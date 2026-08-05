Rook Scalper

ROOK SCALPER——METATRADER 5 全自动黄金交易 EA

专注黄金，以纪律化方式自动执行交易。

Rook Scalper 是一款专为 XAUUSD 及兼容 GOLD 品种开发的全自动 EA。系统通过专有规则引擎筛选交易机会，自动完成订单执行和持仓管理，无需用户持续手动盯盘。

它将自动化执行与实用风控相结合，不使用马丁格尔手数倍增，也不采用传统网格回本策略。

为什么选择 ROOK SCALPER

• 专注黄金交易
仅用于 XAUUSD，以及经纪商品种名称中包含 XAU 或 GOLD 的黄金品种。

• 全自动运行
EA 自动监控行情、判断内部交易条件、提交订单并管理持仓。

• 专有入场引擎
系统使用针对黄金设计的内部价格结构模型生成交易决策，仅在条件符合要求时考虑执行。

• 风险敞口控制
内置检查可减少同方向重复入场、重复订单价格及挂单过多等情况。

• 灵活仓位管理
支持固定手数，也支持根据账户净值、风险百分比和止损设置自动计算交易手数。

• 止损、止盈与移动保护
交易使用预设止损和止盈。价格向有利方向运行后，内置移动止损可以逐步保护已有利润。

• 执行保护
提交订单前，EA 会检查交易权限、品种状态、经纪商止损限制、可用保证金，以及启用后的点差限制。

• 日内账户保护
可选功能包括每日已实现盈利和亏损限制、每日净值回撤保护，以及可设置的每日暂停交易时间。

• 周五保护
EA 可以按照设定的周五服务器时间停止交易、删除挂单并平掉由其管理的持仓。

• 实时状态面板
可选图表面板清晰显示 EA 与账户的当前状态。

推荐设置

平台：MetaTrader 5
品种：XAUUSD，或名称中包含 XAU/GOLD 的黄金品种
推荐图表周期：M15
仓位管理：固定手数或自动风险百分比
账户环境：MT5 对冲或净额账户
经纪商条件：黄金点差具有竞争力、交易执行稳定
VPS：需要持续运行时建议使用

快速开始

1. 在 MetaTrader 5 中打开 XAUUSD 或 GOLD 图表。
2. 选择 M15 周期。
3. 加载 Rook Scalper 并允许算法交易。
4. 选择固定手数或自动风险手数。
5. 检查风控参数及服务器时间设置。
6. 启动 EA，并通过图表面板查看运行状态。

为专注黄金的交易者而设计

Rook Scalper 让自动化黄金交易保持清晰、直接：加载到兼容的黄金图表，选择仓位管理方式和账户保护设置，其余行情监控、订单执行与持仓管理交由 EA 自动完成。如果您需要一款专注 XAUUSD、采用专有入场逻辑、具备风险敞口控制和灵活账户保护功能的交易系统，Rook Scalper 将核心工具整合在一个简洁高效的方案中。

