL) { close=TextByLanguage( "Закрыт объём " , "Closed volume " )+vol_ord; in_pos=TextByLanguage( " в " , " in " ); } string opposite= ( this .IsPresentEventFlag(TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS) ? TextByLanguage( " встречным " , " by opposite " )+ this .SymbolCloseBy()+ " " + this .TypeOrderDealDescription()+ " #" +( string ) this .PositionByID()+( this .MagicCloseBy()> 0 ? "(" +( string ) this .MagicCloseBy()+ " ]" : "" ) : "" ); string text= ( this . Symbol ()+ " " +close+in_pos+ this .TypePositionCurrentDescription()+ " #" +( string ) this .TicketPositionCurrent()+ opposite+ " [" +vol_ord+ " " + this .TypeOrderEventDescription()+ " #" +( string ) this .TicketOrderEvent()+ " ]" +price+sl+tp+magic+profit ); return head+text; }

为了在净持帐户里工作，新任务修改了所有事件对象类。

现在我们来处理 CEventCollection 事件集合类。

以前，CreateNewEvent() 方法（在第五部分中阐述）拥有存储交易事件代码的局部变量。

我们从新事件创建方法中删除它，并 在类的私有部分中声明它为私有类成员。 此外，为对冲和净持结算帐户类型添加创建新事件的必要方法的声明，即按仓位 ID 返回所有 InOut 成交列表的方法，以及通过其 ID 获取持仓对象的方法。



class CEventsCollection : public CListObj { private : CListObj m_list_events; bool m_is_hedge; long m_chart_id; int m_trade_event_code; ENUM_TRADE_EVENT m_trade_event; CEvent m_event_instance; void CreateNewEvent(COrder* order,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market); void NewDealEventHedge (COrder* deal,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market); void NewDealEventNetto (COrder* deal,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market); CArrayObj* GetListMarketPendings(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListHistoryPendings(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListDeals(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListCloseByOrders(CArrayObj* list); CArrayObj* GetListAllOrdersByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsInByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsOutByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); CArrayObj* GetListAllDealsInOutByPosID (CArrayObj* list, const ulong position_id); double SummaryVolumeDealsInByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); double SummaryVolumeDealsOutByPosID(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetFirstOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetLastOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetCloseByOrderFromList(CArrayObj* list, const ulong position_id); COrder* GetHistoryOrderByTicket(CArrayObj* list, const ulong order_ticket); COrder* GetPositionByID (CArrayObj* list, const ulong position_id); bool IsPresentEventInList(CEvent* compared_event); public : CArrayObj *GetListByTime( const datetime begin_time= 0 , const datetime end_time= 0 ); CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list_events; } CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_INTEGER property, long value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_DOUBLE property, double value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_EVENT_PROP_STRING property, string value ,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByEventProperty( this .GetList(),property, value ,mode); } void Refresh(CArrayObj* list_history, CArrayObj* list_market, const bool is_history_event, const bool is_market_event, const int new_history_orders, const int new_market_pendings, const int new_market_positions, const int new_deals); void SetChartID( const long id) { this .m_chart_id=id; } ENUM_TRADE_EVENT GetLastTradeEvent( void ) const { return this .m_trade_event; } void ResetLastTradeEvent( void ) { this .m_trade_event=TRADE_EVENT_NO_EVENT; } CEventsCollection( void ); };

在类的构造函数初始化列表中重置交易事件代码：

CEventsCollection::CEventsCollection( void ) : m_trade_event(TRADE_EVENT_NO_EVENT), m_trade_event_code(TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT) { this .m_list_events.Clear(); this .m_list_events.Sort(SORT_BY_EVENT_TIME_EVENT); this .m_list_events.Type(COLLECTION_EVENTS_ID); this .m_is_hedge= bool (:: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ); this .m_chart_id=:: ChartID (); }

净持结算账户可能会经历多次交易操作。 它可能在单一品种的一笔持仓上多次进行更改。 它们也许包括因激活较小交易量的逆向订单触发的部分平仓时的交易量变化，以及当触发相同方向的订单时的持仓量增加。



然而，最有趣的变化发生在触发具有较大交易量的逆向订单时的持仓。 在这种情况下，持仓会分配到新的票证。 票证对应于触发的订单，并且持仓类型变化为逆向仓位（持仓反转）。 持仓 ID 保持不变，等于在账户里触发首笔开仓的第一笔订单的票据。



我们需要在其整个生存周期中跟踪所有仓位方向变化，以便（1）在流水日志里正确显示仓位反转项目，以及（2）能够在我们的程序中获得持仓反转事件的数据。 为此，我们需要从 ENUM_DEAL_ENTRY 枚举中访问具有 DEAL_ENTRY_INOUT 仓位更改方法的所有成交。

