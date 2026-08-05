Rook Scalper
- 专家
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Han Qin Lin🤖 **Gold & Forex Trader | MT5 Expert Advisor Developer**
- 版本: 1.6
- 激活: 12
ROOK SCALPER——METATRADER 5 全自动黄金交易 EA
专注黄金，以纪律化方式自动执行交易。
Rook Scalper 是一款专为 XAUUSD 及兼容 GOLD 品种开发的全自动 EA。系统通过专有规则引擎筛选交易机会，自动完成订单执行和持仓管理，无需用户持续手动盯盘。
它将自动化执行与实用风控相结合，不使用马丁格尔手数倍增，也不采用传统网格回本策略。
为什么选择 ROOK SCALPER
• 专注黄金交易
仅用于 XAUUSD，以及经纪商品种名称中包含 XAU 或 GOLD 的黄金品种。
• 全自动运行
EA 自动监控行情、判断内部交易条件、提交订单并管理持仓。
• 专有入场引擎
系统使用针对黄金设计的内部价格结构模型生成交易决策，仅在条件符合要求时考虑执行。
• 风险敞口控制
内置检查可减少同方向重复入场、重复订单价格及挂单过多等情况。
• 灵活仓位管理
支持固定手数，也支持根据账户净值、风险百分比和止损设置自动计算交易手数。
• 止损、止盈与移动保护
交易使用预设止损和止盈。价格向有利方向运行后，内置移动止损可以逐步保护已有利润。
• 执行保护
提交订单前，EA 会检查交易权限、品种状态、经纪商止损限制、可用保证金，以及启用后的点差限制。
• 日内账户保护
可选功能包括每日已实现盈利和亏损限制、每日净值回撤保护，以及可设置的每日暂停交易时间。
• 周五保护
EA 可以按照设定的周五服务器时间停止交易、删除挂单并平掉由其管理的持仓。
• 实时状态面板
可选图表面板清晰显示 EA 与账户的当前状态。
推荐设置
平台：MetaTrader 5
品种：XAUUSD，或名称中包含 XAU/GOLD 的黄金品种
推荐图表周期：M15
仓位管理：固定手数或自动风险百分比
账户环境：MT5 对冲或净额账户
经纪商条件：黄金点差具有竞争力、交易执行稳定
VPS：需要持续运行时建议使用
快速开始
1. 在 MetaTrader 5 中打开 XAUUSD 或 GOLD 图表。
2. 选择 M15 周期。
3. 加载 Rook Scalper 并允许算法交易。
4. 选择固定手数或自动风险手数。
5. 检查风控参数及服务器时间设置。
6. 启动 EA，并通过图表面板查看运行状态。
为专注黄金的交易者而设计
Rook Scalper 让自动化黄金交易保持清晰、直接：加载到兼容的黄金图表，选择仓位管理方式和账户保护设置，其余行情监控、订单执行与持仓管理交由 EA 自动完成。如果您需要一款专注 XAUUSD、采用专有入场逻辑、具备风险敞口控制和灵活账户保护功能的交易系统，Rook Scalper 将核心工具整合在一个简洁高效的方案中。
用户没有留下任何评级信息
Rook Scalper was developed with one clear purpose: focused XAUUSD automation with disciplined trade management, without Martingale lot multiplication or a traditional grid-recovery strategy. Your early support is greatly appreciated.
I will continue improving the EA’s stability and usability through future updates, and product support will remain available through MQL5. Traders evaluating Rook Scalper can test the Demo version directly in the MT5 Strategy Tester using their own broker data and trading conditions.