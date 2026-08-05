ADX Live Tuner

你有没有注意到，图表上的ADX与书本上的数字对不上？这是有原因的。标准内置的ADX使用指数平滑法——真正的Wilder平滑版本，也就是威尔斯·王尔德（Welles Wilder）本人发布的那个版本，只作为单独的指标提供，而大多数交易者从未加载过它。ADX Live Tuner默认为你提供教科书式的Wilder ADX，并在此基础上加入了Live Tuning实时调节流程。

这是一个完整的三线ADX（+DI、-DI和ADX线），你可以直接在图表上实时调节。图表上有一个小面板，带有ADX周期和趋势阈值的滑块——阈值是区分"趋势"与"盘整"的虚线水平。拖动任一滑块，指标会立即重新计算并重绘，效果实时可见。20、25还是30才是你所交易品种上真正标志可交易趋势的阈值——在自己的图表上几秒钟就能得到答案，而不必去论坛里讨论。

真正的Wilder ADX，而非套壳。 该指标运行自己的教科书式实现：TR、+DM和-DM按照文档记载的初始值约定（S = (S[1] x (n-1) + X) 除以 n）在周期内进行Wilder平滑处理，DI = 100 x 平滑后的DM 除以 平滑后的TR，DX = 100 x |+DI - -DI| 除以 (+DI + -DI)，ADX以前n个DX值的平均值作为初始值，此后按Wilder方法平滑。已与ADX Wilder做数值对比验证——中间没有任何隐藏的句柄。你调节的就是你所看到的。不重绘。

还有实时样式编辑器。 使用16色调色板和RGB滑块，重新着色并调整全部四个元素——ADX线、+DI、-DI和阈值水平线——的大小。可从三种内置主题（Night Cyan、Graphite Gold、Clean Light）中选择；+DI默认为绿色，-DI默认为红色，方向判断一目了然。

你的设置会按图表被记住——周期、阈值、颜色和线宽在重启后都会精确恢复到你离开时的状态。

你会喜欢它的理由

教科书式的Wilder ADX ——真正的Wilder平滑，符合已发布的公式，而非指数平滑变体。

——真正的Wilder平滑，符合已发布的公式，而非指数平滑变体。 即时反馈。 拖动周期或阈值，立即在自己的历史数据上看到结果。

拖动周期或阈值，立即在自己的历史数据上看到结果。 可调节的趋势阈值 作为一等控制项——针对每个品种，20、25还是30之争几秒钟内即可解决。

作为一等控制项——针对每个品种，20、25还是30之争几秒钟内即可解决。 实时设置样式。 ADX、+DI、-DI和水平线的颜色与宽度会在你编辑时在图表上实时变化。

ADX、+DI、-DI和水平线的颜色与宽度会在你编辑时在图表上实时变化。 三种主题 ，一键切换，深色或浅色都能匹配你的图表。

，一键切换，深色或浅色都能匹配你的图表。 按图表记忆。 你的调节设置在每张图表上都能在重启后保留。

你的调节设置在每张图表上都能在重启后保留。 自有Wilder算法。 不重绘。它不会替你交易——它是一款决策支持工具。

使用方法

将ADX Live Tuner拖到任意图表上。

使用滑块设置周期和趋势阈值——观察所有三条线实时更新。

解读图表：当ADX高于你设定的阈值且+DI高于-DI时，按照经典定义即为趋势市场。

打开样式编辑器以重新着色并调整线条和水平线的大小。

ADX Live Tuner是Live Tuning family系列的一员，与CCI, WPR, RSI, Stochastic, DeMarker and Momentum Live Tuner同属一个系列：先推出免费经典指标，随后还会推出更多指标以及基于同一实时调节流程构建的多周期仪表盘。如果这个流程为你省去了打开对话框的麻烦，欢迎留下简短评价，告诉我们接下来该开发什么。

提示：如果面板看起来是透明的，说明你的图表启用了"Chart on foreground"选项（F8，Common选项卡），K线被绘制在了面板上方。该指标刻意尊重你的图表设置，绝不会自行更改——取消勾选该选项，面板就会变为不透明。

免费、独立运行、无DLL依赖。适用于任何品种和任何周期。