在这种情况下，我们只需要在它们发生时按顺序安排此类成交，并取必要的成交。 成交本身拥有触发它的所有订单属性。

因此，如果我们有成交订单，我们可以收到一个方向改变的票证，以及触发仓位反转的订单类型，以及新的止损和止盈价位等。 我们需要得到这种通过其 ID 创建所有 InPut 成交列表的功能，以便我们开发的函数库使用时更加容易。

我们来研究通过其 ID 接收仓位的所有 InPut 成交的方法：

CArrayObj* CEventsCollection::GetListAllDealsInOutByPosID(CArrayObj *list, const ulong position_id) { if (list.Type()!=COLLECTION_HISTORY_ID) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Список не является списком исторической коллекции " , "Error. The list is not a list of the history collection" )); return NULL ; } CArrayObj* list_deals= this .GetListAllDealsByPosID(list,position_id); list_deals=CSelect::ByOrderProperty(list_deals,ORDER_PROP_DEAL_ENTRY, DEAL_ENTRY_INOUT ,EQUAL); return list_deals; }

检查传递给方法的列表的类型。 如果它不是历史订单和成交集合之一，则错误警告，并返回 NULL。

我们需要在类中针对列表进行所有这些检查，以便我们自行纠错。 它们将在调试后删除，不会给计算带来不必要的检查负担。

接下来，我们按仓位 ID 接收成交列表（该方法已在前一篇文章中探讨），通过 InOut 仓位更改方法对获得的列表进行排序，并返回最终列表。

若要接收持仓的数据，或定义其缺失，创建一个按其 ID 接收持仓对象的方法：

COrder* CEventsCollection::GetPositionByID(CArrayObj *list, const ulong position_id) { if (list.Type()!=COLLECTION_MARKET_ID) { Print (DFUN,TextByLanguage( "Ошибка. Список не является списком рыночной коллекции" , "Error. The list is not a list of the market collection" )); return NULL ; } CArrayObj* list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_STATUS,ORDER_STATUS_MARKET_POSITION,EQUAL); list_orders=CSelect::ByOrderProperty(list_orders,ORDER_PROP_POSITION_ID,position_id,EQUAL); if (list_orders== NULL || list_orders.Total()== 0 ) return NULL ; COrder* order=list_orders.At( 0 ); return (order!= NULL ? order : NULL ); }

该方法很简单，就像函数库中的其他类似方法一样。 检查所选列表的类型。 如果它不是在场订单和持仓集合的列表，则警告错误，并返回 NULL。



接着，仅从传递给方法的列表中获取持仓对象，并按传递给方法的仓位 ID 对其进行排序。

如果未能获得列表，或没有对象，则返回 NULL — 没有请求的仓位。

接下来，从列表中接收单个持仓对象（市场中只能有一笔指定 ID 的仓位），并返回对象本身，或当结束时有错误则为 NULL。

上一篇文章中论述了创建新 CreateNewEvent() 事件对象的方法 。

在此我只展示实现的变化。

以下局部变量已从方法中删除



int trade_event_code

它在我们所创建类的私有部分中已变为类成员。

方法逻辑保持不变，但现在它还有能力调用必要方法处理我们正在工作的帐户类型。 如果是对冲账户，会调用对冲账户创建新事件的方法。 否则， 使用为净持结算帐户创建新事件的方法：

void CEventsCollection::CreateNewEvent(COrder* order,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market) { this .m_trade_event_code =TRADE_EVENT_FLAG_NO_EVENT; ENUM_ORDER_STATUS status=order.Status(); if (status==ORDER_STATUS_MARKET_PENDING) { this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_PLASED; CEvent* event = new CEventOrderPlased( this .m_trade_event_code,order.Ticket()); if ( event !=NULL) { event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,EVENT_REASON_DONE); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,order.Volume()-order.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,order.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED, 0 ); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,order.Symbol()); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } if (status==ORDER_STATUS_HISTORY_PENDING) { this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_REMOVED; CEvent* event = new CEventOrderRemoved( this .m_trade_event_code,order.Ticket()); if ( event !=NULL) { ENUM_EVENT_REASON reason= ( order.State()==ORDER_STATE_CANCELED ? EVENT_REASON_CANCEL : order.State()==ORDER_STATE_EXPIRED ? EVENT_REASON_EXPIRED : EVENT_REASON_DONE ); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeCloseMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,order.Volume()-order.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,order.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED, 0 ); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,order.Symbol()); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } if (status==ORDER_STATUS_MARKET_POSITION) { this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED; CEvent* event = new CEventPositionOpen( this .m_trade_event_code,order.Ticket()); if ( event !=NULL) { event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,EVENT_REASON_DONE); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,order.Volume()-order.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,order.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,order.Symbol()); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } if (status==ORDER_STATUS_DEAL) { if ((ENUM_DEAL_TYPE)order.TypeOrder()>DEAL_TYPE_SELL) { this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_ACCOUNT_BALANCE; CEvent* event = new CEventBalanceOperation( this .m_trade_event_code,order.Ticket()); if ( event !=NULL) { ENUM_EVENT_REASON reason= ( (ENUM_DEAL_TYPE)order.TypeOrder()==DEAL_TYPE_BALANCE ? (order.Profit()> 0 ? EVENT_REASON_BALANCE_REFILL : EVENT_REASON_BALANCE_WITHDRAWAL) : (ENUM_EVENT_REASON)(order.TypeOrder()+REASON_EVENT_SHIFT) ); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,order.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,order.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,order.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL, 0 ); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP, 0 ); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT, 0 ); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,order.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,order.Profit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,order.Symbol()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,order.Symbol()); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } else { if ( this .m_is_hedge) this .NewDealEventHedge(order,list_history,list_market); else this .NewDealEventNetto(order,list_history,list_market); } } }

