BKT Adaptive RSI EA

BKT Adaptive RSI EA

Мультистратегийная торговая система на основе RSI для MetaTrader 5, сочетающая классический вход по принципу возврата к среднему с опциональным подтверждением по дивергенции и неудачному развороту, управляемая через модель усреднения позиции с фиксацией прибыли по трейлингу.

BKT Adaptive RSI EA — это автоматическая торговая система, построенная на индексе относительной силы (RSI). Она предлагает пять вариантов внутреннего сглаживания плюс дополнительный второй слой сглаживания поверх результата RSI, что позволяет одной и той же базовой логике вести себя либо как классический осциллятор, либо как более медленная, отфильтрованная сигнальная линия. Управление сделками осуществляется через модель усреднения: если цена движется против открытой позиции, советник может добавлять дополнительные ордера на большем расстоянии, а итоговая корзина закрывается либо по фиксированной цели прибыли, либо через трейлинговую фиксацию прибыли. Советнику требуется счёт с хеджированием, поскольку покупки и продажи отслеживаются как независимые корзины.

Обзор

Базовая стратегия ищет момент выхода RSI из зоны перепроданности или перекупленности: сигнал на покупку формируется, когда RSI возвращается выше уровня перепроданности после падения ниже него, а сигнал на продажу формируется симметрично на уровне перекупленности. Опциональный фильтр может требовать, чтобы RSI достиг более глубокого экстремума прежде чем пересечение будет считаться действительным, что снижает количество сигналов от неглубоких движений вблизи порога. Когда позиция открыта и цена продолжает двигаться против неё, советник может добавлять дополнительные ордера после достижения минимального неблагоприятного расстояния и появления нового сигнала в том же направлении. Размер дополнительного ордера растёт либо на фиксированный шаг, либо по множителю, до максимального числа ордеров на направление. Одна открытая позиция закрывается по своей собственной фиксированной цели прибыли. Как только открыто более одной позиции, корзина переключается на трейлинговую фиксацию прибыли: она активируется на заданном уровне плавающей прибыли, затем закрывает всю корзину, как только прибыль откатывается на определённую величину от своего пика. Отдельные ордера не используют стоп-лосс; риск контролируется через максимальное количество ордеров и размер лота.

Ключевые особенности

  • Пять движков сглаживания RSI: Wilder, SMA, EMA, LWMA или многопроходный расчёт в стиле RSX, каждый с разным балансом отзывчивости и плавности.
  • Опциональный второй слой сглаживания: дополнительная скользящая средняя, применяемая поверх результата RSI, для более медленной сигнальной линии.
  • Фильтр глубокого экстремума: требует, чтобы RSI достиг более глубокого уровня прежде чем сигнал разворота будет принят.
  • Две независимые дополнительные стратегии: модуль дивергенции, сравнивающий колебания цены с RSI, и модуль неудачного разворота, основанный на собственной структуре колебаний RSI, каждый управляет своими собственными позициями.
  • Гибкое определение размера позиции: дополнительные ордера растут на фиксированный шаг или по множителю.
  • Объединённая цель прибыли: плавающая прибыль от каждой активной стратегии может опционально объединяться в одну общую цель.
  • Панель на графике: показывает значение RSI, количество позиций, плавающую прибыль и статус фиксации прибыли.

Как это работает

На каждом новом завершённом баре советник пересчитывает RSI и проверяет условие входа базовой стратегии и любой дополнительной стратегии, которая была включена. Когда появляется сигнал и в этом направлении нет открытой позиции, размещается начальный ордер. Пока позиция открыта, цена отслеживается на каждом тике; позиция или корзина закрывается, как только достигнута цель прибыли, или как только активированная трейлинговая фиксация прибыли откатывается от своего пика. Если цена продолжает двигаться против открытой позиции, советник проверяет, выполнены ли условия для дополнительного усредняющего ордера.

Рекомендуемые настройки

RSI рассчитывается на таймфрейме, выбираемом независимо от графика, на котором работает советник, поэтому сигнал можно настраивать отдельно от исполнительного графика. Поскольку модель усреднения может открывать несколько позиций в одном направлении, результаты varies между символами с разной волатильностью и спредом, поэтому рекомендуется сначала протестировать на целевом инструменте. Поскольку отдельные ордера не имеют стоп-лосса, должно быть доступно достаточно свободной маржи для максимального настроенного числа усредняющих ордеров.

