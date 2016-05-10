Das MQL5-Kochbuch: Entwickeln eines Grundgerüsts für ein Handelssystem auf Basis der Drei-Bildschirme-Strategie

Einleitung

Während ihrer Suche nach oder ihrer Entwicklung von Handelssystemen dürften viele Händler von der Drei-Bildschirme-Strategie von Dr. Alexander Elder gehört haben. Viele bewerten diese Strategie negativ. Doch viele andere sind überzeugt, dass sie zum Gewinn beitragen kann. Sie dürfen keiner der beiden Meinungen blind glauben. Alles sollte immer erst geprüft werden. Wenn Sie Programmierung studieren, liegt alles in Ihren Händen, da Sie die Performance der Handelsstrategie mithilfe von Backtesting prüfen können.

In diesem Beitrag entwickeln wir ein Grundgerüst für ein Handelssystem auf Basis der Drei-Bildschirme-Strategie in MQL5. Der Expert Advisor wird dabei nicht von Grund auf neu entwickelt. Stattdessen modifizieren wir einfach das Programm aus dem vorherigen Beitrag "Das MQL5-Kochbuch: Verwendung von Indikatoren zum Festlegen von Handelsbedingungen in Expert Advisors". Somit wird dieser Beitrag auch demonstrieren, wie Sie Muster vorhandener Programme einfach modifizieren können.

Der Expert Advisor aus dem vorherigen Beitrag bietet bereits die Möglichkeit, die Stop-Loss-/Take-Profit- und Trailing-Stop-Ebenen zu aktivieren/deaktivieren, Volumina von Positionen zu erhöhen und Positionen auf dem entgegengesetzten Signal umzukehren. Alle benötigten Funktionen befinden sich bereits auf ihrem vorgesehenen Platz. Unsere Aufgabe ist es also, die Liste der externen Parameter zu verändern, indem wir zusätzliche Optionen hinzufügen, und einige bestehende Funktionen zu modifizieren.

Zu Illustrationszwecken richten wir die Erzeugung von Signalen auf drei Timeframes anhand des Indikators Moving Average ein. Beim späteren Experimentieren mit dem fertig entwickelten Grundgerüst können Sie jeden beliebigen anderen Indikator einsetzen, indem Sie den Code ein wenig abändern. Wir werden außerdem die Möglichkeit einbauen, Timeframes für jeden Bildschirm festzulegen. Wenn der für den Zeitraum des Indikators verantwortliche Parameter einen Nullwert hat, bedeutet dies, dass der entsprechende Bildschirm nicht verwendet wird. In anderen Worten: Das System kann mit einem oder zwei Timeframes eingerichtet werden.

Bevor Sie beginnen, erstellen Sie eine Kopie des Ordners, der die Dateien des Expert Advisors aus dem vorherigen Beitrag enthält, und benennen Sie sie um.

Entwicklung des Expert Advisors

Beginnen wir mit den externen Parametern. Nachfolgend sehen Sie den Code der aktualisierten Liste. Neue Zeilen sind hervorgehoben. Timeframes werden mit dem Aufzählungstyp ENUM_TIMEFRAMES deklariert. Sie können jeden beliebigen Timeframe aus der Dropdown-Liste auswählen.

sinput long MagicNumber= 777 ; sinput int Deviation= 10 ; input ENUM_TIMEFRAMES Screen01TimeFrame= PERIOD_W1 ; input int Screen01IndicatorPeriod= 14 ; input ENUM_TIMEFRAMES Screen02TimeFrame= PERIOD_D1 ; input int Screen02IndicatorPeriod= 24 ; input ENUM_TIMEFRAMES Screen03TimeFrame= PERIOD_H4 ; input int Screen03IndicatorPeriod= 44 ; input double Lot= 0.1 ; input double VolumeIncrease= 0.1 ; input double VolumeIncreaseStep= 10 ; input double StopLoss= 50 ; input double TakeProfit= 100 ; input double TrailingStop= 10 ; input bool Reverse= true ; sinput bool ShowInfoPanel= true ;

Der Parameter IndicatorSegments sowie die Variable AllowedNumberOfSegments und die Funktion CorrectInputParameters() wurden entfernt, um das Beispiel zu vereinfachen. Wer an dieser Bedingung interessiert ist, kann versuchen, sie selbst umzusetzen. Ebenso muss die Aufzählung der Indikatoren in der Datei Enums.mqh entfernt werden, da dieser Expert Advisor nur einen Indikator einsetzt.

