StrataFlow Pro MT4

StrataFlow Pro 是一款 Smart Money 仪表盘指标，适合在手动图表分析中使用市场结构、FVG、Order Blocks、HULL 趋势背景、交易时段和提醒功能的交易者。

它将多种图表分析工具整合到一个模块化指标中，帮助交易者在更清晰的图表上读取结构、价格区域、趋势背景和时间节奏。

该指标专为手动分析设计。它不会开仓、平仓，也不保证交易结果。

主要功能

  • 带有 BOS 和 CHoCH 的 Smart Money 结构
  • HH、HL、LH 和 LL 等摆动结构标签
  • Fair Value Gap 显示
  • 看涨和看跌 Order Block 区域
  • 用于趋势背景判断的 HULL 趋势过滤器
  • 交易时段背景区域
  • 用于图表背景分析的参考水平
  • 支持选定条件的提醒
  • 图表上的模块化控制面板
  • Clean、Balanced 和 Full 显示模式

适合谁使用？
StrataFlow Pro 适合使用 Smart Money Concepts、ICT 风格价格行为、市场结构和区域分析的交易者。

它适合希望使用一个有组织的仪表盘，而不是在同一张图表上加载多个独立指标的交易者。

如何使用
将指标加载到图表上，并使用控制面板启用或关闭你需要的模块。

使用结构标签判断市场方向，使用 FVG 和 Order Block 区域分析价格区域，使用 HULL 判断趋势背景，并使用提醒功能辅助你的图表分析流程。

为什么选择 StrataFlow Pro
许多交易者会分别使用结构、区域、趋势过滤器、交易时段和提醒工具。StrataFlow Pro 将这些元素整合到一个更清晰的仪表盘中，让图表更容易管理。