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重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
作者的更多信息
Trading Session ICT KillZone
Han Qin Lin
4.81 (62)
指标
Trading Session ICT KillZone 是一款免费的 MT5 指标，用于直接在图表上显示主要交易时段。 它可以高亮显示亚洲、伦敦和纽约 KillZone，帮助交易者在更清晰的视觉环境中判断市场时间。该工具适合 ICT 交易者、价格行为交易者，以及希望区分不同时段、同时避免图表过度杂乱的用户。 主要功能 亚洲、伦敦和纽约交易时段区域 图表背景清晰显示 可自定义显示的交易时段 可自定义颜色和标签 可调整可见 KillZone 数量 适用于 ICT、交易时段判断和价格行为分析 适合谁使用？ 该指标适合将市场时段作为图表分析流程一部分的交易者。它可以帮助你观察价格在亚洲、伦敦和纽约交易时段中的表现。 如何使用 将指标加载到 MT5 图表上，并将交易时段区域作为时间参考。该指标不会生成交易入场信号，也不会自动交易。 重要说明 这是一款可视化图表分析工具。它不会开仓、平仓、挂单，也不保证任何交易结果。 StrataFlow 工作流 这款免费的交易时段工具是 StrataFlow 图表阅读工作流的一部分。如果交易者还需要市场结构、FVG、Order Blocks、Auto Fibs
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Quantum Charge
Han Qin Lin
专家
QUANTUM CHARGE 智能黄金自动交易系统 黄金市场从不缺少机会，真正稀缺的是耐心、纪律与一致执行。 Quantum Charge 是一款面向 MetaTrader 5 的全自动黄金交易 EA，融合智能行情筛选、自动执行、多层风险保护与专业交易面板，帮助交易者减少情绪干扰，以规则化方式参与市场。 系统不追求频繁开仓，只在内部条件充分匹配时寻找交易机会。 为什么选择 Quantum Charge？ 专注 XAUUSD / GOLD 全自动开仓与持仓管理 不使用马丁格尔 不使用网格及亏损加仓 每笔交易均可设置止损和止盈 点差、滑点与异常波动保护 经济新闻及交易时段过滤 连续亏损冷却与交易频率控制 支持 Standard、Prop Challenge 及 Prop Funded 账户 专业交易面板 Premium Trading Dashboard 可实时显示余额、净值、账户盈亏、当前回撤、持仓与挂单数量、实时点差、服务器时间以及经纪商和账户信息。深色金色界面让关键数据一目了然，面板比例和位置均可调整。 Prop Firm 风险保护 可配置每日最大亏损、最大总回撤
Trading Session ICT KillZone MT4
Han Qin Lin
4.13 (8)
指标
交易时段 KillZone —— 掌握市场时间的力量 成功的交易者都明白一个真理：时机就是一切。不同的交易时段带来不同的活跃度、波动性和机会。为了帮助您清晰掌握并利用这些变化，我们开发了 交易时段 KillZone 指标。 该指标会高亮显示亚洲、伦敦和纽约时段的活跃时间，让您完整了解市场最活跃的时刻。您可以自由定制显示效果 —— 显示或隐藏特定时段、添加或移除时段名称、更改颜色，甚至设定图表上可见的 KillZone 数量。 开始非常简单：将指标复制到 MetaTrader 5 文件夹，加载到图表上，即可立刻看到交易时段的分布。通过个性化设置，您随时掌握最佳交易时机。 交易时段 ICT KillZone 指标 不仅仅是一个视觉工具，而是帮助您理解全球市场节奏、提升交易精度的实用助手。若您想要精准把握入场时机，这个指标（结合合适的经纪商）将为您带来真正的优势。
FREE
Easy ICT Price Action For MT5
Han Qin Lin
4.67 (6)
指标
Easy ICT Price Action 是一款 ICT 价格行为指标，适合在手动图表分析中使用流动性、BOS、Order Blocks、breaker zones、交易时段、Silver Bullet 时间参考和 Opening Range Gap 的交易者。 Easy ICT Price Action   是一款交易指标，专为在手动图表分析中使用 ICT 和价格行为概念的交易者设计。 它可以帮助显示重要的图表背景信息，例如流动性水平、BOS、摆动点、Order Blocks、breaker zones、交易时段、Silver Bullet 时间参考、Opening Range Gap 以及关键参考价位。 目标是让图表更容易阅读，帮助交易者专注于结构、时间和价格位置，而不必手动标记每一个水平位。 主要功能 流动性参考水平 BOS 和市场结构标签 Swing high 与 swing low 背景 看涨和看跌 Order Block 区域 Breaker zone 参考 亚洲、伦敦和纽约交易时段区域 Silver Bullet 时间参考 Opening Range Gap 显示 日线
StrataFlow Pro MT4
Han Qin Lin
指标
StrataFlow Pro   是一款 Smart Money 仪表盘指标，适合在手动图表分析中使用市场结构、FVG、Order Blocks、HULL 趋势背景、交易时段和提醒功能的交易者。 它将多种图表分析工具整合到一个模块化指标中，帮助交易者在更清晰的图表上读取结构、价格区域、趋势背景和时间节奏。 该指标专为手动分析设计。它不会开仓、平仓，也不保证交易结果。 主要功能 带有 BOS 和 CHoCH 的 Smart Money 结构 HH、HL、LH 和 LL 等摆动结构标签 Fair Value Gap 显示 看涨和看跌 Order Block 区域 用于趋势背景判断的 HULL 趋势过滤器 交易时段背景区域 用于图表背景分析的参考水平 支持选定条件的提醒 图表上的模块化控制面板 Clean、Balanced 和 Full 显示模式 适合谁使用？ StrataFlow Pro 适合使用 Smart Money Concepts、ICT 风格价格行为、市场结构和区域分析的交易者。 它适合希望使用一个有组织的仪表盘，而不是在同一张图表上加载多个独立指标的交易者。 如何使用 将
StrataFlow Pro MT5
Han Qin Lin
指标
