Graphik-Control für Farbauswahl.
Die Klasse verwendet die IncGUI_v4.mqh und IncColors.mqh Bibliotheken.
IncGUI_v4. mqh, IncColors.mqh und IncGUI_ColorInput.mqh müssen im Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include liegen
Um die Klasse zu verwenden, müssen Sie IncGUI_ColorInput.mqh einbinden:
#include <IncGUI_ColorInput.mqh>
Dann deklarieren Sie die Klasse (CColorInput Klassen Instanz):
CColorInput ci;
Um die gewählte Farbe zu holen, verwenden Sie die color() Methode, die Farbe kann mit der SetColor(color aColor) Methode gesetzt werden.
Das Beispiel zur Verwendung der Klasse ist angehängt - siehe eTestColorDialog.mq5.
Details dazu können in folgenden Artikeln gefunden werden:
- Benutzerdefinierte Graphik-Controls. Teil 1: Erstellung eines einfachen Controls
- Benutzerdefinierte Graphik-Controls. Teil 2. Control Bibliothek
- Benutzerdefinierte Graphik-Controls. Teil 3. Formen
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/889