重要说明
StrataFlow Pro 是一款可视化图表分析指标。它不是 Expert Advisor，也不会自动执行交易。所有交易决策均由交易者自行负责。


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指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
指标
现在优惠 30%！ 任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
Color Trend FX
Alexey Minkov
4.5 (4)
指标
Color Trend FX 直接在图表上显示当前的趋势方向，并标出入场点、trailing 跟踪止损位以及可能的出场点。该指标专为想看到开仓点、获得平仓建议并查看历史表现的交易者设计。它可以作为独立工具使用，也可以作为您自己交易系统的一部分，或作为您 Expert Advisors 的基础。 指标以彩色圆点的形式显示信号，圆点跟随趋势，同时充当持仓的 trailing 跟踪止损位。当行情动能减弱、价格开始从极值回撤时，会出现一个提示出场 / 平仓的信号。 购买后请直接联系我，获取关于如何在交易中使用该指标，以及如何将其正确接入您自己的交易系统和 Expert Advisors 的更多信息。 主要功能 趋势圆点跟随价格，充当持仓的 trailing 跟踪止损位。 当行情动能减弱、价格从极值回撤时，出现出场信号。 不重绘信号：信号出现在已收盘的 K 线上，固定不动，之后不会重新计算。 趋势变化提醒：终端弹窗、声音提示、Push 和 Email（需要在终端中额外设置）。 可灵活调节信号过滤器灵敏度（Accuracy Delta）以及出场检测灵敏度，适配不同品种和周期。 可选的时间过滤器：设
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Trend Trading System 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Smart Trend Trading System 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Smart Trend 信号转换为自动交易。 Smart Trend Trading System 是一套完整的交易系统，具备不重绘、不回绘、不延迟的特点，专为希望获得更清晰信号、更准确趋势方向以及更有组织交易方式的交易者打造。 Online course , manual and [download presets] . 它将 10 多种交易工具 整合到一个系统中，包括趋势检测、反转区域、Smart Cloud、移动止损逻辑、支撑与阻力、K线着色、提醒以及多周期分析。 该系统旨在帮助您应对不同的市场环境： 趋势市场： 识别主要趋势，发现回调，跟随动能，并通过止损指导和移动止损选项寻找更清晰的入场机会。
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
指标
Scalper Vault 是一个专业的剥头皮系统，为您提供成功剥头皮所需的一切。该指标是一个完整的交易系统，可供外汇和二元期权交易者使用。推荐的时间范围是 M5。 该系统为您提供趋势方向的准确箭头信号。它还为您提供顶部和底部信号以及江恩市场水平。无论您拥有何种交易经验，该系统都易于使用。您只需要遵循简单的规则并每天重复该过程。 建议将此系统用于主要货币对。感谢您的关注！ 请注意，该指标在策略测试器中可能无法正常工作。因此，我建议仅在模拟或真实账户的真实交易条件下使用该系统。 指示器提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买指标后请与我联系。我将免费与您分享我的个人交易建议和出色的奖励指标！ 祝您交易愉快，盈利！
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
指标
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
指标
TREND LINES PRO 帮助您了解市场真正的方向转变点。该指标显示真实的趋势反转点以及主要参与者重新入场的时机。 您可以看到 BOS线、 趋势变化和更高时间框架的关键水平——无需复杂的设置或不必要的干扰。信号不会重绘，并在K线收盘后仍然保留在图表上。 VERSION MT 5    -   与……搭配使用时，可发挥其最大潜力   RFI LEVELS PRO 指示器 该指标显示的内容： 实际变化 趋势（BOS 线） 一旦信号出现，它就始终有效！这与会重绘的指标有着重要的区别，后者可能会发出信号后又改变信号，从而导致资金损失。现在，您可以更精准、更准确地进入市场。此外，还有一个功能，会在箭头出现后为K线着色，直到达到目标价位（止盈）或出现反转信号为止。 重复条目   以及主要玩家的充值 为了提高寻找入场点时的视觉清晰度，我们创建了一个模块，该模块首先显示买入/卖出区域，并在该区域内寻找最佳入场点。此外，我们还加入了智能逻辑来管理止损位，该逻辑会随着时间的推移逐步降低止损位的大小，从而降低入场交易时的初始风险（移动止损位）。 信号强度水平（BOS） 该指标采用三个显著性等级来衡量
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
指标
成交量突破震荡指标是一种以震荡指标的形式将价格变动与成交量趋势相匹配的指标。 我想将成交量分析整合到我的策略中，但大多数成交量指标都令我失望， 例如 OBV、资金流量指数、A/D，还有成交量加权 Macd 和许多其他指标。 因此，我为自己编写了这个指标，我对它的实用性感到满意，因此我决定将其发布到市场上。 主要特点： 它突出显示了价格在成交量增加（突破）支持下朝某个方向移动的阶段。 它突出显示了成交量增加停止并因此市场收缩的阶段。 它突出显示了价格和成交量均未移动的阶段，尤其是在时间范围（<=15 分钟）的日内交易中，因此市场已为未来的运行做好准备。 当其他 EA 交易程序发出的虚假信号不受交易量增加的支持时，可过滤掉这些信号。 它使趋势和范围阶段可视化变得非常容易 输入参数： 计算设置： 计算类型：快速、正常、慢速，用于监控短期、中期和长期，保持在同一时间范围内。 计算周期：计算周期 交易量设置： 交易量类型：TickVolume（主要用于外汇）和RealVolume（用于股票市场） 信号设置： 信号周期：信号线周期 突破水平：突破信号的阈值水平 警报设置 警报类型：收盘