为对冲账户创建新事件的方法：

void CEventsCollection::NewDealEventHedge(COrder* deal,CArrayObj* list_history,CArrayObj* list_market) { if (deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_IN) { this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED; int reason=EVENT_REASON_DONE; double volume_in= this .SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,deal.PositionID()); ulong order_ticket=deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET); COrder* order_first= this .GetHistoryOrderByTicket(list_history,order_ticket); COrder* order_last= this .GetLastOrderFromList(list_history,deal.PositionID()); COrder* position= this .GetPositionByID(list_market,deal.PositionID()); double vol_position=(position!=NULL ? position.Volume() : 0 ); if (order_last==NULL) order_last=order_first; if (order_first!=NULL) { if ( this .SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,deal.PositionID())<order_first.Volume()) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; reason=EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY; } if (order_first.TypeOrder()>ORDER_TYPE_SELL && order_first.TypeOrder()<ORDER_TYPE_CLOSE_BY) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED; reason= ( this .SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,deal.PositionID())<order_first.Volume() ? EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY : EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING ); } CEvent* event = new CEventPositionOpen( this .m_trade_event_code,deal.PositionID()); if ( event !=NULL) { event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,deal.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,deal.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,deal.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order_first.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order_first.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order_last.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order_last.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,deal.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_last.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,deal.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order_first.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order_first.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order_first.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order_first.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,deal.Symbol()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,deal.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,deal.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order_last.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order_first.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,(order_first.Volume()-order_first.VolumeCurrent())); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,order_first.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,vol_position); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,deal.ProfitFull()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,deal.Symbol()); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } } else if (deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_OUT) { this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED; int reason=EVENT_REASON_DONE; COrder* order_first= this .GetFirstOrderFromList(list_history,deal.PositionID()); COrder* order_last= this .GetLastOrderFromList(list_history,deal.PositionID()); COrder* position= this .GetPositionByID(list_market,deal.PositionID()); double vol_position=(position!=NULL ? position.Volume() : 0 ); if (order_first!=NULL && order_last!=NULL) { double volume_in= this .SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,deal.PositionID()); double volume_out= this .SummaryVolumeDealsOutByPosID(list_history,deal.PositionID()); int dgl=( int )DigitsLots(deal.Symbol()); double volume_current=::NormalizeDouble(volume_in-volume_out,dgl); if (volume_current> 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; } if (order_last.VolumeCurrent()> 0 ) { reason=EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY; } if (order_last.IsCloseByStopLoss()) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_SL; reason=(order_last.VolumeCurrent()> 0 ? EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY : EVENT_REASON_DONE_SL); } else if (order_last.IsCloseByTakeProfit()) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_TP; reason=(order_last.VolumeCurrent()> 0 ? EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY : EVENT_REASON_DONE_TP); } CEvent* event = new CEventPositionClose( this .m_trade_event_code,deal.PositionID()); if ( event !=NULL) { event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,deal.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,deal.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,deal.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order_first.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order_last.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order_first.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order_last.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,deal.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_last.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,order_last.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order_first.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order_first.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order_first.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order_first.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,order_last.Symbol()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,deal.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,deal.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order_last.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order_last.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,order_last.Volume()-order_last.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,order_last.VolumeCurrent()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,vol_position); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,deal.ProfitFull()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,deal.Symbol()); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } } else if (deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_OUT_BY) { this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED; int reason=EVENT_REASON_DONE_BY_POS; COrder* order_first= this .GetFirstOrderFromList(list_history,deal.PositionID()); COrder* order_close= this .GetCloseByOrderFromList(list_history,deal.PositionID()); COrder* position= this .GetPositionByID(list_market,order_first.PositionID()); double vol_position=(position!=NULL ? position.Volume() : 0 ); if (order_first!=NULL && order_close!=NULL) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_BY_POS; Print(DFUN, "PositionByID=" ,order_close.PositionByID()); CArrayObj* list_close_by= this .GetListAllOrdersByPosID(list_history,order_close.PositionByID()); COrder* order_close_by=list_close_by.At( 0 ); if (order_close_by==NULL) return ; double volume_in= this .SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,deal.PositionID()); double volume_out= this .SummaryVolumeDealsOutByPosID(list_history,deal.PositionID()); int dgl=( int )DigitsLots(deal.Symbol()); double volume_current=::NormalizeDouble(volume_in-volume_out,dgl); double volume_opp_in= this .SummaryVolumeDealsInByPosID(list_history,order_close.PositionByID()); double volume_opp_out= this .SummaryVolumeDealsOutByPosID(list_history,order_close.PositionByID()); double volume_opp_current=::NormalizeDouble(volume_opp_in-volume_opp_out,dgl); if (volume_current> 0 || order_close.VolumeCurrent()> 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; reason=(volume_opp_current> 0 ? EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS_PARTIALLY : EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY_BY_POS); } else { if (volume_opp_current> 0 ) { reason=EVENT_REASON_DONE_BY_POS_PARTIALLY; } } CEvent* event = new CEventPositionClose( this .m_trade_event_code,deal.PositionID()); if ( event !=NULL) { event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,deal.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,deal.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,deal.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,order_close.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,order_close.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,order_first.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,order_first.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,deal.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_close.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,order_close_by.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,order_first.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,order_first.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,order_first.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,order_first.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,order_close_by.Symbol()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,deal.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,deal.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,deal.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,::NormalizeDouble(volume_in,dgl)); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,deal.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,volume_current); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,vol_position); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,deal.ProfitFull()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,deal.Symbol()); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } } }

