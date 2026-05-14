StrataFlow Pro MT5

StrataFlow Pro 是一款 Smart Money 仪表盘指标，适合在手动图表分析中使用市场结构、FVG、Order Blocks、HULL 趋势背景、交易时段和提醒功能的交易者。

它将多种图表分析工具整合到一个模块化指标中，帮助交易者在更清晰的图表上读取结构、价格区域、趋势背景和时间节奏。

该指标专为手动分析设计。它不会开仓、平仓，也不保证交易结果。

主要功能

  • 带有 BOS 和 CHoCH 的 Smart Money 结构
  • HH、HL、LH 和 LL 等摆动结构标签
  • Fair Value Gap 显示
  • 看涨和看跌 Order Block 区域
  • 用于趋势背景判断的 HULL 趋势过滤器
  • 交易时段背景区域
  • 用于图表背景分析的参考水平
  • 支持选定条件的提醒
  • 图表上的模块化控制面板
  • Clean、Balanced 和 Full 显示模式

适合谁使用？
StrataFlow Pro 适合使用 Smart Money Concepts、ICT 风格价格行为、市场结构和区域分析的交易者。

它适合希望使用一个有组织的仪表盘，而不是在同一张图表上加载多个独立指标的交易者。

如何使用
将指标加载到图表上，并使用控制面板启用或关闭你需要的模块。

使用结构标签判断市场方向，使用 FVG 和 Order Block 区域分析价格区域，使用 HULL 判断趋势背景，并使用提醒功能辅助你的图表分析流程。

为什么选择 StrataFlow Pro
许多交易者会分别使用结构、区域、趋势过滤器、交易时段和提醒工具。StrataFlow Pro 将这些元素整合到一个更清晰的仪表盘中，让图表更容易管理。