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
指标
Linear Trend Predictor — 结合切入点和方向支撑线的趋势指标。按照突破高/低价通道的原理运作。该指标算法过滤市场噪音，考虑波动性和市场动态。 指示器功能  使用平滑方法，显示市场趋势和开立买入或卖出订单的切入点。  适合通过分析任何时间范围内的图表来确定短期和长期的市场走势。  输入参数可适应任何市场和时间范围，允许交易者独立定制指标。  设定的指示信号不会消失，也不会重新绘制——它是在蜡烛收盘时确定的。  几种类型的通知以箭头组合。  该指标既可以作为独立的交易系统使用，也可以作为其他交易系统的补充。  可供任何经验水平的交易者使用。 主要参数 Volatility Smoothing Level - 指标的主要参数，允许您配置指标以实现舒适的操作。 它的数字范围是 1 到 100，从而增加了您可以获得更长趋势运动的平滑度。 通过少量的数字，您可以获得短期走势并快速退出交易。 使用指标进行交易的时刻：  红线和箭头表示下降趋势和卖出开盘信号。止损应根据前一个上分形来设置。  黄线和箭头表示上升趋势和买入开盘信号。止损应根据前一个下分形来设置。
作者的更多信息
Trading Session ICT KillZone
Han Qin Lin
4.81 (62)
指标
Trading Session ICT KillZone 是一款免费的 MT5 指标，用于直接在图表上显示主要交易时段。 它可以高亮显示亚洲、伦敦和纽约 KillZone，帮助交易者在更清晰的视觉环境中判断市场时间。该工具适合 ICT 交易者、价格行为交易者，以及希望区分不同时段、同时避免图表过度杂乱的用户。 主要功能 亚洲、伦敦和纽约交易时段区域 图表背景清晰显示 可自定义显示的交易时段 可自定义颜色和标签 可调整可见 KillZone 数量 适用于 ICT、交易时段判断和价格行为分析 适合谁使用？ 该指标适合将市场时段作为图表分析流程一部分的交易者。它可以帮助你观察价格在亚洲、伦敦和纽约交易时段中的表现。 如何使用 将指标加载到 MT5 图表上，并将交易时段区域作为时间参考。该指标不会生成交易入场信号，也不会自动交易。 重要说明 这是一款可视化图表分析工具。它不会开仓、平仓、挂单，也不保证任何交易结果。 StrataFlow 工作流 这款免费的交易时段工具是 StrataFlow 图表阅读工作流的一部分。如果交易者还需要市场结构、FVG、Order Blocks、Auto Fibs
FREE
Quantum Charge
Han Qin Lin
专家
QUANTUM CHARGE 智能黄金自动交易系统 黄金市场从不缺少机会，真正稀缺的是耐心、纪律与一致执行。 Quantum Charge 是一款面向 MetaTrader 5 的全自动黄金交易 EA，融合智能行情筛选、自动执行、多层风险保护与专业交易面板，帮助交易者减少情绪干扰，以规则化方式参与市场。 系统不追求频繁开仓，只在内部条件充分匹配时寻找交易机会。 为什么选择 Quantum Charge？ 专注 XAUUSD / GOLD 全自动开仓与持仓管理 不使用马丁格尔 不使用网格及亏损加仓 每笔交易均可设置止损和止盈 点差、滑点与异常波动保护 经济新闻及交易时段过滤 连续亏损冷却与交易频率控制 支持 Standard、Prop Challenge 及 Prop Funded 账户 专业交易面板 Premium Trading Dashboard 可实时显示余额、净值、账户盈亏、当前回撤、持仓与挂单数量、实时点差、服务器时间以及经纪商和账户信息。深色金色界面让关键数据一目了然，面板比例和位置均可调整。 Prop Firm 风险保护 可配置每日最大亏损、最大总回撤
Rook Scalper
Han Qin Lin
专家
ROOK SCALPER——METATRADER 5 全自动黄金交易 EA 专注黄金，以纪律化方式自动执行交易。 Rook Scalper 是一款专为 XAUUSD 及兼容 GOLD 品种开发的全自动 EA。系统通过专有规则引擎筛选交易机会，自动完成订单执行和持仓管理，无需用户持续手动盯盘。 它将自动化执行与实用风控相结合，不使用马丁格尔手数倍增，也不采用传统网格回本策略。 为什么选择 ROOK SCALPER • 专注黄金交易 仅用于 XAUUSD，以及经纪商品种名称中包含 XAU 或 GOLD 的黄金品种。 • 全自动运行 EA 自动监控行情、判断内部交易条件、提交订单并管理持仓。 • 专有入场引擎 系统使用针对黄金设计的内部价格结构模型生成交易决策，仅在条件符合要求时考虑执行。 • 风险敞口控制 内置检查可减少同方向重复入场、重复订单价格及挂单过多等情况。 • 灵活仓位管理 支持固定手数，也支持根据账户净值、风险百分比和止损设置自动计算交易手数。 • 止损、止盈与移动保护 交易使用预设止损和止盈。价格向有利方向运行后，内置移动止损可以逐步保护已有利润。 •
Trading Session ICT KillZone MT4
Han Qin Lin
4.13 (8)
指标
交易时段 KillZone —— 掌握市场时间的力量 成功的交易者都明白一个真理：时机就是一切。不同的交易时段带来不同的活跃度、波动性和机会。为了帮助您清晰掌握并利用这些变化，我们开发了 交易时段 KillZone 指标。 该指标会高亮显示亚洲、伦敦和纽约时段的活跃时间，让您完整了解市场最活跃的时刻。您可以自由定制显示效果 —— 显示或隐藏特定时段、添加或移除时段名称、更改颜色，甚至设定图表上可见的 KillZone 数量。 开始非常简单：将指标复制到 MetaTrader 5 文件夹，加载到图表上，即可立刻看到交易时段的分布。通过个性化设置，您随时掌握最佳交易时机。 交易时段 ICT KillZone 指标 不仅仅是一个视觉工具，而是帮助您理解全球市场节奏、提升交易精度的实用助手。若您想要精准把握入场时机，这个指标（结合合适的经纪商）将为您带来真正的优势。
FREE