该方法非常大，尽管所有操作都相似，且在方法清单里有注释描述。 我相信，方法代码不应该导致任何问题。

为净持结算帐户创建新事件的方法具有相同的逻辑：

void CEventsCollection::NewDealEventNetto(COrder *deal,CArrayObj *list_history,CArrayObj *list_market) { CArrayObj* list_deals= this .GetListAllDealsByPosID(list_history,deal.PositionID()); CArrayObj* list_changes= this .GetListAllDealsInOutByPosID(list_history,deal.PositionID()); if (list_deals==NULL || list_changes==NULL) return ; list_deals.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); list_changes.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); if (!list_changes.InsertSort(list_deals.At( 0 ))) return ; CArrayObj* list_tmp= this .GetListAllOrdersByPosID(list_history,deal.PositionID()); COrder* order_first_deal=list_tmp.At( 0 ); list_tmp=CSelect::ByOrderProperty(list_tmp,ORDER_PROP_TICKET,deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET),EQUAL); COrder* order_last_deal=list_tmp.At(list_tmp.Total()- 1 ); if (order_first_deal==NULL || order_last_deal==NULL) return ; ENUM_ORDER_TYPE type_order_first_deal=(ENUM_ORDER_TYPE)order_first_deal.TypeOrder(); ENUM_ORDER_TYPE type_order_last_deal=(ENUM_ORDER_TYPE)order_last_deal.TypeOrder(); ulong ticket_order_first_deal=order_first_deal.Ticket(); ulong ticket_order_last_deal=order_last_deal.Ticket(); COrder* position_current=list_changes.At(list_changes.Total()- 1 ); COrder* position_previous=(list_changes.Total()> 1 ? list_changes.At(list_changes.Total()- 2 ) : position_current); if (position_current==NULL || position_previous==NULL) return ; ENUM_ORDER_TYPE type_position_current=(ENUM_ORDER_TYPE)position_current.TypeOrder(); ulong ticket_position_current=position_current.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET); ENUM_ORDER_TYPE type_position_previous=(ENUM_ORDER_TYPE)position_previous.TypeOrder(); ulong ticket_position_previous=position_previous.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ORDER_TICKET); COrder* position= this .GetPositionByID(list_market,deal.PositionID()); double vol_position=(position!=NULL ? position.Volume() : 0 ); double vol_order_done=order_last_deal.Volume()-order_last_deal.VolumeCurrent(); double vol_order_current=order_last_deal.VolumeCurrent(); if (deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_IN) { this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED; int num_deals=list_deals.Total(); int reason=(num_deals> 1 ? EVENT_REASON_VOLUME_ADD : EVENT_REASON_DONE); if (num_deals> 1 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CHANGED; } if (order_last_deal.VolumeCurrent()> 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; reason=(num_deals> 1 ? EVENT_REASON_VOLUME_ADD_PARTIALLY : EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY); } if (order_last_deal.TypeOrder()>ORDER_TYPE_SELL && order_last_deal.TypeOrder()<ORDER_TYPE_CLOSE_BY) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED; if (num_deals> 1 ) { reason= (order_last_deal.VolumeCurrent()> 0 ? EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING_PARTIALLY : EVENT_REASON_VOLUME_ADD_BY_PENDING ); } else { reason= (order_last_deal.VolumeCurrent()> 0 ? EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING_PARTIALLY : EVENT_REASON_ACTIVATED_PENDING ); } } CEvent* event = new CEventPositionOpen( this .m_trade_event_code,deal.PositionID()); if ( event !=NULL) { event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,deal.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,deal.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,deal.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,deal.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,deal.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,deal.ProfitFull()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,deal.Symbol()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,deal.Symbol()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,deal.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,type_order_last_deal); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,ticket_order_last_deal); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_last_deal.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order_last_deal.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order_last_deal.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,vol_order_done); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,vol_order_current); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,deal.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,type_order_first_deal); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,ticket_order_first_deal); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first_deal.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first_deal.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first_deal.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first_deal.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,type_position_previous); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,ticket_position_previous); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,type_position_current); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,ticket_position_current); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,vol_position); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } else if (deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_INOUT) { this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_OPENED+TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CHANGED+TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_REVERSE; int reason=EVENT_REASON_REVERSE; if (order_last_deal.VolumeCurrent()> 0 ) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; reason=EVENT_REASON_REVERSE_PARTIALLY; } if (order_last_deal.TypeOrder()>ORDER_TYPE_SELL && order_last_deal.TypeOrder()<ORDER_TYPE_CLOSE_BY) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_ORDER_ACTIVATED; reason= (order_last_deal.VolumeCurrent()> 0 ? EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING_PARTIALLY : EVENT_REASON_REVERSE_BY_PENDING ); } CEvent* event = new CEventPositionOpen( this .m_trade_event_code,deal.PositionID()); if ( event !