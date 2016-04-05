BKT Adaptive RSI EA

Мультистратегийная торговая система на основе RSI для MetaTrader 5, сочетающая классический вход по принципу возврата к среднему с опциональным подтверждением по дивергенции и неудачному развороту, управляемая через модель усреднения позиции с фиксацией прибыли по трейлингу.

BKT Adaptive RSI EA — это автоматическая торговая система, построенная на индексе относительной силы (RSI). Она предлагает пять вариантов внутреннего сглаживания плюс дополнительный второй слой сглаживания поверх результата RSI, что позволяет одной и той же базовой логике вести себя либо как классический осциллятор, либо как более медленная, отфильтрованная сигнальная линия. Управление сделками осуществляется через модель усреднения: если цена движется против открытой позиции, советник может добавлять дополнительные ордера на большем расстоянии, а итоговая корзина закрывается либо по фиксированной цели прибыли, либо через трейлинговую фиксацию прибыли. Советнику требуется счёт с хеджированием, поскольку покупки и продажи отслеживаются как независимые корзины.

Обзор

Базовая стратегия ищет момент выхода RSI из зоны перепроданности или перекупленности: сигнал на покупку формируется, когда RSI возвращается выше уровня перепроданности после падения ниже него, а сигнал на продажу формируется симметрично на уровне перекупленности. Опциональный фильтр может требовать, чтобы RSI достиг более глубокого экстремума прежде чем пересечение будет считаться действительным, что снижает количество сигналов от неглубоких движений вблизи порога. Когда позиция открыта и цена продолжает двигаться против неё, советник может добавлять дополнительные ордера после достижения минимального неблагоприятного расстояния и появления нового сигнала в том же направлении. Размер дополнительного ордера растёт либо на фиксированный шаг, либо по множителю, до максимального числа ордеров на направление. Одна открытая позиция закрывается по своей собственной фиксированной цели прибыли. Как только открыто более одной позиции, корзина переключается на трейлинговую фиксацию прибыли: она активируется на заданном уровне плавающей прибыли, затем закрывает всю корзину, как только прибыль откатывается на определённую величину от своего пика. Отдельные ордера не используют стоп-лосс; риск контролируется через максимальное количество ордеров и размер лота.

Ключевые особенности

Пять движков сглаживания RSI : Wilder, SMA, EMA, LWMA или многопроходный расчёт в стиле RSX, каждый с разным балансом отзывчивости и плавности.

: Wilder, SMA, EMA, LWMA или многопроходный расчёт в стиле RSX, каждый с разным балансом отзывчивости и плавности. Опциональный второй слой сглаживания : дополнительная скользящая средняя, применяемая поверх результата RSI, для более медленной сигнальной линии.

: дополнительная скользящая средняя, применяемая поверх результата RSI, для более медленной сигнальной линии. Фильтр глубокого экстремума : требует, чтобы RSI достиг более глубокого уровня прежде чем сигнал разворота будет принят.

: требует, чтобы RSI достиг более глубокого уровня прежде чем сигнал разворота будет принят. Две независимые дополнительные стратегии : модуль дивергенции, сравнивающий колебания цены с RSI, и модуль неудачного разворота, основанный на собственной структуре колебаний RSI, каждый управляет своими собственными позициями.

: модуль дивергенции, сравнивающий колебания цены с RSI, и модуль неудачного разворота, основанный на собственной структуре колебаний RSI, каждый управляет своими собственными позициями. Гибкое определение размера позиции : дополнительные ордера растут на фиксированный шаг или по множителю.

: дополнительные ордера растут на фиксированный шаг или по множителю. Объединённая цель прибыли : плавающая прибыль от каждой активной стратегии может опционально объединяться в одну общую цель.

: плавающая прибыль от каждой активной стратегии может опционально объединяться в одну общую цель. Панель на графике: показывает значение RSI, количество позиций, плавающую прибыль и статус фиксации прибыли.

Как это работает

На каждом новом завершённом баре советник пересчитывает RSI и проверяет условие входа базовой стратегии и любой дополнительной стратегии, которая была включена. Когда появляется сигнал и в этом направлении нет открытой позиции, размещается начальный ордер. Пока позиция открыта, цена отслеживается на каждом тике; позиция или корзина закрывается, как только достигнута цель прибыли, или как только активированная трейлинговая фиксация прибыли откатывается от своего пика. Если цена продолжает двигаться против открытой позиции, советник проверяет, выполнены ли условия для дополнительного усредняющего ордера.

Рекомендуемые настройки

RSI рассчитывается на таймфрейме, выбираемом независимо от графика, на котором работает советник, поэтому сигнал можно настраивать отдельно от исполнительного графика. Поскольку модель усреднения может открывать несколько позиций в одном направлении, результаты varies между символами с разной волатильностью и спредом, поэтому рекомендуется сначала протестировать на целевом инструменте. Поскольку отдельные ордера не имеют стоп-лосса, должно быть доступно достаточно свободной маржи для максимального настроенного числа усредняющих ордеров.

Входные параметры

Настройки RSI — Таймфрейм, период и применяемая цена для расчёта RSI; метод внутреннего сглаживания (Wilder, SMA, EMA, LWMA или в стиле RSX); опциональный второй слой сглаживания со своим методом и периодом; уровни перекупленности и перепроданности; опциональный фильтр глубокого экстремума со своими пороговыми уровнями.

Вход и усреднение — Независимое включение направлений покупки и продажи; начальный размер лота; режим определения размера лота (фиксированный шаг или множитель) для дополнительных ордеров; минимальное неблагоприятное расстояние в пунктах перед следующим ордером; максимальное число ордеров на направление.

Тейк-профит — Цель прибыли для одной открытой позиции; уровень плавающей прибыли, активирующий трейлинговую фиксацию прибыли корзины; расстояние отката от пиковой прибыли, закрывающее корзину; опция объединения всех активных стратегий в одну общую цель прибыли.

Выбор стратегии — Независимые переключатели включения для стратегии дивергенции и стратегии неудачного разворота, каждая со своими настройками определения колебаний.

Фильтры и отображение — Максимальный фильтр спреда для новых входов; максимальное проскальзывание при исполнении ордера; опция отображения информационной панели на графике.