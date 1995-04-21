StrataFlow Pro MT4

StrataFlow Pro 是一款 Smart Money 仪表盘指标，适合在手动图表分析中使用市场结构、FVG、Order Blocks、HULL 趋势背景、交易时段和提醒功能的交易者。

它将多种图表分析工具整合到一个模块化指标中，帮助交易者在更清晰的图表上读取结构、价格区域、趋势背景和时间节奏。

该指标专为手动分析设计。它不会开仓、平仓，也不保证交易结果。

主要功能

带有 BOS 和 CHoCH 的 Smart Money 结构

HH、HL、LH 和 LL 等摆动结构标签

Fair Value Gap 显示

看涨和看跌 Order Block 区域

用于趋势背景判断的 HULL 趋势过滤器

交易时段背景区域

用于图表背景分析的参考水平

支持选定条件的提醒

图表上的模块化控制面板

Clean、Balanced 和 Full 显示模式

适合谁使用？

StrataFlow Pro 适合使用 Smart Money Concepts、ICT 风格价格行为、市场结构和区域分析的交易者。

它适合希望使用一个有组织的仪表盘，而不是在同一张图表上加载多个独立指标的交易者。

如何使用

将指标加载到图表上，并使用控制面板启用或关闭你需要的模块。

使用结构标签判断市场方向，使用 FVG 和 Order Block 区域分析价格区域，使用 HULL 判断趋势背景，并使用提醒功能辅助你的图表分析流程。

为什么选择 StrataFlow Pro

许多交易者会分别使用结构、区域、趋势过滤器、交易时段和提醒工具。StrataFlow Pro 将这些元素整合到一个更清晰的仪表盘中，让图表更容易管理。

重要说明

StrataFlow Pro 是一款可视化图表分析指标。它不是 Expert Advisor，也不会自动执行交易。所有交易决策均由交易者自行负责。