=NULL) { event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,deal.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,deal.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,deal.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,deal.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,deal.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,deal.ProfitFull()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,deal.Symbol()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,deal.Symbol()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,deal.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,type_order_last_deal); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,ticket_order_last_deal); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_last_deal.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order_last_deal.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order_last_deal.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,vol_order_done); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,vol_order_current); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,deal.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,type_order_first_deal); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,ticket_order_first_deal); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first_deal.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first_deal.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first_deal.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first_deal.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,type_position_previous); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,ticket_position_previous); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,type_position_current); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,ticket_position_current); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,vol_position); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } else if (deal.GetProperty(ORDER_PROP_DEAL_ENTRY)==DEAL_ENTRY_OUT) { this .m_trade_event_code=TRADE_EVENT_FLAG_POSITION_CLOSED; int reason=EVENT_REASON_DONE; if ( this .GetPositionByID(list_market,deal.PositionID())!=NULL) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_PARTIAL; } if (order_last_deal.VolumeCurrent()> 0 ) { reason=EVENT_REASON_DONE_PARTIALLY; } if (order_last_deal.IsCloseByStopLoss()) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_SL; reason=(order_last_deal.VolumeCurrent()> 0 ? EVENT_REASON_DONE_SL_PARTIALLY : EVENT_REASON_DONE_SL); } else if (order_last_deal.IsCloseByTakeProfit()) { this .m_trade_event_code+=TRADE_EVENT_FLAG_TP; reason=(order_last_deal.VolumeCurrent()> 0 ? EVENT_REASON_DONE_TP_PARTIALLY : EVENT_REASON_DONE_TP); } CEvent* event = new CEventPositionClose( this .m_trade_event_code,deal.PositionID()); if ( event !=NULL) { event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_EVENT,deal.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_REASON_EVENT,reason); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_DEAL_EVENT,deal.TypeOrder()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_DEAL_EVENT,deal.Ticket()); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_ORDER,deal.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_EVENT,deal.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PROFIT,deal.ProfitFull()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL,deal.Symbol()); event .SetProperty(EVENT_PROP_SYMBOL_BY_ID,deal.Symbol()); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_ID,deal.PositionID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_EVENT,type_order_last_deal); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_EVENT,ticket_order_last_deal); event .SetProperty(EVENT_PROP_POSITION_BY_ID,order_last_deal.PositionByID()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_CLOSE,order_last_deal.PriceClose()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_INITIAL,order_last_deal.Volume()); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_EXECUTED,vol_order_done); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_ORDER_CURRENT,vol_order_current); event .SetProperty(EVENT_PROP_MAGIC_BY_ID,order_last_deal.Magic()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORDER_POSITION,type_order_first_deal); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORDER_POSITION,ticket_order_first_deal); event .SetProperty(EVENT_PROP_TIME_ORDER_POSITION,order_first_deal.TimeOpenMSC()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_OPEN,order_first_deal.PriceOpen()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_SL,order_first_deal.StopLoss()); event .SetProperty(EVENT_PROP_PRICE_TP,order_first_deal.TakeProfit()); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_BEFORE,type_position_previous); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_BEFORE,ticket_position_previous); event .SetProperty(EVENT_PROP_TYPE_ORD_POS_CURRENT,type_position_current); event .SetProperty(EVENT_PROP_TICKET_ORD_POS_CURRENT,ticket_position_current); event .SetProperty(EVENT_PROP_VOLUME_POSITION_EXECUTED,vol_position); event .SetChartID( this .m_chart_id); event .SetTypeEvent(); if (! this .IsPresentEventInList( event )) { this .m_list_events.InsertSort( event ); event .SendEvent(); this .m_trade_event= event .TradeEvent(); } else { ::Print(DFUN_ERR_LINE,TextByLanguage( "Такое событие уже есть в списке" , "This event already in the list." )); delete event ; } } } }