Easy ICT Price Action For MT5
Han Qin Lin
4.67 (6)
指标
Easy ICT Price Action 是一款 ICT 价格行为指标，适合在手动图表分析中使用流动性、BOS、Order Blocks、breaker zones、交易时段、Silver Bullet 时间参考和 Opening Range Gap 的交易者。 Easy ICT Price Action   是一款交易指标，专为在手动图表分析中使用 ICT 和价格行为概念的交易者设计。 它可以帮助显示重要的图表背景信息，例如流动性水平、BOS、摆动点、Order Blocks、breaker zones、交易时段、Silver Bullet 时间参考、Opening Range Gap 以及关键参考价位。 目标是让图表更容易阅读，帮助交易者专注于结构、时间和价格位置，而不必手动标记每一个水平位。 主要功能 流动性参考水平 BOS 和市场结构标签 Swing high 与 swing low 背景 看涨和看跌 Order Block 区域 Breaker zone 参考 亚洲、伦敦和纽约交易时段区域 Silver Bullet 时间参考 Opening Range Gap 显示 日线
StrataFlow Pro MT5
Han Qin Lin
指标
StrataFlow Pro   是一款 Smart Money 仪表盘指标，适合在手动图表分析中使用市场结构、FVG、Order Blocks、HULL 趋势背景、交易时段和提醒功能的交易者。 它将多种图表分析工具整合到一个模块化指标中，帮助交易者在更清晰的图表上读取结构、价格区域、趋势背景和时间节奏。 该指标专为手动分析设计。它不会开仓、平仓，也不保证交易结果。 主要功能 带有 BOS 和 CHoCH 的 Smart Money 结构 HH、HL、LH 和 LL 等摆动结构标签 Fair Value Gap 显示 看涨和看跌 Order Block 区域 用于趋势背景判断的 HULL 趋势过滤器 交易时段背景区域 用于图表背景分析的参考水平 支持选定条件的提醒 图表上的模块化控制面板 Clean、Balanced 和 Full 显示模式 适合谁使用？ StrataFlow Pro 适合使用 Smart Money Concepts、ICT 风格价格行为、市场结构和区域分析的交易者。 它适合希望使用一个有组织的仪表盘，而不是在同一张图表上加载多个独立指标的交易者。 如何使用 将指
Easy ICT Price Action MT4
Han Qin Lin
4.88 (8)
指标
Easy ICT Price Action 是一款 ICT 价格行为指标，适合在手动图表分析中使用流动性、BOS、Order Blocks、breaker zones、交易时段、Silver Bullet 时间参考和 Opening Range Gap 的交易者。 Easy ICT Price Action   是一款交易指标，专为在手动图表分析中使用 ICT 和价格行为概念的交易者设计。 它可以帮助显示重要的图表背景信息，例如流动性水平、BOS、摆动点、Order Blocks、breaker zones、交易时段、Silver Bullet 时间参考、Opening Range Gap 以及关键参考价位。 目标是让图表更容易阅读，帮助交易者专注于结构、时间和价格位置，而不必手动标记每一个水平位。 主要功能 流动性参考水平 BOS 和市场结构标签 Swing high 与 swing low 背景 看涨和看跌 Order Block 区域 Breaker zone 参考 亚洲、伦敦和纽约交易时段区域 Silver Bullet 时间参考 Opening Range Gap 显示 日
Gold Titan X
Han Qin Lin
专家
Gold Titan X  Gold Titan X is an automated Gold trading Expert Advisor developed for MetaTrader 5. It focuses on XAUUSD market opportunities, price movement structure, volatility rhythm, and controlled risk management. Its goal is not to open trades constantly or chase short-term excitement. The purpose of Gold Titan X is to identify clearer and higher-quality opportunities in the Gold market, then manage entry, risk control, and exit through automated trading logic. Why choose Gold Titan X
Gold Titan 8X
Han Qin Lin
专家
Gold Titan 8X Gold Titan 8X is an automated trading EA built for MT5 Gold XAUUSD. It is not a simple single-strategy EA. Gold Titan 8X is powered by 8 different risk-reward order structures, packaged as the 8X Core Engine. The system is designed to adapt to different Gold market conditions and find more suitable trading opportunities. The goal of Gold Titan 8X is clear: Focus on Gold. Control risk. Reduce profit giveback. Avoid high-risk averaging. Make trading more stable and disciplined. Core
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