每个交易者都熟悉这套流程：打开指标设置、改一个数字、点击 OK、盯着图表看、觉得不对、再打开设置。DeMarker 是一个安静的超买/超卖指标，大多数交易者从来不去动它——它永远停留在默认的 0.30/0.70，因为每试一个新数值都要来回打开一次对话框。DeMarker Live Tuner 结束了这一切。

这是一个可以直接在图表上实时调节的 DeMarker。图表上有一个小面板，带有 DeM 周期和两条水平线（0..1 刻度）的滑块。拖动滑块，指标立刻重新计算并重绘，就在您眼前完成。0.25/0.75 还是 0.35/0.65 比默认值更适合过滤您的市场——几秒钟内就能在自己的图表上得到答案，而不用去论坛里翻帖子。

可选的 MA 信号线。直接在面板上开启或关闭 DeMarker 的移动平均线，用独立滑块设置其周期，一个按钮循环切换计算方法——SMA、EMA、SMMA、LWMA。每一次改动都会立即反映在图表上。

真正的 DeMarker，而不是套壳。指标采用自己干净的经典公式实现：DeMax = max(High - 前一根 High, 0)，DeMin = max(前一根 Low - Low, 0)，DeM = SMA(DeMax) / (SMA(DeMax) + SMA(DeMin))——已与标准 DeMarker 逐值校验，中间没有隐藏的句柄。您调的就是您看到的。不重绘。

还有实时样式编辑器。用 16 色调色板和 RGB 滑块修改 DeM 线、MA 线和水平线的颜色与粗细。三套内置主题（Night Cyan、Graphite Gold、Clean Light）可选，让面板与您的图表风格一致。

您的设置会按图表分别记忆——周期、水平线、MA 开关状态、方法与周期、颜色与线宽，重启后全部恢复到您离开时的样子。

您会喜欢它的理由

即时反馈。 拖动，马上看到结果。几秒钟就能找到真正适合过滤您市场的那对水平线，而不是反复开关对话框。

拖动，马上看到结果。几秒钟就能找到真正适合过滤您市场的那对水平线，而不是反复开关对话框。 可选的 MA 信号线 ，独立周期滑块，四种方法，可在面板上实时开关与切换。

，独立周期滑块，四种方法，可在面板上实时开关与切换。 实时调样式。 DeM / MA / 水平线的颜色和粗细在您编辑时就在图表上变化。

DeM / MA / 水平线的颜色和粗细在您编辑时就在图表上变化。 三套主题 ，一键切换，深色或浅色，匹配您的图表。

，一键切换，深色或浅色，匹配您的图表。 按图表记忆。 您的调节能在重启后保留，每个图表各自独立。

您的调节能在重启后保留，每个图表各自独立。 自研的 DeMarker 与 MA 算法。不重绘。它不会替您交易——这是一个辅助决策的工具。

使用方法

把 DeMarker Live Tuner 拖到任意图表上。

用滑块设置 DeM 周期和两条水平线——实时观察更新。

在面板上开启 MA，设置其周期，循环切换方法，直到平滑效果适合您的市场。

打开 Style editor 修改线条与水平线的颜色和粗细。

DeMarker Live Tuner 属于 Live Tuning 系列，同系列还有 CCI、WPR、RSI 和 Stochastic Live Tuner：先把经典指标免费做好，之后还会有更多指标以及基于同一实时调节流程的多周期面板。如果这套流程帮您省下了来回开对话框的时间，一条简短的评价能告诉我们接下来该做什么。

提示：如果面板看起来是透明的，说明您的图表启用了 "Chart on foreground"（F8 -> Common），蜡烛被画在了面板之上。指标会刻意尊重您的图表设置，绝不擅自更改——取消勾选该选项，面板就会显示为不透明。

免费，独立运行，无需 DLL。适用于任何品种和时间周期。