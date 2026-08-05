CCI Live Tuner MT5

每位交易者都经历过这样的循环：打开指标设置，改一个数值，点击确定，盯着图表看，觉得不对，再打开设置，又改回去。CCI Live Tuner 让这一切到此为止。

这是一款可以直接在图表上实时调节的 Commodity Channel Index。图表上会显示一个小面板，带有 CCI 周期和两条水平线的滑块。拖动滑块，指标就会在后台立即重新计算并重绘，变化在您眼前实时呈现。看起来合适了，就完成了——不需要对话框，不需要点确定，不需要保存后再重新打开。

还有实时样式编辑器。打开内置编辑器，用 16 色调色板和 RGB 滑块修改 CCI 线与水平线的颜色和粗细。修改的瞬间就会呈现在图表上。可从三种内置主题（Night Cyan、Graphite Gold、Clean Light）中选择，让面板与您的图表风格相配。

您的设置会按图表分别保存——周期、水平线、价格类型、颜色和线宽在重启后都会原样恢复。

您会喜欢它的理由

即时反馈。 拖动即见结果。几秒钟就能找到合适的周期，而不是在设置窗口里来回折腾十几次。

拖动即见结果。几秒钟就能找到合适的周期，而不是在设置窗口里来回折腾十几次。 实时调整样式。 线条与水平线的颜色和宽度在编辑时就直接反映在图表上——无需重新打开。

线条与水平线的颜色和宽度在编辑时就直接反映在图表上——无需重新打开。 三种主题 ，一键切换，深色或浅色，配合您的图表。

，一键切换，深色或浅色，配合您的图表。 按图表记忆。 您的调节设置在重启后依然保留，每个图表各自独立。

您的调节设置在重启后依然保留，每个图表各自独立。 自主实现的 CCI。简洁、标准的 Typical Price CCI 算法。不重绘。它不会替您交易——这是一款辅助决策工具。

使用方法

将 CCI Live Tuner 拖到任意图表上。

用面板滑块设置周期和两条水平线——实时观察 CCI 的变化。

打开 Style editor 修改线条和水平线的颜色与粗细。

修改线条和水平线的颜色与粗细。 在输入参数中选择主题（默认为 Night Cyan）。

提示：如果面板看起来是透明的，说明您的图表启用了 "Chart on foreground"（F8 -> Common），蜡烛图被绘制在面板之上。本指标有意遵循您的图表设置，绝不会擅自更改它们 -- 取消勾选该选项，面板就会显示为不透明。

免费、独立运行、无需 DLL。适用于任何品种和任何时间周期。