Da es einen separaten Indikator auf jedem Timeframe geben wird, brauchen wir eine gesonderte Variable, um ein Handle jedes der Indikatoren zu erhalten:

int Screen01IndicatorHandle= INVALID_HANDLE ; int Screen02IndicatorHandle= INVALID_HANDLE ; int Screen03IndicatorHandle= INVALID_HANDLE ;

Die Prüfung auf neue Balken wird mithilfe des Mindest-Timeframes durchgeführt. Beim Bestimmen des Mindest-Timeframes in den externen Parametern müssen wir keine bestimmte Reihenfolge befolgen, d. h. Maximum, Mittelwert, Minimum. Die umgekehrte Reihenfolge funktioniert ebenso wie jede andere Reihenfolge. Wir brauchen also eine Funktion, die den Mindest-Timeframe unter allen angegebenen Timeframes erkennt.

Da der Expert Advisor für die Arbeit auf drei Timeframes eingerichtet werden kann sowie auf einem oder zwei, müssen beim Bestimmen des Mindest-Timeframes alle Optionen berücksichtigt werden. Nachfolgend sehen Sie den Code der Funktion GetMinimumTimeframe():

ENUM_TIMEFRAMES GetMinimumTimeframe( ENUM_TIMEFRAMES timeframe1, int period1, ENUM_TIMEFRAMES timeframe2, int period2, ENUM_TIMEFRAMES timeframe3, int period3) { ENUM_TIMEFRAMES timeframe_min= PERIOD_CURRENT ; int t1= PeriodSeconds (timeframe1); int t2= PeriodSeconds (timeframe2); int t3= PeriodSeconds (timeframe3); if (period1<= 0 && period2<= 0 && period3<= 0 ) return (timeframe_min); if (period1> 0 && period2<= 0 && period3<= 0 ) return (timeframe1); if (period2> 0 && period1<= 0 && period3<= 0 ) return (timeframe2); if (period3> 0 && period1<= 0 && period2<= 0 ) return (timeframe3); if (period1> 0 && period2> 0 && period3<= 0 ) { timeframe_min=( MathMin (t1,t2)==t1) ? timeframe1 : timeframe2; return (timeframe_min); } if (period1> 0 && period3> 0 && period2<= 0 ) { timeframe_min=( MathMin (t1,t3)==t1) ? timeframe1 : timeframe3; return (timeframe_min); } if (period2> 0 && period3> 0 && period1<= 0 ) { timeframe_min=( MathMin (t2,t3)==t2) ? timeframe2 : timeframe3; return (timeframe_min); } if (period1> 0 && period2> 0 && period3> 0 ) { timeframe_min=( int ) MathMin (t1,t2)==t1 ? timeframe1 : timeframe2; int t_min= PeriodSeconds (timeframe_min); timeframe_min=( int ) MathMin (t_min,t3)==t_min ? timeframe_min : timeframe3; return (timeframe_min); } return ( WRONG_VALUE ); }

Zum Speichern des Wertes des Mindest-Timeframes erstellen wir eine weitere globale Variable:

ENUM_TIMEFRAMES MinimumTimeframe= WRONG_VALUE ;

Die Funktion GetMinimumTimeframe() muss aufgerufen werden, wenn der Expert Advisor in der Funktion OnInit() initialisiert wird.

int OnInit () { MinimumTimeframe=GetMinimumTimeframe(Screen01TimeFrame,Screen01IndicatorPeriod, Screen02TimeFrame,Screen02IndicatorPeriod, Screen03TimeFrame,Screen03IndicatorPeriod); GetIndicatorHandles(); CheckNewBar(); GetPositionProperties(P_ALL); SetInfoPanel(); return ( 0 ); }

Der Wert der Variable MinimumTimeframe wird dann in den Funktionen CheckNewBar() und GetBarsData() genutzt.