CreateNewEvent()，NewDealEventHedge() 和 NewDealEventNetto() 方法具有相同的逻辑和操作。 因此，将它们合并起来是合理的。 但到目前为止，我们已经完成的任务如上所示（从“简单-到-复杂”的基础上）。 正如我已经提到的，类的代码及其方法会在以后进行优化。

我们已经在事件集合类中实现了修改，以便处理对冲和净持帐户类型。 下面附带的函数库文件中提供了该类的完整清单。 代码非常臃肿。



测试对冲和净持结算账户的表现

为了检查已实现的更改，基于上一篇文章中的测试 EA 创建相应的测试 EA。

将其命名为 TestDoEasyPart06.mq5，并保存在新的 \MQL5\Experts\TestDoEasy\ Part06 目录中。

从 EA 的 OnInit() 处理程序中删除检查帐户类型的代码：

int OnInit () { if (!engine.IsHedge()) { Alert (TextByLanguage( "Ошибка. Счёт должен быть хеджевым" , "Error. Account must be hedge" )); return INIT_FAILED ; }

代之，添加调用检查创建枚举有效性的函数，以便按对象属性进行搜索和排序：

int OnInit () {

为了部分平仓，净持结算账户需要放置与持仓方向相反的仓位，且交易量足以部分平仓。 因此，我们需要在 PressButtonEvents() 按钮按下事件处理函数中稍作修正。

如要部分平多头持仓:

else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY2)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { if (engine.IsHedge()) trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position. Symbol (),position.Volume()/ 2.0 )); else trade.Sell ( NormalizeLot(position. Symbol (),position.Volume()/ 2.0 ) ); } } }

检查帐户。 若为对冲账户，部分平仓，否则（如果净持结算）— 发送开空头仓位订单，其成交量等于当前多头持仓的一半。

关闭部分空头持仓：

else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL2)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { if (engine.IsHedge()) trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position. Symbol (),position.Volume()/ 2.0 )); else trade.Buy ( NormalizeLot(position. Symbol (),position.Volume()/ 2.0 ) ); } } }

检查帐户。 若为对冲账户，部分平仓，否则（如果净持结算）— 发送开多头仓位订单，其成交量等于当前空头持仓的一半。

这些是为 EA 在净持结算帐户上运行而应实现的必要更改。

测试 EA 的完整清单：

#property copyright "版权所有 2018, MetaQuotes 软件公司" #property link "https://mql5.com/zh/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <DoEasy\Engine.mqh> #include <Trade\Trade.mqh> enum ENUM_BUTTONS { BUTT_BUY, BUTT_BUY_LIMIT, BUTT_BUY_STOP, BUTT_BUY_STOP_LIMIT, BUTT_CLOSE_BUY, BUTT_CLOSE_BUY2, BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL, BUTT_SELL, BUTT_SELL_LIMIT, BUTT_SELL_STOP, BUTT_SELL_STOP_LIMIT, BUTT_CLOSE_SELL, BUTT_CLOSE_SELL2, BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY, BUTT_DELETE_PENDING, BUTT_CLOSE_ALL, BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL }; #define TOTAL_BUTT ( 17 ) struct SDataButt { string name; string text; }; input ulong InpMagic = 123 ; input double InpLots = 0.1 ; input uint InpStopLoss = 50 ; input uint InpTakeProfit = 50 ; input uint InpDistance = 50 ; input uint InpDistanceSL = 50 ; input uint InpSlippage = 0 ; input double InpWithdrawal = 10 ; input uint InpButtShiftX = 40 ; input uint InpButtShiftY = 10 ; CEngine engine; CTrade trade; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT]; string prefix; double lot; double withdrawal=(InpWithdrawal< 0.1 ? 0.1 : InpWithdrawal); ulong magic_number; uint stoploss; uint takeprofit; uint distance_pending; uint distance_stoplimit; uint slippage; int OnInit () { prefix= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ "_" ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { butt_data[i].name=prefix+ EnumToString ((ENUM_BUTTONS)i); butt_data[i].text=EnumToButtText((ENUM_BUTTONS)i); } lot=NormalizeLot( Symbol (), fmax (InpLots,MinimumLots( Symbol ())* 2.0 )); magic_number=InpMagic; stoploss=InpStopLoss; takeprofit=InpTakeProfit; distance_pending=InpDistance; distance_stoplimit=InpDistanceSL; slippage=InpSlippage; if (!CreateButtons(InpButtShiftX,InpButtShiftY)) return INIT_FAILED ; trade.SetDeviationInPoints(slippage); trade.SetExpertMagicNumber(magic_number); trade.SetTypeFillingBySymbol( Symbol ()); trade.SetMarginMode(); trade.LogLevel(LOG_LEVEL_NO); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnDeinit ( const int reason) { ObjectsDeleteAll ( 0 ,prefix); Comment ( "" ); } void OnTick () { static ENUM_TRADE_EVENT last_event= WRONG_VALUE ; if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (); int total= ObjectsTotal ( 0 ); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { string obj_name= ObjectName ( 0 ,i); if ( StringFind (obj_name,prefix+ "BUTT_" )< 0 ) continue ; PressButtonEvents(obj_name); } } if (engine.LastTradeEvent()!=last_event) { Comment ( "

