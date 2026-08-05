每位交易者都熟悉这套流程：打开指标属性，改一个数字，点确定，盯着图表看半天，觉得不对，再打开属性。而在 Bollinger Bands 中最关键的那个数字——标准差倍数——恰恰是没人愿意去试的，因为每试一次都要在对话框里来回折腾。Bollinger Live Tuner 让这一切结束。

它是一个完整的 Bollinger Bands 指标，可以直接在图表上实时调参——而且这次调参就发生在K线上，因为通道本来就画在那里。图表上有一个小面板，带有周期和标准差倍数（0.5 到 5.0，步长 0.1）的滑块。拖动倍数滑块，你会看到整段历史上的通道实时变宽、变窄。在你的品种和你的周期上，通道边界从什么时候开始抓到真正的反转而不是噪音——你能在几秒内亲眼看到，而不是反复开十几次对话框。

中轨均线算法，一键切换。经典的 Bollinger Bands 采用 SMA 中轨——这也是默认设置，与原著一致。想做实验的话，可以直接在面板上循环切换中轨算法：SMA、EMA、SMMA、LWMA；标准差始终围绕你选定的中轨计算，因此通道与自己的中线始终保持一致。

真正的 Bollinger Bands，而不是套壳。指标采用自有的教科书式实现：Middle = MA(Close, period)，Upper/Lower = Middle +/- deviation x 同一窗口围绕当前中轨值计算的总体标准差（平台的标准约定）。四种中轨算法全部经过数值校验——中间没有任何隐藏的指标句柄。你调的就是你看到的。不重绘。

还有实时样式编辑器。用 16 色调色板和 RGB 滑块随时改变通道与中线的颜色和线宽。三套内置主题（Night Cyan、Graphite Gold、Clean Light）可选，让面板与你的图表风格相配。

你的设置会按图表分别记忆——周期、倍数、中轨算法、颜色和线宽在重启后都会原样恢复。

你会喜欢它的理由

看着通道呼吸。 标准差滑块是整个 Live Tuning 系列中最直观的控件——通道会随着你自己品种的波动实时收缩与扩张。

标准差滑块是整个 Live Tuning 系列中最直观的控件——通道会随着你自己品种的波动实时收缩与扩张。 精细的倍数调节： 0.5 到 5.0，步长 0.1，比较 1.8、2.0 和 2.2 只需拖一下，而不是开三次对话框。

0.5 到 5.0，步长 0.1，比较 1.8、2.0 和 2.2 只需拖一下，而不是开三次对话框。 默认经典，可选灵活。 SMA 中轨完全遵循 Bollinger 的原始定义；EMA/SMMA/LWMA 一键即达。

SMA 中轨完全遵循 Bollinger 的原始定义；EMA/SMMA/LWMA 一键即达。 实时改样式。 通道与中线的颜色和线宽在你编辑时立刻在图表上改变。

通道与中线的颜色和线宽在你编辑时立刻在图表上改变。 三套主题 ，一键切换，深色或浅色，随你的图表而定。

，一键切换，深色或浅色，随你的图表而定。 按图表记忆。 你的调参结果在重启后依然保留，逐图独立。

你的调参结果在重启后依然保留，逐图独立。 自有的 Bollinger 算法。不重绘。它不替你下单——它是一个辅助决策工具。

使用方法

把 Bollinger Live Tuner 拖到任意图表上——通道画在K线上，面板浮在最上层。

用滑块设定周期和标准差倍数——实时观察通道如何变化。

如果想要非经典的中线，切换中轨均线算法。

打开 Style editor 修改通道与中线的颜色和线宽。

Bollinger Live Tuner 是 Live Tuning 系列中第一个画在主图上的成员，与 CCI、WPR、RSI、Stochastic、DeMarker、Momentum 和 ADX Live Tuner 同属一个系列：先是免费的经典指标，随后还会有更多指标以及基于同一套实时调参思路的多周期看板。如果这种工作方式帮你省下了反复开对话框的时间，一条简短的评价能告诉我们接下来该做什么。

提示：如果面板看起来是透明的，说明你的图表启用了 "Chart on foreground"（F8 -> Common），K线被画在了面板之上。本指标刻意尊重你的图表设置，绝不擅自更改——取消勾选该选项，面板就会显示为不透明。

免费、独立运行、不使用任何 DLL。适用于任何品种和任何时间周期。