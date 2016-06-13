CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Bibliotheken

IncGUI_ColorInput - Bibliothek für den MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1114
Rating:
(36)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
incgui_colorinput.mqh (50.57 KB) ansehen
incgui_v4.mqh (504.16 KB) ansehen
inccolors.mqh (20.48 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
etestcolordialog.mq5 (2.33 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Graphik-Control für Farbauswahl.

Die Klasse verwendet die IncGUI_v4.mqh und IncColors.mqh Bibliotheken.

IncGUI_v4. mqh, IncColors.mqh und IncGUI_ColorInput.mqh müssen im Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include liegen

Um die Klasse zu verwenden, müssen Sie IncGUI_ColorInput.mqh einbinden:

#include <IncGUI_ColorInput.mqh>

Dann deklarieren Sie die Klasse (CColorInput Klassen Instanz):

CColorInput ci;

Um die gewählte Farbe zu holen, verwenden Sie die color() Methode, die Farbe kann mit der SetColor(color aColor) Methode gesetzt werden.

Das Beispiel zur Verwendung der Klasse ist angehängt - siehe eTestColorDialog.mq5.

Details dazu können in folgenden Artikeln gefunden werden:


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/889

IncColors IncColors

Diese Klasse enthält Funktionen für die Arbeit mit Farben. Sie enthält Farbkonvertierungen und andere praktische Funktionen.

MultiSignals_PCH MultiSignals_PCH

Dies ist die verbesserte Version des Price Channel Indikator. Zwei zusätzliche Preislevels, Handelssignale und Stop Loss/Take Profit Levels wurden hinzugefügt.

Multi-Williams Percent Range Trend Indikator Multi-Williams Percent Range Trend Indikator

Multi-Williams Percent Range Trend Indikator

Größe der Highs Und Lows Größe der Highs Und Lows

Der Indikator zeigt die Größe der Highs und Lows und ihre Werte über einen spezifizierten Zeitraum.