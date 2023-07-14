Easy ICT Price Action MT4

Easy ICT Price Action 是一款 ICT 价格行为指标，适合在手动图表分析中使用流动性、BOS、Order Blocks、breaker zones、交易时段、Silver Bullet 时间参考和 Opening Range Gap 的交易者。

Easy ICT Price Action 是一款交易指标，专为在手动图表分析中使用 ICT 和价格行为概念的交易者设计。

它可以帮助显示重要的图表背景信息，例如流动性水平、BOS、摆动点、Order Blocks、breaker zones、交易时段、Silver Bullet 时间参考、Opening Range Gap 以及关键参考价位。

目标是让图表更容易阅读，帮助交易者专注于结构、时间和价格位置，而不必手动标记每一个水平位。

主要功能

流动性参考水平

BOS 和市场结构标签

Swing high 与 swing low 背景

看涨和看跌 Order Block 区域

Breaker zone 参考

亚洲、伦敦和纽约交易时段区域

Silver Bullet 时间参考

Opening Range Gap 显示

日线、周线和月线关键参考水平

为 ICT 和价格行为分析提供清晰视觉支持

适合谁使用？

Easy ICT Price Action 适合已经使用手动价格行为分析，并希望获得更清晰 ICT 图表背景的交易者。

它适合关注流动性、市场结构、Order Blocks、交易时段和关键价格水平的交易者。

如何使用

将指标加载到图表上，并将显示的区域、水平位和结构标签作为市场背景参考。

该指标用于辅助手动分析。它不能替代你的交易计划，也不保证交易结果。

为什么使用这个工具

Easy ICT Price Action 将常用的 ICT 图表参考整合到一个可视化工具中，减少手动标记每个交易时段、结构突破、流动性水平和 Order Block 的工作。

这可以帮助交易者更快阅读图表，并让分析保持更有条理。

重要说明

这是一款可视化图表分析指标。它不会开仓、平仓，也不保证盈利。