Die Funktion GetIndicatorHandle() sieht nun aus, wie unten dargestellt. Die Periode und der Timeframe werden für jeden Indikator festgelegt.

void GetIndicatorHandles() { if (Screen01IndicatorPeriod> 0 ) Screen01IndicatorHandle= iMA ( _Symbol ,Screen01TimeFrame,Screen01IndicatorPeriod, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (Screen02IndicatorPeriod> 0 ) Screen02IndicatorHandle= iMA ( _Symbol ,Screen02TimeFrame,Screen02IndicatorPeriod, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (Screen03IndicatorPeriod> 0 ) Screen03IndicatorHandle= iMA ( _Symbol ,Screen03TimeFrame,Screen03IndicatorPeriod, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (Screen01IndicatorHandle== INVALID_HANDLE ) Print ( "Failed to get the indicator handle for Screen 1!" ); if (Screen01IndicatorHandle== INVALID_HANDLE ) Print ( "Failed to get the indicator handle for Screen 2!" ); if (Screen01IndicatorHandle== INVALID_HANDLE ) Print ( "Failed to get the indicator handle for Screen 3!" ); }

Ferner müssen wir Arrays zum Abrufen von Indikatorwerten hinzufügen (separat für jeden Timeframe):

double indicator_buffer1[]; double indicator_buffer2[]; double indicator_buffer3[];

Die Funktion GetIndicatorsData() zum Abrufen von Indikatorwerten sieht nun aus, wie unten dargestellt. Die erhaltenen Handles werden auf Genauigkeit geprüft. Wenn alles in Ordnung ist, werden die Arrays mit Indikatorwerten befüllt.

bool GetIndicatorsData() { int NumberOfValues= 3 ; if ((Screen01IndicatorPeriod> 0 && Screen01IndicatorHandle== INVALID_HANDLE ) || (Screen02IndicatorPeriod> 0 && Screen02IndicatorHandle== INVALID_HANDLE ) || (Screen03IndicatorPeriod> 0 && Screen03IndicatorHandle== INVALID_HANDLE )) GetIndicatorHandles(); if (Screen01TimeFrame> 0 && Screen01IndicatorHandle!= INVALID_HANDLE ) { ArraySetAsSeries (indicator_buffer1, true ); if ( CopyBuffer (Screen01IndicatorHandle, 0 , 0 ,NumberOfValues,indicator_buffer1)<NumberOfValues) { Print ( "Failed to copy the values (" + _Symbol + "; " +TimeframeToString( Period ())+ ") to the indicator_buffer1 array! Error (" + IntegerToString ( GetLastError ())+ "): " +ErrorDescription( GetLastError ())); return ( false ); } } if (Screen02TimeFrame> 0 && Screen02IndicatorHandle!= INVALID_HANDLE ) { ArraySetAsSeries (indicator_buffer2, true ); if ( CopyBuffer (Screen02IndicatorHandle, 0 , 0 ,NumberOfValues,indicator_buffer2)<NumberOfValues) { Print ( "Failed to copy the values (" + _Symbol + "; " +TimeframeToString( Period ())+ ") to the indicator_buffer2 array! Error (" + IntegerToString ( GetLastError ())+ "): " +ErrorDescription( GetLastError ())); return ( false ); } } if (Screen03TimeFrame> 0 && Screen03IndicatorHandle!= INVALID_HANDLE ) { ArraySetAsSeries (indicator_buffer3, true ); if ( CopyBuffer (Screen03IndicatorHandle, 0 , 0 ,NumberOfValues,indicator_buffer3)<NumberOfValues) { Print ( "Failed to copy the values (" + _Symbol + "; " +TimeframeToString( Period ())+ ") to the indicator_buffer3 array! Error (" + IntegerToString ( GetLastError ())+ "): " +ErrorDescription( GetLastError ())); return ( false ); } } return ( true ); }

Die Funktionen GetTradingSignal() und GetSignal() sollten gemäß der vorliegenden Aufgabe modifiziert werden. Nachfolgend sehen Sie den Code dieser Funktionen.