StrataFlow Pro   是一款 Smart Money 仪表盘指标，适合在手动图表分析中使用市场结构、FVG、Order Blocks、HULL 趋势背景、交易时段和提醒功能的交易者。 它将多种图表分析工具整合到一个模块化指标中，帮助交易者在更清晰的图表上读取结构、价格区域、趋势背景和时间节奏。 该指标专为手动分析设计。它不会开仓、平仓，也不保证交易结果。 主要功能 带有 BOS 和 CHoCH 的 Smart Money 结构 HH、HL、LH 和 LL 等摆动结构标签 Fair Value Gap 显示 看涨和看跌 Order Block 区域 用于趋势背景判断的 HULL 趋势过滤器 交易时段背景区域 用于图表背景分析的参考水平 支持选定条件的提醒 图表上的模块化控制面板 Clean、Balanced 和 Full 显示模式 适合谁使用？ StrataFlow Pro 适合使用 Smart Money Concepts、ICT 风格价格行为、市场结构和区域分析的交易者。 它适合希望使用一个有组织的仪表盘，而不是在同一张图表上加载多个独立指标的交易者。 如何使用 将指
Easy ICT Price Action MT4
Han Qin Lin
4.88 (8)
指标
Easy ICT Price Action 是一款 ICT 价格行为指标，适合在手动图表分析中使用流动性、BOS、Order Blocks、breaker zones、交易时段、Silver Bullet 时间参考和 Opening Range Gap 的交易者。 Easy ICT Price Action   是一款交易指标，专为在手动图表分析中使用 ICT 和价格行为概念的交易者设计。 它可以帮助显示重要的图表背景信息，例如流动性水平、BOS、摆动点、Order Blocks、breaker zones、交易时段、Silver Bullet 时间参考、Opening Range Gap 以及关键参考价位。 目标是让图表更容易阅读，帮助交易者专注于结构、时间和价格位置，而不必手动标记每一个水平位。 主要功能 流动性参考水平 BOS 和市场结构标签 Swing high 与 swing low 背景 看涨和看跌 Order Block 区域 Breaker zone 参考 亚洲、伦敦和纽约交易时段区域 Silver Bullet 时间参考 Opening Range Gap 显示 日
Gold Titan X
Han Qin Lin
专家
Gold Titan X  Gold Titan X is an automated Gold trading Expert Advisor developed for MetaTrader 5. It focuses on XAUUSD market opportunities, price movement structure, volatility rhythm, and controlled risk management. Its goal is not to open trades constantly or chase short-term excitement. The purpose of Gold Titan X is to identify clearer and higher-quality opportunities in the Gold market, then manage entry, risk control, and exit through automated trading logic. Why choose Gold Titan X
Gold Titan 8X
Han Qin Lin
专家
Gold Titan 8X Gold Titan 8X is an automated trading EA built for MT5 Gold XAUUSD. It is not a simple single-strategy EA. Gold Titan 8X is powered by 8 different risk-reward order structures, packaged as the 8X Core Engine. The system is designed to adapt to different Gold market conditions and find more suitable trading opportunities. The goal of Gold Titan 8X is clear: Focus on Gold. Control risk. Reduce profit giveback. Avoid high-risk averaging. Make trading more stable and disciplined. Core
筛选:
goodday2019
19
goodday2019 2026.08.05 16:33 
 

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Han Qin Lin
110365
来自开发人员的回复 Han Qin Lin 2026.08.07 11:46
I am pleased to hear that the setup was straightforward, the panel was clear, and the automated trade management worked smoothly.
Rook Scalper was developed with one clear purpose: focused XAUUSD automation with disciplined trade management, without Martingale lot multiplication or a traditional grid-recovery strategy. Your early support is greatly appreciated.
I will continue improving the EA’s stability and usability through future updates, and product support will remain available through MQL5. Traders evaluating Rook Scalper can test the Demo version directly in the MT5 Strategy Tester using their own broker data and trading conditions.
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