重要说明
StrataFlow Pro 是一款可视化图表分析指标。它不是 Expert Advisor，也不会自动执行交易。所有交易决策均由交易者自行负责。

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5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
指标
全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费） (完整交易与信号系统) 我们最强的黄金 EA： Gold Slayer 该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。 你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。 专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。 该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。 多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。 默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
指标
FX Trend NG：新一代多市场趋势智能分析工具 概述 FX Trend NG 是一款专业的多时间周期趋势分析与市场监控工具，帮助您在几秒钟内全面了解市场结构。 无需在多个图表之间来回切换，您可以立即看到哪些品种处于趋势中、哪里动能正在减弱，以及哪些时间周期之间存在强烈共振。 限时发布优惠 – 仅需 $30（6个月） 或 $80 终身授权 即可拥有 FX Trend NG 。 已经是 Stein Investments 客户？ -> 发送消息 以获取专属客户群访问权限。 需要帮助或安装指导？ -> 请访问 Stein Investments 官方页面 。 1. FX Trend NG 的核心优势 三状态趋势逻辑 —— 不只是 Buy 或 Sell • 大多数指标仅显示两种状态：Buy 或 Sell。 • FX Trend NG 增加第三种状态： Fade 。 • Fade 表示趋势强度正在减弱，在完全反转之前提前发出信号。 这种结构化逻辑让您看到趋势变化过程，而不仅仅是简单方向信号。 多时间周期分析（M1 至 MN1） • 从短线交易到中长线交易全面覆盖。 • 快速识别趋势
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
作者的更多信息
Trading Session ICT KillZone
Han Qin Lin
4.81 (62)
指标
Trading Session ICT KillZone 是一款免费的 MT5 指标，用于直接在图表上显示主要交易时段。 它可以高亮显示亚洲、伦敦和纽约 KillZone，帮助交易者在更清晰的视觉环境中判断市场时间。该工具适合 ICT 交易者、价格行为交易者，以及希望区分不同时段、同时避免图表过度杂乱的用户。 主要功能 亚洲、伦敦和纽约交易时段区域 图表背景清晰显示 可自定义显示的交易时段 可自定义颜色和标签 可调整可见 KillZone 数量 适用于 ICT、交易时段判断和价格行为分析 适合谁使用？ 该指标适合将市场时段作为图表分析流程一部分的交易者。它可以帮助你观察价格在亚洲、伦敦和纽约交易时段中的表现。 如何使用 将指标加载到 MT5 图表上，并将交易时段区域作为时间参考。该指标不会生成交易入场信号，也不会自动交易。 重要说明 这是一款可视化图表分析工具。它不会开仓、平仓、挂单，也不保证任何交易结果。 StrataFlow 工作流 这款免费的交易时段工具是 StrataFlow 图表阅读工作流的一部分。如果交易者还需要市场结构、FVG、Order Blocks、Auto Fibs
FREE
Quantum Charge
Han Qin Lin
专家
QUANTUM CHARGE 智能黄金自动交易系统 黄金市场从不缺少机会，真正稀缺的是耐心、纪律与一致执行。 Quantum Charge 是一款面向 MetaTrader 5 的全自动黄金交易 EA，融合智能行情筛选、自动执行、多层风险保护与专业交易面板，帮助交易者减少情绪干扰，以规则化方式参与市场。 系统不追求频繁开仓，只在内部条件充分匹配时寻找交易机会。 为什么选择 Quantum Charge？ 专注 XAUUSD / GOLD 全自动开仓与持仓管理 不使用马丁格尔 不使用网格及亏损加仓 每笔交易均可设置止损和止盈 点差、滑点与异常波动保护 经济新闻及交易时段过滤 连续亏损冷却与交易频率控制 支持 Standard、Prop Challenge 及 Prop Funded 账户 专业交易面板 Premium Trading Dashboard 可实时显示余额、净值、账户盈亏、当前回撤、持仓与挂单数量、实时点差、服务器时间以及经纪商和账户信息。深色金色界面让关键数据一目了然，面板比例和位置均可调整。 Prop Firm 风险保护 可配置每日最大亏损、最大总回撤
Rook Scalper
Han Qin Lin
专家
ROOK SCALPER——METATRADER 5 全自动黄金交易 EA 专注黄金，以纪律化方式自动执行交易。 Rook Scalper 是一款专为 XAUUSD 及兼容 GOLD 品种开发的全自动 EA。系统通过专有规则引擎筛选交易机会，自动完成订单执行和持仓管理，无需用户持续手动盯盘。 它将自动化执行与实用风控相结合，不使用马丁格尔手数倍增，也不采用传统网格回本策略。 为什么选择 ROOK SCALPER • 专注黄金交易 仅用于 XAUUSD，以及经纪商品种名称中包含 XAU 或 GOLD 的黄金品种。 • 全自动运行 EA 自动监控行情、判断内部交易条件、提交订单并管理持仓。 • 专有入场引擎 系统使用针对黄金设计的内部价格结构模型生成交易决策，仅在条件符合要求时考虑执行。 • 风险敞口控制 内置检查可减少同方向重复入场、重复订单价格及挂单过多等情况。 • 灵活仓位管理 支持固定手数，也支持根据账户净值、风险百分比和止损设置自动计算交易手数。 • 止损、止盈与移动保护 交易使用预设止损和止盈。价格向有利方向运行后，内置移动止损可以逐步保护已有利润。 •
Trading Session ICT KillZone MT4
Han Qin Lin
4.13 (8)
指标