ENUM_ORDER_TYPE GetTradingSignal() { if (!pos.exists) { if (GetSignal()== ORDER_TYPE_SELL ) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (GetSignal()== ORDER_TYPE_BUY ) return ( ORDER_TYPE_BUY ); } if (pos.exists) { GetPositionProperties(P_TYPE); GetPositionProperties(P_PRICE_LAST_DEAL); if (pos.type== POSITION_TYPE_BUY && GetSignal()== ORDER_TYPE_SELL ) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (pos.type== POSITION_TYPE_SELL && GetSignal()== ORDER_TYPE_SELL && close_price[ 1 ]<pos.last_deal_price-CorrectValueBySymbolDigits(VolumeIncreaseStep* _Point )) return ( ORDER_TYPE_SELL ); if (pos.type== POSITION_TYPE_SELL && GetSignal()== ORDER_TYPE_BUY ) return ( ORDER_TYPE_BUY ); if (pos.type== POSITION_TYPE_BUY && GetSignal()== ORDER_TYPE_BUY && close_price[ 1 ]>pos.last_deal_price+CorrectValueBySymbolDigits(VolumeIncreaseStep* _Point )) return ( ORDER_TYPE_BUY ); } return ( WRONG_VALUE ); }

Die Funktion GetSignal() berücksichtigt genauso wie beim Bestimmen des Mindest-Timeframes alle möglichen Varianten der Zustände der externen Parameter in Bezug auf Bedingungen zum Öffnen von Positionen. Der Code der Funktion ist nachfolgend aufgeführt:

ENUM_ORDER_TYPE GetSignal() { if (Screen01IndicatorPeriod> 0 && Screen02IndicatorPeriod<= 0 && Screen03IndicatorPeriod<= 0 ) { if (indicator_buffer1[ 1 ]<indicator_buffer1[ 2 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); } if (Screen01IndicatorPeriod<= 0 && Screen02IndicatorPeriod> 0 && Screen03IndicatorPeriod<= 0 ) { if (indicator_buffer2[ 1 ]<indicator_buffer2[ 2 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); } if (Screen01IndicatorPeriod<= 0 && Screen02IndicatorPeriod<= 0 && Screen03IndicatorPeriod> 0 ) { if (indicator_buffer3[ 1 ]<indicator_buffer3[ 2 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); } if (Screen01IndicatorPeriod> 0 && Screen02IndicatorPeriod> 0 && Screen03IndicatorPeriod<= 0 ) { if (indicator_buffer1[ 1 ]<indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer2[ 1 ]<indicator_buffer2[ 2 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); } if (Screen01IndicatorPeriod<= 0 && Screen02IndicatorPeriod> 0 && Screen03IndicatorPeriod> 0 ) { if (indicator_buffer2[ 1 ]<indicator_buffer2[ 2 ] && indicator_buffer3[ 1 ]<indicator_buffer3[ 2 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); } if (Screen01IndicatorPeriod> 0 && Screen02IndicatorPeriod<= 0 && Screen03IndicatorPeriod> 0 ) { if (indicator_buffer1[ 1 ]<indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer3[ 1 ]<indicator_buffer3[ 2 ]) return ( ORDER_TYPE_SELL ); } if (Screen01IndicatorPeriod> 0 && Screen02IndicatorPeriod> 0 && Screen03IndicatorPeriod> 0 ) { if (indicator_buffer1[ 1 ]<indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer2[ 1 ]<indicator_buffer2[ 2 ] && indicator_buffer3[ 1 ]<indicator_buffer3[ 2 ] ) return ( ORDER_TYPE_SELL ); } if (Screen01IndicatorPeriod> 0 && Screen02IndicatorPeriod<= 0 && Screen03IndicatorPeriod<= 0 ) { if (indicator_buffer1[ 1 ]>indicator_buffer1[ 2 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); } if (Screen01IndicatorPeriod<= 0 && Screen02IndicatorPeriod> 0 && Screen03IndicatorPeriod<= 0 ) { if (indicator_buffer2[ 1 ]>indicator_buffer2[ 2 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); } if (Screen01IndicatorPeriod<= 0 && Screen02IndicatorPeriod<= 0 && Screen03IndicatorPeriod> 0 ) { if (indicator_buffer3[ 1 ]>indicator_buffer3[ 2 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); } if (Screen01IndicatorPeriod> 0 && Screen02IndicatorPeriod> 0 && Screen03IndicatorPeriod<= 0 ) { if (indicator_buffer1[ 1 ]>indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer2[ 1 ]>indicator_buffer2[ 2 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); } if (Screen01IndicatorPeriod<= 0 && Screen02IndicatorPeriod> 0 && Screen03IndicatorPeriod> 0 ) { if (indicator_buffer2[ 1 ]>indicator_buffer2[ 2 ] && indicator_buffer3[ 1 ]>indicator_buffer3[ 2 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); } if (Screen01IndicatorPeriod> 0 && Screen02IndicatorPeriod<= 0 && Screen03IndicatorPeriod> 0 ) { if (indicator_buffer1[ 1 ]>indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer3[ 1 ]>indicator_buffer3[ 2 ]) return ( ORDER_TYPE_BUY ); } if (Screen01IndicatorPeriod> 0 && Screen02IndicatorPeriod> 0 && Screen03IndicatorPeriod> 0 ) { if (indicator_buffer1[ 1 ]>indicator_buffer1[ 2 ] && indicator_buffer2[ 1 ]>indicator_buffer2[ 2 ] && indicator_buffer3[ 1 ]>indicator_buffer3[ 2 ] ) return ( ORDER_TYPE_BUY ); } return ( WRONG_VALUE ); }