Last trade event: " , EnumToString (engine.LastTradeEvent())); last_event=engine.LastTradeEvent(); } } void OnTimer () { if (! MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) engine. OnTimer (); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) return ; if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK && StringFind (sparam, "BUTT_" )> 0 ) { PressButtonEvents(sparam); } if (id>= CHARTEVENT_CUSTOM ) { ushort event= ushort (id- CHARTEVENT_CUSTOM ); Print (DFUN, "id=" ,id, ", event=" , EnumToString ((ENUM_TRADE_EVENT)event), ", lparam=" ,lparam, ", dparam=" , DoubleToString (dparam, Digits ()), ", sparam=" ,sparam); } } bool CreateButtons( const int shift_x= 30 , const int shift_y= 0 ) { int h= 18 ,w= 84 ,offset= 2 ; int cx=offset+shift_x,cy=offset+shift_y+(h+ 1 )*(TOTAL_BUTT/ 2 )+ 2 *h+ 1 ; int x=cx,y=cy; int shift= 0 ; for ( int i= 0 ;i<TOTAL_BUTT;i++) { x=x+(i== 7 ? w+ 2 : 0 ); if (i==TOTAL_BUTT- 3 ) x=cx; y=(cy-(i-(i> 6 ? 7 : 0 ))*(h+ 1 )); if (!ButtonCreate(butt_data[i].name,x,y,(i<TOTAL_BUTT- 3 ? w : w* 2 + 2 ),h,butt_data[i].text,(i< 4 ? clrGreen : i> 6 && i< 11 ? clrRed : clrBlue ))) { Alert (TextByLanguage( "Не удалось создать кнопку \"" , "Could not create button \"" ),butt_data[i].text); return false ; } } ChartRedraw ( 0 ); return true ; } bool ButtonCreate( const string name, const int x, const int y, const int w, const int h, const string text, const color clr, const string font= "Calibri" , const int font_size= 8 ) { if ( ObjectFind ( 0 ,name)< 0 ) { if (! ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_BUTTON , 0 , 0 , 0 )) { Print (DFUN,TextByLanguage( "не удалось создать кнопку! Код ошибки=" , "Could not create button! Error code=" ), GetLastError ()); return false ; } ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_HIDDEN , true ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE ,x); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE ,y); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XSIZE ,w); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YSIZE ,h); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE ,font_size); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT ,font); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ,text); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,clr); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TOOLTIP , "

" ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_BORDER_COLOR , clrGray ); return true ; } return false ; } bool ButtonState( const string name) { return ( bool ) ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE ); } void ButtonState( const string name, const bool state) { ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STATE ,state); } string EnumToButtText( const ENUM_BUTTONS member) { string txt= StringSubstr ( EnumToString (member), 5 ); StringToLower (txt); StringReplace (txt, "buy" , "Buy" ); StringReplace (txt, "sell" , "Sell" ); StringReplace (txt, "_limit" , " Limit" ); StringReplace (txt, "_stop" , " Stop" ); StringReplace (txt, "close_" , "Close " ); StringReplace (txt, "2" , " 1/2" ); StringReplace (txt, "_by_" , " by " ); StringReplace (txt, "profit_" , "Profit " ); StringReplace (txt, "delete_" , "Delete " ); return txt; } void PressButtonEvents( const string button_name) { string button= StringSubstr (button_name, StringLen (prefix)); if (ButtonState(button_name)) { if (button== EnumToString (BUTT_BUY)) { double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , 0 ,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY , 0 ,takeprofit); trade.Buy(NormalizeLot( Symbol (),lot), Symbol (), 0 ,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_LIMIT)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,price_set,takeprofit); trade.BuyLimit(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set,takeprofit); trade.BuyStop(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_BUY_STOP_LIMIT)) { double price_set_stop=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,distance_pending); double price_set_limit=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ,distance_stoplimit,price_set_stop); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set_limit,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP ,price_set_limit,takeprofit); trade.OrderOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_BUY_STOP_LIMIT ,lot,price_set_limit,price_set_stop,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL)) { double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , 0 ,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL , 0 ,takeprofit); trade.Sell(lot, Symbol (), 0 ,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_LIMIT)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,price_set,takeprofit); trade.SellLimit(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP)) { double price_set=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,distance_pending); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set,takeprofit); trade.SellStop(lot,price_set, Symbol (),sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_SELL_STOP_LIMIT)) { double price_set_stop=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,distance_pending); double price_set_limit=CorrectPricePending( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_LIMIT ,distance_stoplimit,price_set_stop); double sl=CorrectStopLoss( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set_limit,stoploss); double tp=CorrectTakeProfit( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP ,price_set_limit,takeprofit); trade.OrderOpen( Symbol (), ORDER_TYPE_SELL_STOP_LIMIT ,lot,price_set_limit,price_set_stop,sl,tp); } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY2)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { if (engine.IsHedge()) trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position. Symbol (),position.Volume()/ 2.0 )); else trade.Sell(NormalizeLot(position. Symbol (),position.Volume()/ 2.0 )); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_BUY_BY_SELL)) { CArrayObj* list_buy=engine.GetListMarketPosition(); list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list_buy,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); CArrayObj* list_sell=engine.GetListMarketPosition(); list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list_sell,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index_buy> WRONG_VALUE && index_sell> WRONG_VALUE ) { COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy); COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell); if (position_buy!= NULL && position_sell!= NULL ) { trade.PositionCloseBy(position_buy.Ticket(),position_sell.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL2)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); list=CSelect::ByOrderProperty(list,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index=CSelect::FindOrderMax(list,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index> WRONG_VALUE ) { COrder* position=list.At(index); if (position!= NULL ) { if (engine.IsHedge()) trade.PositionClosePartial(position.Ticket(),NormalizeLot(position. Symbol (),position.Volume()/ 2.0 )); else trade.Buy(NormalizeLot(position. Symbol (),position.Volume()/ 2.0 )); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_SELL_BY_BUY)) { CArrayObj* list_sell=engine.GetListMarketPosition(); list_sell=CSelect::ByOrderProperty(list_sell,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_SELL ,EQUAL); list_sell.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_sell=CSelect::FindOrderMax(list_sell,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); CArrayObj* list_buy=engine.GetListMarketPosition(); list_buy=CSelect::ByOrderProperty(list_buy,ORDER_PROP_TYPE, POSITION_TYPE_BUY ,EQUAL); list_buy.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int index_buy=CSelect::FindOrderMax(list_buy,ORDER_PROP_PROFIT_FULL); if (index_sell> WRONG_VALUE && index_buy> WRONG_VALUE ) { COrder* position_sell=list_sell.At(index_sell); COrder* position_buy=list_buy.At(index_buy); if (position_sell!= NULL && position_buy!= NULL ) { trade.PositionCloseBy(position_sell.Ticket(),position_buy.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_CLOSE_ALL)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPosition(); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_PROFIT_FULL); int total=list.Total(); for ( int i= 0 ;i<total;i++) { COrder* position=list.At(i); if (position== NULL ) continue ; trade.PositionClose(position.Ticket()); } } } else if (button== EnumToString (BUTT_DELETE_PENDING)) { CArrayObj* list=engine.GetListMarketPendings(); if (list!= NULL ) { list.Sort(SORT_BY_ORDER_TIME_OPEN_MSC); int total=list.Total(); for ( int i=total- 1 ;i>= 0 ;i--) { COrder* order=list.At(i); if (order== NULL ) continue ; trade.OrderDelete(order.Ticket()); } } } if (button== EnumToString (BUTT_PROFIT_WITHDRAWAL)) { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { TesterWithdrawal (withdrawal); } } Sleep ( 100 ); ButtonState(button_name, false ); ChartRedraw (); } }

编译 EA，在对冲账户上启动它，并尝试按钮：





有关帐户事件的短消息显示在日志中，而图表注释则描述帐户上发生的最后一个事件。

现在我们切换到净持结算帐户，并启动测试：





在这种情况下，日志仅包含净持额结算账户上可能的仓位事件相关的条目 — 现在开立新仓，EA 处理单一持仓。 但是，分配给它的票据是不同的。 这可从开始时看出 — 当持仓从空头 #2 反转到多头 #3 之后。







下一步是什么？

接下来，我们将实现跟踪 StopLimit 订单激活，并准备跟踪订单和持仓修改的功能。

下面附有当前版本函数库的所有文件，以及测试 EA 文件，供您测试和下载。

在评论中留下您的问题，意见和建议。