Входные параметры

Настройки RSI — Таймфрейм, период и применяемая цена для расчёта RSI; метод внутреннего сглаживания (Wilder, SMA, EMA, LWMA или в стиле RSX); опциональный второй слой сглаживания со своим методом и периодом; уровни перекупленности и перепроданности; опциональный фильтр глубокого экстремума со своими пороговыми уровнями.

Вход и усреднение — Независимое включение направлений покупки и продажи; начальный размер лота; режим определения размера лота (фиксированный шаг или множитель) для дополнительных ордеров; минимальное неблагоприятное расстояние в пунктах перед следующим ордером; максимальное число ордеров на направление.

Тейк-профит — Цель прибыли для одной открытой позиции; уровень плавающей прибыли, активирующий трейлинговую фиксацию прибыли корзины; расстояние отката от пиковой прибыли, закрывающее корзину; опция объединения всех активных стратегий в одну общую цель прибыли.

Выбор стратегии — Независимые переключатели включения для стратегии дивергенции и стратегии неудачного разворота, каждая со своими настройками определения колебаний.

Фильтры и отображение — Максимальный фильтр спреда для новых входов; максимальное проскальзывание при исполнении ордера; опция отображения информационной панели на графике.

Этот советник управляет убыточными позициями путём добавления дополнительных ордеров, а не путём использования стоп-лосса на отдельных сделках. Трейлинговая фиксация прибыли и лимит максимального числа ордеров предназначены для управления итоговой корзиной, но сильное устойчивое движение против открытой позиции всё же может привести к большому плавающему убытку прежде чем произойдёт восстановление. Размер позиции и максимальное число ордеров следует настраивать в соответствии с доступной маржой счёта.