交易时段 KillZone —— 掌握市场时间的力量 成功的交易者都明白一个真理：时机就是一切。不同的交易时段带来不同的活跃度、波动性和机会。为了帮助您清晰掌握并利用这些变化，我们开发了 交易时段 KillZone 指标。 该指标会高亮显示亚洲、伦敦和纽约时段的活跃时间，让您完整了解市场最活跃的时刻。您可以自由定制显示效果 —— 显示或隐藏特定时段、添加或移除时段名称、更改颜色，甚至设定图表上可见的 KillZone 数量。 开始非常简单：将指标复制到 MetaTrader 5 文件夹，加载到图表上，即可立刻看到交易时段的分布。通过个性化设置，您随时掌握最佳交易时机。 交易时段 ICT KillZone 指标 不仅仅是一个视觉工具，而是帮助您理解全球市场节奏、提升交易精度的实用助手。若您想要精准把握入场时机，这个指标（结合合适的经纪商）将为您带来真正的优势。
FREE
Easy ICT Price Action For MT5
Han Qin Lin
4.67 (6)
指标
Easy ICT Price Action 是一款 ICT 价格行为指标，适合在手动图表分析中使用流动性、BOS、Order Blocks、breaker zones、交易时段、Silver Bullet 时间参考和 Opening Range Gap 的交易者。 Easy ICT Price Action   是一款交易指标，专为在手动图表分析中使用 ICT 和价格行为概念的交易者设计。 它可以帮助显示重要的图表背景信息，例如流动性水平、BOS、摆动点、Order Blocks、breaker zones、交易时段、Silver Bullet 时间参考、Opening Range Gap 以及关键参考价位。 目标是让图表更容易阅读，帮助交易者专注于结构、时间和价格位置，而不必手动标记每一个水平位。 主要功能 流动性参考水平 BOS 和市场结构标签 Swing high 与 swing low 背景 看涨和看跌 Order Block 区域 Breaker zone 参考 亚洲、伦敦和纽约交易时段区域 Silver Bullet 时间参考 Opening Range Gap 显示 日线
StrataFlow Pro MT4
Han Qin Lin
指标
StrataFlow Pro   是一款 Smart Money 仪表盘指标，适合在手动图表分析中使用市场结构、FVG、Order Blocks、HULL 趋势背景、交易时段和提醒功能的交易者。 它将多种图表分析工具整合到一个模块化指标中，帮助交易者在更清晰的图表上读取结构、价格区域、趋势背景和时间节奏。 该指标专为手动分析设计。它不会开仓、平仓，也不保证交易结果。 主要功能 带有 BOS 和 CHoCH 的 Smart Money 结构 HH、HL、LH 和 LL 等摆动结构标签 Fair Value Gap 显示 看涨和看跌 Order Block 区域 用于趋势背景判断的 HULL 趋势过滤器 交易时段背景区域 用于图表背景分析的参考水平 支持选定条件的提醒 图表上的模块化控制面板 Clean、Balanced 和 Full 显示模式 适合谁使用？ StrataFlow Pro 适合使用 Smart Money Concepts、ICT 风格价格行为、市场结构和区域分析的交易者。 它适合希望使用一个有组织的仪表盘，而不是在同一张图表上加载多个独立指标的交易者。 如何使用 将
Easy ICT Price Action MT4
Han Qin Lin
4.88 (8)
指标
Easy ICT Price Action 是一款 ICT 价格行为指标，适合在手动图表分析中使用流动性、BOS、Order Blocks、breaker zones、交易时段、Silver Bullet 时间参考和 Opening Range Gap 的交易者。 Easy ICT Price Action   是一款交易指标，专为在手动图表分析中使用 ICT 和价格行为概念的交易者设计。 它可以帮助显示重要的图表背景信息，例如流动性水平、BOS、摆动点、Order Blocks、breaker zones、交易时段、Silver Bullet 时间参考、Opening Range Gap 以及关键参考价位。 目标是让图表更容易阅读，帮助交易者专注于结构、时间和价格位置，而不必手动标记每一个水平位。 主要功能 流动性参考水平 BOS 和市场结构标签 Swing high 与 swing low 背景 看涨和看跌 Order Block 区域 Breaker zone 参考 亚洲、伦敦和纽约交易时段区域 Silver Bullet 时间参考 Opening Range Gap 显示 日
Gold Titan X
Han Qin Lin
专家
Gold Titan X  Gold Titan X is an automated Gold trading Expert Advisor developed for MetaTrader 5. It focuses on XAUUSD market opportunities, price movement structure, volatility rhythm, and controlled risk management. Its goal is not to open trades constantly or chase short-term excitement. The purpose of Gold Titan X is to identify clearer and higher-quality opportunities in the Gold market, then manage entry, risk control, and exit through automated trading logic. Why choose Gold Titan X
Gold Titan 8X
Han Qin Lin
专家
Gold Titan 8X Gold Titan 8X is an automated trading EA built for MT5 Gold XAUUSD. It is not a simple single-strategy EA. Gold Titan 8X is powered by 8 different risk-reward order structures, packaged as the 8X Core Engine. The system is designed to adapt to different Gold market conditions and find more suitable trading opportunities. The goal of Gold Titan 8X is clear: Focus on Gold. Control risk. Reduce profit giveback. Avoid high-risk averaging. Make trading more stable and disciplined. Core
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