Nun müssen wir nur noch kleine Änderungen an den Funktionen OnInit() und OnDeinit() vornehmen. Die Änderungen wurden im unten dargestellten Code markiert:

int OnInit () { MinimumTimeframe=GetMinimumTimeframe(Screen01TimeFrame,Screen01IndicatorPeriod, Screen02TimeFrame,Screen02IndicatorPeriod, Screen03TimeFrame,Screen03IndicatorPeriod); GetIndicatorHandles(); CheckNewBar(); GetPositionProperties(P_ALL); SetInfoPanel(); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { Print (GetDeinitReasonText(reason)); if (reason== REASON_REMOVE ) { DeleteInfoPanel(); IndicatorRelease (Screen01IndicatorHandle); IndicatorRelease (Screen02IndicatorHandle); IndicatorRelease (Screen03IndicatorHandle); } }

Das Grundgerüst für Handelssysteme auf Basis der Drei-Bildschirme-Strategie ist fertig. Es kann jederzeit modifiziert werden, indem Sie die Indikatoren ändern oder bei Bedarf zusätzliche Bedingungen hinzufügen.

Optimieren von Parametern und Testen des Expert Advisors

Fahren wir mit der Optimierung der Parameter fort und sehen uns die Ergebnisse an. Der Strategietester wird eingestellt, wie nachfolgend abgebildet (stellen Sie sicher, dass Sie den geringsten der drei Timeframes angeben):





Abb. 1. Einstellungen des Strategietesters.

Die Parameter des Expert Advisors für die Optimierung wurden festgelegt, wie nachfolgend dargestellt. Timeframes können zum Optimieren eingestellt werden, aber ich bevorzuge es, sie manuell einzustellen.





Abb. 2. Einstellungen des Expert Advisors.

Die Optimierung wurde auf einem Dual-Core-Prozessor in etwa 30 Minuten abgeschlossen. Nachfolgend sehen Sie das Optimierungsdiagramm:





Abb. 3. Optimierungsdiagramm.

Die Testergebnisse der maximalen Bilanz weisen einen geringeren Wertverlust auf als die Testergebnisse des maximalen Erholungsfaktors, deshalb werden die Testergebnisse der maximalen Bilanz für Demonstrationszwecke genutzt:





Abb. 4. Testergebnisse der maximalen Bilanz.





Abb. 5. Testdiagramm der maximalen Bilanz.

Fazit

Der Beitrag hat demonstriert, dass der Expert Advisor ziemlich schnell modifiziert werden kann, wenn die Hauptfunktionen verfügbar sind. Sie können ein neues Handelssystem erhalten, indem Sie einfach den Signalblock und die Indikatoren austauschen. Im Anhang des Beitrags finden Sie ein Archiv mit den Quellcodes des hier beschriebenen Expert Advisors für Ihre eigenen Studien sowie eine set-Datei mit den Einstellungen der Eingabeparameter.