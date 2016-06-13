Graphik-Control für Farbauswahl.

Die Klasse verwendet die IncGUI_v4.mqh und IncColors.mqh Bibliotheken.

IncGUI_v4. mqh, IncColors.mqh und IncGUI_ColorInput.mqh müssen im Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include liegen

Um die Klasse zu verwenden, müssen Sie IncGUI_ColorInput.mqh einbinden:

#include <IncGUI_ColorInput.mqh>

Dann deklarieren Sie die Klasse (CColorInput Klassen Instanz):

CColorInput ci;

Um die gewählte Farbe zu holen, verwenden Sie die color() Methode, die Farbe kann mit der SetColor(color aColor) Methode gesetzt werden.

Das Beispiel zur Verwendung der Klasse ist angehängt - siehe eTestColorDialog.mq5.

Details dazu können in folgenden Artikeln gefunden werden: