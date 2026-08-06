MACD Live Tuner MT4

每位交易者都熟悉这套流程：打开指标设置，改一个数字，点 OK，盯着图表看半天，觉得不对，再打开设置。如果你在 MetaTrader 4 上交易，这件事你已经做了很多年——而 MACD 一次就给你三个可以纠结的数字：Fast、Slow 和 Signal，所谓标准的 12/26/9 只是习惯，并非定律。MACD Live Tuner 让这套流程到此为止。

这是一款可以直接在图表上实时调节的 MACD，运行在自己的独立子窗口中。图表上有一个小面板，带有 Fast EMA 周期、Slow EMA 周期和 Signal 周期三个滑块。拖动任意一个，MACD 线、Signal 线和 Histogram 都会立即重新计算并重绘，全过程看得见。「用 12/26/9 还是用适合我这个品种的参数」，几秒钟就有答案，不必再去论坛翻帖子。

大多数交易者搞错的一个细节：Signal 线是 Simple Moving Average，不是 EMA。人们很容易以为 Signal 线和 MACD 线本身一样采用指数平滑。但平台自带的标准 MACD 实现，把 Signal 线定义为对 MACD 线取的普通窗口 Simple Moving Average。MACD Live Tuner 遵循同样的定义，因此你调节的 Signal 线与平台自带的完全一致。

自主实现的 MACD，而非简单封装。指标内部采用标准教科书算法——Fast 与 Slow EMA（按惯例以 SMA 初始化）、两者之差得到 MACD、对 MACD 取窗口 SMA 得到 Signal、两者之间的差距即 Histogram——中间不经过平台内置调用。逐根K线与独立的教科书参照实现、以及与自身的全历史重算做过数值校验：两者差异均为零。你调什么，看到的就是什么。不重绘。

还有实时样式编辑器。用 16 色调色板和 RGB 滑块，随时更改 MACD 线、Signal 线和 Histogram 的颜色与粗细。内置三套主题（Night Cyan、Graphite Gold、Clean Light），让面板与你的图表风格相配。

你的设置按图表分别保存——三个周期、颜色和线宽在重启后都会原样恢复。

为 MT4 打造，而非降级移植。这就是 MetaTrader 5 用户使用的同一套 Live Tuning 面板——同样的三个滑块、同样的样式编辑器、同样的主题——为 MetaTrader 4 原生编译。

你会喜欢的理由

三个实时滑块 ，不止一个。拖动 Fast、Slow、Signal 的瞬间图表就会更新。

，不止一个。拖动 Fast、Slow、Signal 的瞬间图表就会更新。 Signal 线与平台自带的 MACD 一致 ——用的是 SMA 而不是 EMA，所以你调出来的结果与你熟悉的完全对得上。

——用的是 SMA 而不是 EMA，所以你调出来的结果与你熟悉的完全对得上。 实时改样式。 MACD / Signal / Histogram 的颜色和线宽在编辑时立刻反映到图表上。

MACD / Signal / Histogram 的颜色和线宽在编辑时立刻反映到图表上。 三套主题 ，一键切换，深色或浅色，配合你的图表。

，一键切换，深色或浅色，配合你的图表。 按图表记忆。 你的调参在重启后依然保留，每个图表各自独立。

你的调参在重启后依然保留，每个图表各自独立。 自有 MACD 算法，经数值验证。不重绘。它不会替你交易——这是一个辅助决策的工具。

使用方法

把 MACD Live Tuner 拖到任意图表上。

用滑块设置 Fast、Slow 和 Signal 周期——看着 MACD 线、Signal 线和 Histogram 实时更新。

打开 Style editor 调整这三个元素的颜色与粗细。

MACD Live Tuner 属于 Live Tuning 系列，同系列还有 CCI、WPR、RSI、Stochastic、DeMarker、Momentum、ADX、Bollinger、Envelopes、Alligator、OsMA、RVI、Force Index 和 Standard Deviation Live Tuner：先把经典指标免费放出，后续还会有更多指标以及基于同一实时调参思路的多周期面板。如果这种方式帮你省下了反复开关设置窗口的时间，一条简短的评价能告诉我们接下来该把什么带到 MT4。

提示：如果面板看起来是透明的，说明你的图表启用了 "Chart on foreground"（F8 -> Common），K线被画在了面板之上。本指标刻意尊重你的图表设置，绝不擅自更改——取消勾选该选项，面板就会正常显示为不透明。

免费、独立运行、无需 DLL。适用于任意品种和周期。