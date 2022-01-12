Obtenez 200 USD pour votre article sur le trading algorithmique !

Rédigez un article et contribuez au développement du trading algorithmique. Partagez votre expérience en matière de trading et de programmation, et nous vous paierons 200 dollars. La publication d'un article sur le site populaire MQL5.com offre également une excellente occasion de promouvoir votre marque personnelle au sein d'une communauté professionnelle. Des milliers de traders liront votre travail. Vous pouvez discuter de vos idées avec des personnes partageant les mêmes, acquérir de nouvelles expériences et monétiser vos connaissances.





Quels sont les thèmes les plus demandés ?

Nous publions des articles sur le trading algorithmique et tout ce qui s'y rapporte :

Développement de stratégies de trading

Création d'indicateurs

Test et optimisation des stratégies

Conception d'interfaces graphiques et de panneaux de trading



Utilisation des bases de données

Intégration avec des services externes

Apprentissage automatique



L'une des principales exigences est l'applicabilité pratique de l'idée décrite dans l'article et sa mise en œuvre en MQL5. Un bon moyen de savoir quels articles sont demandés est de consulter les publications antérieures. Vous pouvez également discuter de sujets potentiels sur le forum : Devenez auteur sur MQL5.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.





Exigences importantes



1. Approbation du plan. Avant de rédiger un article complet, nous vous recommandons de commencer par créer le plan de votre article et d'en résumer brièvement les points clés et le contenu. Envoyez-le ensuite au modérateur pour approbation. Une fois l'approbation obtenue, procédez à une description détaillée de votre idée.

2. Révision de la structure. Veillez à ce que votre article comporte ces 3 éléments importants :

Identifier clairement le problème ou le défi de trading qui est résolu dans votre article (point A, début). La solution, que le trader trouvera dans l'article (point B, conclusion) Détail des étapes et des explications qui guident le lecteur du point A au point B. Il s'agit du contenu principal de votre article.

3. Élaboration du contenu. La longueur minimale de l'article doit être de 5 pages, avec 1800 caractères par page. Consultez la section Statistiques pour suivre votre progression. Nous appliquons une politique stricte contre le plagiat et les textes générés par l'IA. Seul un contenu unique et original sera accepté.

4. Vérification de la qualité du texte. Avant de soumettre votre article, veillez à lancer une vérification automatique de l'orthographe. Vous pouvez utiliser des outils tels que Microsoft Word ou ChatGPT, entre autres.







Un système de publication pratique



Avec plus de 1 500 articles publiés sur MQL5.com, notre expérience de travail avec les auteurs nous a permis de créer un système de publication convivial. L'ensemble du processus est divisé en étapes avec des descriptions claires et détaillées de ce qui vous est demandé. À chaque étape, vous recevrez des conseils et des recommandations utiles.









1. Catégories et Plan

Pour commencer, allez dans la section Articles et cliquez sur "Ajouter un nouvel article". Dans un premier temps, vous devez choisir un titre provisoire pour votre article, sélectionner la catégorie à laquelle il appartient et définir la structure approximative des sous-sections.











Le plan sert de colonne vertébrale à votre futur article et vous permet d'organiser plus facilement vos idées. Par défaut, un nouveau modèle d'article comprend déjà une introduction et une conclusion. Vous pouvez nommer les sections de votre article comme bon vous semble.

Commencez par taper le nom de votre première section (entre l'introduction et la conclusion) et appuyez sur Entrée. Les sections suivantes doivent être ajoutées de la même manière. Pour réorganiser l'ordre des sections, utilisez les flèches situées à droite des titres des sections.











Les sections que vous créez à cette étape seront formatées comme des en-têtes. Vous pouvez leur créer des liens d'ancrage. Après avoir finalisé votre plan et ajouté un titre provisoire à l'article, cliquez sur "Créer un article" pour passer à l'étape suivante.





2. Images et Textes

La partie visuelle de l'article est souvent la première chose que les lecteurs remarquent. Des illustrations de qualité améliorent considérablement la perception et augmentent l'attrait de l’article. Lorsque vous ajoutez des images, veuillez suivre les lignes directrices suivantes :

Veillez à ce que toutes les images soient d'excellente qualité, le format PNG étant le plus approprié. Le format GIF avec une qualité appropriée est également acceptable. Évitez d'utiliser des fichiers JPG pour les captures d'écran.

Les images ne doivent pas dépasser 750 pixels de largeur. Les images plus grandes seront automatiquement redimensionnées lors de l'enregistrement, ce qui entraînera une perte de qualité notable.

Faites des captures d'écran de la taille requise . Évitez de redimensionner les grandes images dans les éditeurs graphiques, car la qualité se dégrade souvent.

Veillez à ce que toutes les images soient claires et pertinentes. Excluez tout élément inutile ou non pertinent ; les lecteurs doivent comprendre immédiatement l'objectif de l'image. Évitez les graphiques encombrants ou les organigrammes complexes.

Pour insérer des images dans le texte, utilisez le bouton Image de la barre d'outils de l'éditeur.