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Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
SignalForge One
Khac Thanh Bui
5 (4)
Индикаторы
SignalForge One Система конфлюэнции из 11 индикаторов для MetaTrader 5, объединяющая несколько технических фильтров в чёткие торговые сигналы с встроенным управлением риском на основе ATR и двойным информационным дашбордом. SignalForge One — это инструмент конфлюэнции для MetaTrader 5, разработанный для определения точек входа. Сигнал генерируется только при согласовании нескольких независимых индикаторов одновременно. Вместо использования единственного метода индикатор оценивает до одиннадцати
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REW Signals Advanced RSI
Khac Thanh Bui
5 (3)
Индикаторы
REW Signal Моментум-осциллятор для MetaTrader 5, генерирующий сигналы входа на основе пересечений Hull Moving Average и медленной взвешенной MA, применённых к RSI, с многоуровневым фильтром качества и защитой по тренду старшего таймфрейма. REW Signal — индикатор для MetaTrader 5, отображаемый в отдельном окне. Он строит RSI вместе с двумя сглаживающими слоями — быстрой Hull Moving Average и настраиваемой медленной MA — и отмечает сигналы на покупку и продажу в момент подтверждения условий пересе
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SMC Compass MT5
Khac Thanh Bui
5 (2)
Индикаторы
SMC Compass MT5 Многомодульный индикатор Smart Money Concepts для MetaTrader 5, объединяющий анализ рыночной структуры, блоки ордеров на нескольких таймфреймах, зоны справедливой стоимости, определение ликвидности и паттерны неудачных пробоев в единый аналитический инструментарий. SMC Compass MT5 — это комплексный индикатор ценового действия, построенный на основе институциональной торговой методологии. Он анализирует рынок через призму концепций Smart Money, выявляя структурные следы, которые о
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SwingVWAP Thermal Pro
Khac Thanh Bui
5 (5)
Индикаторы
SwingVWAP Thermal Pro Индикатор VWAP, привязанный к свинговым точкам, для MetaTrader 5, объединяющий адаптивный анализ средневзвешенной по объёму цены с тепловой картой ликвидности для определения ключевых ценовых уровней и рыночной структуры. SwingVWAP Thermal Pro — это чартовый индикатор для MetaTrader 5, построенный на двух взаимодополняющих аналитических системах, работающих на одном графике. Первая система определяет свинговые максимумы и минимумы с настраиваемым периодом lookback, классифи
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PivoTrack VP Pivot Anchored Volume Profile
Khac Thanh Bui
Индикаторы
PivoTrack VP Индикатор профиля объёма для MetaTrader 5, привязанный к точкам разворота и отображающий распределение объёма между последовательными пиковыми максимумами и минимумами. PivoTrack VP — индикатор анализа объёма для MetaTrader 5. Он автоматически определяет точки Pivot High и Pivot Low на любом графике и строит полный профиль объёма для каждого сегмента между ними. Индикатор отображает Точку Контроля, верхнюю и нижнюю границы Зоны Ценности, а также фоновую заливку самой зоны, давая тре
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BKT Monday SMC
Khac Thanh Bui
5 (2)
Индикаторы
BKT Monday Многоуровневый технический индикатор для MetaTrader 5, объединяющий зоны предложения и спроса, уровни поддержки и сопротивления, адаптивный сигнал тренда на основе скользящей средней и встроенную панель управления рисками в одном наложении на график. BKT Monday — это индикатор для MetaTrader 5, предназначенный для помощи трейдерам в выявлении торговых установок с высокой вероятностью отработки с использованием трёх взаимодополняющих аналитических уровней. Индикатор автоматически строи
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BKT SmoothBand EA
Khac Thanh Bui
Эксперты
BKT SmoothBand EA Пробойная система на сглаженной полосе Боллинджера для MetaTrader 5, которая выставляет виртуальные отложенные ордера впереди цены и управляет закрытием на уровне всего портфеля. BKT SmoothBand EA — автоматическая торговая система для MetaTrader 5, построенная вокруг одной сильно сглаженной полосы Боллинджера с внутренней полосой, которая рано завершает неподтверждённые пробои. Вместо отправки отложенных ордеров брокеру советник отслеживает уровень пробоя на графике и открывает
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VaultEdge FVG
Khac Thanh Bui
5 (2)
Индикаторы
VaultEdge FVG Индикатор Fair Value Gap для MetaTrader 5, основанный на структуре рынка: он оценивает каждую возможность ретеста с помощью многофакторного движка и подтверждает входы только на закрытых барах — чтобы вы точно знали, что торговать и почему. Большинство трейдеров, работающих с FVG, знают этот момент: цена возвращается к гэпу, а решение всё ещё не очевидно. VaultEdge FVG создан именно для этого. Он подтверждает структурный пробой, находит гэп с наибольшей вероятностью отработки, оцен
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Maxfutures Supertrend Pro
Khac Thanh Bui
Индикаторы
Maxfutures Supertrend Индикатор SuperTrend для MetaTrader 5, использующий кластеризацию волатильности методом K-Means для выбора адаптивных входных значений ATR, с двухлогической системой подтверждения сигналов и информационной панелью в стиле терминала Bloomberg. Maxfutures Supertrend — это трендовый индикатор для MetaTrader 5. Он заменяет фиксированный множитель ATR, используемый в стандартных реализациях SuperTrend, динамическим значением, полученным с помощью K-Means кластеризации последних
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BKT Pro Tooco SR
Khac Thanh Bui
Индикаторы
BKT Pro Tooco Многофункциональный инструмент для определения уровней поддержки и сопротивления в MetaTrader 5, использующий четыре алгоритма обнаружения сигналов в режиме реального времени без перерисовки подтверждённых сигналов. BKT Pro Tooco — индикатор поддержки и сопротивления для MetaTrader 5, разработанный для трейдеров, которым требуется надёжное определение зон в различных рыночных структурах. Индикатор предлагает четыре независимых метода обнаружения, позволяя подобрать алгоритм под пре
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BKT ZeroFlow
Khac Thanh Bui
Индикаторы
BKT ZeroFlow Многотаймфреймовый трендовый индикатор для MetaTrader 5, сочетающий Zero Lag EMA с полосами волатильности ATR для одновременного определения направления тренда на пяти таймфреймах. BKT ZeroFlow — трендовый индикатор для MetaTrader 5. Он использует Zero Lag EMA, сглаженную полосами волатильности на основе ATR, для определения бычьей или медвежьей фазы рынка. Стрелки разворота тренда отмечают момент пересечения ценой границы полосы, а стрелки входа появляются на откатах в рамках подтв
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Nonlinear Optimal Velocity Adaptive MA
Khac Thanh Bui
Индикаторы
NOVA LINE Адаптивная скользящая средняя для MetaTrader 5, которая автоматически подстраивает чувствительность к рыночным условиям. Содержит сигналы BUY и SELL без перерисовки, а также встроенные зоны стоп-лосса и тейк-профита.   Принцип работы NOVA LINE заменяет фиксированный период обычной скользящей средней нелинейным механизмом взвешивания. Каждый исторический бар оценивается по размеру ценового движения относительно текущей волатильности: бары, представляющие реальный импульс, получают высок
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GoldStorm Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
5 (2)
Эксперты
GoldStorm Pro — это профессиональное решение для автоматической торговли, разработанное специально для работы в условиях уникальной волатильности рынка золота (XAUUSD). В отличие от стандартных сеточных советников (Grid) или систем мартингейла, которые подвергают торговые счета неограниченному риску, GoldStorm Pro использует сложный движок «Фрактального пробоя» (Fractal Breakout) в сочетании с архитектурой следования за трендом (Trend Following) для выявления точек входа с высокой вероятностью
Professional Trading Dashboard
Khac Thanh Bui
Утилиты
Professional Trading Dashboard Профессиональная панель мониторинга счёта для MetaTrader 5, объединяющая данные счёта в реальном времени, историю дневной торговли и месячную статистику в одном отображении прямо на графике. Professional Trading Dashboard — это утилита-индикатор для MetaTrader 5, разработанная для того, чтобы трейдеры всегда имели чёткое и структурированное представление о состоянии своего счёта. Вместо переключения между несколькими окнами терминала вся необходимая информация пред
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EA Performance Monitor
Khac Thanh Bui
Утилиты
EA Performance Monitor Утилита для MetaTrader 5, которая автоматически обнаруживает все активные советники на открытых графиках, сопоставляет каждый советник с его торговыми данными и отображает в одной панели просадку, прибыль, процент побед и метрики открытых позиций в режиме реального времени. EA Performance Monitor — это автоматизированная утилита мониторинга для MetaTrader 5. Она сканирует все открытые графики с настраиваемым интервалом, идентифицирует каждый работающий советник по магическ
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Trader Command Center
Khac Thanh Bui
Утилиты
Trader Command Center Полноэкранная торговая панель реального времени для MetaTrader 5, объединяющая мониторинг счёта, отслеживание правил проп-фирмы, управление риск-гейтами и прямое исполнение ордеров в едином интерфейсе на основе Canvas. Trader Command Center — утилита для MetaTrader 5, которая заменяет стандартный вид графика комплексной адаптивной панелью для трейдеров, которым нужно единое рабочее место: один экран для отслеживания состояния счёта, соблюдения правил проп-фирмы, управления
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PrecisionGold PRO Smart Fractal Breakout EA
Khac Thanh Bui
3.5 (2)
Эксперты
PrecisionGold PRO Автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, объединяющая входы на пробое фракталов с двойным EMA-фильтром тренда и подтверждением импульса по ADX, разработанная для XAUUSD на таймфрейме H1. PrecisionGold PRO — это советник, построенный на стратегии пробоя фракталов применительно к золоту (XAUUSD). Он выявляет подтверждённые ценовые фракталы на H1, проверяет направление пробоя относительно двойного EMA-тренда, рассчитанного на H4, и требует минимального значения ADX и
MaxFutures EA The Power of Trends
Khac Thanh Bui
Эксперты
MaxFutures EA Сеточный советник на основе двухтаймфреймового анализа Хейкен Аши для XAUUSD на MetaTrader 5, с ATR-фильтром тренда и управлением прибылью на уровне портфеля. MaxFutures EA — это автоматизированная торговая система для скальпинга XAUUSD на MetaTrader 5. Советник формирует направленную сетку позиций на основе сигналов Хейкен Аши, считываемых с двух независимых таймфреймов и фильтруемых по направлению Zero Lag EMA, рассчитанной на старшем таймфрейме. Вместо немедленного открытия рыно
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