Une autre erreur fréquente chez les rédacteurs débutants consiste à insérer du code brut dans l'article sans le formater correctement. Lorsque vous copiez du texte à partir de sources externes, le presse-papiers peut également contenir des balises de formatage en trop.

Vous en saurez plus sur les spécificités du formatage dans la deuxième étape de la création d'un article. Des informations supplémentaires sur la façon de travailler avec le texte sont fournies dans l'article MQL5.community - Mémo Utilisateur.











Après avoir lu ces instructions, cochez la case "J'ai lu les règles d'utilisation des images et du texte" et cliquez sur "Enregistrer".





3. Formatage

De nombreux auteurs se précipitent pour partager leurs idées, oubliant la lisibilité de leur article. Même le contenu le plus intéressant peut devenir ennuyeux s'il est mal présenté. Une mise en forme correcte est essentielle pour retenir l'attention du lecteur.

Lorsque les lecteurs prennent connaissance de votre article pour la première fois, ils le parcourent généralement à la recherche de titres et d'éléments visuels permettant d'identifier les points clés. Ce n'est qu'ensuite, s'ils sont intéressés, qu'ils procèdent à une lecture plus détaillée. Il est donc essentiel que la mise en forme soit correcte. Dans la troisième étape, vous apprendrez comment structurer votre texte en paragraphes, quand utiliser des listes ou des tableaux pour une meilleure organisation, et comment mettre en forme les images et les légendes.











Une fois que vous vous êtes familiarisé avec les directives de formatage, cochez à nouveau la case et cliquez sur "Enregistrer".





Utilisez des liens dans votre article pour permettre aux lecteurs d'accéder à des informations supplémentaires ou de naviguer facilement entre les sous-sections. L'ajout d'un lien peut sembler simple, mais il existe des nuances que vous ne connaissez peut-être pas. Apprenez à créer des infobulles pertinentes pour vos liens et à utiliser efficacement les liens d'ancrage. Ces points sont abordés dans la quatrième et dernière étape avant la rédaction de l'article proprement dit.











Après avoir lu les lignes directrices, cochez une dernière fois la case et cliquez sur "Enregistrer". Vous êtes maintenant prêt à commencer à écrire sans perdre de temps à apprendre l'éditeur intégré.

5. Article

Vous avez enfin atteint le cœur du sujet : la rédaction de l'article. Maintenant que vous savez comment présenter correctement votre travail, vous pouvez vous concentrer pleinement sur son contenu.

Si vous le pouvez, téléchargez une icône et une image de couverture pour l'article. Ces visuels figureront dans la liste des articles et devraient attirer l'attention. L'icône doit être une image PNG de 60x60 pixels, et la couverture doit être de 1200x628 pixels. Si vous ne disposez pas d'images appropriées, nous les créerons pour vous. N'hésitez pas à partager vos idées dans la section des commentaires.











Ajoutez la description de votre article. Il s'agit d'une exigence obligatoire. Il est toujours possible de réviser le texte ultérieurement, mais cette étape doit être abordée de manière réfléchie. Une description bien rédigée peut inciter les lecteurs potentiels à ouvrir votre article. Le pourcentage d'achèvement sera mis à jour au fur et à mesure que vous avancerez dans les étapes. L'article atteindra 100% lors de sa publication. Mais avant cela, envoyez-le pour examen.

En cours d'examen

Une fois le texte rédigé et enrichi d'illustrations attrayantes, votre article semble prêt et soigné. Envoyez-le au modérateur pour examen en cliquant sur "Envoyer pour examen". Le modérateur en sera informé. Soyez assuré que votre article ne passera pas inaperçu.











Attendez les commentaires du modérateur dans la section "Commentaires". Vous pouvez y discuter de toutes les questions relatives à votre article, telles que sa pertinence pour la communauté, les éléments graphiques, les corrections d'erreurs et les paiements.





Publication

Une fois les problèmes résolus, votre article sera publié. Une notification push sera envoyée sur votre mobile si votre ID MetaQuotes soit spécifié dans votre profil. Pour plus de détails sur les paramètres du profil, veuillez lire le "MQL5.community - Mémo Utilisateur".

La publication de votre article sera annoncée sur le Forum, dans la section dédiée Articles, Bibliothèque. Votre article sera également traduit dans les 11 langues prises en charge par MQL5.com, ce qui le rendra accessible aux traders du monde entier. Nous donnons la priorité aux traductions des articles les plus intéressants.

Paiement

Nous apprécions grandement les efforts des auteurs de nos articles. Tous les articles publiés sur MQL5.community sont rémunérés, avec une rémunération moyenne de 200$. Apprenez comment retirer ou utiliser vos gains à partir de l'article "Système de paiement de la MQL5.community".

Nous espérons que cet article répondra à bon nombre de vos questions. Nous sommes impatients de recevoir votre contenu engageant qui, nous en sommes sûrs, sera bien accueilli. Commencez à écrire dès aujourd'hui !



